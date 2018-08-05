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Източник от колумбийското президентство определи като неоснователни обвиненията на венецуелския президент

NF 05:42:01 05-08-2018
NN0540NF.019
Колумбия - Венецуела - атентат - президент

Източник от колумбийското президентство
определи като неоснователни обвиненията
на венецуелския президент


Богота, 5 август /БТА/
Високопоставен източник в колумбийското президентство определи като неоснователни обвиненията на венецуелския президент Николас Мадуро, че колумбийският му колега Хуан Мануел Сантос е замесен в атентат срещу него, предадоха Франс прес и ДПА.
"Това е неоснователно. Президентът е концентриран върху кръщенето на внучката си Селесте, а не върху свалянето на чужди правителства", заяви източникът, пожелал анонимност. Той не съобщи дали президентът Сантос планира да отговори лично на обвиненията. /Асен Георгиев/

/НН/

Водещите новини 05.08.2018

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