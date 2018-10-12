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В. "Вашингтон пост": Турското правителство твърди, че разполага с аудио- и видеозаписи, които доказват, че саудитският журналист е бил убит

NF 05:37:31 12-10-2018
NN0537NF.008
САЩ - Саудитска Арабия - Турция - журналист

В. "Вашингтон пост": Турското правителство твърди,
че разполага с аудио- и видеозаписи, които доказват,
че саудитският журналист е бил убит


Вашингтон, 12 октомври /БТА/
Турското правителство е казало на американски висши представители, че разполага с аудио- и видеозаписи, които доказват, че саудитският журналист, сътрудничил на в. "Вашингтон пост", Джамал Кашоги е бил убит в саудитското консулство в Истанбул този месец, съобщи вестникът.
Записите показват, че саудитски екип по сигурността е задържал Кашоги в консулството, след като той влязъл в него на 2 октомври, за да получи документ преди предстоящата си сватба, после го е убил и е разчленил тялото му, казват американски и турски представители./НН/

Водещите новини 12.10.2018

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