Предстоящи събития в България от 13 до 19 април 2020 г.

13 АПРИЛ, понеделник



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК. СВ. СВЩМЧК АРТЕМОН, ПРЕЗВ. ЛАОДИКИЙСКИ. Църковен празник.

Последната седмица от земния живот на Исус Христос се нарича "Велика" или "Страстна седмица", т.е. Седмица на страданията, прелюдия към вечния живот. Всеки ден от Страстната седмица е наречен велик и свят и през всеки един от тях църквата възпоменава чрез специални богослужения пътя на Христос към Голгота, страданията и изкупителното му дело на кръста. Седмицата започва с тържественото влизане на Христос в Ерусалим и завършва с неговото Възкресение. На Велики понеделник Исус Христос влязъл в Ерусалимския храм и го видял пълен с търговци. Превръщането на храма в тържище разгневило Божия син и той прекатурил масите на търговците, а тях самите изгонил.



ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН /до 19/.

Отбелязват се през третата седмица на м. април с решение на Общинския съвет 144 от 16 ноември 2000 г.



75 години от приемането /1945/ от Министерски съвет на Наредба-закон за трудовокооперативни земеделски стопанства (ТКЗС).

С Наредбата се създават ТКЗС-та като селскостопанска организация за колективно стопанисване на земята в България. Кооперирането добива масов характер, на много места е принудително, осъществява се при формално запазване на частната собственост върху земята. През 1971 г. ТКЗС са включени в новосформираните аграрно-промишлени комплекси (АПК) и постепенно загубват своята юридическа и икономическа самостоятелност. На 22 февруари 1991 г. Vтт Велико народно събрание приема Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, с който се възстановяват правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които са притежавали преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства.



15 години от избирането /2005/ на първия омбудсман на България от 39-ото Народно събрание.

На този пост е избран Гиньо Ганев, до този момент депутат от Коалиция за България.

Мандатът му е до 7 октомври 2010 г., когато за омбудсман е избран Константин Пенчев. Институцията омбудсман е създадена със Закона за омбудсмана, приет от 39-ото Народно събрание на 8 май 2003 г. и в сила от 1 януари 2004 г. Омбудсманът приема и разглежда жалби и сигнали и се застъпва, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. В дейността си той е независим, като спазва конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които България е страна.



15 години от одобряването /2005/ от Европейския парламент на договора за присъединяване на България към Европейския съюз.

Подписан е на 25 април 2005 г. в Люксембург по време на срещата на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз. На 11 май 2005 г. е ратифициран от Народното събрание на България. Влиза в сила на 1 януари 2007 г.



СЪБИТИЯ



От 17 март до 13 април 2020 г. включително се преустановят организираните пътувания на българи в страната и в чужбина, както и на организирани чуждестранни туристи в България.

Съгласно заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова от 17 март 2020 г. Туристическите посещения, започнати до влизането в сила на заповедта, се прекратяват по най-бързия възможен начин. Причината е ситуацията с разпространението на коронавирус "Ковид-19" в България и в чужбина, а също и необходимостта да бъдат взети най-строги мерки за ограничаване на вируса и запазване живота и здравето на гражданите.



За периода от 16 март до 13 април 2020 г. включително Съдийската колегия на Висшия съден съвет приема мерки за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус "Ковид-19" за съдилищата на територията на Република България.

Преустановява се разглеждането на всички видове наказателни дела, с изключение на: делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК; делата по чл.66 от НПК; делата по чл.67 от НПК; делата по чл.69 от НПК; делата по чл.70 от НПК; разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК; разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК; делата по чл.427 от НПК; делата по Раздел II от Закона за здравето; дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица; дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; дела по чл.355 от НК; процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК; делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

Преустановява се разглеждането на всички видове граждански и търговски дела с изключение на: дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства.

Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела с изключение на: делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс; делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

Всички останали дела, извън посочените ще се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

За същия период се преустановява връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа.



Краен срок за оборудване на камионите с бордови устройства или GPS тракери, чрез които водачите на тежкотоварни автомобили да могат да заплащат дължимите пътни такси. Срокът е удължен от 27 март 2020 г. заради извънредното положение на територията на България от 13 март до 13 април 2020 г. във връзка с пандемията от коронавирус "Ковид-19". В този период ще продължи правоприлагането на терен от мобилните екипи на тол контрола.

Тол системата за превозните средства над 3,5 тона е въведена на 1 март 2020 г. Всяко превозно средство, което все още няма бордово устройство може да си закупи маршрутна карта, за да заплати тол таксата си. Нарушителите без регистрирани бордови устройства и без активирани маршрутни карти ще бъдат насочвани как да станат изрядни ползватели на платената пътна мрежа. Мобилните екипи също така ще проверяват дали правилно се използват вече.

Към 26 март 2020 г. 28 430 камиона и автобуса на български превозвачи са с регистрирани в Националното тол управление бордови устройства и се таксуват чрез тях при преминаването по платените пътища.



Онлайн формат за кариерно ориентиране "Кариерно сафари", организирано от сдружение "Тук-Там" /и на 14/.

Целта е да се изгради качествена връзка между модерно мислещи компании и студенти и млади професионалисти с международен опит или образование, които търсят кариерно развитие обратно в България. Младите кандидати ще търсят реализацията си, следвайки 5 виртуални кариерни пътеки: финанси, счетоводство и застраховане; инженерство и технологии; продажби; маркетинг и реклама; стартъп и неправителствени организации. Компании, водещи в своята сфера, ще представят конкретни казуси от практиката си и ще покажат организационната си култура. Участниците ще изградят контакти с представителите на компаниите, както и с други млади професионалисти. Всичко това ще се случи дистанционно и във виртуална среда, която дава възможност за участие на българи от цял свят. Достъп до онлайн събитието имат следващи или завършили студенти в чужбина, които търсят стаж или работа обратно в България, бивши и настоящи "Еразъм" студенти, студенти, преминали поне един семестър в чужд университет и млади професионалисти с работен опит до 3 години извън България. Кандидатите ще имат достъп до "Кариерно сафари" напълно безплатно, а техните CV и профил в LinkedIn ще бъдат предоставени на компаниите след събитието, с тяхно съгласие.



От 26 март до 13 април 2020 г. всички книги на сайта на книгоиздателска къща "Труд" ще бъдат намалени с 25%, с изключение на вече намалените и книгите в промоция.

Сред книгите с отстъпка са и пет патриотични атласа от поредицата "50-те....".

Заглавията на книгите са "50-те приказки и легенди, които българите разказват на децата си", "50-те песни и стихове, които ни правят българи", "50-те светини, пред които се прекланя всеки българин", "50-те най-важни дати, които промениха българската история" и "50-те светини извън България, които всеки трябва да види".



