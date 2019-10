БТА - СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Предстоящи събития в България

от 21 до 27 октомври

2019 г.

Емисията "Предстоящи събития-България" е актуална към 14.30 ч. на 15 октомври 2019 г.



21 ОКТОМВРИ, понеделник



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



СУКОТ. Религиозен празник за Религиозната общност на евреите в България /и на 22/.

Определен с Решение 946 на Министерски съвет от 27 декември 2018 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г.



ДЕН НА КЪРДЖАЛИ.

Отбелязва се с Решение на Градския народен съвет от 20 октомври 1966 г. Годишнина от освобождението /1912/ на града от османско иго по време на Балканската война (1912-1913). Празникът се отбелязва по нов стил. България, Гърция, Сърбия и Черна гора, обединени в Балкански съюз, започват война срещу Османската империя за освобождаването на християнското население в Македония и Одринска Тракия, останало по силата на Берлинския договор (13 юли 1878) в пределите на Османската империя. На 21 октомври (8 октомври ст. ст.) 1912 г. градът е завзет и освободен от Хасковския отряд на ген. Васил Делов.



ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

Отбелязва се с Решение 435 на Общинския съвет от 20 май 2010 г. като Ден на Освобождението на Родопите от османско иго и Празник на община Смолян. Годишнина от освобождението /1912/ на града от османско иго по време на Балканската война (1912-1913). Празникът се отбелязва по нов стил. На 5 октомври 1912 г. България, Гърция, Сърбия и Черна гора, обединени в Балкански съюз, започват война срещу Османската империя за освобождаването на християнското население в Македония и Одринска Тракия, останали по силата на Берлинския договор (13 юли 1878) в пределите на Османската империя. В сраженията на 19, 20 и 21 октомври 1912 г. войските на Родопския отряд извоюват победа над турските войски на връх Кавгаджик (дн. Средногорец) и влизат в Смолян.



140 години от откриването /1879/ на 1-ото Обикновено народно събрание на Княжество България с председател Петко Каравелов.

Заседава до 24 ноември 1879 г. Изборите за него са произведени през м. септември 1879 г. и са спечелени от либералите (над 70% от депутатските места). Броят на депутатите е 158. Разпуснато е поради неуспешен опит да бъде съставен коалиционен кабинет от либерали и консерватори под председателството на Петко Каравелов.



75 години от начало /1944/ на Косовската настъпателна операция на Втора българска армия по време на заключителната фаза на Втората световна война (1944-1945).

България се включва във войната на страната на съюзниците от Антихитлеристката коалиция (военно-политическия съюз, обединил противниците на страните от Оста (Германия, Италия и Япония). На 18 септември 1944 г. българската армия преминава в оперативно подчинение на командващия III Украински фронт маршал Фьодор Толбухин. Пред българската армия се поставя задачата да осигури левия фланг на Червената армия, да разгроми противниковите сили в Сърбия и Вардарска Македония и да прекъсне пътя за отстъпление на Група "Е" от германските армии от Гърция по долините на реките Морава, Вардар и Ибър. Целта на Косовската операция е да се прекъсне пътят за отстъпление на германските войски от Гърция към Австрия. До 21 ноември са освободени Подуево, Прищина, Вучитрън, Косовска Митровица, превзети са Косово поле, Нови пазар, Рашка и е прекъснато отстъплението на германските войски по направлението Прищина - Косово поле. Загубите за Втора българска армия в Косовската операция са 946 убити, 354 изчезнали и 3406 ранени.



СЪБИТИЯ



КЪРДЖАЛИ. Тържества по повод Деня на Кърджали - 21 октомври.

Празничният ден ще започне с поднасяне на венци и цветя пред паметника на ген. Васил Делов и ще продължи с празнично шествие и тържествен ритуал. Клубът по фотография при Общинския детски комплекс ще представи фото-изложбата "Обичам те Кърджали", а за подрастващите е откритата сцена на талантите. Регионалният исторически музей се включва в инициативите с Ден на отворените врата.



КЮСТЕНДИЛ. Окръжен съд. Заседание по делото, заведено от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, срещу Ангел Христов и Пламен Галев (т.нар братя Галеви), техните съпруги и контролираните от тях дружества и е по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Искът е на обща стойност 4 250 189 лв. и касае луксозни автомобили, недвижими имоти и дялове от фирми. Двамата бизнесмени са в неизвестност от 3 май 2012 г., след като влиза в сила присъдата им по наказателно дело за организиране и ръководене на престъпна група. Двамата са обявени за общодържавно издирване от 9 май 2012 г., и за международно издирване с червена бюлетина.



КЮСТЕНДИЛ. Кръгла маса под мотото: "Памет за миналото, послание към бъдещето" с участието на академичния състав на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и представители на регионалните културни институти в Кюстендил /до 22/.

Инициативата е по повод 60 години от обявяването Регионалната библиотека в Кюстендил за регионален културен институт и 150 години от началото на библиотечното дело в града.



РУСЕ. Регионален исторически музей. Закриване на изложба на екзотични животни, открита на 20 септември 2019 г.

Показани са някои от най-опасните влечуги в света. Сред тях са тайпан - змията с най-силната отрова в света, черната мамба, чиято дължина достига 3.5 метра, 40-килограмова жълта анаконда, както и змията с най-дългите зъби (близо 5 см) - отровницата. Експозицията включва още зелени мамби, гърмящи змии, кобри, смоци, питони, игуани, крокодил, паяци, скорпиони.



ТБИЛИСИ, Грузия. Закриване на световния финал "Мис Планет", открит на 16 октомври 2019 г.

