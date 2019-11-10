Няколко хиляди души взеха участие в демонстрация против ислямофобията в Париж 10 ноември 2019 / 17:28 Tweet

NF 17:30:02 10-11-2019

MI1727NF.008

Франция - ислям - демонстрация



Няколко хиляди души взеха участие

в демонстрация против ислямофобията

в Париж





Париж, 10 ноември /БТА/

Няколко хиляди души участваха в демонстрацията против ислямофобията в Париж, предадоха Франс прес и ТАСС.

Проявата е организирана от редица асоциации, включително Колектива против ислямофобията във Франция. Сред участниците бяха ръководителят на най-големия френски синдикат Обща конфедерация на труда Филип Мартинез и лидерът на крайнолявото политическото движение "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон. /Христо Попов/



/МИ/



