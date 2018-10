БТА - СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ



Предстоящи събития в България

от 8 до 14 октомври

2018 г.



Емисията "Предстоящи събития-България" е актуална към 14.00 ч. на 2 октомври 2018 г.



8 ОКТОМВРИ, понеделник



СЪБИТИЯ



Националният осигурителен институт започва изплащането на пенсиите през октомври 2018 г., което ще приключи на 22 октомври (понеделник).

Чрез пощенските станции пенсиите ще се изплащат съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една от тях. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 октомври.



БЛАГОЕВГРАД. Краен срок за кандидатстване в 4-ия сезон на програмата на ABLE Mentor Благоевград и Американския университет в България за ученици от 10-ти и 11-ти клас, която стартира на 27 октомври 2018 г.

Програмата ABLE Mentor се провежда 2 пъти в годината - от ноември до януари и от март до юни. Учениците и менторите са разпределят в екипи по 1 ментор и 1 ученик в зависимост от общите им интереси. В рамките на 3 месеца те разработват собствен казус или проект. В основната идея на ABLE Mentor е залегнало индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците във всеки един екип. Основната цел е повишаването на знанията и уменията на учениците. ABLE Mentor е проект на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Основна задача на програмата е да свързва студенти и доказани професионалисти с ученици от горните гимназиални курсове в мрежа за споделяне на знания и опит.



БУРГАС. Гранд Хотел и СПА "Приморец", конферентна зала "Ахело", 18.00 ч. Втори фестивал на изкуствата "Порт Прим Арт Фест 2018" /до13/.

Фестивалът ще открие лично неговия патрон - актрисата Татяна Лолова. Сред събитията от програмата са театрално представление, картинни и фото изложби, прожекции на биографични ленти и късометражно световно кино, представяне на поети, премиера на роман, концерт - спектакъл и др. Ще бъде показан филмът "Портрет на една дама" за актрисата Татяна Лолова, която ще представи и своята автобиографична книга. Културният форум тази година обхваща не само родно традиционно и модерно изкуство, но включва и чуждестранно участие. Част от общата заключителна изложба, която ще сложи финал на Порт Прим Арт Фест 2018, са творци от Македония, Сърбия и Украйна.

Локациите, на които ще се провеждат различните мероприятия от календара на Порт Прим Арт Фест за 2018 година са: Културен дом на Нефтохимика, Експозиционен център "Флора", Културен център "Морско казино", Регионална библиотека "П. Яворов", Държавна опера - Бургас, елегантните пространства на построения през 1959 г. - Гранд Хотел и СПА "Приморец".



ЛОВЕЧ. До 8 октомври 2018 г. младият фотограф от Ловеч Тодор Иванов организира благотворителна кампания за 7-годишния негов съгражданин Ники, който е със Сарком на Юинг и семейството му се нуждае от средства за лечението му.

Кампанията на Иванов е част от редица инициативи, посветени на помощта детето да оздравее. Художникът е обявил за продажба свои снимки, направени на различни места в България и чужбина. На кадрите му могат да се видят Крушунските водопади, пещера "Проходна", Гложенският манастир, парламентът в Будапеща, храм-паметникът "Св. Александър Невски" в София и др.



ЛЮБИМЕЦ. Читалище "Братолюбие". Документална изложба "Хасковските евреи и спасението - 1943 г." /до 12/.

Организира се от Областна администрация и Регионалния исторически музей в Хасково. Експозицията е посветена на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от депортация.



ПЛЕВЕН. Медицински университет (МУ), Телекомуникационен ендоскопски център. XVI международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (8-13 октомври 2018 ).

Форумът се организира от екип млади студенти от МУ-Плевен и "МедикълНюз" като официален медиен партньор. Мотото на тазгодишната конференция е Nothing to fear. Почетен лектор на официалното откриване, което ще се състои на 9 октомври, ще бъде проф. Дейвид Кранстън от Оксфордския университет, който е представил уникален метод за повишаване на концентрацията на лекарство за химиотерапия в злокачествените тумори чрез използването на хайфу технология. Конференцията ще стартира с 4-то Есенно училище по иновации в медицината. Участниците имат възможност да се изявят с орални презентации и електронни постери във всички области на медицината. За втора година ще бъде включена и секция Фармация за орални презентации.



РУСЕ. Окръжен съд. Дело за убийството на 18-годишния Алекс А. от град Бяла.

Отложено от 29 август 2018 г. Случаят е от 8 юли 2017 г., когато около 5,50 часа 32-годишният Валентин М. нанася удар с ръка на Алекс А. в центъра на Бяла, на излизане от дискотека, при което младежът пада и си ударя главата в тротоарните плочки. Пострадалият е откаран в болницата в Русе с тежка черепно-мозъчна травма, в кома и с опасност за живота. Въпреки усилията на лекарите да го спасят, Алекс А. умира на 15 юли 2017 година. След инцидента на Валентин М. му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" и е приведен в затвора. Заради случая в Бяла в продължение на три дни са организирани и протести. На заседанието на 8 октомври ще бъде изслушана съдебно-психиатричната експертиза.



СОФИЯ. Специализиран наказателен съд. Дело срещу отстранения кмет на община "Младост" Десислава Иванчева, заместника й Биляна Петрова и бившия районен кмет Петко Дюлгеров.