Представителки от над 30 държави ще се срещнат с кмета на Тбилиси Каха Каладзе и ще се запознаят с културата и забележителностите на града. Предвидени са "Вечер на нациите", "Шоу на таланта", интервю с интернационалното жури, спортни надпревари и гала вечер. Международното жури е съставено от модни специалисти, рекламодатели, представители на пресата, артисти. България ще бъде представена от избраната за Мис България (2018) Теодора Мудева.



22 ОКТОМВРИ, вторник



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



140 години от откриването /1879/ в Пловдив на 1-ото Областно събрание в Източна Румелия с председател Иван Гешов, което заседава до 22 декември 1884 г.

Съставът, функциите, правомощията и организацията му са уредени от Органическия устав на Източна Румелия. Изборите за него са произведени на 7 октомври 1879 г. Областното събрание се състои от 56 депутати, като от тях 10 участват по право, 10 се назначават от генерал-губернатора, а останалите 36 се избират с пряко и тайно гласуване от населението на областта. Събранието има контролни функции върху изпълнителната власт, приема бюджета на областта, контролира действията на директорите и на финансите.



75 години от учредяването /1944/ в София на сдружение "Ереван" - културно-просветната организация на арменците в България.

Работи активно за популяризиране на арменската култура в България.



СЪБИТИЯ



ОБЩИНА БАЛЧИК. Заседателна зала. Ще бъдат отворени офертите на кандидатите за участие в обществената поръчка за изграждането на новия парк "Балик".

Новата градска територия за отдих и развлечения ще се простира на близо 10 декара. В парка, който е в близост до жилищния квартал "Балик" и до бъдещ спортен комплекс, ще има зони за почивка, за културни и други обществени събития, за игри и забавления на децата. В парка ще бъдат засадени иглолистни и широколистни дървета и храсти, сред които ще се впишат и фигури с цветя. Пешеходните алеи ще отвеждат и до археологическите забележителности на близката крепост "Карвуна". Общината изгражда парка с финансовата подкрепа на Местната инициативна група и може да задели за строителните работи до 244 419 лева.



ГАБРОВО. Технически университет, библиотеката, 10.00 ч. Десето юбилейно издание на кариерния форум "Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг".

Форумът има за цел да даде място за традиционната среща на бизнеса и младите хора в най-бързо развиващите се сектори. През 2019 г. за участие са регистрирани над 110 компании. Изданието се провежда в София (10 октомври), Пловдив (14 октомври), Варна (16 октомври) и в Габрово (22 октомври).

"Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг" се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, сп. "Журнал за жената" и др.



ПЕРНИК. До 22 октомври 2019 г. се забранява достъпът до ловностопанските райони в 8-километровата зона около Държавно ловно стопанство "Витошко- Студена", заради регистриран случай на болно от африканска чума прасе на територията на стопанството.



СОФИЯ. Национален дворец на културата, зала 1, 20.00 ч. Концерт на певицата Мария Илиева, на който тя ще представи новия си албум "Всичко - най-доброто от Мария Илиева".

Мария Илиева представя новия си албум с общо четири концерта в страната, като този в София е последен. На сцената заедно с нея ще бъдат музикантите Георги Янев (музикален директор и китарист), Мартин Ташев (тромпет и вокали), Милен Кукошаров (аранжименти и клавишни), Васил Вутев (барабани), Младен Димитров (перкусии, програминг и синтезатор), Евден Димитров (бас китара). Специални гости на концерта са Влади Ампов, Любо Киров и Живко Петров. С двамата вокалисти Илиева ще изпълни дуети, а Петров ще й акомпанира по време на създадената от него песен "Сама". С американския диджей Кийт Томпсън ще представят Truly, обявен за дует на годината на наградите на "БГ радио" и за най-добро сътрудничество в Югоизточна

Европа на наградите SEEME през 2010 г.



СОФИЯ. Театър "София". Премиера на постановката "Вечерята" по романа на Херман Кох.

Режисьор и автор на драматизацията е Пламен Марков, а сценографията и костюмите са на Мира Каланова. Участват Дария Симеонова, Ивайло Герасков, Лилия Маравиля, Михаил Милчев, Пламен Манасиев и студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".



СОФИЯ. Галерия "Сезони". Закриване на изложбата "Мотиви" на Николета Иванова, открита на 8 октомври 2019 г.

Експозицията представя отношението на човека към природата и значението на четирите елемента.



СОФИЯ. Седмо издание на международния фестивал за дигитални изкуства DA fest /до 26/.

Организатор е Националната художествена академия. Програмата предвижда изложби, аудио-визуални, театрални и VR пърформанси, видео арт прожекции, лекции и презентации, творчески работилници и концерти. Селекцията включва 60 артисти от различни държави и дисциплини, много от които идват за първи път в България. Те ще представят дигитално видео и фотография, интерактивенeн пърформанс и инсталация, аудио-визуаленeн пърформанс, виртуална реалност, стрийминг, триизмерно картографиране, мрежово изкуство, звуково изкуство, биотехнологии, роботика и генеративни системи, и други интердисциплинарни форми. Акцент в програмата e участието на световноизвестния пърформанс артист Stelarc (Австралия) - пионер в изкуството, създадено с био-технологии, роботика и дигитални медии. Той гостува за първи път в България и ще покаже пред публиката своите постижения в редица събития от програмата. Зрителите ще могат да видят за първи път в България и пърформансите на Мива Матрейек (САЩ).

Изложбите са на пет локации - галериите "Академия", "Кредо бонум" и "Сердика", Гьоте институт и Триъгълната кула на Сердика към Музея на София.

Концертите са на The Science, SoundCamp (Великобритания), Мimionix & Quantum space, Saturated Pixels, Zero One, Иван Шопов и Бояна Желязкова.

