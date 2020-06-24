Специалната прокуратура в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души за военни престъпления и престъпления срещу човечеството - Ройтерс
NF 17:16:01 24-06-2020
RA1715NF.009
.
Специалната прокуратура в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души за военни престъпления и престъпления срещу човечеството - Ройтерс
./РА/
RA1715NF.009
.
Специалната прокуратура в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души за военни престъпления и престъпления срещу човечеството - Ройтерс
./РА/