Тримата имат обвинения за подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай, извършен чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение. Иванчева, Петрова и Дюлгеров са задържани на 17 април 2018 г. при показен петчасов арест на централен столичен булевард. Иванчева е обвинена за взимане на подкуп в особено големи размери от бизнесмена Александър Ваклин. Според прокуратурата тя му е поискала 500 000 евро, за да придвижи преписката му за разрешение за строеж в квартала. Петрова и Дюлгеров пък са обвинени в помагачество. Ход на делото е даден на 13 септември 2018 г.



СОФИЯ. Министерство на икономиката. Краен срок, до който по своя преценка кметовете на общините внасят мотивирано предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата собствеността на язовирите, намиращи се на тяхна територия и които не могат да стопанисват, при наличие на взето решение от съответния Общински съвет.

След изтичане на срока общините, които не са реагирали, ще носят пълната отговорност за състоянието на язовирите.

Съгласно параграф 33 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от 44-то Народно събрание на 20 юни 2018 г. По данни на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор в България има 884 язовирите, които се нуждаят от ремонт, като 450 от тях се нуждаят от спешен ремонт. За комплексното управление на язовирите е създадено търговско дружество "Държавна консолидационна компания" с ресурс от 500 млн. лв., с които трябва да организира обследване, заснемане и ремонт на тези язовири.



СОФИЯ. Министерство на туризма, 14:00 ч. Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "Поморие- изток", община Поморие, област Бургас.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2330 метра.



СОФИЯ. Изложбена зала "Архиви". Закриване на документалната изложба "Безпределният космос на човешкия ум", посветена на проф. Виден Табаков (1919-2015), открита на 14 септември 2018 г.

Проф. Виден Табаков е българският учен, който участва в космическата програма на САЩ и допринася за провеждането на първия космически полет по програма "Аполо" до Луната. Изложбата е организирана съвместно от Държавна агенция "Архиви" и фондация "Визия за научен и технологичен растеж".



СОФИЯ. Български лекарски съюз, lekarnagodinata2018@blsbg.com. От 10 септември до 8 октомври 2018 г. могат да се подават номинации за наградата "Лекар на годината" 2018.

За първи път ще се приемат номинации не само от регионалните колегии, но и от лечебни заведения в цялата страна. Наградата се връчва за осми пореден път в категориите "Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност"; "Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники"; "Ти си нашето бъдеще" - награда за младите медицински надежди на България, "Мениджър на годината"; "Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация" и "Лекар на годината 2018". Наградите ще бъдат връчени в Деня на българския лекар - 19 октомври.



СОФИЯ. Дом на киното, 20.30 ч. Прожекция на документалния музикален филм от Испания "Импулс", копродукция с Франция, на Емилио Белмонте.

В съпътстващата програма на фестивала за нова музика от Испания и Латинска Америка "Ole! Festival" (7-24 октомври).



МАНГАЛИЯ, Румъния. Културен дом, 17.00 ч. Изложба на художници и фотографи, участващи в арт пленера в рамките на 9-ия Международен арт форум и фестивал "Без Граници" (4 - 11 октомври 2018).

"Без Граници" стартира през 2003 г., като от 2013 г. традиционно се провежда едновременно от двете страни на границата в България и Румъния.



9 ОКТОМВРИ, вторник



СЪБИТИЯ



ОБЩИНА ПЛЕВЕН, 17.00 ч. Краен срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка за поддържане на чистотата на града.

Прогнозна стойност без ДДС е 5,8 млн. лв. Предметът на дейността е метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на Плевен. Поръчката е разделена на две позиции, съответно за двата района на Плевен. Обхвата на районите, в които ще се извършват дейностите по поддържане на чистотата, са илюстрирани в схема, приложена към техническата спецификация. Дейностите, които се изискват са ръчно почистване, включващо ръчно метене, почистване на прилежащите тревни площи и на кошчетата за отпадъци; автометене и автомиене; оросяване; товарене на отпадъци с челен товарач; превозване на събраните отпадъци с автомобил; автометене с тротоарометачка; почистване на отводнителни оттоци; събиране на сгур в контейнери и извозване с контейнеровоз; доставка и поставяне на кошчета за отпадъци 80 литра.



ПЛЕВЕН. Медицински университет (МУ), телекомуникационен ендоскопски център (ТЕЛЕЦ). Официално откриване на 16-ата международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари под мотото Nothing to fear (8-13 октомври 2018).

Форумът се организира от екип млади студенти от МУ-Плевен и "МедикълНюз" като официален медиен партньор. Почетен лектор на официалното откриване ще бъде проф. Дейвид Кранстън от Оксфордския университет, който е представил уникален метод за повишаване на концентрацията на лекарство за химиотерапия в злокачествените тумори чрез използването на ХАЙФУ технология.



СОФИЯ. Дом на киното, 19.00 ч. Прожекция на документалния музикален филм от Идпания "Казаманс" на Палома Сапата.

В съпътстващата програма на фестивала за нова музика от Испания и Латинска Америка "Ole! Festival" (7-24 октомври).