От 13 април 2020 г. Дружеството за колективно управление на сродни права в музиката ПРОФОН ще започне авансово изплащане на артист-изпълнителите и продуцентите на част от сумите за използването на репертоара им в секторите медии, препредаване и публично изпълнение.

Решението на Управителния съвет на ПРОФОН е продиктувано от безпрецедентната ситуация на пандемия с коронавирус "Ковид-19". Изплащането на възнагражденията за предходната година по устав и по закон се прави през м. септември, но сега ще започне шест месеца по-рано с цел подпомагане оцеляването на много изпълнители и музикални компании. Дружеството ПРОФОН представлява правата на музикални продуценти и артисти изпълнители.



В периода от 13 до 16 април 2020 г. ще има облекчено дистанционно обучение за учениците.

В писмо с препоръки на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев до директорите и учителите за облекчаване на електронното обучение на учениците за същия период се препоръчва да се разнообразят заниманията и да се предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на различни дейности. В периода от 13 до 16 април 2020 г. част от учителите, които през изминалите три седмици активно и ефективно са работили с учениците си в електронна среда от разстояние и няма необходимост да предоставят индивидуални консултации на отделни ученици, може да използват времето не за пряка работа с учениците, а за анализ на напредъка, за обсъждане на платформи и приложения. Ръководният екип на дадено училище би могъл да използва това време за анализ и подобряване на организацията и координацията на дейностите с цел оптимално разпределение на времето, ресурсите и функциите за постигане на ефективни резултати, без това да води до прекомерен контрол и допълнителна административна тежест. Всеки педагогически специалист, който пожелае, може в този период да ползва и платен годишен отпуск.



Виртуална кръгла маса "Адвокатите и извънредното положение" на тема "За ограниченията в работата на адвокатите и достъпа до съд в условията на извънредно положение" ще се състои на новата платформа за граждански права и законодателни промени в периода на извънредното положение, която стартира на 10 април 2020 г. по инициатива на екип "Адвокати за адвокатите".

На адрес www.remote.law адвокати и техните клиенти ще могат да се информират за всички законодателни промени, които се случват в периода на карантината. Сайтът дава реална представа за противоепидемичните мерки и актове, с които са наложени, разяснява влиянието им върху правата на гражданите, както и припомня направените предложения от професионалната общност за нормативни промени, които да смекчат негативните ефекти от кризисните мерки за цялото общество. Адвокатите ще имат възможност за коментари и дискусии по важни за правата на гражданите въпроси. Платформата дава възможност не само за въпроси и отговори по професионални въпроси, но и предвижда периодично провеждане на виртуална кръгла маса "Адвокатите и извънредното положение".



ГАБРОВО. В периода от 16 март до 13 април 2020 г. се преустановяват приемните дни на администрацията, конкурсите, търговете и обществените обсъждания в община Габрово.

Влизането в сградата на общината, ГРАО и дирекцията "Местни данъци и такси" ще става при контролиран достъп. Няма да се допускат лица с остри респираторни заболявания. От общината съветват гражданите да подават заявления за услуги, жалби и сигнали по електронна поща или на посочени телефони. Заплащането на дължими данъци и такси може да се извършва по електронен път, а останалите услуги могат да бъдат заявени, заплатени и получени чрез лицензирани пощенски оператори.



МЕЗДРА И КАРНОБАТ. Очаква се на 13 април 2020 г. заводите на немската компания "СЕ Борднетце - България" за производство на автомобилни компоненти в двата града да възстановят производството си.

Временно работата им е преустановена във връзка с извънредните мерки, свързани с епидемичната обстановка в България и разпространението на коронавируса "Ковид-19", както и с удължаване периода на временното спиране на производството в заводите на клиентите на компанията в чужбина.



КЮСТЕНДИЛ. В 17.00 часа на 13 април 2020 г. ще бъде прекратено гласуването за награда на публиката в Националния онлайн конкурс "Пролет в Кюстендил" 2020, организиран от кюстендилските читалища "Братство" и "Пробуда".

Конкурсът е за ученици до 12 клас и е обявен в четири направления - рецитиране на стихотворение, изпълнения на песен или музикален инструмент и рисунка, които да бъдат заснети на видеоклип. Участват общо 253 ученици от страната. На 8 април 2020 г. са обявени класираните на първите три места в различните категории и групи, отличените видеоклипове са публикувани на Facebook страницата на читалище "Братство" в Кюстендил. Крайните резултати от гласуването за награда на публиката ще бъдат обявени на 14 април 2020 г. Всички класирани на първите три места в различните групи и Наградата на публиката ще получат награди, осигурени от читалище "Братство 1869" - Кюстендил и читалище "Пробуда 1961" - Кюстендил.



СЛИВЕН. До 13 април 2020 г. Общинският съвет в Сливен преустановява дейността си с решение на Председателския съвет.

До тази дата се преустановяват и заседанията на постоянните и временни комисии към Съвета, които до момента са работили в обичайния си ред и при стриктно спазване на противоепидемичните и предпазни мерки. До същата дата, освен в изключителни случаи, се преустановява и насрочването на заседания на Общински съвет-Сливен, по предвидения в Закона за местната самоуправление и местната администрация ред.



СОФИЯ. Агенция "Пътна инфраструктура". Краен срок за подаване на оферти за избор на изпълнител на строителния надзор при изграждането на тунела под връх Шипка.

Стойността на обществената поръчка е 6 243 600 лв. /без ДДС/.

Поръчката за строителството на тунела е открита през м. октомври 2019 г. с индикативната стойност 267,2 млн. лв. /без ДДС/ и срок за изпълнение близо три и половина години. Проектът включва изграждането на участък с дължина 10,5 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км - реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово-Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4 км. Тунелът под Шипка ще е с дължина 3,2 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 армирани насипа, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и др.

Съоръжението ще се намира на 1 км западно от прохода "Шипка" и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици - по 0,50 м, и два тротоара - по 0,85 м.

Предвижда се проектът "Проектиране и строителство на обект: Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка" да бъде предложен за финансиране от бъдещата оперативна програма "Транспортна свързаност" /2021-2027 г./.

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север-Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва, са Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).



СОФИЯ. От 14 март до 13 април 2020 г. ще бъдат затворени всички Центрове за обслужване на клиенти на "Топлофикация София" ЕАД във връзка с обявеното извънредно положение и с оглед ограничаване разпространението на коронавирус "Ковид-19" и осигуряване безопасни условия за гражданите и служителите на дружеството.

Ще бъде отворен само Информационният център в Централно управление на "Топлофикация София" ЕАД, който се намира в кв. "Борово", ул. "Ястребец" 23Б и е с работно време от 08.30 ч. до 17.00 ч. Касата в Централно управление е с работно време от 8.30 ч. до 18.00 ч. От дружеството призовават потребителите да посещават Информационния център само при необходимост и да използват активно дигиталните канали за комуникация (inf_r@toplo.bg; info_r@toplo.bg; www.facebook.com/www.toplo.bg;), както и информационния телефон 0700 11 111.



