Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение 9 април 2020 / 21:35 Tweet

NF 21:34:31 09-04-2020

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Великобритания - коронавирус - премиер



Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение





Лондон, 9 април /БТА/

Британският премиер Борис Джонсън е излязъл от интензивното отделение, съобщи Ройтерс. "Премиерът бе преведен тази вечер от интензивното отделение обратно в болничната стая, където ще бъде наблюдаван отблизо през ранната фаза на възстановяването си", заяви говорителят, цитиран от Ройтерс./МИГ/



