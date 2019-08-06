Тексаски архиепископ постна критични туитове към президента Тръмп, но после ги заличи
NF 06:35:01 07-08-2019
KL0630NF.014
САЩ - архиепископ - Тръмп
Тексаски архиепископ
постна критични туитове към президента
Тръмп, но после ги заличи
Сан Антонио, щата Тексас, 7 август /БТА/
Римокатолическият епископ на град Сан Антонио в щата Тексас Густаво Гарсия-Силер поиска в личния си акаунт в Туитър президентът Тръмп "да спре расизма, като започне от самия себе си", предаде Асошиейтед прес.
Вестник "Сан Антонио експрес нюз" съобщи, че архиепископът постнал туитовете късно в понеделник, но по-късно ги заличил.
Висшият духовник нарекъл Тръмп жалък и слаб, обвинил го, че вече е предизвикал прекалено много поражения и е унищожил човешки живот. "Спрете, спрете, спрете", написал архиепископът.
Туитовете били заличени вчера сутринта. По-късно той туитнал на английски и на испански език, че съжалява за написаното, което "не се е отнасяло за проблемите, а за отделна личност", посочва АП.
/КЛ/
KL0630NF.014
САЩ - архиепископ - Тръмп
Тексаски архиепископ
постна критични туитове към президента
Тръмп, но после ги заличи
Сан Антонио, щата Тексас, 7 август /БТА/
Римокатолическият епископ на град Сан Антонио в щата Тексас Густаво Гарсия-Силер поиска в личния си акаунт в Туитър президентът Тръмп "да спре расизма, като започне от самия себе си", предаде Асошиейтед прес.
Вестник "Сан Антонио експрес нюз" съобщи, че архиепископът постнал туитовете късно в понеделник, но по-късно ги заличил.
Висшият духовник нарекъл Тръмп жалък и слаб, обвинил го, че вече е предизвикал прекалено много поражения и е унищожил човешки живот. "Спрете, спрете, спрете", написал архиепископът.
Туитовете били заличени вчера сутринта. По-късно той туитнал на английски и на испански език, че съжалява за написаното, което "не се е отнасяло за проблемите, а за отделна личност", посочва АП.
/КЛ/