СОФИЯ. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия BG 20 401 19 211/21 юни 2019 г.

Централната банка ще предложи за продан книжа за 200 млн. лева с 0,50 процента годишна лихва.



СОФИЯ. На 13 април 2020 г. на платформата за търговия на "Газов хъб Балкан" ЕАД ще се проведе месечен търг с физическа доставка на природен газ за оставащите осем месеца на 2020 г., считано от м. май 2020 г.

Всеки от месечните продукти е в размер на 208 649 MWh/месец.



СОФИЯ. Университет за национално и световно стопанство (УНСС). От 13 до 16 април 2020 г., включително, студентите от редовно обучение в образователно-квалификационните степени - "бакалавър" и "магистър" от университета ще бъдат във великденска ваканция.

Съгласно Заповед на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров. Дните от 17 до 20 април 2020 г. са определени за неучебни и неработни за всички преподаватели, студенти и служители в университета.



СОФИЯ. От 9 до 13 април 2020 г. нискотарифният превозвач "Уиз еър" спира всичките си полети между София и Лисабон в резултат на мерките, въведени от португалските власти, с цел ограничаване на разпространението на пандемията COVID-19.

Пътниците с резервации, засегнати от отмяната на полетите, ще бъдат автоматично информирани по имейл, в случай че са направили резервациите си директно на wizzair.com или чрез мобилното приложение на авиокомпанията. 120 на сто от първоначално платената такса автоматично ще бъде заредена в WIZZ акаунта на клиента, като сумата може бъде използвана през следващите 24 месеца за закупуване на продукти и услуги на "Уиз еър". Пътниците могат също да изберат пълно възстановяване на парите в брой - което ще отнеме повече време, и ще бъдат информирани за необходимите стъпки, за да получат банков превод или превод към банкова карта, в отделен имейл. В този случай клиентите ще имат право само на 100 процента от първоначално платената тарифа. Пътниците, които са направили своите резервации чрез туристически агенции, включително онлайн туристически агенции, трябва да се свържат с компанията, от която са закупили билетите си.



ХАСКОВО. От 13 април 2020 г. община Хасково започва кандидатстване за финансово подпомагане за процедури инвитро и инвиво на семейства, лица и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на общината.

В бюджета за 2020 година са гласувани 100 000 лв. за финансиране на такива процедури. Документи ще се приемат в салона за административно обслужване на населението в сградата на общината до 29 май 2020 г. Правилникът за подпомагане на процедури и необходимите документи могат да се намерят на сайта на общината.



14 АПРИЛ, вторник



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЕЛИКИ ВТОРНИК. СВ. МАРТИН, ПАПА РИМСКИ. Църковен празник.

Това е вторият ден от Страстната седмица и според църковния канон денят е отреден за смирение и поучение. На този ден църквата припомня словата на Исус Христос в храма, който след като предишния ден изгонил търговците от храма, дава своите последни нравствени наставления, разказва притчата за десетте мъдри девици, очакващи идването на Господа и притчата за талантите. Христос прави и пророчества за съдбата на град Ерусалим. В този ден във всички епархии на Българската православна църква вечерта се отслужва Последование на Жениха. На Велики вторник по стар обичай девойките извършват ритуално носене на "мълчана" вода. По целия път от извора до дома, те не бива да проговарят. Вярва се, че така водата запазва чистотата и светостта си, придобива пречистваща сила и лековита способност.



ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ".

Годишнина от рождението /1821/ на Георги Раковски, революционер и организатор на националноосвободителното движение в България. Отбелязва се на 14 април - приетата за рождена дата на Георги Раковски. Военната академия е създадена със закон, приет от 15-ото Народно събрание на 1 март 1912 г., утвърден с Указ 26 от 20 април с.г. на цар Фердинанд I и публикуван на 8 май 1912 г. в "Държавен вестник". Открита е на 4 януари 1915 г. С регентски Указ 6 от 5 март 1946 г. носи името на Георги Стойков Раковски. С решение на 38-ото Народно събрание от 28 февруари 2001 г. е държавно висше училище със седалище в София и има свое знаме и печат и празник.



815 години от битката при Адрианопол (дн. Одрин), в която цар Калоян разбива кръстоносците от Латинската империя, начело с император Балдуин I.

Основната част от рицарската армия е унищожена, а Балдуин т е пленен и отведен в Търново, столица на Втората българска държава, и затворен в кула на стените на крепостта Царевец, където според преданието умира.



СЪБИТИЯ



ДОБРИЧ. Окръжен съд, 11.00 ч. Първо събрание на кредиторите на обявеното в неплатежоспособност дружество "Евроманган" ЕАД.

На 16 март 2020 г. дружеството, което е концесионер на мангановата мина в с. Църква, е обявено в неплатежоспособност, с начална дата 26 юли 2016 г. Окръжният съд открива производство по несъстоятелност на дружеството. Със съдебното решение се постановява обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството и се прекратяват правомощията на длъжника да управлява и да се разпорежда с имущество, включено в масата на несъстоятелността. Назначен е временен синдик на дружеството. Производството в Окръжен съд - Добрич е образувано по искове за откриване на производство по несъстоятелност на "Евроманган", внесени от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и "Енерго Про Продажби"АД - Варна. Според съдебното решение "Евроманган" дължи неизплатени заплати в размер на 375 515 лв. Дружеството е натрупало общо 18 971 000 лв. публични и задължения към кредитори, постанови съдът въз основа на съдебно-икономически експертизи.



ДОБРИЧ. Община Добричка. Отваряне на офертите на кандидатите в обществената поръчка за доставка на нов автомобил за предоставяне на бързи и качествени услуги по домовете на възрастни хора.

Осигуряването на превозното средство е в рамките на проект за патронажна грижа на 74 възрастни в нужда, финансиран по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Интегрираните социални и медицински услуги са за хора над 65-годишна възраст, които трудно се самообслужват, и хора с увреждания, живеещи в много на брой малки населени места. Общината може да задели до 24 000 лв.



ДОБРИЧКА ОБЩИНА. От 13 април 2020 г. вместо от 1 май ще започне предоставянето на националната услуга "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация" - първоначално финансирана само от общинския бюджет. Общината поема по-рано грижата за хората поради неотложната нужда да бъдат подкрепени в трудното време, съобщават от кметската управа.

