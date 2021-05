На 11 май се навършват:

- 335 години от смъртта на Ото фон Герике, немски физик /1602-1686/. г.

Изобретил е въздушната помпа в опит да докаже наличието на вакуум (1650).

- 150 години от смъртта на Джон Хършъл (Джон Фредерик Уилям Хершел), британски астроном /1792-1871/.

Открива и описва повече от 3000 двойни звезди и 2500 мъглявини. Въвежда термините "позитив" и "негатив".

- 130 години от смъртта на Александър Бекерел, френски физик /1820-1891/.

Член на Парижката академия на науките (1863). Изучавал слънчевия спектър, магнетизма, електричеството и оптиката (1839).

- 40 години от смъртта на Боб Марли (Робърт Неста Марли), ямайски музикант и композитор /1945-1981/.

През 1963 г. заедно с музикантите Питър Тош и Бъни Ливингстън създава групата "The Wailers". Когато през 1969 г. се запознава с Рита и се жени за нея, тя го въвежда в растафарианството, което оказва огромно влияние върху неговата музика и върху реге музиката като цяло. От компилацията "Legend", издадена посмъртно през 1984 г. и включваща някои от най-големите хитове на Боб Марли и групата му "The Wailers", са продадени над 12 млн. копия, което я прави най-добре продаваният реге албум на всички времена. Сред песните в нея са "Redemption Song", "Three Little Birds" и "I Shot The Sheriff". Носител на награда "Грами" за цялостен принос към музиката (2001 г., посмъртно). На 11 май 1981 г. Боб Марли умира от рак на кожата на 36-годишна възраст, след като отказва хирургическа намеса поради растафарианските си възгледи.

- 40 години от смъртта на Од Хасъл, норвежки химик /1897-1981/.

Носител на Нобелова награда за химия за 1969 г. заедно с британския химик сър Дерек Бартън за приноса им за откриването на понятието конформация и приложението му в химията.

- 20 години от смъртта на Дъглас Адамс, британски писател /1952-2001/.

Автор е на романите "Пътеводител на галактическия стопаджия" (1979), "Ресторант на края на вселената" (1980), "Животът, вселената и всичко останало" (1982), "Сбогом и благодаря за рибата" (1984) и "Почти безобидна" (1992) и др.

- 15 години от смъртта на Ян Кошка, словашки литературовед българист и преводач /1936-2006/.

Специализира българска литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1958-1959). Работил е като редактор в сп. "Смена" в Литературния институт на Словашката академия на науките (1955-1960). От 1964 г. до 1973 г. работи в Института за световна литература на Словашката академия на науките, а от 1973 г. до 1992 г. - в Иститута по литературознание. От 1992 г. до смъртта си на 11 май 2006 г. е директор на Института за световна литература на Словашката академия на науките. От 1974 г. е преподавател по българска литература в Братиславския университет "Ян Амус Коменски". В продължене на 40 години работи върху проблемите на българската литература и култура. Автор е на редица монографии, студии и рецензии върху българската литература.Занимава се с изследване на българо-словашките литературни отношения и рецепцията на българската литература в Словакия, на които е посветена последната му книга "Рецепцията като творчество" (2003). Превел е произведения на българските поети и писатели Христо Ботев, Иван Вазов, Пейо Яворов, Атанас Далчев, Йордан Радичков, Валери Петров, Иван Радоев и др. Удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в областта на филологията (м. декември 1996). Носител на орден "Стара планина" първа степен за извънредно големите му заслуги за изследване и популяризиране на модернистичната и новата българска литература (15 август 2000).