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Сръбският президент Вучич приет в болница заради проблеми със сърцето

NF 11:01:01 16-11-2019
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Сърбия - президент - болница

Сръбският президент Вучич
приет в болница заради
проблеми със сърцето


Белград, 16 ноември /БТА/
Сръбският президент Александър Вучич е бил приет във Военномедицинската академия в Белград снощи заради сърдечно-съдови проблеми, съобщи неговата пресслужба, цитирана от Асошиейтед прес.
Засега не се дават други подробности за състоянието му. По-рано сръбски медии са съобщавали, че 49-годишният Вучич страда от високо кръвно налягане.

/ВСС/

Водещите новини 16.11.2019

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