Помощ ще получат 260 жители, от които за 170 финансовите средства са осигурени по националната програма, а за останалите - от общината. Около 800 лв. дневно ще бъдат изразходвани за топлия обяд на нуждаещите се, който ще бъде приготвят в 13 кухни на Домашния социален патронаж. Храната ще се доставя в домовете на потребителите в работните дни на седмицата. От безплатната услуга ще се възползват бедни хора, които и в продължителната социална изолация поради кризата с коронавируса трудно могат да се справят сами с прехраната си. Крайнонуждаещите се във всички селища са определени след преглед на рисковите групи в общината.



ПАВЛИКЕНИ. От 14 април 2020 г. кооперативният пазар започва работа.

Разрешени за продажба са зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал, както и друга земеделска готова продукция от производители от област Велико Търново, при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от СОVID-19.

Със заповед на кмета на община Павликени са въведени и мерки за опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач. Движението на купувачите ще е задължително еднопосочно и означено с указателни стрелки. Персоналът на Общинския пазар и доброволци ще предоставят и осигуряват контролиран достъп на клиенти, както и защитни маски. На продавачите ще бъде осигурена безопасна площ за разполагане на стоките им, с осигурена дистанция от минимум 2 м с клиентите.

Със същата заповед на кмета - инж. Емануил Манолов, се забраняват т.нар. битаци, на които се продават промишлени стоки в Павликени и населените места в общината.



РУСЕ. До 14 април 2020 г. зоните за кратковременно паркиране ще бъдат безплатни като част от мерките срещу разпространението на коронавирус "Ковид-19".

Безплатно ще бъде и използването на всички общински паркинги в града.



РУСЕ. Русенски университет "Ангел Кънчев". Ще се състои онлайн кандидатстудентски изпит за прием в университета за учебната 2020/2021 година.



СТАРА ЗАГОРА. Бул. "Цар Симеон Велики" 107, Общинска администрация. Завършва приемът на документи за финансирано подпомагане за асистирана репродукция, започнал на 2 март 2020 г.

За 2020 година в общинския бюджет са заложени 90 хил. лева, които да бъдат в помощ на двойките и семействата, имащи нужда от процедури и дейности по асистирана репродукция. Всички критерии, както и необходимите формуляри, са публикувани в сайта на община Стара Загора, в секция "Обявления на Общински съвет".



ТЕРВЕЛ. До 14 април 2020 г. ще бъде депозирано за обществено обсъждане в общината предложението на кмета срокът за плащане на такса "битови отпадъци" с 5 на сто отстъпка да бъде удължен до 30 юни 2020 г.

Според кмета с удължаването на срока, който сега е определен до 30 април, ще се избегне струпването на хора пред касите за плащане в епидемичната обстановка. Ще бъде намалена и финансовата тежест за населението не само в трудния период, но и в общ годишен план. Заедно с това ще се постигне идентична възможност при плащането с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти или върху моторните превозни средства, чийто срок вече е определен до 30 юни, гражданите да се издължат и за такса "смет".



15 АПРИЛ, сряда



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЕЛИКА СРЯДА. СВ. АПЛИ ОТ 70-ТЕ АРИСТАРХ, ПУД И ТРОФИМ. Църковен празник.

На този ден от Страстната седмица църквата припомня за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаяла се грешница, която се превръща в най-предана последователка на Спасителя. Жената успяла да влезе в дома на Симона прокажени, където бил Христос, носейки алабастърен съд с драгоценно миро (елей), с който искала да засвидетелства почитта си към него. В бързината да не й се пречи на доброто намерение тя счупила съда, по-лесно да се разлее мирото. Това не се одобрило и някои от апостолите възроптали против нея, защото в техните очи подобна постъпка била истинско кощунство спрямо всеобщата бедност. Исус Христос ги порицал за това, а похвалил щедростта на жената, приел любовта й и още тогава й отредил място сред жените-мироносици, които са равноапостолни и първи свидетелки на Възкресението. Виждайки как Исус Христос с много любов опростил греховете на блудницата, Юда се изпълнил с ревност и решил да Го предаде. Той отишъл при първосвещениците и поискал от тях пари, за да им предложи помощта си. Сделката била сключена за тридесет сребърника.



130 години от учредяването /1890/ в Русе на Русенската търговско-индустриална камара - първата българска търговска камара.

Създадена е като търговско дружество под името "I Българска търговска камара" от 33-ма видни представители на търговското съсловие пет години преди законодателното регламентиране в страната на тези стопански институции през 1894-1895 г. За временен председател е избран адвокатът Христо Иванов - Големия, който е бил близък съратник на Левски. Русенската търговско-индустриална камара е закрита през 1948 г. и възстановена през 1990 г.



СЪБИТИЯ



От 25 март до 15 април 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ "Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко". Документите се подават в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по място на осъществяване на дейността по проекта.

Целта на помощта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. По схемата се възстановяват до 50 процента от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуване на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират). Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията. Утвърденият бюджет по схемата за 2020 г. е 1 452 500 лв. С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ. Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба щ 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Фермерите следва да са регистрирани и съгласно Наредба щ 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.



От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 - "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони /2014-2020 г./.

Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по местонахождение на животновъдния обект. Стопаните следва предварително да си запазят час за подаване на документите за да се избегне тяхното струпване. Промяната се прави във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на коронавируса "Ковид-19" в България. В рамките на обявения прием, земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или по мярката, без да поемат нов ангажимент. Животновъдите, които кандидатстват за първи път, през настоящия прием не поемат многогодишен ангажимент. Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция за безопасност на храните (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Всички постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. За животни от вида телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена кантарна бележка, животното ще се счита за теле/малаче от категория "над 220 кг". Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по мярката са разписани в Наредба нр. 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 - "Хуманно отношение към животните", от ПРСР /2014-2020 г./. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".



До 15 април 2020 г. е срокът да се направи корекция в размера на авансовите вноски, които задължените по Закона за корпоративното подоходно облагане лица правят на базата на прогнозната данъчна печалба за 2020 година.

Ако дружеството вече е подало годишната си данъчна декларация за 2019 г., може да направи корекция в размера на авансовите вноски до 15 април. Ако годишната декларация не е подадена до 15 април, тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г.



Краен срок за участие в конкурса за избор на символ на кампанията "Ние броим врабчетата", организиран от Българското дружество за защита на птиците.

Рисунките могат да се качват като коментар под поста за конкурса във фейсбук страницата на дружеството. Техниката на рисунката е по избор, допустими са един или два цвята отново по избор. Наградата е определител на птиците на Европа, Северна Африка и Близкия Изток; чаша и значка "Аз обичам врабчетата". Резултатите ще бъдат обявени на 20 април 2020 г.



Краен срок за кандидатстване за учители в програмата за професионално и лидерско развитие на фондацията "Заедно в час".

