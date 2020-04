БТА - СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ



Предстоящи събития в България

от 6 до 12 април

2020 година



Емисията "Предстоящи събития-България" е актуална към 14.30 ч. на 3 април 2020 г.



6 АПРИЛ, понеделник



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



УСПЕНИЕ НА СВ. МЕТОДИЙ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ. СВ. ЕВТИХИЙ, ПАРТ. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ. СВ. МЧЦИ ТИМОТЕЙ И ДИОГЕН. Църковен празник.

Св. Методий е основоположник на българския книжовен език. Заедно с брат си Константин-Кирил Философ създава най-старата славянска азбука - глаголицата, с която се слага началото на просветителското и книжовното дело в България. Те превеждат от гръцки на старобългарски език някои от необходимите за богослужение книги: т. нар. Изборно евангелие, Хризостомовата (Златоустовата) литургия, Служебник (молитви и четива за различните църковни служби), части от Псалтира и Требника. В Моравия светите братя учат народа на достъпен славянски език и това продължава до смъртта на Кирил в Рим през 869 г. Методий продължава делото на брат си. Същата година той е ръкоположен за архиепископ във Велеград - столицата на Великоморавия, където остава на тази длъжност до смъртта си на 6 април 885 г. и там е погребан. Братята Кирил и Методий са обявени за светци още през средните векове и от православната, и от католическата църква, а на 31 декември 1980 г. папа Йоан Павел II ги обявява за покровители на Европа наред със св. Бенедикт.



СЪБИТИЯ



От 6 април до 8 май 2020 г. инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще извършват проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси във връзка с предстоящите официални празници - Великден (17-20 април) и Гергьовден (6 май).

Във фокуса на засиления контрол попадат производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни /агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци/, както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка. По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цвета на здравна маркировка /син цвят - с произход България, червен цвят - с произход, различен от българския, в съответствие със Заповед от 25 март 2019 г., а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото. Инспекторите ще следят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата /включително недопускане на яйца от клас "B" в търговската мрежа/. Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.



ОБЩИНА СВИЩОВ. При благоприятни метеорологични условия в периода от 6 до 10 април 2020 г. ще се извърши ларвицидна обработка срещу комари.

Предвижда се третиране на 6000 дка влажни зони със застояли води, блатисти местности и временни водни басейни с нетечащи води. Ще бъдат обработени териториите около островите край село Вардим, местността "Янково гърло" и крайбрежието на река Дунав от Лимана на село Вардим до АЕЦ "Белене". Третирането ще бъде с препарат "ВектоБак 12 АС", а обработката ще се извърши с хеликоптер. При обработката с този препарат няма ограничения за достъп на хора и животни до третираните зони. Безвреден е за бозайници, птици, риби, пчели и полезната ентомофауна.



СЛИВЕН. От 6 април 2020 г. Центърът за майчино и детско здраве в Сливен предлага онлайн консултации.

Консултациите са безплатни и от тях могат да се възползват всички семейства с деца до тригодишна възраст и бременни жени от област Сливен. Те ще се правят във всички работни дни от понеделник до петък от 09.00 ч. до 16.00 ч. по въпроси, свързани със здравословно поведение по време на бременността, първи грижи за новороденото, кърмене, захранване, здравословно хранене, насоки за развитие на детето, емоционална подкрепа на родителите и др. Консултациите ще се провеждат през скайп, месинджър, вайбър или директно по телефон. Необходимо е желаещите да се обадят предварително на телефон 044 / 410 431. Центърът работи съвместно и с експерти от Регионална здравна инспекция - Сливен за допълнителна информация относно новия коронавирус. Центърът за майчино и детско здраве към Медицински център "Д-р Г. В. Миркович" е създаден пред 2014 г. по проект на УНИЦЕФ, Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане.



СОФИЯ. Извънредно заседание на Народното събрание.

Първа точка от програмата за този ден е проект на решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Очаква се да бъдат гласувани на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.



СОФИЯ. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажбата на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1827 дневни), от отворен тип, с фиксиран лихвен процент, от емисия BG 20 300 20 114/15.01.2020 г.; падеж - 15 януари 2025 г.

