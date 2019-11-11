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Бившият боливийски президент Ево Моралес съобщи, че напуска страната и отлита за Мексико, където той вече получи политическо убежище - Асошиейтед прес. .

NF 04:09:31 12-11-2019
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Бившият боливийски президент Ево Моралес съобщи, че напуска страната и отлита за Мексико, където той вече получи политическо убежище - Асошиейтед прес.
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./ВСС/

Водещите новини 12.11.2019

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