Синята зала на Чешкия център ще бъде локация и за специалната селекция от над 30 видео арт и експериментални аудио-визуални форми, които ще се прожектират всеки следобед там в дните на фестивала.

За първи път фестивалът отделя внимание и на детската аудитория. "DA fest за деца" включва два пърформанса на Мива Матрейек (САЩ), VR театър на Малка театрална компания и кураторски тур из изложбите на фестивала за деца, родители и домашни любимци.



23 ОКТОМВРИ, сряда



СЪБИТИЯ



ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Концерт на певицата Михаела Филева в рамките на първото й самостоятелно турне.

На сцената освен нея ще бъде и нейният бенд - Красимир Тодоров, Васил Вутев, Васил Крумов и Александър Обретенов, беквокалистките от трио "Тринити" и танцьорите от "RIO Crew". Турнето започва в Пловдив на 19 септември 2019 г. и продължава в Благоевград (17 октомври), Велико Търново (23 октомври) и Варна (24 октомври).



СОФИЯ. Конкурс за заемане на вакантни войнишки длъжности за "гвардеец" в Националната гвардейска част (НГЧ) /и на 24/.

Обявени са 50 вакантни длъжности за "гвардеец", както и 9 длъжности за "младши шофьор". Конкурсът включва измерване на антропометричните данни на кандидатите за гвардейци, към които има допълнително изискване да са с ръст 175 см. - 185 см., изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване.



СОФИЯ. Национален дворец на културата, зала 1. Представяне на балета "Евгений Онегин" на балетния театър на Борис Ейфман по едноименния роман в стихове на Александър Сергеевич Пушкин.

Музиката в постановката е съчетание на класическите творби на Пьотър Чайковски с рок музиката на Александър Ситковец. Борис Ейфман е роден през 1946 г. в Рубцовск, Сибир. Завършва хореография в Ленинградската консерватория и академията на руския балет "Ваганова" , където работи 10 години. През 1977 г. сформира балетен ансамбъл, а след това и своя авторски балет.



24 ОКТОМВРИ, четвъртък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ДЕН НА НОТАРИУСА.

Отбелязва се с решение на Общото събрание на Нотариалната камара от 1998 г.

Годишнина от първото Общо събрание /1998/ на Нотариалната камара. Институцията е създадена със Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приет от 37-ото Народно събрание на 21 ноември 1996 г. На 1 октомври 1998 г. в България започва да функционира свободен Нотариат. От тази дата 327 свободни нотариуси започват работа в своите частни кантори.



ПРАЗНИК НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.

Отбелязва се в деня на публикуването в "Държавен вестник" на Указ 237 от 15 октомври 1945 г. на Регентите за създаването на университета. Учебното заведение е основано като Машинен факултет с 4 отдела (машинно инженерство, електроинженерство, индустриална химия и минно инженерство и геология) към Държавната политехника в София. С Указ 231/10 юни 1953 г. Държавната политехника се разделя на 4 висши технически учебни заведения, едно от които е Машинно електротехническият институт (МЕИ) с два факултета - Машиностроителен и Електротехнически. През 1965 г. МЕИ - София се преименува във Висш машинно електротехнически институт (ВМЕИ). С Решение на 37-ото Народно събрание от 21 юли 1995 г. се преименува в Технически университет - София.



СЪБИТИЯ



До 24 октомври 2019 г. агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., трябва да подадат в общинските избирателни комисии списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната Общинска избирателна комисия (ОИК), пред които ще се осъществява анкетирането.

Списъкът трябва да е подпечатан с печат на Централната избирателна комисия (ЦИК). Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и ОИК.



Краен срок за кандидатстване в процедурата "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици" по оперативната програма "Околна среда".

Кандидатстването става чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020(ИСУН). Процедурата предвижда да бъдат подобрени местообитанията и хранителната база на птиците, да се поддържа растителността и оптимален воден режим в зоните и други. Мерките, които ще се финансират, покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв. Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.



БЛАГОЕВГРАД. Драматичен театър "Никола Й. Вапцаров". Постановка на спектакъла "Вапцаров - песни за човека", посветен на 100-годишнината на театъра в Благоевград.

Режисьори са Тея Сугарева, Боян Иванов и Стайко Мурджев. В представлението ще участват всички актьори от трупата, включително и вече пенсионирани артисти.



ВАРНА. Концерт на певицата Михаела Филева в рамките на първото й самостоятелно турне.

На сцената освен нея ще бъде и нейният бенд - Красимир Тодоров, Васил Вутев, Васил Крумов и Александър Обретенов, беквокалистките от трио "Тринити" и танцьорите от "RIO Crew". Турнето започва в Пловдив на 19 септември 2019 г. и продължава в Благоевград (17 октомври), Велико Търново (23 октомври) и Варна (24 октомври).



СЛИВЕН. Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков", 17.00 ч. Награждаване на победителите в ученическия конкурс за есе "Моят град - история, традиции, култура и образование", организиран от областната администрация в Сливен, съвместно с Регионалното управление на образованието и Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков".

Конкурсът е посветен на празника на града - 26 октомври. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 октомври 2019 г.



СОФИЯ. Висш съдебен съвет, заседателна зала, 10.00 ч. Изслушване и гласуване на кандидатурата на номинирания за нов главен прокурор на Република България.

Процедурата за избор на главен прокурор е открита на 15 юли 2019 г. Единствен кандидат за поста е настоящият заместник главният прокурор Иван Гешев.

Действащият главен прокурор Сотир Цацаров е избран на 20 декември 2012 г. и полага клетва на 10 януари 2013 г. Съгласно конституцията главният прокурор се назначава и освобождава от президента по предложение на пленума на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение. Новият главен прокурор следва да встъпи в длъжност не по-късно от 10 януари 2020 г., когато изтича мандатът на Сотир Цацаров.