Министерството на финансите предлага за продан облигации с номинал 200 млн. лева и с годишен лихвен процент 0,01 на сто.



7 АПРИЛ, вторник



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ВЪЗПОМИНАНИЕТО ЗА СМЪРТТА НА ИСУС ХРИСТОС. Религиозен празник за Свидетели на Йехова в България.

Определен с Решение 798 на Министерски съвет от 27 декември 2019 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 г.



ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Обявен с Решение 184 на Министерския съвет от 5 април 2006 г. Годишнина от влизането в сила /1948/ на устава на Световната здравна организация /СЗО/. Дотогава се отбелязва като Ден на здравния работник в България с Разпореждане 32 на Министерския съвет от 6 февруари 1964 г.



ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.

За първи път се отбелязва на 7 април 2004 г. - Международен ден на здравето и Професионален празник на работещите в здравеопазването. Празникът е утвърден в Правилника за устройство и дейността на Медицински университет - София, влязъл в сила от датата на приемането му на 16 декември 2003 г.



ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ.

Отбелязва се с решение на Общинския съвет от 30 декември 1999 г. Годишнина от началото на дейността на общината (7 април 1979). Община Струмяни е създадена с Указ 2295 на президента от 22 декември 1978 г. за определяне на седалищата и състава на общините в Народна република България. Община Струмяни обединява с. Велюшец, с. Игралище, с. Махалата, с. Никудин, с. Горна Крушица, с. Драката, с. Илинденци, с. Каменица, с. Палат, с. Струмяни, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Добри Лаки, с. Клепало, с. Колибите, с. Кърпелево, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево.



120 години от излизането /1900/ на бр. 1 на "Църковен вестник", орган на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета.



СЪБИТИЯ



ГАБРОВО. От 7 април 2020 г. доброволци ще следят да няма струпване на хора в пощенските клонове при получаване на месечните пенсии от пенсионерите.

Те са част от кампанията за набиране на доброволци под мотото "Заедно".



ЛОВЕЧ. Общинската администрация на Ловеч започва два пъти в седмицата да излъчва онлайн, чрез видео стрийминг, материали за различни културни институции като музеи, художествени галерии, исторически обекти, библиотеки и други. Инициативата ще върви под наслов Culture non stop! Stop coronavirus! /Култура безспир, спри коронавируса!/.

Проектът ще представя културните ценности на града и е съобразен със съществуващите в момента разпоредби и ограничения във връзка с борбата с коронавируса. Разказвачи ще бъдат научни работници, екскурзоводи, специалисти. Всеки репортаж ще завършва с призив гражданите да останат по домовете си. Видеоматериалите могат да се гледат на официалния профил на община Ловеч във Фейсбук. След като бъдат излъчени, записите ще могат да се гледат по всяко друго време, да се споделят и така да разказват за културните събития в Ловеч. Предвижда се включванията да бъдат във вторник и четвъртък след 10.00 ч. Първото включване ще бъде от Художествената галерия в Ловеч на 7 април.



СОФИЯ. Гьоте институт. До 7 април 2020 г. директорите на столичните училища, в които се изучава немски език, трябва да изпратят на имейл: elkaivanova_fr@abv.bg информация за брой учители по немски език, завършили висше образование с професионалната квалификация "учител по немски език" през последните две години, за брой учители без професионалната квалификация "учител по немски език", които през последните две години преподават немски език, както и информация за училищата, в които преподават учителите, попадащи в посочените групи.

Информацията е свързана с предлаганата от Гьоте институт в България възможност за безплатно предоставяне на онлайн материали за учителите по немски език, както и възможности за квалификацията им по проекта за подкрепа и квалификация на начинаещи учители по немски език "Старт в професията учител по немски език", финансиран от Министерството на външните работи на Германия. Целта на проекта е през 2020 г. около 30 начинаещи учители по немски език в България да участват без откъсване от работа в дидактико-методически онлайн обучения и уебинари, и да получават в ежедневната си работа подкрепа и консултации от квалифицирани от института учители ментори.



ТЕРВЕЛ. Ще бъдат отворени офертите за участие в обявената от община Тервел обществена поръчка за разширяване на сектора по физиотерапия на Медицинския център в града по проект "Красива България".

