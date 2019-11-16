Сръбският президент Вучич приет в болница заради проблеми със сърцето 16 ноември 2019 / 10:59 Tweet

NF 11:01:01 16-11-2019

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Сърбия - президент - болница



Сръбският президент Вучич

приет в болница заради

проблеми със сърцето





Белград, 16 ноември /БТА/

Сръбският президент Александър Вучич е бил приет във Военномедицинската академия в Белград снощи заради сърдечно-съдови проблеми, съобщи неговата пресслужба, цитирана от Асошиейтед прес.

Засега не се дават други подробности за състоянието му. По-рано сръбски медии са съобщавали, че 49-годишният Вучич страда от високо кръвно налягане.



/ВСС/



