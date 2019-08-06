Тексаски архиепископ постна критични туитове към президента Тръмп, но после ги заличи 7 август 2019 / 06:34 Tweet

NF 06:35:01 07-08-2019

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САЩ - архиепископ - Тръмп



Тексаски архиепископ

постна критични туитове към президента

Тръмп, но после ги заличи





Сан Антонио, щата Тексас, 7 август /БТА/

Римокатолическият епископ на град Сан Антонио в щата Тексас Густаво Гарсия-Силер поиска в личния си акаунт в Туитър президентът Тръмп "да спре расизма, като започне от самия себе си", предаде Асошиейтед прес.

Вестник "Сан Антонио експрес нюз" съобщи, че архиепископът постнал туитовете късно в понеделник, но по-късно ги заличил.

Висшият духовник нарекъл Тръмп жалък и слаб, обвинил го, че вече е предизвикал прекалено много поражения и е унищожил човешки живот. "Спрете, спрете, спрете", написал архиепископът.

Туитовете били заличени вчера сутринта. По-късно той туитнал на английски и на испански език, че съжалява за написаното, което "не се е отнасяло за проблемите, а за отделна личност", посочва АП.



/КЛ/