Предвижда се седем помещения в Медицинския център да бъдат преустроени в два кабинета за процедури на пациентите, кухня за парафин и луга, съблекалня, зона за изчакване и почивка, складове, офис за персонала и др. Ще бъде подменена дограмата, ще изградят преградни стени, топлоизолация, ще направят нови облицовки, както и ще ремонтират участъци от електрическата и ВиК-инсталация и други. За преустройството общината е определила до 67 300 лв.



8 АПРИЛ, сряда



СЪБИТИЯ



Краен срок, до който на Портала за обществени консултации ще бъде публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление номер 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. Заедно с проекта на постановление са публикувани доклад и частичната предварителна оценка на въздействието.

Проектът предвижда да се създаде допълнителна възможност за управляващите органи на оперативни програми да прекратяват процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/, с оглед пренасочване на финансов ресурс за реализиране на необходимите спешни мерки за справяне с епидемиологичната ситуация, в страната. Допълнението на нормативния акт се налага във връзка с въведеното извънредно положение на територията на България от 13 март до 13 април 2020 г. заради пандемията от коронавирус "Ковид-19" и осигуряване ефективността на предвидените мерки съгласно чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение. Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходимост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Прекратяването на откритите процедури, чрез подбор, за предоставяне на БФП, се извършва с мотивирано решение на ръководителя на управляващия орган при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия, с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки за преодоляване на настъпилите последици. Проектът на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.



Стартира осмо издание на поредицата онлайн семинари на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните (ИАНМСП) предприятия SMEs Webinars.

Първият онлайн семинар на тема "Бизнес по време на криза - предизвикателства и възможности" ще бъде открит от изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков, който ще разкаже повече за дейностите на Агенцията и инициативата за онлайн семинари SMEs Webinars, в които представителите на българския малък и среден бизнес могат да получат отговори на въпросите, които ги вълнуват във връзка с икономическата обстановка в страната. В семинара ще участива Геновева Христова-Мъри, водещ бизнес експерт, изпълнителен директор на компания, специализирана в реновацията на хотели от водещи европейски хотелски групи, съосновател на MISSIA23 - първият CREATECH HUB в София, председател Българския мебелен клъстер и заместник-председател на Асоциацията на бизнес клъстерите в България.

От 16.00 ч. тя ще разкаже за предизвикателствата и възможностите, които стоят пред българския бизнес, поставен в сложната икономическия ситуация, породена от превантивните мерки срещу разпространението на новия коронавирус "Ковид-19" в световен мащаб. В специален панел за въпроси представителите на българските предприятия ще могат да зададат своите въпроси към Христова-Мъри, която ще даде съвети и насоки относно управлението на бизнеса по време на криза.

Всички събития на SMEs Webinars се провеждат изцяло онлайн и са безплатни и достъпни чрез българска регистрация на адрес:https://event.webinarjam.com/register/4/lxy2yi1. Всички регистрирали се за събитието ще получат имейл с линк към виртуалната стая, в която ще започне срещата.



СОФИЯ. Летище София, Институт по въздушен транспорт, 14.00 ч. Общо събрание на "Асоциация на българските авиокомпании АБА".



9 АПРИЛ, четвъртък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ПЕСАХ. Религиозен празник на Религиозната общност на евреите в България /и 16/.

Определен с Решение 798 на Министерски съвет от 27 декември 2019 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 г.



СЪБИТИЯ



Започва онлайн изданието на петия фестивал за документално кино "Master of Art" под мотото: "Прегърни изкуството" /до 30/.

Фестивалът се организира от продуцентска компания "Спотлайт", Националния дворец на културата и фондация "Master of Art" с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столична община, на фондация "Америка за България" и на Националния филмов център. Във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на коронавируса "Ковид-19 на територията на България фестивалът ще има онлайн издание през м. април 2020 г., а от 1 до 24 септември 2020 г. в кино "Люмиер Лидл" ще бъде пълното издание на фестивала. По време на съкратеното издание зрителите ще могат да видят над 25 пълнометражни и късометражни заглавия от програмата. Достъпът ще става през платформата neterra.tv. Общата цена на всички заглавия от онлайн фестивала е 10 лв. Селекцията включва филми в следните области на изкуството - архитектура и дизайн, изкуство и деца, съвременно изкуство, кулинарно изкуство, изобразително изкуство и фотография, литература, музика и танц, театър и кино. Премиерно онлайн ще бъде излъчен "Стихията Медея" на режисьора и организатор на фестивала Найо Тицин. Той представя създаването на театралния проект "Медея". За първи път ще бъде показан и "Луцифер" на режисьорката Мария Николова.



