Австралия експулсира двама руски дипломати заради случая Скрипал; Ирландия ще обяви мерките си днес 27 март 2018 / 02:43 Tweet

NF 02:44:01 27-03-2018

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Австралия - Ирландия - Русия - дипломати



Австралия експулсира двама руски дипломати заради случая

Скрипал; Ирландия ще обяви

мерките си днес





Сидни/Дъблин, 27 март /БТА/

Австралия гони двама руски дипломати в отговор на нападението в Англия с нервнопаралитично вещество, за което Лондон обвини Москва. Това съобщи днес австралийският премиер Майкъл Търнбул, предаде Ройтерс.

Ирландският външен министър Саймън Ковини каза снощи, че страната му ще предприеме действия срещу Русия заради нападението срещу бившия руски шпионин Сергей Скрипал. Решението е взето, но то ще бъде съобщено днес, каза Ковини и добави, че Ирландия ще демонстрира солидарност с най-близкия си съсед - Великобритания.



/МИМ/