ТЕРВЕЛ. Ще бъдат отворени офертите в обществената поръчка за почистване на пътната инфраструктура от снега в общината през зимния сезон.

Изискванията към изпълнителя са: в последните три години да е извършвал подобни дейности, да представи оперативен план за зимното поддържане и да разполага с достатъчно техническо оборудване - поне един булдозер, ротор, автогрейдер, самосвал, автомобил с устройство за разпръскване на пясък и др. Сумата, която общината може да отзели за услугата до 124 166 лева без ДДС.



ТЪРГОВИЩЕ. От 12.00 часа на 2 октомври до 12.00 часа на обяд на 9 октомври 2018 г. ще бъде активна анкетата на сайта на община Търговище за име на новата улица, позната като "пробива Катрафилов" в града, която е мeждy yл."Любeн Kapaвeлoв" и бyл. "Tpaй?o Kитaнчeв".

Общественото допитване за даване име на новоизградената улица, стартира на 31 август 2018 г. нa caйтa нa aдминиcтpaциятa, където вceки гpaждaнин мoжe дa дaдe пpeдлoжeниe зa имe нa yлицaтa. До 14 септември са постъпили общо 85 предложения, но тъй като част от идеите се повтарят реално предложените имена са 54. След обобщаване на всички постъпили предложения, които отговарят на целите на допитването, в общината е извършена селекция и до окончателната анкета за избор на име на улицата са допуснати шест имена на бележити личности, свързани с местната история: ген. Иван Бончев, арх. Йордан Севов, Михаил Радославов, полк. Никола Свещаров, ген. Панайот Бърнев и Пеню Стоянов. Анкетата е публикувана отново на сайта на местната администрация, а предложението, което събере най-голяма подкрепа, ще бъде внесено на сесия на Общинския съвет.

Новата улица, позната като "пробива Катрафилов", е заложена в действащия застроителен план на града през 1996 г. и поради липса на средства не е била изградена близо 20 години. След мотивирано искане от кмета д-р Дарин Димитров Министерският съвет е отпуснал целево 1 500 000 лв.



ПРИРОДЕН ПАРК "ШУМЕНСКО ПЛАТО". Закриване на Деветия национален пленер по живопис "Шуменско плато", открит на 3 октомври 2018 г.

Организира се от Община Шумен и Дружеството на шуменските художници.

Участват десет художници от Шумен, Казанлък, Бяла, Пловдив, Ямбол и Добрич. Пленерът няма определена тематична или жанрова насоченост. След края на събитието ще бъде подредена изложба с творбите на участниците.



10 ОКТОМВРИ, сряда



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ДЕН НА АРХИВИСТА.

Отбелязва се от 60-те години на 20 в., след приемането на България за член на Международния съвет на архивите (1960). Годишнина от създаването /1951/

с Указ 515 на Президиума на Народното събрание на Държавния архивен фонд на Народна република България, с което се поставя началото на националната архивна система в България. На 18 април 1952 г. се регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви. От 2 май 2000 г. архивите получават статут на държавна агенция (дн. Държавна агенция "Архиви").



СЪБИТИЯ



БАЛЧИК. "Каменна зала" в Културен център "Двореца",17.30 ч. Изложба на художници и фотографи, участващи в арт пленера в рамките на 9-ия Международен арт форум и фестивал "Без Граници" (4-11 октомври 2018).

"Без Граници" стартира през 2003 г., като от 2013 г. традиционно се провежда едновременно от двете страни на границата в България и Румъния.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон", 17.30 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите, организирани от пещерен клуб "Дервент", ученически спелеоклуб "Проф. Рафаил Попов" във Велико Търново и Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон".

Програмата включва изработване маски на прилеп, рисунки, прилепни сладки. Ще бъдат представени презентации за прилепите в България и по света и ще се проведе разговор на тема "Нашите тихи съседи". На финала всеки участващ ще има възможност да "полети като прилеп" по алпийски тролей.

На 13 октомври 2018 г. организаторите са подготвили и прояви в с. Мусина пред Мусинската пещера от 10.30 ч.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



ДОБРИЧ. Поети от Българския П.Е.Н.-център ще рецитират под наслов "В очакване на Слънцето" в памет на поетесата Дора Габе /1888-1983/.

Ще се състои и дискусия "Литературният превод - предизвикателство на съвремието" с участието на Бойко Ламбовски, Георги Константинов, Деян Енев, Хайри Хамдан.

В рамките на културните събития, посветени на 130-годишнината от рождението на поетесата.



ЛОВЕЧ. От 8 до 14 часа в ловешките училища и от 8 до 18 часа в бившата казарма ще се състои благотворителна Кампания "Предай хартия - подари на Ники усмивка!", организирана от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" и Инициативен комитет към Профилираната природо-математическа гимназия.

Събраните средства от предадената хартия ще са за лечението на седемгодишния Ники, който е със Сарком на Юинг.



ПЛЕВЕН. Регионален исторически музей, 13.00 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите, организирани от сдружение "Зелени Балкани".

Организаторите са подготвили прилепни занимания.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



РАЗГРАД. Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев". Краен срок за изпращане на стихотворения за участие в десетия национален литературен конкурс "Поетични хоризонти на българката", посветен на разградската възрожденка и първа българска поетеса Станка Николица Спасо-Еленина.