Иван Гешев е роден на 19 декември 1970 г. Завършил е право в Академията на МВР. Започва кариерата си в Министерство на правосъдието, като оперативен работник през 1994 г. От 1995 г. до 2006 г. е следовател в столичната следствена служба. Влиза в държавното обвинение през 2006 г., когато започва работа в Софийската районна прокуратура, където остава до 2012 г.

От 2012 до 2016 г. е прокурор в Софийската градска прокуратура, а от 13 юли 2016 г. до 4 юли 2018 г. е административен ръководител на Специализираната прокуратура. От 4 юли 2018 г. е заместник главен прокурор, отговарящ за корупционните дела. Носител е на Грамота от конкурса "Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж" в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе, издадена от община Благоевград и посолството на република Италия.

На 22 юли 2019 г. Иван Гешев става първата и единствена кандидатура за поста главен прокурор, подкрепена и от Сотир Цацаров.

Името на Иван Гешев става публично известно преди всичко с обвинителния акт по делото за фалита на Корпоративна търговска банка, по което основният подсъдим е укриващият се в Сърбия Цветан Василев. Като ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев ръководи множество операции, свързани с разкриване на нелегални фабрики за производство на цигари, данъчни престъпления, пране на пари, тежка форма на корупция и административен произвол и други.



СОФИЯ. Агенция "Пътна инфраструктура". Краен срок за подаване на оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за ремонта на третокласен път в община Разград.

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, е с дължина 4,607 км. Бюджетът на поръчката е над 2 800 000 лв. Началото му е при отклонението за второкласния път Търговище-Разград, а краят - при кръстовището с пътя Разград-Дянково. Третокласният път е основна връзка за Северната промишлена зона на Разград. Предвижда се рехабилитация и реконструкция на пътната настилка, нова маркировка и попълване на вертикалната сигнализация. Средствата за ремонта са осигурени от бюджета на пътната агенция, а срокът за приключването му е 10 месеца.



СОФИЯ. Клуб "MUSIC JAM", 22.00 ч. Концерт на американския рапър Екзибит.

Организатор е "София мюзик ентърпрайсис".



ПАРИЖ, Франция. Сградата на ЮНЕСКО. Закриване на фотоизложбата, която представя пред международната общност дейността на Българската академия на науките по повод 150-годишнината й, открита на 16 октомври 2019 г.

Изложбата ще открият председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева. Експозицията представя чрез 25 платна историята и научните постижения на БАН.



25 ОКТОМВРИ, петък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА.

Отбелязва се с Решение 653 на Министерския съвет от 4 септември 2006 г.



ДЕН НА ОБЩИНА БОРОВАН.

Отбелязва се от 2006 г. Годишнина от освобождението /1877/ на селището от османско иго от Лейбгвардейския хусарски полк под командването на полк. Барон Майендорф по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878).



ДЕН НА ГРАД РАДОМИР.

Отбелязва се с Решение на Общинския съвет от м. септември 1999 г. на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден), храмов празник на църквата "Св. Димитър" в града, построен през 1866 г. През 2019 г. ще бъде отбелязан на 25 октомври, заради изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. С решение на Общинския съвет 25 октомври 2019 г. денят е обявен за почивен за жителите на Радомир.



100 години от излизането /1919/ на бр.1 на литературно-хумористичното списание "Червен смях", орган на Българската комунистическа партия.

Основатели и редактори са Крум Кюлявков и Христо Ясенов. Излиза до 1923 г.



СЪБИТИЯ



В 24.00 ч. се закрива предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., открита на 27 септември 2019 г.

Съгласно Решение 560-МИ/22 юли 2019 г.



От 25 юли до 25 октомври 2019 г. на интернет страницата: https://ec.europa.eu/digital-single-market /en/news/ have-your-say-future-investment-europes- digital-economy е отворена обществената консултация на Европейската комисия за Цифровата програма за Европа в периода 2021-2027 г.

Стратегическият документ планира приоритетите на бъдещите инвестиции в дигиталната икономика. Програмата е с бюджет от 9,2 млрд. евро. Обществената консултация акцентира върху приоритетите и проектните предложения за първите две години на програмата - 2021-2022 г. В консултацията могат да се включат всички заинтересовани страни - малки и средни предприятия, големи компании, публичната администрация, научноизследователски организации, неправителствени организации, граждански асоциации, академичната общност и гражданите. Въпросите са свързани с мнението на организациите и гражданите по няколко приоритета. Първият е насочен към разгръщане на високопроизводителни изчисления /суперкомпютри/. Киберсигурността и изграждането на сигурна, квантова съобщителна инфраструктура са също във фокуса на програмата. Важна тема е създаването на общи пространства за данни и използването им за развитие на изкуствения интелект. Стратегическият документ отделя голямо внимание и на краткосрочни програми за обучение за специализирани цифрови умения, както и за разпространение на цифровите технологии във всички сектори на икономиката и обществото.



По кино екраните в страната излиза дебютния филм "Ирина" на режисьорката Надежда Косева.

За дебютния си филм Надежда Косева получава наградата за режисура на 16-ия международен кинофестивал Skip City в Токио през юли 2019 г. Продуцент на филма е Стефан Китанов.



ПЛЕВЕН. Единен център за начална военна подготовка. Завършва обучението по начална военна подготовка, започнало на 30 септември 2019 г.

