Гибралтар ще освободи днес задържания ирански танкер, твърди британски вестник 15 август 2019 / 02:02 Tweet

NF 02:03:01 15-08-2019

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Великобритания - Гибралтар - Иран - танкер *ИЗПРАТЕН*



Гибралтар ще освободи днес

задържания ирански танкер,

твърди британски вестник





Гибралтар, 15 август /БТА/

Британската територия Гибралтар ще освободи днес иранския петролен танкер, който бе арестуван от кралските морски пехотинци в Средиземно море миналия месец, съобщи вестник "Сън", цитирайки източници, близки до главния министър на Гибралтар Фабиан Рикардо, предаде Ройтерс.

Рикардо нямало да поднови заповедта за задържането на кораба "Грейс 1", се казва в съобщението. Рикардо бил доволен, че петролният танкер вече няма да плава към Сирия.

/ВСС/