Партньори на инициативата са Съюзът на българските писатели и Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев". Стихотворенията се представят напечатани и неподписани по два екземпляра в непрозрачен плик на e-mail biblioteka_rz@dir.bg или по пощата на адрес: Разград - 7200, бул. "Бели Лом"28 Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" "За литературния конкурс". Право на участие имат всички творци от страната, като представят до три стихотворения на свободна тема, които да не са публикувани в книга, на страниците на периодични издания или в социалните мрежи в Интернет. Конкурсът е анонимен. Резултатите ще бъдат отчетени на 1 ноември 2018 г. Класираните от първо до трето място ще получат парични и предметни награди. Учредена е и специална награда - статуетка, ще бъдат раздадени и поощрителни награди.



СОФИЯ. От 10 септември до 10 октомври 2018 г. е срокът за подаване на проекти за участие в обявената от Столична община сесия на Столична програма "Култура" за 2019 г.

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма "Култура" - https://kultura.sofia.bg, където за и правилата за работа.



СОФИЯ. Хотел "Бест уестърн премиер", бална зала. Осми награди за луксозно строителство, архитектура и дизайн "Luxury property awards 2018".

Организатор е агенция "ВИП Комюникейшън". Основната цел на събитието е да подпомогне популяризирането и отличаването на добрите практики в луксозното строителство, успехите на българските строителни компании и архитекти у нас и по света.



СОФИЯ. Национален дворец на културата, зала 1, 19.00 ч. Четвърти международен кино-литературен фестивал "Синелибри" - 2018 /до 24/.

Фестивалът под мотото "Любов между редовете" ще бъде открит с екранизацията по романа "На плажа Чезъл" в присъствието на Иън Макюън, автор на романа и съсценарист на филма, а режисьор е Доминик Кук. Иън Макюън ще бъде удостоен с титлата "почетен доктор" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и с наградата "Синелибри" за цялостен принос към изкуството на литературната адаптация на езика на киното. На фестивала се очакват над 300 прожекции и над 40 актуални кинопродукции.



СОФИЯ. Дом на киното, фоайе, 18.00 ч. Официално откриване на изложбата на наградените български творби от 15-ия Световен конкурс за детско хайку "Живи неща", в рамките на Дните на японската култура в България (септември-ноември 2018 ) /до 14/.

Организатори са Български хайку съюз, с подкрепата на Посолството на Япония в България. Изложбата е съпътствана от уъркшопи за деца "Живи неща", оригами и рисуване по хайку стихове.



СОФИЯ. Дом на киното. Панорама на японското кино, в рамките на 29-ите Дни на японската култура в България (септември-ноември 2018).

Организатори са Посолството на Япония в България и Японската фондация. Панорамата включва 4 филма - "Моята любовна история", "Сето и уцуми", "Когато завесата се вдигне" и "100 пъти влюбен в теб", селектирани от фонда на филмотеката на Японската фондация. Прожекции ще има 10,11, 13 и 14 октомври 2018 г.



СОФИЯ. Закриване на шестия фестивал за документално кино "Sofia Biting Docs" под мотото: "Спътник на душата", открит на 1 октомври 2018 г.

Организатор е сдружението "Позор" със съдействието на посолството на Швеция в България, Чешкия център и Институт "Сервантес" - София, фондация "GLAS" и екологичното сдружение "За Земята"



БРЮКСЕЛ, Белгия. Представяне на българския проект "ROBG-9 ARCHIVE" - "Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния" на Русенския университет "Ангел Кънчев" по време на Европейската седмица на регионите и градовете (8-11 октомври 2018).

Заедно с Русенския университет "Ангел Кънчев" бенефициенти на проекта са Регионалният исторически музей в Русе и Музеят за национална история и археология в Констанца (Румъния). Той е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България". Това е единственият български проект, който ще се състезава за Наградата на социалните медии на Програмата за междурегионално сътрудничество "Интеракт" с още пет трансгранични проекта на Европейския съюз. Гласуването в надпреварата се осъществява до края на м. септември 2018 г. на фейсбук страницата на програмата. Конкуренти на българския проект са проекти с партньори от държави като Италия, Гърция, Хърватия, Португалия, Испания, Великобритания.

Българският проект използва информационни и комуникационни технологии за дигитализация, визуализация, популяризация и съхранение на древноримското културно и историческо наследство от долната част на Римския Лимес. Дигитализирани са 16 римски крепости от трансграничния регион между Румъния и България, създадени са една интерактивна платформа и две приложения за мобилни устройства. Подготвени са две изложби с 3D-принтирани модели на артефакти и крепости, които са достъпни в историческите музеи на Русе и Констанца.



11 ОКТОМВРИ, четвъртък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ДЕН НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ.

Отбелязва се с решение на Софийския адвокатски съвет (САС) от 3 май 2005 г. Годишнина от учредяването /1897/ на Софийския адвокатски съвет по време на събрание на адвокатската колегия в София, свикано по инициатива на председателя на Софийския окръжен съд Георги Писарев. За първи председател на САС е избран политическият деец и адвокат Димитър Греков, а за членове - Васил Радославов, Сава Иванчев, Стоян Данев, Константин Помянов, Иван Плакунов и Гаврил Орошаков. Най-важното дело на първия Софийски адвокатски съвет е съставянето на точен списък на адвокатите, вписани към Софийския окръжен съд и изработването на Правилник на САС, публикуван в бр. 47 на "Държавен вестник" от 1899 г., който става валиден за адвокатските съвети в страната.