СОФИЯ. Агенция "Пътна инфраструктура". Краен срок за подаване на оферти за строителството на тунела под връх Шипка. Отварянето им е насрочено за 10 април 2020 г.

Поръчката за строителството на тунела е открита през м. октомври 2019 г. с индикативната стойност 267,2 млн. лв. /без ДДС/ и срок за изпълнение близо три и половина години. Проектът включва изграждането на участък с дължина 10,5 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км - реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово-Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4 км. Тунелът под Шипка ще е с дължина 3,2 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 армирани насипа, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и др.

Съоръжението ще се намира на 1 км западно от прохода "Шипка" и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици - по 0,50 м, и два тротоара - по 0,85 м.

Предвижда се проектът "Проектиране и строителство на обект: Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка" да бъде предложен за финансиране от бъдещата оперативна програма "Транспортна свързаност" /2021-2027 г./.

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север-Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва, са Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).



СОФИЯ. До 9 април 2020 г. на имейл open-call@sofproect.com ще се събират предложения, коментари и препоръки за концепцията за развитие на северното и източното крило на сградата на Централната минерална баня в София.

На 26 март 2020 г. през онлайн платформата "Zoom" ще бъде представено задание, изготвено от общинското предприятие "Софпроект" за концепция за развитие на северното и източното крило на сградата на Централната минерална баня. Подготовката на заданието е възложена на екипа на общинското предприятие от направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община и цели да събере концепции, които предлагат оптимални решения за функциите, управлението и ефекта от усвояването на северното и източното крило на сградата на Централната минерална баня. Получените предложения ще послужат за финализиране на заданието, след което в края на м. април 2020 г. се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана. Подборът на идеи ще се проведе в два етапа. В първия кандидатите трябва да подадат документи, включващи резюме на концепцията, техническо и методологично предложение за начина на работа на колектива. Материалите ще бъдат разгледани от жури, което ще избере три екипа за участие в следващата фаза на процеса. Във втория етап всеки от трите екипа ще разработи детайлно концепцията си и ще я представи публично. И трите екипа ще получат възнаграждение за своята работа. Задължително условие ще бъде идеите за развитието на тази част от сградата да бъдат съобразени със статута на недвижима културна ценност от национално значение. Предложенията ще трябва да включват оценка на възможностите за оползотворяване на водата от минералния извор до банята като ценен ресурс за града и неговите обитатели. Очаква се участниците да представят също така икономическа обосновка и финансов модел на концепциите си.



10 АПРИЛ, петък



СЪБИТИЯ



Краен срок за изпращане на фотографии за участие във фотоконкурса "Трудът през фотообектива", организиран от Агенцията по заетостта по повод 30 години от своето създаване.

Конкурсът се организира чрез електронната платформа voubs.bg и ще бъде достъпен онлайн през цялото време до 4 март до 10 април 2020 г. В него могат да участват професионални фотографи, както и любители, провокирани от многообразието в света на труда. Всеки, който желае да се включи, трябва да представи максимум 3 фотографии, които "улавят" моментите на работещия човек. Членове на журито ще бъдат фотографите Лилия Йотова, Цветан Томчев и Соломон Франсес. Част от екипа на оценяващите са и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, както и главният директор на главна дирекция "Услуги по заетостта" в Агенцията по заетостта Кремена Калчева. 30 от най-добрите фотографии ще участват във фотоизложба, организирана от Агенция по заетостта, на Моста на влюбените в София на 29 април 2020 г., където ще бъдат наградени победителите. След това снимките ще бъдат изложени на постоянна експозиция в бюрата по труда в страната.



СЪБИТИЯ



В 17.00 ч. с онлайн клип актьорът Китодар Тодоров представя книгата "Водолей" на писателя Йордан Радичков.

