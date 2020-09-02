Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички и столове 2 септември 2020 / 22:44 Tweet

NF 22:45:01 02-09-2020

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Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички и столове





София, 2 септември /БТА/

Протестиращи хвърлят по полицията бутилки с вода, бомбички, камъни и столове от палатките. Напрежението ескалира малко след 22 часа./НН/



