На 2 февруари се навършват:

- 210 години от рождението на Евгений Гребенка, украински писател /1812-1848/.

- 170 години от рождението на Атанас Илиев, български учител, фолклорист и общественик /1852-1927/.

Учител в Стара Загора (1874-1875), Горна Оряховица (1878) и София (1888-1892). Директор на Девическата гимназия в Стара Загора (1892-1900, 1903-1905). Окръжен управител на Стара Загора (1884-1885) и на Шумен (1885-1886). Началник на училищния отдел при Българската екзархия в Цариград (1900-1903). Депутат в 15-ото Обикновено народно събрание (1911-1913). Действителен член на Българската академия на науките (1900). Един от първите научно подготвени събирачи и организатори на събирането на словесен фолклор и един от създателите на българската фолклористика. Участвал е в редактирането на "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина". Има принос в областта на езикознанието и нумизматиката. Автор е на "Българските предания за исполини, наречени елини, жидове и латини" (1890-1891), "Турски изговор на български местни имена" (1917), "Поглед върху българската нумизматика" (1889), "Път към напредък" (1910) и др.

- 140 години от рождението на Джеймс Джойс, ирландски поет и писател /1882-1941/.

Автор е на сборника с разкази "Дъблинчани" (1914), на романите "Одисей" (1922), "Портрет на художника като млад" (1916), "Бдение над Финеган" (1939) и др.

- 120 години от смъртта на Емануил Манолов, български композитор и капелмайстор /1860-1902/.

Родоначалник на българското професионално музикално творчество. Първият българин капелмайстор - ръководи духови военни оркестри в Станимака /дн. Асеновград/ (1890-1896), в Пловдив (1896-1898) и в Казанлък (1898-1902). Автор е на песни с народностно звучене ("Каква мома видях, мамо"), училищни песни ("Хубава си, татковино"), китки ("Повей, повей, буйни ветре"), пиеси за духов оркестър и др. Автор е на първия работнически марш по текст на Георги Кирков (1899 г., "Работници, работнички"), на първата българска опера "Сиромахкинята" (1899, недовършена) , чието либрето е съставил по едноименното стихотворение на Иван Вазов.

- 115 години от смъртта на Дмитрий Менделеев, руски химик, учен, педагог и общественик /1834-1907/.

Съставя таблица на елементите, озаглавена "Опит за система на елементите, основана на атомното им тегло и химическо сходство" (1 март 1869), като сравнява изменението на свойствата на съществуващите до момента химически елемети и величините на тяхното атомно тегло. През октомври 1871 г. окончателно дава формулировката на периодичния закон - "Свойствата на елементите, както и свойствата на образуваните от тях прости и сложни тела са подредени в периодическа зависимост от тяхното атомно тегло". Графическото изражение на закона се явява разработената от него периодична система на химическите елементи, т. нар. Менделеева таблица. На основата на периодичната система той внася корекции в атомното тегло на някои от химичните елементи, както и предсказва съществуването и свойствата на неоткрити дотогава елементи - скандий, германий и галий. Организатор и ръководител на Главната камара на мерките и теглилките в Русия (1893-1907). Той въвежда в Русия метричната система на мерките. Автор е на трудовете "Органична химия", "Основи на химията" и др.

- 105 години от рождението на акад. Димитър Ангелов, български историк /1917-1996/.

Работил е в областта на византийската и средновековната българска и балканска история. Ръководител на Секцията по стара и средновековна българска история към Института за история към Българската академия на науките /БАН/ (1956-1966). От 1944 г. е преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", декан на Философско-историческия факултет на университета (1961-1963; 1968-1970). Ректор на Института за чуждестранни студенти "Г.А. Насър" в София (1963-1965). Директор на Националния археологически институт с музей при БАН (1971-1986). Бил е главен редактор на сп. "Археология" и "Византинобулгарика". Генерален директор на Центъра по българистика (1986-1988). Удостоен е със званието "Лауреат на Димитровска награда" (17 юни 1966; 1971) и званието "Народен деятел на науката" (май 1982). Носител на "Кирило-Методиевска награда" (1986), на орден "Червено знаме на труда" (1967), на орден Народна република България" втора степен (21 май 1977), на орден "Георги Димитров" (януари 1987).

