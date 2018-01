Канадският певец и поет Ленард Коен бе удостоен посмъртно с награда Грами 29 януари 2018 / 01:31 Tweet

Ню Йорк, 29 януари /БТА/

Легендарният канадски певец и поет Ленард Коен не получи приживе нито веднъж награда Грами, но снощи бе удостоен посмъртно с Грами в категорията за най-добро рок изпълнение за песента "You Want it Darker", в която пее, че е готов да умре, предаде Франс прес.

Албумът със същото заглавие бе издаден три седмици преди смъртта на Ленард Коен, който напусна този свят на 82 години, през 2016 г. в Лос Анджелис, напомня АФП.



