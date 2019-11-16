Сръбският президент Вучич приет в болница заради проблеми със сърцето
NF 11:01:01 16-11-2019
VS1058NF.005
Сърбия - президент - болница
Сръбският президент Вучич
приет в болница заради
проблеми със сърцето
Белград, 16 ноември /БТА/
Сръбският президент Александър Вучич е бил приет във Военномедицинската академия в Белград снощи заради сърдечно-съдови проблеми, съобщи неговата пресслужба, цитирана от Асошиейтед прес.
Засега не се дават други подробности за състоянието му. По-рано сръбски медии са съобщавали, че 49-годишният Вучич страда от високо кръвно налягане.
/ВСС/
VS1058NF.005
Сърбия - президент - болница
Сръбският президент Вучич
приет в болница заради
проблеми със сърцето
Белград, 16 ноември /БТА/
Сръбският президент Александър Вучич е бил приет във Военномедицинската академия в Белград снощи заради сърдечно-съдови проблеми, съобщи неговата пресслужба, цитирана от Асошиейтед прес.
Засега не се дават други подробности за състоянието му. По-рано сръбски медии са съобщавали, че 49-годишният Вучич страда от високо кръвно налягане.
/ВСС/