Тръмп: Пекин иска търговско споразумение с нас, но първо нека се отнесе "хуманно" с Хонконг 15 август 2019 / 03:00 Tweet

NF 03:01:02 15-08-2019

VS0301NF.016

САЩ - Тръмп - Китай - Хонконг *ИЗПРАТЕН*



Тръмп: Пекин иска търговско

споразумение с нас, но първо

нека се отнесе "хуманно" с Хонконг





Вашингтон, 15 август /БТА/

Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че Китай иска да постигне търговско споразумение със САЩ, но предупреди, че преди това Пекин трябва да се отнесе "хуманно" с Хонконг. Така Тръмп негласно обвърза евентуално търговско споразумение с мирен изход от протестите на демократичното движение в автономния град, който е част от Китай, предаде Ройтерс.

/ВСС/



