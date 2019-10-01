Един убит и няколко ранени при инцидент в мол в Куопио, Източна Финландия; полицията е задържала един човек - Ройтерс 1 октомври 2019 / 14:25 Tweet

Снимка: AP

NF 14:26:31 01-10-2019

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Финландия - мол - инцидент



Един убит и няколко ранени при инцидент в мол в Куопио, Източна Финландия; полицията е

задържала един човек - Ройтерс





Хелзинки, 1 октомври /БТА/

Един човек е бил убит, а няколко - ранени, при инцидент с насилие в търговски център в Куопио, Източна Финландия, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.

По-рано тя съобщи за девет ранени.

Полицаи използвали огнестрелно оръжие и задържали един човек.

Инцидентът станал в професионално училище, което се помещава в мола.



/НС/



