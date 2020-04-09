Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение
NF 21:34:31 09-04-2020
MG2134NF.003
Великобритания - коронавирус - премиер
Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение
Лондон, 9 април /БТА/
Британският премиер Борис Джонсън е излязъл от интензивното отделение, съобщи Ройтерс. "Премиерът бе преведен тази вечер от интензивното отделение обратно в болничната стая, където ще бъде наблюдаван отблизо през ранната фаза на възстановяването си", заяви говорителят, цитиран от Ройтерс./МИГ/
MG2134NF.003
Великобритания - коронавирус - премиер
Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение
Лондон, 9 април /БТА/
Британският премиер Борис Джонсън е излязъл от интензивното отделение, съобщи Ройтерс. "Премиерът бе преведен тази вечер от интензивното отделение обратно в болничната стая, където ще бъде наблюдаван отблизо през ранната фаза на възстановяването си", заяви говорителят, цитиран от Ройтерс./МИГ/