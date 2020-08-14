Протестиращите освободиха кръстовището пред румънското посолство 14 август 2020 / 23:48 Tweet

NF 23:49:01 14-08-2020

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протест - румънско посолство - кръстовище - освободено



Протестиращите освободиха

кръстовището пред

румънското посолство





София, 14 август /Лора Метанова, БТА/

Протестиращите освободиха в 23.30 часа кръстовището пред румънското посолство, което беше блокирано от тях по-рано тази вечер.

Протестът премина спокойно, без конфликти между шофьорите и протестиращите. През блокадата бяха пуснати да преминат няколко автобуса, и, както обикновено, и преминаващите линейки.

Част от протестиращите се отправиха отново към Орлов мост, където има палатков лагер.



/ВСС/



