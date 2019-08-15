Тръмп: Пекин иска търговско споразумение с нас, но първо нека се отнесе "хуманно" с Хонконг
NF 03:01:02 15-08-2019
VS0301NF.016
САЩ - Тръмп - Китай - Хонконг *ИЗПРАТЕН*
Тръмп: Пекин иска търговско
споразумение с нас, но първо
нека се отнесе "хуманно" с Хонконг
Вашингтон, 15 август /БТА/
Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че Китай иска да постигне търговско споразумение със САЩ, но предупреди, че преди това Пекин трябва да се отнесе "хуманно" с Хонконг. Така Тръмп негласно обвърза евентуално търговско споразумение с мирен изход от протестите на демократичното движение в автономния град, който е част от Китай, предаде Ройтерс.
/ВСС/
VS0301NF.016
САЩ - Тръмп - Китай - Хонконг *ИЗПРАТЕН*
Тръмп: Пекин иска търговско
споразумение с нас, но първо
нека се отнесе "хуманно" с Хонконг
Вашингтон, 15 август /БТА/
Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че Китай иска да постигне търговско споразумение със САЩ, но предупреди, че преди това Пекин трябва да се отнесе "хуманно" с Хонконг. Така Тръмп негласно обвърза евентуално търговско споразумение с мирен изход от протестите на демократичното движение в автономния град, който е част от Китай, предаде Ройтерс.
/ВСС/