Обучението се организира от Министерството на отбраната чрез дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната". Курсовете предоставят възможност на желаещите да придобият строева подготовка, знания и умения за боравене с огнестрелно оръжие и военна техника, да работят в екип, да се запознаят с основни нормативни актове и ръководни документи в системата на Въоръжените сили. Провежда се и физическа подготовка. Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани; да са годни и психологически пригодни за военновременна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. За периода на обучение по начална военна подготовка се осигуряват безплатно настаняване, хранене и униформа, медицинско обслужване и задължително застраховане.



ПЛОВДИВ. Държавен куклен театър, 19.00 ч. Концерт на победителите в различни европейски китарни конкурси.

Гостуването на младите китаристи е по време на тазгодишното издание на международния китарен фестивал Plovdiv GuitArt Festival (24-27 октомври 2019), част от европейската платформа EuroStrings, която обединява 17 китарни фестивали от цяла Европа. В Пловдив гостуват Георги Димитров - Жожо /България/, Джулиа Баларе /Италия/, Зузана Вежик /Полша/, Раду Валку /Румъния/, Петер Гранейс /Германия/ и Димитрис Шукарас /Гърция/. Всички те се занимават с китара от деца и са свирили под диригентството на известни имена. На 26 октомври те ще посетят детска градина "Малката русалка" в Пловдив, за да запознаят децата с най-популярния инструмент на планетата.

Plovdiv GuitArt Festival се организира с финансовата подкрепа на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2019 година.



СЛИВЕН. Тържествена церемония, на която ще бъде връчена награда "Добри Чинтулов" на община Сливен за 2019 година.

Носителят на наградата за 2019 г. е цигуларят Георги Калайджиев. Призът се връчва за високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството, на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура. Георги Калайджиев е професионален музикант - цигулар. След като завършва консерваторията, е приет в Камерен ансамбъл "Софийски солисти", където става концертмайстор. По-късно заминава за Германия, в немския град Гийсен, където работи и до днес като концертмайстор на филхармонията. През 1999 г. създава Студио "Концертанте" и е негов диригент и концертмайстор. С изпълненията си Студиото популяризира произведения на българските композитори Марин Големинов, Парашкев Хаджиев, Лазар Николов и др.Цигуларят е автор на проекта "Музиката вместо улицата", който осигурява обучение по класическа музика на деца от ромския квартал "Надежда". Проектът се финансира от него и негови колеги повече от девет години. В него се включват около 30 деца от различни етноси, които са от социалнослаби семейства и искат да учат. Задължителни условия за участие в музикалната школа са редовното присъствие на уроците и добър успех в училище.



СОФИЯ. Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/. Краен срок за приемане на документи за прием в съвместната магистратура "Брокерство и оценяване на недвижими имоти".

Обучението в новата магистратура, която се осъществява в партньорство с Imoti.net, е в задочна форма и продължава четири семестъра. Студентите ще изучават основи на финансите, счетоводство, застраховане, маркетинг, търговско право, бизнес статистика. Сред дисциплините в учебната програма са още "Пазари на недвижими имоти", "Правни аспекти на търговията с недвижими имоти", "Управление на продажбите", "Управление на портфейл", "Финансови показатели при анализа на недвижими имоти".

Целта на новата магистратура е да подготви професионалисти, които да работят на пазара на недвижими имоти. Специалността предлага придобиване на магистърска степен при завършване, но и възможност да се завърши само един от курсовете - за брокер или за оценител на недвижими имоти, и да се получи сертификат за усвоените знания и умения.



СОФИЯ. Sofia Event Center. Осми Уиски фест София /до 27/.

Посланиците на САЩ, Ирландия и Великобритания по традиция ще открият фестивала, в присъствието на дипломати, представители на бизнеса и шоу средите. Ще бъдат представени стотици вариации на марки уиски от дестилерии в различни кътчета на света. Една от подготвените изненади е, че посетител ще спечели пътешествие в Шотландия за двама с обиколка на три дестилерии. Билетите за осмия Уиски Фест са в продажба онлайн на https://bilet.bg/en/events/whiskey-fest-sofia-2019/1473, а могат да се купят също така и в Sofia Event Center по време на самото събитие. За любителите на качествени напитки са подготвени два вида билети - тридневен и неделен. Тридневният важи за всички дни на фестивала - 25, 26 и 27 октомври и включва 15 уиски кредита, справочник с марките и дестилериите, представени на феста, оригинална чаша за дегустации Glencairn и бутилка вода. Цената на тридневния билет е 45 лева. Неделният билет е 30 лева и с него вървят 10 уиски кредита, оригинална чаша за дегустации, справочник с марките и дестилериите, представени на феста, и бутилка вода. От цял свят в София пристигат лектори, които ще водят майсторски класове. За гостите има подготвена отделна зала за ром и коняк, както и зона за опитване на коктейли.



СОФИЯ. Галерия One Gallery. Закриване на изложбата от над 40 творби, създадени по време на проекта CampOUT, първата лятна работилница за 12 млади ЛГБТИ артисти (5-10 юли), открита на 17 октомври 2019 г.

Изложбата включва фотографии, видеореализации с ефект на хореография и арт колажи, създадени по време на арт работилницата от млади ЛГБТИ артисти от цялата страна. Част от работилницата са популярни личности, сред които певиците Люси Дяковска и Прея, фотографът Костадин Кръстев-Коко, Антония Йорданова (дизайнер), завършилият Нюйоркския университет танцьор и хореограф Коста Каракашян, визуалните артисти Джонатан Роузен и Том Смит.

CampOUT е проект на фондацията "Сингъл степ". Осъществява се с подкрепата на националния фонд "Култура", фондацията "Отворено общество", San Diego Pride и американското посолство в София.



СОФИЯ. Краен срок за записване на курсовете по православие за възрастни, които ще започнат на 2 ноември 2019 г. в храм "Св. св. Кирил и Методий".