ПРАЗНИК НА ГРАД РАЗЛОГ.

Отбелязва се с Решение на Общинския съвет от 17 септември 2018 г. Годишнина от освобождението /1912/ на града от османско иго от дружина от 27-и Чепински полк по време на Балканската война (1912-1913). България, Гърция, Сърбия и Черна гора, обединени в Балкански съюз, започват война срещу Османската империя за освобождаването на християнското население в Македония и Одринска Тракия, останали по силата на Берлинския договор (13 юли 1878) в пределите на Османската империя.



СЪБИТИЯ



Краен срок за приемане на промени в Закона за авторското право и сродните му права, с който ще се въведат изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

На 8 август 2018 г. Министерският съвет одобрява промените в закона, с които се въвеждат нови възможности за свободно използване на писмени произведения от незрящи лица или лица с физически увреждания. Допуска се изготвянето на копия в алтернативен формат, достъпен за хората с увреждания - Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други. Копията в достъпен формат могат да се изготвят пряко от хората с увреждания, от техен асистент, или от организации, които са уведомили министъра на културата, че ще извършват такава дейност. Като такива организации законът предвижда да могат да работят юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, народни читалища, библиотеки или специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания - увреден слух или нарушено зрение. За организациите е предвидено задължение да гарантират спазване на неимуществените авторски права, да предотвратяват неоторизирано използване от страна на лица, които не страдат от увреждане по смисъла на закона или по начини, извън допустимите от закона. Организации със седалище в България могат да предоставят копия в достъпен формат на хора с увреждания от други страни-членки на Европейския съюз, а хора с увреждания или организации от България имат право да получат копие в достъпен формат или достъп до такова копие от други държави - членки Европейския съюз.



БАЛЧИК, България и Мангалия, Румъния. Завършва 9-ият Международен арт форум и фестивал "Без Граници", открит на 4 октомври 2018 г.

Провежда се в Държавен културен институт "Културен център "Двореца" и в Културния дом на румънския град Мангалия. В събитието участват 18 визуални артисти от Аржентина, Чили, Швейцария, Румъния, България, Русия, Турция, Испания (Навара), Еквадор и Украйна. Те ще участват на арт пленера, който по програма е част от форума.

"Без граници" цели да се превърне в катализатор за развитието на арт индустрията и културния туризъм. По време на събитието ще се проведат две изложби на художници и фотографи - в Културния дом на Мангалия на 8 октомври от 17 часа и в "Каменна зала" в "Двореца" на 10 октомври от 17:30 часа.

Форумът се организира от Стопанска Камара - Варна с партньорството на ДКИ КЦ "Двореца" - Балчик, галерия "Луйза Кала" в Румъния и арт мрежа "Скендерман". "Без Граници" стартира през 2003 г., като от 2013 г. традиционно се провежда едновременно от двете страни на границата в България и Румъния.



ДОБРИЧ. Огледална зала "Нели Божкова". Връчване на националната литературна награда "Дора Габе" по повод 130-годишнината от рождението на Дора Габе /1888-1983/.

Новият лауреат на наградата за значителни художествени постижения в духа на посланията на Дора Габе е поетесата Камелия Кондова - автор на книгите "Повод за живот", "Как се обича художник", "Бай Георги има тъжни рамене" и други. Отличие за принос в научното изследване и популяризиране на творчеството на Дора Габе ще получи Драгни Драгнев - поет, писател, изследовател. След церемонията актрисата Бойка Велкова ще срещне ценителите на поетичното слово с текстове на Дора Габе в рецитала "За тебе се родих, живот".

Националната литературна награда "Дора Габе" е учредена от общинския съвет в Добрич през 2002 г. и е присъдена за първи път през 2003 г. Тя няма конкурсен характер, връчва се на всеки пет години за значителни художествени постижения в духа на посланията на Дора Габе и за принос в националната литература. Сред досегашните носители на наградата "Дора Габе" са Елка Няголова, Лиляна Стефанова, Рада Москова.



КАВАРНА. От 3 септември до 11 октомври 2018 г. в деловодството на общината социално слаби жители на община Каварна могат да подават заявления-декларации за да получават топъл обяд през зимните месеци.

Право на този вид подпомагане имат лица и семейства на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и на близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи възрастни хора с ниски пенсии, както и скитащи деца и възрастни. Целта на проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. След като бъде извършен подбор на потребителите, 200 социално слаби граждани ще получават всеки ден топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии - и десерт. Храната ще се приготвя в домашния социален патронаж. Списъкът с одобрените потребители на социалната услуга ще бъде публикуван на официалната интернет страница на община Каварна www.kavarna.bg, на информационното табло в общинската администрация на ул."Добротица" 26, както и в кметствата на населените места в община Каварна. Реализирането на проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни/ или основно материално подпомагане.



