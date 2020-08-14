Протестиращите освободиха кръстовището пред румънското посолство
NF 23:49:01 14-08-2020
VS2349NF.004
протест - румънско посолство - кръстовище - освободено
Протестиращите освободиха
кръстовището пред
румънското посолство
София, 14 август /Лора Метанова, БТА/
Протестиращите освободиха в 23.30 часа кръстовището пред румънското посолство, което беше блокирано от тях по-рано тази вечер.
Протестът премина спокойно, без конфликти между шофьорите и протестиращите. През блокадата бяха пуснати да преминат няколко автобуса, и, както обикновено, и преминаващите линейки.
Част от протестиращите се отправиха отново към Орлов мост, където има палатков лагер.
/ВСС/
VS2349NF.004
протест - румънско посолство - кръстовище - освободено
Протестиращите освободиха
кръстовището пред
румънското посолство
София, 14 август /Лора Метанова, БТА/
Протестиращите освободиха в 23.30 часа кръстовището пред румънското посолство, което беше блокирано от тях по-рано тази вечер.
Протестът премина спокойно, без конфликти между шофьорите и протестиращите. През блокадата бяха пуснати да преминат няколко автобуса, и, както обикновено, и преминаващите линейки.
Част от протестиращите се отправиха отново към Орлов мост, където има палатков лагер.
/ВСС/