Лекциите ще бъдат всяка събота - от ноември до май включително. През новата 2019/2020 учебна година са сформирани четири тематични групи. Преподавател е д-р Десислава Панайотова - православен богослов, директор на Eнорийския център и Центъра за религиозни изследвания и консултации "Св. св. Кирил и Методий" при едноименния храм, експерт "Програми и проекти" в Културно-просветния отдел при Св. Синод на Българската православна църква-Българска Патриаршия. На разположение на курсистите се предоставят тематични разпределения на учебния материал, систематизирани таблици и подбрани откъси от църковни съчинения, богата православна литература. Безплатно може да се ползва книжният фонд на храмовата библиотека.

Курсовете се организират от 2005 г. насам.



СОФИЯ. Държавен културен институт към Министерството на външните работи, галерия "Мисията". Закриване на абстрактната графична изложба "Дом на сънища" на японската авторка Харуко Чо, открита на 10 октомври 2019 г.

Събитието е част от 30-ите юбилейни Дни на японската култура в България (септември-6 декември 2019 г.). Освен че се изявява като автор, Харуко Чо е собственик на известна токийска галерия, специализирана за печатана графика, където е показвала и красивото българско изкуство. Авторката също е и посланик на българо-японския културен диалог, отношения и представянето на българска култура.

Дните на японската култура в България се организират от Посолството на Япония за тридесета поредна година.



СОФИЯ. Краен срок, до който трите електроразпределителни дружества - "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "Електроразпределение Юг" ЕАД и "Електроразпределение Север" АД трябва да предоставят в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ пълна информация за постъпилите при тях жалби за качеството на доставяната електроенергия за периода 1 януари 2018 г. - 30 септември 2019 г.

Данните трябва да включват анализ на предприетите от дружествата мерки по тези жалби, както и постигнатите резултати. Експертите на КЕВР ще проверяват и до каква степен дружествата - лицензианти са изпълнили дадените им от регулатора задължителни указания по жалбите, свързани с качеството на електрическата енергия. Проверката е на основание правомощията на КЕВР съгласно Закона за енергетиката и е част от утвърдения график за извършване на планови проверки през 2019 г. във връзка с изпълнението на лицензионните задължения на енергийните дружества в сектор "Електроенергетика".



СОФИЯ. Държавен музикален и балетен център. Премиерна постановка на оперетата "Прилепът" от Йохан Щраус-син /и на 26 и 27/.

Режисьор е Марияна Арсенова, диригент-постановчик - Юли Дамянов, диригенти - Огнян Митонов и Димитър Косев, сценографи - Иван Савов и Слава Савова, художник по костюмите - Яна Дворецка, хореограф - Йоанна Стоянова. С участието на балет и оркестъра на Музикалния театър. Новата постановка излиза на сцената на Музикалния театър 100 години след първата й премиера в България през 1919 г. в тогавашния



СОФИЯ. Краен срок за изпращане на снимки за фотоконкурса на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ "ПриРодоЛюбие в 4 сезона".

Снимките могат да се изпращат на адрес moew@moew.government.bg. Фотографиите трябва да отразяват красотата на родната природа през четирите сезона, да са актуални, заснети в България през последните две години. Всеки участник може да изпрати до четири снимки, като е желателно, но не задължително, те да са от различни сезони. Всички, отговарящи на изискванията и допуснати до участие в конкурса снимки, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на министерството. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата на МОСВ до 31 октомври 2019 г. Фотографиите, които бъдат класирани като победители, ще станат част от годишен календар за 2020 г. и ще бъдат експонирани в сградата на министерството. Наградният фонд се състои от ваучери за първо, второ и трето място съответно на 5, 4 и 3 нощувки в посетителските центрове на МОСВ, които се намират в Аркутино, Камчия, Смолян, Батак, Предела, Огоста и Национален парк "Пирин".



СОФИЯ. Галерия "Лоранъ". Закриване на изложбата "Срещи", открита на 19 септември 2019 г.

Експозицията представя непоказвани произведения на големите имена в българското изобразително изкуство - живописни творби, акварели и рисунки, които ще бъдат видени от широката публика за първи път. Сред авторите са Златю Бояджиев, Данаил Дечев, Владимир Димитров - Майстора, както и Васил Стоилов, Иван Милев, Константин Щъркелов, Никола Кожухаров и др.



СОФИЯ. Българска търговско-промишлена палата, централно фоайе. Закриване на изложбата "Карнавал на цветовете" на художника Иво Узунов, открита на 26 септември 2019 г.



ИСТАНБУЛ, Турция. Закриване на 7-ия Международен филмов фестивал Богазичи, открит на 18 октомври 2019 г.

Фестивалът, в който участват 83 филма от 25 страни, ще се проведе в две категории - турско национално кино и международно кино. Голямата награда на фестивала за турско кино се нарича "Златният делфин" и е на стойност 100 000 турски лири. За нея ще се състезават девет филма, сред които са "Принадлежност" на Бурак Чевик, "Привързаност - Аслъ" на Семих Капланоглу, "Немият "на Мурат Пай, "Капан" на Сеид Чолак и "Ухаеш като дъщеря ми" на Олгун Йоздемир. В категорията международно кино ще бъдат раздадени пет награди - за най-добър филм, за най-добър режисьор, за най-добра актриса, за най-добър актьор и специалната награда на журито. Голямата награда за най-добър чуждестранен филм е в размер на 50 000 турски лири. Сред филмите в състезателната програма на фестивала е българският филм "Ага" на режисьора Милко Лазаров.