"Заедно в час" работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и да има възможността да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и от социално-икономическия си произход. Традиционно най-голям интерес към работата като учители по програмата има от завършващи студенти и професионалисти с опит между 5-10 години. До началото на април 2020 г. повече от 5500 души са проявили интерес да кандидатстват, за да преподават като учители като този брой е най-големият, отчетен от организацията, от стартирането на програмата през 2010 година. "Заедно в час" е част от международната мрежа Teach for All на организациите, които работят в повече от 50 държави по целия свят срещу неравенството в образованието.



От 16.00 ч. онлайн ще се осъществи уебинар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ на тема "Премини през трудностите - премини онлайн" съвместно с българската иновативна компания, разработила един от най-популярните софтуери за електронна търговия. Ще бъде открит от изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков.

Събитието е част от поредицата уебинари на ИАНМСП SMEs Webinars, която през тази година има своето десето издание, което ще засегне темата за създаването на онлайн магазин и дигитално присъствие за малък и среден бизнес в условията на настоящата икономическа ситуация, породена от мерките срещу разпространение на COVID-19 в световен мащаб.



ДОБРИЧ. В сайта и на фейсбук страницата на Регионален исторически музей - Добрич ще бъдат обявени наградените поетични творби от националния конкурс за ученическа поезия "Възкресения", посветен на 140-годишнината от рождението на класика на българската литература Йордан Йовков /1880-1937/.

Участниците са близо 40 ученици между 13-19 години.



СТАРА ЗАГОРА. Краен срок за приемане на предложения за наградата "Стара Загора" за 2020 година, която се връчва всяка година от община Стара Загора по традиция на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Предложенията могат да бъдат правени от държавни и общински органи, обществени и професионални организации и творчески сдружения, както и от граждани на община Стара Загора. Заради извънредно положение в България, въведено от 13 март до 13 май 2020 г., за ограничаване на разпространението на коронавируса "Ковид-19" предложения могат да бъдат правени и онлайн. Наградата "Стара Загора" се връчва в две направления: "Наука и образование" и "Култура и изкуство". Номинираните в направление "Наука и образование" трябва да са професионалисти с доказан принос и иновативни подходи в учебно-възпитателната работа, като техните ученици трябва да имат участия и класирания на призови места в състезания, конкурси и олимпиади на областно, национално и международно ниво. В направление "Култура и изкуство" могат да бъдат номинирани творци с постижения в областта на литературата, изобразителното изкуство, архитектурата, музиката, театъра, танцовото изкуство, фотографията и съвременните визуални изкуства. За наградите могат да бъдат номинирани и колективи.

Заедно с наградата "Стара Загора" се връчва и награда "Млада Загора", за която до 15 май 2020 г. могат да бъдат номинирани учащи с изключителни постижения и призови места на национални или международни състезания, олимпиади и конкурси в сферата на науката и образованието, културата и изкуството.



ШУМЕН. В периода от 1 до 15 април 2020 г. Общинският младежки съвет провежда онлайн кампанията с различни предложения към своите връстници и приятели - да разнообразят и направят по-интересно и полезно времето, което прекарват у дома.

Инициативата цели да призове хората от всички възрасти да си останат вкъщи, за да предпазят себе си, своите близки и приятели от заразяване с коронавируса "Ковид-19". В програмата със занимания са включени видеоклипове и публикации, които ще се качват всеки ден на страницата на Общинския младежки съвет и в профила им в две от социалните мрежи. За целта младите хора ще подготвят предварително заснети видеоклипове, които ще обхващат теми като спортни активности у дома, кино и литература, кулинарни рецепти, интересни занимания за деца. Някои от заниманията ще бъдат предавани на живо.



16 АПРИЛ, четвъртък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК. Св. мчци Агапия, Ирина и Хиония. Църковен празник.

Велики четвъртък е най-важният ден от Страстната седмица. На този ден Исус Христос извършил пасха в дома на един жител на Йерусалим. Припомня се Тайната вечеря на Божия син с апостолите, преди която Той умил краката на апостолите и казал: "Не дойдох да служа, а да послужа", с което им предал най-ценния урок - за смирението. По време на вечерята Исус дава на своите ученици последните си духовни напътствия и им казва, че един от тях ще го предаде на фарисеите, за да бъде съден, измъчван и разпнат. След вечеря Христос взел хляб, благословил го, разчупил го, раздал на учениците си и казал: "Вземете, яжте, това е моето тяло!". После вдигнал чашата и казал: "Пийте от нея всички. Това е моята кръв. Кръвта на Новия Завет, която се пролива за опрощаване на греховете". Установено е тайното свето причастие. Същата вечер Исус заедно с учениците си отива на Елеонската планина, където в Гетсиманската градина се молил до идването на предателя. На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота. По време на маслосвета, всеки желаещ мирянин бива помазан с елей за здраве. Вечерта в храмовете се служи утренята на Велики петък, когато се четат 12 определени откъса от Евангелието, разказващи за Христовите страдания.

Велики четвъртък крие много символика. На този ден според народните обичаи не се работи и се извършват много обреди, най-важният от които е боядисването на яйцата. Първото яйце винаги е червено - като символ на Христовата кръв. С него се прави кръстен знак върху челата на децата, а после и на всички останали от семейството. Това яйце се оставя настрана от другите и се подменя с миналогодишното, което през цялото време е престояло в къщата , за да носи късмет, здраве, радост и щастие на нейните обитатели. На Велики четвъртък се подновява квасът и се замесва тестото за великденските хлябове. Те носят различни наименования - великденски кравай, богова пита, кошара, харман, квасник, яйченик, плетеница или кукла.



ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА. Професионален празник на българските юристи и на съдебните служители.

Годишнина от приемането /16 април 1879/ на Търновската конституция от Учредителното народно събрание, свикано в Търново на 10 февруари 1879 г. и закрито в деня на приемането й. До 1991 г. денят се отбелязва на 4 декември като Ден на Конституцията и на юриста съгласно Решение 38 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. На 16 април се отбелязва по инициатива на Съюза на юристите в България и с Решение 56 на Министерския съвет от 12 март 1991 г., когато е обявен за Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи. С Решение 879/16 декември 2010 г. на Министерски съвет е обявен и за професионален празник на съдебните служители.



95 години от извършването /1925/ на атентат в катедралния храм "Свети Крал" (дн. "Света Неделя") в София.

