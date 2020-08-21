Алексей Навални може да бъде транспортиран, състоянието му стабилно, съобщиха от болницата в Омск 21 август 2020 / 19:25 Tweet

NF 19:26:01 21-08-2020

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Русия - Германия - Навални



Алексей Навални може да бъде транспортиран,

състоянието му стабилно, съобщиха

от болницата в Омск





Омск, 21 август /БТА/

Болницата в руския град Омск, където беше приет по спешност опозиционерът Алексей Навални, даде съгласието си той да бъде преместен, преценявайки настоящото му състояние като стабилно, предаде Франс прес.

"Взехме решение да не се противопоставяме на транспортирането му до друга болница - онази, която посочат неговите близки", заяви пред журналисти заместникът на главния лекар на болницата Анатолий Калиниченко, уточнявайки, че състоянието на Навални е стабилно.

Тази информация беше дадена, докато на летището в Омск чака осигурен от германска неправителствена организация медицински самолет.



/ДИ/



