Начало / Водещи новини

Специалната прокуратура в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души за военни престъпления и престъпления срещу човечеството - Ройтерс

NF 17:16:01 24-06-2020
RA1715NF.009
.

Специалната прокуратура в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души за военни престъпления и престъпления срещу човечеството - Ройтерс


./РА/

Водещите новини 24.06.2020

Още новини

Времето за 24 юни 2020

Пловдив

17° / 27° C
четвъртък 16° / 28° C
петък 16° / 28° C

София

15° / 24° C
четвъртък 13° / 26° C
петък 15° / 26° C

Варна

18° / 24° C
четвъртък 19° / 26° C
петък 20° / 27° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7339
CHF CHF 1.8315