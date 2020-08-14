Протестиращите и тази вечер блокираха кръстовището при Румънското посолство 14 август 2020 / 22:12 Tweet

NF 22:13:01 14-08-2020

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протест - блокади - София



Протестиращите и тази вечер

блокираха кръстовището

при Румънското посолство





София, 14 август /Лора Метанова, БТА/

Протестиращите и тази вечер блокираха кръстовището при Румънското посолство. След като шествието стигна до Орлов мост, част от недоволните продължиха по бул. "Цариградско шосе", завиха към Румънското посолство, където блокираха движението. Чуват се вувузели и скандирания "Оставка".



/ЛМ/