След Септемврийското въстание (1923) Българската комунистическа партия (тесни социалисти) /БКП (т.с.)/ не снема курса на въоръжена борба. Атентатът е извършен от Военната организация на БКП (т.с.), решена чрез масови атентати да провали политическата линия на правителството на Александър Цанков. На 14 април 1925 г. в прохода Арабаконак е извършен неуспешен опит за убийство на цар Борис III. Загиват Делчо Илчев и Петър Котев. Няколко часа по-късно в София е застрелян о.з. ген. Коста Колев - едни от основателите на Военния съюз и депутат. За нанасяне на удар срещу управляващите с цел физическото унищожаване на голяма част от тях по време на опелото на убития о.з. ген. Коста Колев на 16 април в църквата "Свети Крал" (дн. "Света Неделя") в 15.30 ч. избухва мощен взрив. Църковният купол рухва върху присъстващите. Загиват над 150 души, около 500 са ранените. Няма убити членове на правителството. Цар Борис III не присъства (той е на траурната церемония на убития при Арабаконак Делчо Илчев). Кабинетът обявява военно положение, отменено на 24 октомври 1925 г. За кратко време след атентата са арестувани около 13 000 души. На 27 май 1925 г. в София е извършена публична екзекуция на атентаторите Марко Фридман, Петър Задгорски и Георги Коев.



СЪБИТИЯ



От 3 до 16 април 2020 г. в цялата страна поетапно ще бъдат раздавани пакети с хранителни продукти от първа необходимост, осигурени по Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Кампанията по осигуряването и предоставянето на пакетите се реализира в партньорство между Агенцията за социално подпомагане и Българския червен кръст (БЧК). От помощта ще се възползват предимно възрастни хора над 65 г., хора с увреждания, под карантина или такива с ниски доходи. Списъците на подлежащите на подпомагане лица са предоставени на БЧК от Агенцията за социално подпомагане. Индивидуалните пакети са със средно тегло до 30 кг и съдържат продукти като брашно, олио, ориз, консерви и др. Хранителни продукти ще получат допълнително над 41 000 уязвими граждани в страната. Ще бъдат раздадени 1 400 тона храна. В раздаването ще участват служители и доброволци на БЧК в цялата страна. До момента по Оперативната програма са раздадени почти 6 000 тона пакети с храна на 451 553 лица и семейства. По време на настоящото допълнително раздаване ще бъдат предоставени и информационни материали с препоръки и указания за предпазване от заразяване с коронавирус "Ковид-19".



Краен срок за подаване на документи за първия кръг на финансиране от Фонд "Обединени срещу COVID-19" на проекти за преодоляване както на здравните, така и на социалните аспекти на епидемията от коронавируса "Ковид-19".

Фонд "Обединени срещу COVID-19" е създаден по инициатива на Българския дарителски форум, Фондация "Америка за България", Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. С даренията от фондации, компании и физически лица ще се финансират инициативи в подкрепа на засегнати от кризата уязвими групи хора - медицински персонал, хора с увреждания, възрастни, деца и младежи, малцинства, бездомни, безработни, самотни родители и др. За средства могат да кандидатстват лечебни заведения, граждански организации, читалища и социални предприятия от цяла България. За целта те трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на специално създадения интернет сайт: www.United4BG.org.



ВИДИН. Завършва пролетното почистване на града, започнало на 1 април 2020 г.

Във връзка с извънредното положение в България, въведено от 13 март 2020 г. за ограничаване разпространението на коронавируса "Ковид-19" в страната. Пролетното почистване ще бъде без участието на гражданите, а само от общинското звено "Чистота". Изготвен е график, по който ще се работи във всички жилищни квартали, разпределени в шест района.



ДОБРИЧ. Органова зала. Великденски концерт на Плевенската филхармония с участието на органистката проф. Нева Кръстева.

Ще бъде представено произведението "Реквием" на Волфганг Амадеус Моцарт, в чиято оркестрация също е включен орган. В заупокойната меса ще участват солистите Цветелина Василева - сопран, Виолета Радомирска - мецосопран, Георги Султанов - тенор, Деян Вачков - бас. Диригент ще бъде маестро Найден Тодоров. На сцената ще излезе и общинският хор "Гена Димитрова" от Плевен, с диригент Анелия Дечева. В програмата са включени и хорални композиции за орган от Дитрих Букстехуде, Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт и Макс Регер.



РАЗГРАД. До 16 април 2020 г. ще бъдат обявени резултатите от класирането в конкурса "Обичам природата - и аз участвам", организиран от Министерството на околната среда и водите и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2020".

За участие в конкурса са подадени общо 35 проектни предложения от потенциални бенефициенти от област Разград. Сред тях 23 са на общини и кметства, 5 на училища и 7 на детски градини. Проектните им предложения са насочени към ремонт и изграждане на детски площадки, обособяване на зони за отдих, изграждане на спортни игрища и площадки, залесяване и засаждане на почистени площи и др. Първата група кандидати се включват в надпреварата за максимална сума от 10 хил. лева за индивидуален проект, а втората група - до 5 хил. лева за проект. Всички дейности на одобрените проекти трябва да приключат до края на м. октомври 2020 г. Целта на националната кампания е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда.



СОФИЯ. В периода от 16 март до 16 април 2020 г. "Софийска вода" предоставя безплатна възможност за всички клиенти за промяна на партида онлайн през сайта на компанията.

За този период клиентите няма да дължат такса за услугата, а същевременно си спестяват и необходимостта от физическо посещение на клиентски център. Мярката е част от социалната отговорност на компанията и грижа за безопасността на потребителите, предвид създалата се извънредна ситуация с коронавирус "Ковид-19".



СОФИЯ. Заседание на Общинския съвет, на което ще бъде обсъдено и прието предложението за промяна на срока за плащане на такса смет за първото тримесечие на 2020 г.

Предложението е срокът да се удължи с два месеца - до 30 юни. До тази дата се удължава и срокът, в който местните данъци за недвижими имоти и МПС ще са с 5 процента отстъпка, ако се платят в пълен размер. Промяната на сроковете за местните данъци и такси се прави, за да се облекчат собствениците на жилищни и други имоти, които изпитват затруднения, заради обявеното от Народното събрание извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13 май 2020 г. заради разпространението на коронавируса "Ковид-19".

На заседанието на Общинския съвет ще бъдат гласувани всички предложени мерки за подкрепа на сектор "Култура" в извънредното положение като гарантиране на финансирането на одобрените проекти по столичната програма "Култура" и Културен календар, и директна подкрепа за творците от целия сектор. Вариантите за одобрените проекти за 2020 г. са отсрочване във времето и преминаване на част от проектите онлайн. Втората мярка, която е наречена "Солидарност в културата", ще даде възможност за директна подкрепа, освен на отделните творци, и на цели екипи и културни пространства.



СОФИЯ. Университет за национално и световно стопанство /УНСС/. Със заповед на ректора на УНСС проф.Димитър Димитров в дните от 13 до 16 април 2020 г., включително, ще е великденската ваканция за студентите от редовно обучение в образователно-квалификационните степени - "бакалавър" и "магистър".

Дните от 17 до 20 април 2020 г. са определени за неучебни и неработни за всички преподаватели, студенти и служители в университета.



СОФИЯ. На Велики четвъртък архиерейската Света литургия от 9.30 часа в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" ще се води от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний или от Мелнишкия епископ Герасим.

