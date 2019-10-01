Един убит и няколко ранени при инцидент в мол в Куопио, Източна Финландия; полицията е задържала един човек - Ройтерс
NF 14:26:31 01-10-2019
NS1424NF.002
Финландия - мол - инцидент
Един убит и няколко ранени при инцидент в мол в Куопио, Източна Финландия; полицията е
задържала един човек - Ройтерс
Хелзинки, 1 октомври /БТА/
Един човек е бил убит, а няколко - ранени, при инцидент с насилие в търговски център в Куопио, Източна Финландия, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.
По-рано тя съобщи за девет ранени.
Полицаи използвали огнестрелно оръжие и задържали един човек.
Инцидентът станал в професионално училище, което се помещава в мола.
/НС/
NS1424NF.002
Финландия - мол - инцидент
Един убит и няколко ранени при инцидент в мол в Куопио, Източна Финландия; полицията е
задържала един човек - Ройтерс
Хелзинки, 1 октомври /БТА/
Един човек е бил убит, а няколко - ранени, при инцидент с насилие в търговски център в Куопио, Източна Финландия, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.
По-рано тя съобщи за девет ранени.
Полицаи използвали огнестрелно оръжие и задържали един човек.
Инцидентът станал в професионално училище, което се помещава в мола.
/НС/