ЛОВЕЧ. Музейна сбирка "Васил и Атанас Атанасови", 13.00 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите, организирани от сдружение "Зелени Балкани" и община Ловеч.

Организаторите са подготвили информационна кампания за нощта на прилепите.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



РАЗГРАД. Диагностично-консултативния център (ДКЦ) - 1, кабинет 1. Профилактични прегледи за рак на гърдата и на щитовидната жлеза /до 14/.

Организира се от организирани от Федерацията на жените в Разград съвместно с Диагностично-консултативния център и общината. Прегледите ще бъдат извършени от лекарски екип от ДКЦ "Св. Екатерина" във Варна.



СЕВЛИЕВО. 14-и Празник на тиквата /до 14/.

От 17.30 ч. концерт ще имат дует "Ритон". На 12 октомври 2018 г. ще започне празник под мотото: "Севлиево - столица на тиквата", който включва карвинг на открито, оранжев кът и празничен турнир по стрийтбол, ателиета, конкурси, кулинарни изложби, концерти. Ути Бъчваров ще приготви тиквеник с дължина над 200 метра. Най-голямата тиква в конкурса под наслов: "Тиква най- най-" ще бъде отличена с награда. На 14 октомври 2018 г. ще бъде отбелязан и Денят на Севлиево - 14 октомври.



СОФИЯ. Национален дворец на културата, зала 1, 19.30 ч. Постановка на спектакъла "Фалшив герой" на Държавна опера - Русе.

Постановката е базирана на най-популярните и обичани песни на българския актьор Тодор Колев, но с нови арaнжименти и в изпълнение на Русенската филхармония с диригент Димитър Косев, бенда на Михаил Йосифов и Ангел Заберски, актьорите Ненчо Балабанов, Поли Генова, Димо от група P.I.F. и със специалното участие на Хилда Казасян. В главната роля ще е самият Тодор Колев, който сценаристът и режисьор Красимир Колев умело преплита в целия спектакъл с мултимедия от най-емблематичните му филми: "Опасен чар", "Двойникът", "Господин за един ден" и др.



СОФИЯ. Литературен клуб "Перото". Среща на британския писател и интелектуалец Иън Макюън с читатели.

В рамките на четвъртия кино-литературен фестивал "Синелибри" (10-24 октомври 2018).



ЕРЕВАН, Армения. 17-а среща на най-високо равнище на Международната организация на франкофонията /до 12/.

Срещите на държавните и правителствени ръководители на 84-те страни членки на организацията, включително и България, се провеждат на всеки две години.



12 ОКТОМВРИ, петък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ /БАН/.

Отбелязва се с решение на Общото събрание на БАН от 29 юни 1984 г. Годишнина от създаването (30 септември 1869 г. ст. ст.) на Българското книжовно дружество (БКД) на заседания в гр. Браила, Румъния, от 8 до 12 октомври 1869 г. (26 до 30 септември ст. ст.), в които участват представители на българските общини от Браила, Букурещ, Галац, Болград, Гюргево, Кишинев, Виена и Одеса. Приет е Устав и с тайно гласуване е избрано първото ръководство, което се състои от Настоятелство и действителни членове - Марин Дринов - председател на БКД, Васил Друмев - член, Васил Д. Стоянов - деловодител. За председател на Настоятелството е избран Николай Ценов, а за членове Василаки Михаилиди, Петраки Симов, Костаки Попович, Стефан Берон. С решение на Главното събрание на БКД от 6-9 ноември 1878 г. (25-28 октомври ст. ст.) седалището на дружеството се премества от Браила в София. На 19 март 1911 г. (6 март ст. ст.) Българското книжовно дружество се преименува в Българска академия на науките.



ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА.

Отбелязва се с решение на 3-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, прието на 18 юни 1998 г. в Благоевград. Годишнина от обнародването /1882/ в бр. 117 на "Държавен вестник" на първия Закон за общините и градското управление в България.



СЪБИТИЯ



Краен срок за кандидатстване в конкурса за Национална награда за социални иновации, обявен от Министерството на труда и социалната политика.

Предложенията се подават на електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg до 17.30 ч. До участие се допускат физически лица, граждани на България и юридически лица, регистрирани в България. През 2018 г. конкурсът се обявява за категориите - социални иновации, свързани със заетост; социални иновации, свързани със социално включване; социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги. Кандидатите трябва да представят формуляр за кандидатстване (по образец); декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята. Ще бъдат връчени до три награди - първа, втора и трета (почетен плакет). Основна цел на инициативата, която се организира за трета поредна година, е да се насърчи развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество.



По българските кина започват прожекциите на IMAX и 4DX. на филма "Първият човек" на Деймиън Шазел, носител на "Оскар" за световния хит La La Land.

Кинопродукцията е базирана на романа "Първият човек: Животът на Нийл Армстронг" от професора по история Джеймс Р. Хенсън за полета на "Аполо 11". Сценарист е носителят на "Оскар" Джош Сингър ("Спотлайт").



ВАРНА. Фестивален и конгресен център, 18.30 ч. Официално откриване на изложбата "Икебана - от вълшебството на миналото към предизвикателството на бъдещето", в рамките на 29-ите Дни на японската култура в България (септември-ноември 2018 ) /до 16/.