В 18.00 часа, отново в патриаршеската катедрала, последованието на 12-те евангелия ще бъде оглавено от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в съслужение с Мелнишкия епископ Герасим.



17 АПРИЛ, петък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЕЛИКИ ПЕТЪК. ПРЕП. СИМЕОН ПЕРСИДСКИ. ПРЕП. АКАКИЙ, ЕП. МЕЛИТИНСКИ. Църковен празник.

Велики петък или Разпети петък е денят, в който е разпнат Божият син Исус Христос, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството. Исус е погребан в каменен саркофаг в пещера, пред която е поставен огромен камък, а входът се пази от охрана. На този ден в храмовете не се служи Света литургия, защото в този ден сам Господ е принесъл себе си в жертва, а се извършва богослужение, наречено Царските часове. На вечерня в храма песнопенията са посветени на страданията, смъртта и погребението на Христос. Преди началото на службата, на специално издигнато място в средата на храма се издига символичен гроб на Христос, украсен с цветя, а на престола се поставя плащаницата - платът, с който е било завито мъртвото тяло на Христос след свалянето му от кръста. Тя представлява парче плат, на което е извезан образът на положения в гроба Спасител. Според канона молещите се пристъпват към "издигнатия гроб", покланят се на Плащаницата, целуват последователно Христовото тяло, Евангелието и после Кръста и полагат цветята, които носят. Минаването под плащаница на Разпети петък е вид символично погребване на човешките грехове, които Христос изкупува със смъртта си. Затова през целия ден хората минават под издигнатото място като израз на преклонението, смирението и скръбта на вярващите пред гроба на Христос, но също така и на благодарност за изкуплението, което им е дарил. По време на богослужението от олтара се понася плащаницата и се извършва опелото на Господа сред бели цветя. След като се изнесе плащаницата на вечерното богослужение, с нея се обикаля около храма и символично се извършва погребението на Христос. В края на вечернята свещеникът я полага в "гроба" в центъра на храма. Поклонението пред нея продължава до късно в събота вечер, когато тя се внася обратно в олтара - минути преди пасхалното шествие на кръста и настъпването на Великден.

На този ден от Страстната седмица постът в православната църква е особено строг - тогава нито се яде, нито се пие (дори вода). Според народните предания на Велики петък и пиле не пее и гнездо не вие. Всяко дихание страда заедно с Богочовека, съпричастно е на неговата смърт и погребение. В петък никой не подхваща каквато и да е работа.



ВЕЛИКИ ПЕТЪК. Официален празник.

Обявен е със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от 41-ото Народно събрание на 10 февруари 2010 г.



ПРАЗНИК НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ.

Годишнина от обнародването /1931/ в "Държавен вестник" на Закона за Институт на заклетите експерт-счетоводители. Утвърден е с Устава, приет от Общото събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, състояло се на 17 април 2002 г.



15 години от учредяването /2005/ на партия "Атака".

На 2 април 2005 г. в София е създаден Инициативен комитет за учредяването на партията. На учредителния й конгрес за председател е избран Волен Сидеров. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 5 август 2005 г.



СЪБИТИЯ



В 17.00 ч. с онлайн клип актьорът Китодар Тодоров ще представи книгата "Водолей" на писателя Йордан Радичков.

Книгата се появява за първи път през 1967 г. Настоящото издание е на издателство "Нике", а илюстрациите са на София Попйорданова. Първият клип от инициативата ще бъде излъчен на 10 април 2020 г.



СИЛИСТРА. До 17 април 2020 г. на контролно-пропускателните пунктове на Силистра, изградени във връзка с противоепидемичните мерки на територията на България свързани с разпространението на коронавируса "Ковид-19" в страната, заедно с полицейските служители ще работят и четирима студенти от Академията на Министерството на вътрешните работи.

Съгласно заповед на министъра на вътрешните работи Младен Маринов.



СЛИВЕН. Краен срок за изпращане на творби за участие в Националния ученически конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема: "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира" по повод отбелязването на 180 години от рождението на Хаджи Димитър.

Организатори са община Сливен, Регионалното управление на образованието в Сливен, Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков", Регионалната библиотека "Сава Доброплодни", Художествената галерия "Димитър Добрович" и Народно читалище "Хаджи Димитър - 1937". В конкурса могат да участват ученици от цялата страна, като за есе могат да участват ученици от 5 до 12 клас, за стихотворение - от 1 до 12 клас, за рисунка - от 1 до 12 клас и за мултимедиен проект - деца от 5 до 12 клас. Награждаването ще бъде на церемония в рамките на Майските дни на културата "Сливенски огньове" - 2020 г.



СОФИЯ. На Разпети петък, от 8.00 часа в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" ще бъдат отслужени т.нар. Царски часове, вечерня с изнасянето на Светата плащеница. Службата ще бъде оглавявана от Мелнишкия епископ Герасим.

Заради мерките за сигурност, вярващите няма да минават под масата в храмовете. По четирима свещеници в църквите ще държат плащеницата и миряните ще минават под нея, за да получат благословение. От 18.00 часа в патриаршеската катедрала литургията за Опело Христово ще бъде водена от Мелнишкия епископ Герасим.



18 АПРИЛ, събота



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЕЛИКА СЪБОТА. ПРЕП. ЙОАН. СВ. МЧК ВИКТОР. Църковен празник.

Велика събота е последният ден от Страстната седмица, предшестваща Великден. На Велика събота църквата възпоменава телесното погребение на Исус Христос и слизането му в ада. По обичая на юдеите Йосиф и Никодим свалили тялото Господне от кръста, обвили го в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалече от Голгота. Първосвещениците и фарисеите знаели, че Исус Христос е предрекъл възкресението си. Невярвайки на предсказаното, а и страхувайки се да не би апостолите да откраднат тялото, измолили военна стража, която поставили до гроба, а самия гроб запечатали. В този ден жените посещават гробищата, преливат и прекадяват. Обикновено в събота се месят и пекат обредните великденски хлябове. Велика събота е и последният ден, в който могат да се боядисат яйцата за Великден.



ВЕЛИКА СЪБОТА. Официален празник.

Обявен е със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от 41-ото Народно събрание на 10 февруари 2010 г.



СЪБИТИЯ



От 18 март до 18 април 2020 г. мобилният оператор "Теленор" ще предостави на клиентите си пакети за допълнителни минути и мобилен интернет без допълнително заплащане във връзка със ситуацията в страната и обявените мерки за борба с коронавируса "Ковид-19".

