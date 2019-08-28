Начало / Водещи новини

САЩ откриват дипломатическо представителство за Венецуела в колумбийската столица Богота

NF 19:48:01 28-08-2019
DI1946NF.013
САЩ - Колумбия - Венецуела - представителство

САЩ откриват дипломатическо
представителство за Венецуела
в колумбийската столица Богота


Вашингтон, 28 август /БТА/
Вашингтон обяви днес, че разкрива в Колумбия дипломатическо представителство за Венецуела, в която САЩ вече нямат действащо посолство, предаде Франс прес.
Дипломатическата мисия за Венецуела в сградата на американското посолство в Богота ще има за цел да подкрепя венецуелския опозиционер Хуан Гуайдо, признат за временен венецуелски президент от САЩ и още над 50 страни./ДИ/

Водещите новини 28.08.2019

Още новини

Времето за 29 август 2019

Пловдив

16° / 32° C
петък 15° / 33° C
събота 16° / 31° C

София

15° / 30° C
петък 14° / 30° C
събота 16° / 29° C

Варна

19° / 29° C
петък 19° / 27° C
събота 17° / 27° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7647
CHF CHF 1.799