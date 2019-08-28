САЩ откриват дипломатическо представителство за Венецуела в колумбийската столица Богота
NF 19:48:01 28-08-2019
DI1946NF.013
САЩ - Колумбия - Венецуела - представителство
САЩ откриват дипломатическо
представителство за Венецуела
в колумбийската столица Богота
Вашингтон, 28 август /БТА/
Вашингтон обяви днес, че разкрива в Колумбия дипломатическо представителство за Венецуела, в която САЩ вече нямат действащо посолство, предаде Франс прес.
Дипломатическата мисия за Венецуела в сградата на американското посолство в Богота ще има за цел да подкрепя венецуелския опозиционер Хуан Гуайдо, признат за временен венецуелски президент от САЩ и още над 50 страни./ДИ/
DI1946NF.013
САЩ - Колумбия - Венецуела - представителство
САЩ откриват дипломатическо
представителство за Венецуела
в колумбийската столица Богота
Вашингтон, 28 август /БТА/
Вашингтон обяви днес, че разкрива в Колумбия дипломатическо представителство за Венецуела, в която САЩ вече нямат действащо посолство, предаде Франс прес.
Дипломатическата мисия за Венецуела в сградата на американското посолство в Богота ще има за цел да подкрепя венецуелския опозиционер Хуан Гуайдо, признат за временен венецуелски президент от САЩ и още над 50 страни./ДИ/