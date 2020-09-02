Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички и столове
NF 22:45:01 02-09-2020
NN2247NF.004
.
Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички и столове
София, 2 септември /БТА/
Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички, камъни и столове от палатките. Напрежението ескалира малко след 22 часа./НН/
NN2247NF.004
.
Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички и столове
София, 2 септември /БТА/
Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички, камъни и столове от палатките. Напрежението ескалира малко след 22 часа./НН/