Организатори са Сдружение за икебана "Сога", Група за икебана към читалище "Ясна поляна" във Варна, галерия "България" и Фестивален и конгресен център - Варна, с подкрепата Посолството на Япония в България. Съпътстващи събития на изложбата ще бъдат презентация, демонстрация и уъркшоп "Направи своята първа композиция икебана".



ДОБРИЧ. Дом-паметник "Йордан Йовков". Завършва конкурсът за картина-реплика на пейзажи от Северното Черноморие на художника Петър Дачев (1896-1968), организиран от Регионалния исторически музей в Добрич.

В него могат да участват ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да се включи с една творба и техника на рисуване по избор. Картините се рисуват във фоайето на дом-паметник "Йордан Йовков", където е експонирана изложба с морски пейзажи на Петер Дачев. Картините-реплики ще бъдат разгледани от жури, което ще обяви резултатите на 15 октомври 2018 г. Награждаването на отличените участници ще се състои на 17 октомври 2018 г. от 17.00 ч. във фоайето на дом-паметник "Йордан Йовков". Конкурсът е част от проявите, с които музеят отбелязва 50-годишнината от смъртта на Петър Дачев.



ОБЛАСТ РАЗГРАД. До 12 октомври 2018 г. работна група от експерти ще обобщи резултатите от анкетното проучване сред работодателите за нуждата им от работна ръка ще ги представи за обсъждане на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Проучването е проведено от 7 август до 17 септември 2018 г. с цел да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри.



СОФИЯ. Ул. "Иван Вазов" 3, 16.45 ч. Краен срок за приемане на оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД".

Обхватът на поръчката включва 2 основни дейности: доставка на 42 нови мотрисни влакове съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация; осъществяване на пълна техническа поддръжка на доставените 42 мотрисни влака за период до 15 години, включително капитален ремонт, но не повече от 2 800 000 километра пробег на влак. Прогнозната стойност на поръчката е 675 млн. лева без ДДС. Отварянето на офертите ще е на 15 октомври 2018 г. от 13.00 ч. в административната сграда на дружеството на ул. "Иван Вазов" 3 в София.



СОФИЯ. Галерия "Средец" на Министерство на културата. Закриване на изложбата на съвременна калиграфия "Светът на Генджи Моногатари" от Сенсей Оикава, в рамките на 29-ите Дни на японската култура в България (септември-ноември 2018), открита на 2 октомври 2018 г.

Организатор е Посолството на Япония в България с подкрепата на Министерството на културата на България.



о. БАЛИ, Индонезия. Годишни срещи на Управителните съвети на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ) /до 14/.

В състава на българската делегация, водена от министъра на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител за България в организациите от Групата на Световната банка, влизат още управителят на БНБ и управител за България в МВФ Димитър Радев, заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Маринела Петрова и подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Димитър Костов. В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висши ръководни екипи на МВФ и на Световната банка, с представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки.



13 ОКТОМВРИ, събота



СЪБИТИЯ



БУРГАС. Държавна опера. Концерт на певеца Орлин Павлов в рамките на националното му турне "Още малко. . ." (1-20 октомври).

Той ще представи най-емблематичните си хитове, както и новия си албум "Още малко. . ." - на едноименната песен, изпълнявана от Орлин Павлов в телевизионния сериал на bTV "Скъпи наследници".

Следващите концерти са Варна (15 октомври - във Фестивалния и конгресен център), във Велико Търново (20 октомври - в Двореца на културата и спорта "Васил Левски").



С. КАТУНИЦА, община Садово. Местен референдум "за" или "против" добива на инертни материали в Катуница".

Жителите на село Катуница ще могат да дадат мнението си по зададения въпрос за добива на инертни материали от находище "Кацара", участък "Кацара 2" в землището на селото. Според председателя на Общинския съвет в Садово Атанас Телчаров още през февруари 2018 г., когато фирмата концесионер е заявила инвестиционно намерение, жителите на населеното място и местната власт са заявили несъгласие и въпреки това е одобрен ОВОС и е взето решение на Министерския съвет за разкриване на тази концесия за добив на инертни материали с концесионната площ 235,534 декара.



ПЛЕВЕН. Медицински университет, телекомуникационен ендоскопски център (ТЕЛЕЦ). Закриване на 16-ата международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари под мотото: "Nothing to fear", открита на 8 октомври 2018 г.

Форумът се организира от студенти от Медицинския университет и "МедикълНюз" като официален медиен партньор.



СОФИЯ. Галерия "[a] cube". Закриване на тематичната изложба живопис "Архитектът" на Елица Баръмова - Барамo, открита на 25 септември 2018 г.

Проектът "Архитектът" докосва екзистенциални въпроси като вечната тема за връзката между дух и материя, духовните състояния и движения, разположени в различни хронотопоси. Авторката визуализира човешката екзистенция като каменна скулптура в процес на изграждане.



С. СРЕБЪРНА, община Силистра. Кулинарен фестивал "Гозбите на Добруджа".