- 100 години от рождението на Стоянка Мутафова (Стояна-Мария Мутафова), българска актриса /1922-2019/.

Играла е в театър в Прага, Чехия (1946-1949), в Народния театър "Иван Вазов" (1949-1956). Тя е сред основателите на Държавния сатиричен театър "Алеко Константинов" (1956), където играе до пенсионирането си през 1991 г. Има многобройни роли в театрални и кинопродукции. На бенефиса й на 2 февруари 1999 г. в НДК по повод 50 години творческа дейност официално е обявена за осмото чудо на света. Носителка на орден "Кирил и Методий" първа степен (1962), на наградата на Съюза на артистите в България за цялостно творчество по случай 50 години творческа дейност (1999), на орден "Стара планина" първа степен за изключителните й постижения в областта на българското кино и театър (7 януари 2002), на наградата "Аскеер" за цялостно творчество от Театъра на Българската армия (24 май 2002) и др. Първа носителка на награда "Георги Калоянчев" за цялостно творчество принос на Държавния сатиричен театър "Алеко Константинов" (7 април 2013), носителка на Наградата на София за принос в актьорското майсторство и творческо дълголетие (9 март 2017).

- 80 години от рождението /1942/ на Мика Зайкова, български икономист.

Инженер в ТЕЦ "Марица Изток" (1964-1967). Проектант в ИПП "Заводпроект" (1967-1981). Експерт в Комитета по химия и металургия (1981-1989). Началник управление в Комитета по промишлеността (1989-1994). Икономически съветник на президента на Конфедерацията на труда "Подкрепа" (1994-2017). Депутат в 45-ото и 46-ото Народно събрание (2021). Като най-възрастният присъстващ народен представител на 15 април 2021 г. открива първото заседание на 45-о Народно събрание - първата жена, която открива новосформирано Народно събрание.

- 80 години от смъртта на Даниил Хармс (ист. име Даниил Ювачов), съветски писател /1905-1942/.

Автор е на пиесата "Елисавета Бам" (1927), повестта "Старица" (1939), цикъл гротескни разкази "Случаи" (1933-1939), книга със стихове за деца "Иван Иванович Самовар" (1928), "Иван Топоришкин" (1928), "Лъжец" (1930) и др.

- 75 години от рождението на Фара Фосет, американска актриса /1947-2009/.

Актрисата става известна с ролята си в сериала от 70-те години на 20-и в. "Ангелите на Чарли". Участвала е във филмите "Бягството на Логан" (1976), "Рали Кенънбол" (1981), "Крайности" (1986), "До утре" (1989), Глава на семейството" - (1995), "Мъжът в къщата" (1995), "Доктор Т. и неговите жени" (2000), "Купон на открито" (2004) и др.

- 65 години от смъртта на акад. Григорий Ландсберг, съветски физик /1890-1957/.

През 1926 г. за пръв път изолира и изучава молекулярното разсейване на светлината в кристали. На 21 февруари 1928 г. заедно с Леонид Манделщам открива явлението комбинационно разсейване на светлината, за което двамата съобщават на колоквиум на 27 април 1928 г. и публикуват научните си резултати в съветски и две немски списания. По негова инициатива е създадена Комисията по спектроскопия към Академията на науките на СССР, преобразувана през 1968 г. в Институт по спектроскопия. Носител на два ордена "Ленин" и на Сталинска премия (1941).

- 45 години от рождението /1977/ на Шакира (ист. име Шакира Изабел Мебарак Рипол), колумбийска певица.

Сред най-известните й песни са "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes" и песента за световното първенство по футбол от 2010 г. "Waka Waka (This Time For Africa)". Носителка на три награди "Грами" (2001, 2006, 2018), на Американската музикална награда в категорията за латино музика (2010), на награди за латино музика на сп. "Билборд" (2007, 2011) и др. Основателка на Фондацията "Босоногите", която осигурява храна за бедни деца в Колумбия (1997). От 2003 г. е посланик на добра воля към Фонда на ООН за подпомагане на децата (УНИЦЕФ).