Книгата се появява за първи път през 1967 г. Настоящото издание е на издателство "Нике", а илюстрациите са на София Попйорданова. Вторият клип ще бъде излъчен на 17 април 2020 г.



БУРГАС. От 11 март до 10 април 2020 г. е ограничен достъпът на граждани и журналисти до съдебната палата.

Мерките са предприети във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция. В залите граждани ще се допускат само в случаите, когато са призовани за разглеждане по конкретно дело.



ПЕРНИК. В периода от 30 март до 10 април 2020 г. със заповед на кмета на града Станислав Владимиров са отменени всички насрочени проверки от отдел "Инвестиционно проектиране и контрол по строителството" при община Перник.

Те касаят извършено или извършващо се незаконно строителство, за което на заинтересованите лица вече са изпратени уведомителни писма и/или заповеди. За датите и часовете на новите проверки гражданите ще бъдат допълнително уведомени писмено. Срокът по настоящата заповед може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка в страната.



РАЗГРАД. Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев". Краен срок за подаване на заявления за участие в конкурса за художествено слово на тема: "Моето любимо стихотворение", организиран от регионалната библиотека.

Заявления се подават и на email: art@librz.org. Инициативата е част от съпътстващите събития, посветени на 150 години от началото на библиотечното дело в града. Словесната надпревара е насочена към подрастващи от Разград на възраст от 6 до 12 години. Разпределени в четири възрастови групи, участниците ще имат възможност да рецитират само едно поетично произведение. Целта на конкурса е да повиши интереса на най-малките към книгите и поетичното творчество, както и изграждане на отношение към културната институция и надграждане на уменията им за публична реч, художествен усет и вкус. Конкурсът ще се проведе след Великденските празници в рамките на Похода на книгите в регионалната библиотека в Разград (22-24 април). Награждаването ще бъде в навечерието на 11 май 2020 г., а за отличилите се във всяка възрастова група ще има награди, както и поощрителни отличия.



СОФИЯ. Министерство на културата. От 10 март до 10 април 2020 г. е срокът за подаване на заявления за кандидатстване за целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2020 г.

Кандидатстването е на основание на Правилата за финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация на Министерството на културата. За 2020 г. годишната препоръчителна минимална сума за финансиране на един проект е между 5000 и 21 000 лв., максималната сума е между 15 000 и 28 000 лв. в зависимост от археологическите обекти и използваните методи.



11 АПРИЛ, събота



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ЛАЗАРОВА СЪБОТА. СВ. СВЩМЧК АНТИПА, ЕП. ПЕРГАМСКИ. Църковен празник.

Лазарова събота е празник с подвижна дата, отбелязва се винаги в събота една седмица преди Великден и е първият от трите големи празника, свързани с чудото на Възкресението. В календара на християнската църква празникът е свързан с възкресението на Лазар, жител на гр. Витания, близо до Ерусалим. Лазар е бил приятел на Исус Христос и след като умира, месията го възкресява на четвъртия ден от неговото погребение в знак на благодарност за проявеното от него гостоприемство. Според евангелието извършеното пред очите на народа чудо, става причина мнозина да повярват в Христа. Точно в този момент върховният еврейски орган Синедрион решава да улови Исус при първа възможност и да го убие. Така чудото става непосредствен повод за смъртната присъда на Спасителя. Именно затова от най-дълбока древност е установено случилото се да се спомня преди началото на Страстната седмица. Според средновековните писания Лазар живее още 30 години в строг пост и въздържание и е провъзгласен за първи епископ на град Китион на остров Кипър. Днес името Лазар е символ на здраве и дълголетие. Според българската народна традиция "Лазарова събота" (Лазаровден или "Лазарица") е денят, в който се изпълнява обичаят лазаруване, с който се ознаменува превръщането на подрастващите момичета в моми за женене. На този ден групи от по 6-7 момичета на възраст от 10 до 16 години, облечени в празнични дрехи или невестински костюми и закичени с венци и китки, обикалят домовете в селото, като пеят обредни песни за всеки член от семейството, възхваляват деца, стари, млади, моми, ергени, невести, както и овчари, говедари, коняри и др. Домакините ги даряват с яйца и пари. Вярва се, че къщата, в която са влезли и пели лазарки, ще бъде честита през цялата година. Лазарките обхождат горите, реките и ливадите. С песен навлизат в нивите и пожелават богата реколта от раззеленилото се жито.



