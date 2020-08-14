Протестиращите и тази вечер блокираха кръстовището при Румънското посолство
NF 22:13:01 14-08-2020
LM2213NF.012
протест - блокади - София
Протестиращите и тази вечер
блокираха кръстовището
при Румънското посолство
София, 14 август /Лора Метанова, БТА/
Протестиращите и тази вечер блокираха кръстовището при Румънското посолство. След като шествието стигна до Орлов мост, част от недоволните продължиха по бул. "Цариградско шосе", завиха към Румънското посолство, където блокираха движението. Чуват се вувузели и скандирания "Оставка".
/ЛМ/
LM2213NF.012
протест - блокади - София
Протестиращите и тази вечер
блокираха кръстовището
при Румънското посолство
София, 14 август /Лора Метанова, БТА/
Протестиращите и тази вечер блокираха кръстовището при Румънското посолство. След като шествието стигна до Орлов мост, част от недоволните продължиха по бул. "Цариградско шосе", завиха към Румънското посолство, където блокираха движението. Чуват се вувузели и скандирания "Оставка".
/ЛМ/