26 ОКТОМВРИ, събота



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



СВ. ВМЧК ДИМИТРИЙ МИРОТОЧИВИ. ПРЕП. ДИМИТРА ДОРОСТОЛСКА (Димитровден). Църковен празник.

За покровителството на свети Димитър си съперничат гърци, българи, сърби, руси. Предполага се, че е бил проконсул на Солун и е загинал мъченически за Христовата вяра на 26 октомври 306 г. Народният култ към свети Димитър го представя като по-голям брат близнак на свети Георги. Широко разпространена е поговорката "Свети Георги лято носи, а свети Димитър - зима". Според поверията в полунощ срещу празника на св. Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва традиционният период - от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни работници - пастири и ратаи. Работодателите се разплащат с работниците си, затова и празникът на св. Димитър се нарича още Разпус. Като предвестник на зимата и студа светецът се свързва със света на мъртвите. Затова около празника е една от най-големите задушници. Характерни са и трите дни след Димитровден - т.нар. Миши празници, спазвани предимно от жените. На Димитровден се приготвя курбан и различни ястия от птици и зеленчуци.



ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТРОИТЕЛИ.

Отбелязва се с Решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 г. на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден).



ПРАЗНИК НА ОБЩИНА АЙТОС.

Отбелязва се с Решение 234 на Общинския съвет от 5 май 2005 г. на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден). Храмов празник на църква "Св. вмчк Димитрий Солунски".



ПРАЗНИК НА ГРАД БОЛЯРОВО.

Отбелязва се с Решение на Общинския съвет от 29 април 2011 г. на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден), покровител на града.



ПРАЗНИК НА ГРАД ВИДИН.

Отбелязва се с Решение 95 на Общинския съвет от 20 октомври 1992 г. на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден). Храмов празник на катедралния храм "Свети вмчк Димитър Солунски", чието строителство е завършено през 1926 г.



ДЕН ГРАД ГЛАВИНИЦА.

Отбелязва се съгласно Решение 339 на Общинския съвет от 26 февруари 2018 г. на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден).

Храмов празник на църквата "Св. Димитър Солунски" в града.



ПРАЗНИК НА ГРАД ПОРДИМ.

Отбелязва се с Решение 196 на Общинския съвет от 11 ноември 2004 г. на църковния празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден), храмов празник на църквата в града, построена през 1865 г.



ПРАЗНИК НА ГРАД СЛИВЕН.

Отбелязва се с Решение 44 на Общинския съвет от 15 април 1992 г. на църковния празник св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден), храмов празник на катедралния храм "Свети Димитър Солунски" в града, построен през 1831 г.



30 години от акцията /1989/ на активисти на национално движение "Екогласност" в градинката пред сладкарница "Кристал" в София за събиране на подписи в подкрепа на петиция на гражданите до Народното събрание за спирането на строителството на хидропроектите "Рила" и "Места".

По същото време в София се провежда първата екологична среща на държавите-участнички в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа /дн. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа/ (16 октомври-3 ноември 1989). Активистите на "Екогласност" са прогонени със сила от милицията. Двайсет и двама души са качени насилствено в автобус "Чавдар" с около 10 цивилни от Държавна сигурност и звеното за борба с тероризма и са закарани в Южния парк, мястото, за което Столичният народен съвет е дал разрешение за провеждане на съпътстващи екофорума мероприятия. Петицията с 12 000 подписа е връчена в Народното събрание на 3 ноември 1989 г.



СЪБИТИЯ



Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в съответната Общинска избирателна комисия за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Съгласно Решение 1080-МИ/12 септември 2019 г.



СОФИЯ. Централна избирателна комисия, 17.00 ч. Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Съгласно Решение 952-МИ/3 септември 2019 г.



27 ОКТОМВРИ, неделя



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



85 години от обявяването /1934/ на планината Витоша за национален парк с Постановление 15422 от 27 октомври 1934 г. на Министерството на народното стопанство.

С Постановление на Министерския съвет от 1 август 1952 г. Витоша е прекатегоризирана в народен парк и площта е увеличена до 22 725, 8 ха. Със Заповед РД-349/14 юли 2000 г. на Министерството на околната среда и водите е прекатегоризиран в природен парк. Витоша е първият защитен обект в България и на Балканския полуостров. На територията му са разположени два резервата (биосферен резерват "Бистришко бранище" и резерват "Торфено бранище") и една природна забележителност (пещерата Духлата).



СЪБИТИЯ



Избори за общински съветници и за кметове.

Насрочени са с Указ 163/10 юли 2019 г. Произвеждат се съгласно Изборния кодекс, приет от 42-ото Народно събрание на 21 февруари 2014 г., с последни изменения от 24 юли 2019 г. в сила от 2 август 2019 г. Изборите за общински съветници се произвеждат по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони кандидатски листи на партии и коалиции и инициативни комитети. Изборите за кметове се произвеждат по мажоритарна изборна система с регистрирани в едномандатни изборни райони кандидатски листи на партии и коалиции и инициативни комитети. Всеки избирател има право на един глас за кмет на община и един глас за кандидатска листа за общински съветници. В градовете с районно деление избирателите имат право и на един глас за кмет на района. В кметствата избирателите имат право и на един глас за кмет на кметство, ако се произвежда такъв избор.

Изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г. са осмите по ред след демократичните промени в България през 1989 г. и се произвеждат в 265-те общини в страната. Избори за местни органи на властта са произведени през 1991 г. в 273 общини (13 октомври - първи тур, и 22,26 и 27 октомври - втори тур), през 1995 в 255 общини (на 29 октомври и 12 ноември), през 1999 г. в 262 общини (на 16 и 23 октомври), през 2003 г. в 263 общини (на 26 октомври и 2 ноември, на 9 и 16 ноември за Сопот), през 2007 г. в 264 общини (28 октомври и 4 ноември), през 2011 г. в 264 общини (на 23 и 30 октомври) и през 2015 г. в 265 общини (25 октомври и 1 ноември).

