Начало / Водещи новини

Протестиращите освободиха кръстовището пред румънското посолство

NF 23:49:01 14-08-2020
VS2349NF.004
протест - румънско посолство - кръстовище - освободено

Протестиращите освободиха
кръстовището пред
румънското посолство


София, 14 август /Лора Метанова, БТА/
Протестиращите освободиха в 23.30 часа кръстовището пред румънското посолство, което беше блокирано от тях по-рано тази вечер.
Протестът премина спокойно, без конфликти между шофьорите и протестиращите. През блокадата бяха пуснати да преминат няколко автобуса, и, както обикновено, и преминаващите линейки.
Част от протестиращите се отправиха отново към Орлов мост, където има палатков лагер.

/ВСС/

Водещите новини 15.08.2020

Още новини

Времето за 15 август 2020

Варна

21° / 28° C
неделя 20° / 27° C
понеделник 20° / 27° C

Пловдив

17° / 29° C
неделя 17° / 30° C
понеделник 16° / 30° C

София

16° / 24° C
неделя 14° / 26° C
понеделник 13° / 27° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6557
CHF CHF 1.8187