Бившият водещ вокалист на "Темптейшънс" Денис Едуардс е починал на 74 годишна възраст

Вашингтон, 3 февруари /БТА/

Бившият водещ вокалист на "Темптейшънс" и носител на наградата "Грами" Денис Едуардс е починал на 74 годишна възраст. Това съобщи снощи неговият мениджър, цитиран от осведомителните агенции.

Едуардс е починал през нощта срещу петък в чикагска болница след здравословни усложнения, каза мениджърът Тоби Лудвиг, без да уточнява заболяването. Днес певецът би празнувал своята 75-годишнина.

Роденият в Алабама Денис Едуардс замества през 1968 г. Дейвид Ръфин като водещ вокалист на "Темптейшънс". Следват най-запомнящите се хитове на групата, сред които са "Papa Was a Rollin' Stone" (1972), донесъл на Едуардс и групата две "Грами"-та, и "I Can't Get Next To You", оглавявал поп класациите през 1969 г.

Едуард напуска "Темптейшънс" през периода, когато групата скъсва със звукозаписната компания "Мотаун" и подписва с "Атлантик рекърдс" през 1977 г. През 80-те години той на няколко пъти се връща и напуска групата, но тя вече не се радва на такъв успех, както пред предходните две десетилетия.

Денис Едуард е приет в Залата на славата на рокендрола през 1989 г. като член на "Темптейшънс". (КТ)