На изборите през 2019 г. право да избират кмет имат 1968 кметства с над 350 души население. Те са по-малко спрямо 2015 г., когато се е гласувало в 3188 села с над 100 души население.

Броят на избирателите в предварителните списъци за гласуване, които ще определят вота в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври, е 6 227 901 души. На изборите през 2015 г. право на глас имат общо 6 363 761 избиратели, в това число 523-ма граждани на страни от ЕС.

За участие в изборите са регистрирани 59 партии и седем коалиции, като в законовия срок - 11 септември 2019 г. документи подават 64 партии и осем коалиции. Отказана е регистрацията на пет партии и една коалиция. На местни избори през 2015 г. са регистрирани 71 партии и три коалиции при подадени документи от 81 партии и три коалиции. Броят на кандидатите за общински съветници през 2019 г. е 29 515, кандидатите за кметове на общини са 1254, кандидатите за кметове на кметства - 5059, кандидатите за кметове на райони /в София, Варна и Пловдив/ - 460. Общият брой на кандидатите е 36 288. За Столична община са подадени 19 кандидатури за кмет на община, в Пловдив са 14. В 397 кметства има само по един кандидат за кмет. На последните местни избори на 25 октомври 2015 г. общият брой на кандидатите за всички видове избори беше 48 084. От тях кандидати за общински съветници - 35 772, кандидати за кметове на общини - 1600, кандидати да кметове на кметства - 10 077, кандидати за кметове на райони - 635.

На изборите на 27 октомври 2019 г. ще се гласува с четири бюлетини - за общински съветници, където ще има секция за преференции, бюлетина за кмет на район, която ще се ползва в три града - София, Варна и Пловдив, третата бюлетина е за кмет на община и четвърта - за кмет на кметство в общини с над 350 души.

При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа за общински съветници, като по този начин изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува. В разпределението на мандатите участват партиите, коалициите и независимите кандидати, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота - 7 процента от действителните гласове.

За първи път в бюлетината за гласуване за общински съветници и в бюлетината за гласуване за кмет ще има квадратче за поставяне на знак "X" или "V", отразяващ волята на избирателя, в което е изписано "Не подкрепям никого", въведено с промени в Изборния кодекс от 13 юли 2016 г. За първи път на местни избори всички кандидати за кметове, общински съветници, районни кметове в София, Пловдив и Варна, както и за кметове на кметства на 66-те партии и коалиции ще са с еднакви номера в цялата страна. Номерата на регистрираните местни коалиции и независими кандидати ще се определят от съответната Общинска избирателна комисия по реда на постъпване на заявленията им. Те ще получат номера след тези, изтеглени в ЦИК - т.е. от 67 нататък.

На 28 август 2019 г. Министерският съвет одобрява план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите в размер на 70.7 млн. лв. Съгласно промените в Изборния кодекс от юли 2019 г. партиите могат да бъдат финансирани в предизборната си кампания от юридически лица и еднолични търговци, отделно от даренията от физическите лица. С Решение на Централната избирателна комисия от 19 септември 2019 г. компютърна обработка на резултатите от изборите е възложена на "Информационно обслужване" АД.

Последните избори за общински съветници и кметове през 2015 г. са произведени в два тура - на 25 октомври и 1 ноември. Избирателната активност на първия тур е 53.60 процента. Избрани са кметовете на 132 общини, 2223 кметства и 10 района. Избирателната активност на втори тур е 40.83 процента. Избрани са кметовете на 133 общини, 970 кметства и 25 райони.



Краен срок за обсъждане на проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност, публикуван за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство и на Портала за обществени консултации.

Проектът предвижда от 1 януари 2020 г. линията на бедност да бъде 363 лв., която е с 4,3 на сто по-висока в сравнение с 2019 г. - 348 лв. С определянето на новата линия за бедност финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания ще бъде актуализирана и ще отговаря на динамично променящата се икономическа среда.

При размер на линията на бедност от 363 лв. средномесечно на човек от домакинство, под прага на бедност са 1 663 668 души.



ПЛЕВЕН. Централен градски площад "Възраждане". Закриване на изложбата "реВизията на Севера".

Автор е журналистката Силвия Златкова, която от 20 години отразява сферата на строителството и архитектурата. Графичното оформление е на Анита Рупова. Експозицията показва 100 от най-значимите инвестиционни проекти, които са реализирани през последните 20 години в Плевен.



СОФИЯ. София лайв клуб. Концерт на алтернативната рок група De Staat.



ФЛОРЕНЦИЯ, Италия. "Fortezza da Basso". Закриване на 12-о Световно биенале на съвременното изкуство, открито на 18 октомври 2019 г.

Избраните участници са разпределени в 12 различни категории - живопис, скулптура, графика, дизайн, фотография, арт инсталации, видеоарт и др. Международното жури, което оценява и класира участниците се състои от 29 личности с международен авторитет в областта на изкуството. За участие в биеналето е селектиран и българският художник-иконописец Диан Костов, който ще се представи с инсталация от авторски икони, арт проект, замислен и осъществен специално за форума. По традиция, на всяко издание журито присъжда награди в отделните категории и една голяма награда за цялостен принос в развитието на световното изкуство - "Лоренцо ил магнифико". Сред нейните носители са Марина Абрамович, а през 2005 г. я получава Христо Явашев - Кристо.

Началото на световния арт форум е поставено през 1997 г.

АН/ВМ