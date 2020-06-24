Специалната прокуратура в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души за военни престъпления и престъпления срещу човечеството - Ройтерс 24 юни 2020 / 17:16 Tweet

NF 17:16:01 24-06-2020

RA1715NF.009

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Специалната прокуратура в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души за военни престъпления и престъпления срещу човечеството - Ройтерс





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