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Един убит и няколко ранени при инцидент в мол в Куопио, Източна Финландия; полицията е задържала един човек - Ройтерс

Finland Violence
Снимка: AP
NF 14:26:31 01-10-2019
NS1424NF.002
Финландия - мол - инцидент

Един убит и няколко ранени при инцидент в мол в Куопио, Източна Финландия; полицията е
задържала един човек - Ройтерс


Хелзинки, 1 октомври /БТА/
Един човек е бил убит, а няколко - ранени, при инцидент с насилие в търговски център в Куопио, Източна Финландия, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.
По-рано тя съобщи за девет ранени.
Полицаи използвали огнестрелно оръжие и задържали един човек.
Инцидентът станал в професионално училище, което се помещава в мола.

/НС/

Водещите новини 01.10.2019

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