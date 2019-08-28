САЩ откриват дипломатическо представителство за Венецуела в колумбийската столица Богота 28 август 2019 / 19:47 Tweet

NF 19:48:01 28-08-2019

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САЩ - Колумбия - Венецуела - представителство



САЩ откриват дипломатическо

представителство за Венецуела

в колумбийската столица Богота





Вашингтон, 28 август /БТА/

Вашингтон обяви днес, че разкрива в Колумбия дипломатическо представителство за Венецуела, в която САЩ вече нямат действащо посолство, предаде Франс прес.

Дипломатическата мисия за Венецуела в сградата на американското посолство в Богота ще има за цел да подкрепя венецуелския опозиционер Хуан Гуайдо, признат за временен венецуелски президент от САЩ и още над 50 страни./ДИ/



