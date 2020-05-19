Над 210 модела електромобили ще се предлагат на пазара в ЕС догодина 19 май 2020 / 17:46 Tweet

NF 17:45:32 19-05-2020

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ЕС - електромобили



Над 210 модела електромобили ще се предлагат на пазара в ЕС догодина





Брюксел, 19 май /кор. на БТА Николай Желязков/

На пазара в ЕС догодина ще се предлагат над 210 модела електромобили, съобщи заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович.

Той добави, че ЕС се очаква да има нужда от 18 пъти повече литий и пет пъти повече кобалт през 2030 г. спрямо днес заради нарастващото производство на батерии и електромобили. Според него до 2025 г. общо 80 на сто от батериите в автопроизводството в ЕС ще бъдат европейски.

Шефчович посочи, че в следващите 2-3 години в това производство се очаква да бъдат разкрити един милион работни места. По неговите думи от батериите в излезлите от употреба мобилни телефони в Европа може да се произведат четири милиона автомобилни акумулатора. /РН/



