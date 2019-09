Южна Корея предложи на България по-тясно сътрудничество в IT сектора 27 септември 2019 / 06:22 Tweet

Снимка: AP

NF 06:23:31 27-09-2019

NN0621NF.018

Република Корея - Мун Дже-ин - Бойко Борисов - среща



Южна Корея предложи на

България по-тясно сътрудничество

в IT сектора





Сеул, 27 септември /Спец. кор. на БТА Антоан Николов/

Република Корея предложи на България по-тясно сътрудничество в IT сектора. Това каза южнокорейският президент Мун Дже-ин в началото на разговора с българската правителствена делегация, водена от министър-председателя Бойко Борисов.

Президентът Мун добави, че в страната му искат да използват български IT специалисти, защото ги ценят високо. Държавният глава на Република Корея заяви, че би желал с България да има по-тясно сътрудничество и в туризма и подчерта, че корейските туристи в България постоянно се увеличават.

Мун отбеляза, че за първи път български министър-председател посещава страната му, откакто през 1990 г. са установени дипломатически отношения между Република Корея и България. "Визитата ви има голямо значение, тъй като догодина ще празнуваме 30-годишнината от двустранните ни отношения", заяви Мун Дже-ин.

Той каза, че благодарение на усилията на българското правителство България е лидер на Балканите и е постигнала висок икономически растеж. Освен това, през първата половина на 2018 г. България е била ротационен председател на ЕС и нейната ползотворна координация за ефективната работа по въпросите за бежанците и за Брекзит е била високо оценена.

Мун изтъкна, че в страната му се радват много за избора на Кристалина Георгиева за управляващ директор на Международния валутен фонд.

Южнокорейският президент посочи, че стокообменът между двете страни нараства и пое ангажимент да рекламира България.

Мун отбеляза, че България е привлекателна за южнокорейските компании, защото има ниски данъци и добри условия за бизнес, а компаниите имат интерес да инвестират в България, защото това ще им предостави лесен достъп и до пазара на Европейския съюз.

Българският премиер Бойко Борисов отбеляза, че България и Република Корея имат добро сътрудничество в сферата на образованието и обмена на студенти.

Борисов заяви, че България разчита на съдействието на президента Мун да насърчи южнокорейския бизнес да обърне поглед към България. Българският министър-председател акцентира върху конкурентните предимства на икономика ни - много добър бизнес климат, ниско данъчно облагане, квалифицирана работна сила и достъп до обширния пазар на ЕС.

Президентът Мун и премиерът Борисов са обсъдили също енергийната тема и желанието на корейската страна да участва в проекта за изграждане на АЕЦ Белене.

По отношение на ситуацията на Корейския полуостров, премиерът Борисов заяви, че българската позиция е последователна и категорична и е в подкрепа на намирането на мирен изход по дипломатически път. "България оценява високо водещата роля на Република Корея и Вашите лични усилия, господин президент, за постигане на напредък в междукорейския диалог и за намаляване на напрежението на Корейския полуостров", добави премиерът Борисов. Българският министър-председател изрази надежда, че дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и стабилност на Корейския полуостров ще продължат.



/НН/