СЪБИТИЯ



Краен срок за записване за участие в онлайн формата за кариерно ориентиране "Кариерно сафари", който ще бъде организиран на 13 и 14 април 2020 г. от сдружение "Тук-Там".

Регистрацията е онлайн на https://guideme.bg/safari. Целта е да изгради качествена връзка между модерно мислещи компании и студенти и млади професионалисти с международен опит или образование, които търсят кариерно развитие обратно в България. Младите кандидати ще търсят реализацията си, следвайки 5 виртуални кариерни пътеки: финанси, счетоводство и застраховане; инженерство и технологии; продажби; маркетинг и реклама; стартъп и неправителствени организации. Компании, водещи в своята сфера, ще представят конкретни казуси от практиката си и ще покажат организационната си култура. Участниците ще изградят контакти с представителите на компаниите, както и с други млади професионалисти. Всичко това ще се случи дистанционно и във виртуална среда, която дава възможност за участие на българи от цял свят. Достъп до онлайн събитието имат следващи или завършили студенти в чужбина, които търсят стаж или работа обратно в България, бивши и настоящи "Еразъм" студенти, студенти, преминали поне един семестър в чужд университет и млади професионалисти с работен опит до 3 години извън България. Кандидатите ще имат достъп до "Кариерно сафари" напълно безплатно, а техните CV и профил в LinkedIn ще бъдат предоставени на компаниите след събитието, с тяхно съгласие.



12 АПРИЛ, неделя



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



6 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ - ВРЪБНИЦА - ЦВЕТНИЦА. ПРЕП. ВАСИЛИЙ ИЗПОВЕДНИК, ЕП. ПАРИЙСКИ. Църковен празник.

И православната, и католическата църква празнуват големия християнски празник Вход Господен в Ерусалим, който се нарича още Цветница или Връбница. Цветница е подвижен празник и се отбелязва в неделята след Лазарова събота, една седмица преди Великден и е един от най-хубавите пролетни празници. Посветен е на тържественото посрещане на Исус Христос в Ерусалим с маслинови и лаврови клонки. Според евангелските текстове Христос влиза на магаренце в Ерусалим и е приветстван от хората с възгласи "Осанна", задето е възкресил Лазар предния ден - в събота. Христос отива в храма и с царствена власт изгонва оттам събралите се в двора му продавачи и купувачи на разни стоки и извършва множество изцеления на слепи, хроми и недъгави. Денят на влизането на Христос в Ерусалим бележи началото на най-скръбната, но и най-наситената с духовни послания седмица в живота на вярващия християнин - времето, в което Христос приема страданието и кръстната смърт, за да изкупи греховете на човечеството и чрез своето възкресение от мъртвите да му дари надеждата за спасение и вечен живот. Дните след Цветница до Възкресение Христово се наричат Страстна седмица и означават мъка и страдание. На Цветница на службата в храмовете християните държат в ръцете си осветени върбови клонки, които заменят палмовите клонки - вайи, с които е бил посрещнат в Ерусалим Исус Христос. Осветяването на върбичките се извършва на всенощното бдение в събота вечер. След богослужението християните отнасят осветените върбови клонки в домовете си, които се пазят през цялата година за здраве и предпазване от болести и зло, а сутринта според старите български обичаи над портите на всяка къща се закачват венчета от върбови клонки. Освен Цветница народът нарича празника още Цветна неделя, Вая, Кукленден. Лазарувалите предния ден моми се събират на реката, като всяка носи свое венче и омесения предварително обреден хляб (кукла) и изпълняват обича "кумичене". Венчетата и парчета от хляба се нареждат на дъсчица и се пускат по течението. Момата, чието венче излезе най-напред, се избира за "кумица" и тя повежда моминското хоро към своята къща. На Цветница - празникът на цветята и цъфтежа, празнуват всички, носещи имена на цветя, растения, храсти и дървета: Камелия, Цена, Цено, Цветан, Върбан, Върбинка, Виолета, Здравко, Здравка, Лилия, Латинка, Теменуга, Теменужка, Цвета, Цветанка, Цветелина, Ясен, Явор.



ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Религиозен празник на Арменската апостолическа православна църква в България.

Определен с Решение 798 на Министерски съвет от 27 декември 2019 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 г.



ПРАЗНИК НА ПРОВАДИЯ.

Отбелязва се с решение на Общинския съвет от 1997 г. на църковния празник Цветница.



СЪБИТИЯ



Дните до 12 април 2020 г. са неприсъствени за учениците в училище на територията на България.

Обучението ще продължи да се провежда чрез дистанционна форма. Решението е поради удължаване на срока на въведените със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 26 март 2020 г. противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавируса "Ковид-19" в България. Министерството на образованието и науката е изпратило препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение.

Първоначално неприсъствени дни за учениците са от 16 до 29 март 2020 г.



До 12 април 2020 г. се удължава срокът на противоепидемичните мерки на територията на България, съгласно заповед министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 26 март 2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус "Ковид-19" в страната и обявеното с Решение Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г.

Първоначално противоепидемичните мерки са въведени за периода от 13 до 29 март 2020 г. Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други). Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Съгласно заповедта на министъра на здравеопазването от 26 март 2020 г. се допуска в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, както и дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.



До 12 април 2020 г. се удължава действието на заповедта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за забрана на всички полети от Китай, Южна Корея, Иран, Италия и Испания, с изключение на тези, за които Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

Забраната е част от мерките срещу разпространението на коронавируса "Ковид-49" в България. Българската страна може да потърси алтернативни мерки, включително при необходимост допълнителни полети до Италия и Испания, за транспортирането на български граждани, които биха желали да се върнат в България. Всички пристигащи пътници /български граждани и чужденци/ от тези държави подлежат на 14-дневна карантина. Няма ограничения за товарни полети, включително поща, за изпълнението на държавни полети, хуманитарни полети и такива за оказване на спешна медицинска помощ, както и кацания по технически причини на въздухоплавателни средства на летища на територията на България.

По отношение на железопътния транспорт - с продължаване на заповедта до 12 април са спрени всички международни влакове, извършващи трансграничните пътнически превози до и от съседните страни - Турция, Гърция, Сърбия и Румъния. Няма ограничения за железопътен товарен транспорт.



ПЛЕВЕН. До 12 април 2020 г. включително се удължава периодът на противоепидемичните мерки, предприети заради епидемията с коронавирус "Ковид-19".

Съгласно заповед на кмета на Плевен Георг Спартански от 26 март 2020 г. Със заповедта до 12 април 2020 г. се удължава периодът, в който няма да се заплаща ползването на "Синя зона" и общинските платени паркинги в града. Продължава въведената забрана за пазара за покупко-продажба на леки коли пред входа на стадион "Плевен", на дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания, на дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания, както и на Центъра за ранна превенция на уврежданията. Преустановени са посещенията на външни лица в центровете за настаняване от семеен тип, в Дома за стари хора в село Бохот, в Защитеното жилище и Кризисния център. Разпоредено е да продължи дезинфекцията на транспортните средства от масовия градски транспорт.



ПЛОВДИВ. До 12 април 2020 г. паркирането в "Синя зона" ще бъде безплатно като част от мерките на община Пловдив срещу разпространението на коронавируса "Ковид-19".

Целта е да се намали струпването на хора в масовия градски транспорт за сметка на ползването на личните автомобили.



РУСЕ. Русенски университет "Ангел Кънчев". До 12 април 2020 г. университет няма да има учебни занятия. В този период студентите ще се обучават дистанционно.

Образователният процес се провежда чрез електронната платформа за дистанционно обучение на Русенския университет и чрез други средства за онлайн обучение.



СТАРА ЗАГОРА. До 12 април 2020 г. се удължава безплатната "Зелена зона" в града, въведена със заповед на кмет на града Живко Тодоров, заради обявеното извънредно положение и предприетите противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирус (COVID-19).

На 13 април 2020 г. платеното кратковременно паркиране ще бъде с обичайното си работно време - от 8.00 до 18.00 часа.

МН,НП/ВМ