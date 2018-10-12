В. "Вашингтон пост": Турското правителство твърди, че разполага с аудио- и видеозаписи, които доказват, че саудитският журналист е бил убит 12 октомври 2018 / 05:38 Tweet

NF 05:37:31 12-10-2018

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САЩ - Саудитска Арабия - Турция - журналист



В. "Вашингтон пост": Турското правителство твърди,

че разполага с аудио- и видеозаписи, които доказват,

че саудитският журналист е бил убит





Вашингтон, 12 октомври /БТА/

Турското правителство е казало на американски висши представители, че разполага с аудио- и видеозаписи, които доказват, че саудитският журналист, сътрудничил на в. "Вашингтон пост", Джамал Кашоги е бил убит в саудитското консулство в Истанбул този месец, съобщи вестникът.

Записите показват, че саудитски екип по сигурността е задържал Кашоги в консулството, след като той влязъл в него на 2 октомври, за да получи документ преди предстоящата си сватба, после го е убил и е разчленил тялото му, казват американски и турски представители./НН/