Всички клиенти на "Теленор" - абонати на договор, потребители на предплатени услуги и бизнес клиенти, ще могат да ползват без допълнително заплащане пакет от 1000 минути за разговори с всички мрежи в България, който ще могат да активират като изпратят безплатен SMS с текст "1" до кратък номер 1234. Също така, всички клиенти на "Теленор" могат да активират без допълнително заплащане и пакет от 10 000 MB за мобилен интернет на максимална скорост като кликнат на специалния банер в приложението MyTelenor. И двата пакета са с валидност 30 дни от датата на активиране и могат да бъдат получени еднократно за този период. Всички клиенти на абонаментните планове на "Теленор", включително бизнес клиентите на оператора, ще получат без допълнително заплащане достъп за период от 30 дни до всички дигитални услуги, включително Deezer, HBO GO, Play Diema Xtra, Nickelodeon, BubaPlay, Bookmate и Капитал. За целта, те трябва да активират допълнителния пакет на съответната дигитална услуга в приложението MyTelenor. След края на периода, услугите ще бъдат автоматично деактивирани, като не е нужно действие от страна на клиентите.



До 18 април 2020 г. е срокът за изпращане на изображения в категориите "най-хубаво Великденско яйце" и "най-оригинално Великденско яйце" от участниците във фотоконкурса под мотото "Заедно ще се справим" в рамките на онлайн 27-ия Международен детски великденски фестивал - Босилеград 2020.

Конкурсът е отворен за всички любители на фотографията, без ограничения във възрастта и професионалния опит. Изображенията в категорията "Най - весела фестивална снимка" се изпращат от 10 до 19 април, а в раздел "Останете си вкъщи" - на 19 и 20 април. Изображенията да се изпращат на имейл: glas.bosilegrad@gmail.com в посочените времеви интервали в зависимост от категорията, като се посочи името и фамилията на участника, пълен адрес (град, държава), и телефон за контакт. Получените снимки ще бъдат публикувани на на сайта на Фестивала: www.festival-bosilegrad.info , както и на страницата му във фейсбук. Всички участници ще получат грамоти, а най добрите (1,2 и 3 място) в отделните категории - и допълнителни награди, които ще бъдат раздадени при първа възможност, след прекратяването на извънредното положение. Победителите в конкурса ще бъдат обявени най-късно до 24 април, а церемонията по връчването на отличените автори ще се състои по-късно през годината.



СОФИЯ. На Велика събота, от 9.00 часа в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски " ще започне архиерейска вечерня със Света Василиева литургия, оглавявана от Мелнишкия епископ Герасим.

В 23.25 часа е началото на Светата литургия за Възкресение Христово /Пасха/ от патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". Тя ще бъде оглавена от патриарх Неофит в съслужение със Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и с Мелнишкия епископ Герасим. По решение на Светия синод тази година вечерната служба за Великден в 23.30 часа ще започне навън, а не както е традицията винаги да започва в храмовете, след това се излиза от тях, правят се литийни шествия и се чете Евангелието, след това - отново вярващите се връщат в църквите. Решението на Светия синод е с оглед на мерките, предприети по повод извънредното положение в страната във връзка с пандемията на коронавирус "Ковид-19".



19 АПРИЛ, неделя



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА. Църковен празник.

На най-големия празник за вярващите християни - Възкресение Христово или Великден, се празнува Възкресението на сина божи Исус на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Със смъртта си Исус Христос изкупил греховете на човечеството, а с възкресението си дал надежда за живот след смъртта. В евангелските текстове често се споменава, че приживе Исус Христос нееднократно предсказвал разпъването си на кръста и Възкресението си след три дни. И когато на третия ден след погребението му Мария Магдалена отива с други жени в гробницата, за да намаже тялото на Исус с благовонни масла, каквато е била древноюдейската традиция, намира гробницата празна. Събитията, свързани с Христовото възкресение, стават в дните около еврейския празник Пасха. Затова от самото начало честването на Великден е свързано с еврейската Пасха. Тъй като поради връзката му с лунния календар Пасхата е подвижен празник, съответно и Великден променя датата си. Първият вселенски събор през 325 г. определя принципа, според който Великден се отбелязва в неделята след първото пълнолуние след пролетното равноденствие.

Седмицата от Цветница до Великден се нарича "страстна неделя", означаваща страдание, а седмицата след Великден е Светла седмица, защото възкресението на Христос донася просветление за всички. Честването на Великден започва в полунощ в неделя. В храмовете се събират хора на празничната литургия, държат запалени свещи и боядисани яйца, които са донесени от къщите им. По време на службата в храма всички пеят, а след службата вярващите се поздравяват: "Христос Воскресе!". Отговорът трябва да е "Воистина воскресе!". Това служи като поздравление, когато се срещат хората на улицата през следващите няколко седмици. Още в двора на храма, хората си подаряват боядисаните яйца, чукат се с тях. Вярва се, че този, на когото яйцето се окаже най-здраво - борец, ще бъде най-здрав през годината. На следващата сутрин хората отново ходят на църква и след това се събират семейно у дома. Празничната трапеза обикновено е с ястия от агнешко, великденски хляб, украсен с венец от тесто и червени яйца, козунаци, салати с пресни зеленчуци, червено вино и др. Червените яйца са символ на христовата мъченическа кръв, а козунакът е символ на агнеца божий - Христос.



ВЕЛИКДЕН. Официален празник.

За официален празник (неделя и понеделник) е утвърден със Закон за изменение на Кодекса на труда, приет от VII Велико народно събрание на 2 април 1991 г.



СЪБИТИЯ



КАЗАНЛЪК. До 19 април 2020 г. на фейсбук страницата "Великден у дома" могат да бъдат качени клипове и снимки за участие в инициативата "Великден у дома", организирана съвместно със Старозагорската митрополия, казанлъшката църковна енория и община Казанлък.

Клиповете и снимките ще бъдат включени във видео, посветено на "Великден в Казанлък 2020". За всички участници ще има награди.



РУСЕ. Русенски университет "Ангел Кънчев". Завършва онлайн курсът по иновационни образователни технологии с участието на преподаватели от Евразийския национален университет в Астана, Казахстан, започнал на 6 април 2020 г.

Преподавателите ще използват и видеолекции от виртуалната библиотека на университета.



СТАРА ЗАГОРА. На Великден в 10.45 ч. от катедралния храм "Св. Николай" до площада пред община Стара Загора ще тръгне литийно шествие, а в 11.00 ч. там ще бъде отслужено Пасхално богослужение, на което Светото Евангелие се чете на различни езици.

Част от богослуженията ще бъдат на открито на площада пред общината с цел спазване на изискванията на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса "Ковид-19". Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан е призовал миряните да останат по домовете си и да се възползват от възможността за участие в службите чрез прякото им излъчване в социалната мрежа Фейсбук, а тези, които са на площада или в храмовете, да поддържат лична хигиена, да ползват предпазни маски, да спазват регламентираното разстояние и да изпълняват указанията на органите на реда за пропускателния режим.

