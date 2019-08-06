Начало / Водещи новини

Тексаски архиепископ постна критични туитове към президента Тръмп, но после ги заличи

NF 06:35:01 07-08-2019
KL0630NF.014
САЩ - архиепископ - Тръмп

Тексаски архиепископ
постна критични туитове към президента
Тръмп, но после ги заличи


Сан Антонио, щата Тексас, 7 август /БТА/
Римокатолическият епископ на град Сан Антонио в щата Тексас Густаво Гарсия-Силер поиска в личния си акаунт в Туитър президентът Тръмп "да спре расизма, като започне от самия себе си", предаде Асошиейтед прес.
Вестник "Сан Антонио експрес нюз" съобщи, че архиепископът постнал туитовете късно в понеделник, но по-късно ги заличил.
Висшият духовник нарекъл Тръмп жалък и слаб, обвинил го, че вече е предизвикал прекалено много поражения и е унищожил човешки живот. "Спрете, спрете, спрете", написал архиепископът.
Туитовете били заличени вчера сутринта. По-късно той туитнал на английски и на испански език, че съжалява за написаното, което "не се е отнасяло за проблемите, а за отделна личност", посочва АП.

/КЛ/

Водещите новини 07.08.2019

Още новини

Времето за 07 август 2019

Варна

19° / 29° C
четвъртък 20° / 28° C
петък 19° / 29° C

Пловдив

16° / 32° C
четвъртък 16° / 33° C
петък 18° / 35° C

София

14° / 30° C
четвъртък 14° / 31° C
петък 18° / 32° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7483
CHF CHF 1.7912