Организатори са община Силистра, кметството в с. Сребърна и народното читалище "Възраждане - 1940". Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов и е включен в културната програма на общината. Могат да участват читалища от цяла Добруджа, пенсионерски клубове, неформални групи и индивидуални участници. Препоръчително е участниците да бъдат облечени в традиционни добруджански облекла. Отличените ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди. Програмата на фестивала включва конкурс за добруджански ястия, конкурс за етновизия на щанд, творчески работилници - детска готварска работилница, фолклорна програма - танцови и певчески изпълнения. Участниците могат да представят домашно приготвени ястия, характерни за региона, в който живеят. Задължително условие е всеки участник да се представи с домашно приготвено ястие в глинено гърне, чувен или тава. Ястията ще се оценяват в категории супи, основни ястия, десерти и вина.



СОФИЯ. Зала "България". Кинопанорама с филми на шведския театрален и филмов режисьор, сценарист и продуцент Ингмар Бергман /1918-2007/ и галавечер по случай 100-годишнината от неговото рождение.

Ще звучи филмова музика от филмите на Ингмар Бергман, изпълнена на живо от оркестъра на Софийската филхармония. Ще се състои премиерата на документалния филм "Лив Улман и къщата на спомените" на журналиста Георги Тошев и оператора Румен Василев, съпроводен с видеопоздрав към зрителите от страна на Лив Улман, муза на прочутия режисьор. Честването на вековния юбилей е сред акцентите и в програмата на кино-литературния фестивал "Синелибри"- 2018 (11 - 24 октомври)



СОФИЯ. Галерия "Финес". Закриване на изложбата "Икигаи", открита на 27 септември 2018 г., в рамките на 29-ите Дни на японската култура в България (септември-ноември 2018).

Организатори са асоциация "Кири-е Интернешънъл България" и японският клуб "Кизуна" във Варна, с подкрепата на Посолството на Япония в България. Изложбата представя две от най-древните японски изкуства - Кири-е и Темари, и тяхното приложение.



ШУМЕН. Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, организирана от Община Шумен.

Тогава ще бъдат отворени три мобилни пункта в града за приемане на стари електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и друга техника. Гражданите могат да предадат непотребни или неработещи електрически уреди в двора на бившето Пето основно училище (от 09.00 до 11.00 часа), на паркинга над парка на общината (от 11.30 до 13.30 часа) и на ул. "Дедеагач" нр. 28 в кв. "Тракия" (от 14.00 до 16.00 часа).На площадките ще се приемат също батерии и акумулатори.

Кампанията има за цел да се проведе регламентирано събиране на непотребни електрически и електронни уреди и по този начин да се предпазят градът и околностите от замърсяване.



14 ОКТОМВРИ, неделя



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ПРЕП. ПАРАСКЕВА ПЕТКА ТЪРНОВСКА (ПЕТКОВДЕН). СВ. МЧЦИ НАЗАРИЙ, ГЕРВАСИЙ, ПРОТАСИЙ И ЦЕЛСИЙ. Църковен празник.

Преподобна Петка, наречена още Българска, е родена в град Епиват на Мраморно море през 11 век. Води благочестив живот, а след смъртта й нейните мощи, които притежават целебна сила, се превръщат в символ на борбата за съхраняване на християнската култура от ислямската асимилация. През 1238 г. цар Иван Асен II ги пренася в Търново (дн. Велико Търново), където се пазят до превземането на града от турците. След дълги странствания през 1641 г. мощите са положени в катедралата в румънския град Яш, където са и досега. Празникът в чест на света Петка - наричан още зимен Петковден, се смята за завършек на лятото и есента, а с това и на активния стопански цикъл. Светицата е смятана и за покровител на раждането и плодовитостта както при хората, така и при животните. На този ден в нейна памет се правят родови курбани и се месят обредни хлябове, като най-големият, наречен "Света Петка", се слага на трапезата върху мъжка риза, паничка сол и чаша вино. Къщата се ръси със светена вода, обредният хляб се прекажда и цялото семейство му се покланя три пъти. След това най-възрастната жена вдига хляба високо и благославя с него всички и раздава парченца.



ДЕН НА ГРАД ТРЪН.

Отбелязва се с Решение 46 на Общинския съвет от 13 септември 2000 г. на църковния празник на преп. Параскева Петка Търновска (Петковден), почитана като покровителка на града, в който се намира естественият скален параклис "Св. Петка", в който тя се е укривала от неверници.



ПРАЗНИК НА ГРАД НОВИ ПАЗАР.

Отбелязва се с Решение на Общинския съвет от 1996 г.на църковния празник на преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Храмов празник на църквата "Св. Петка" в града, построена през 1850 г. Всяка година в дните около празника се провежда традиционен панаир (5-14 октомври 2018).



ДЕН НА СЕВЛИЕВО.

Отбелязва се на църковния празник на преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Всяка година в дните около празника се провежда традиционен панаир



ПРАЗНИК НА ГРАД ТВЪРДИЦА.

Отбелязва се с Решение на Общинския съвет от 1993 г. на църковния празник на преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Храмов празник на църквата "Св. Петка" в града, построена в началото на XIX век.



ПРАЗНИК НА ГРАД ТРОЯН.

Отбелязва с Решение на Общинския съвет от 1993 г. на църковния празник на преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Храмов празник на църквата в града "Св. Преподобна Параскева", построена през 1835 г.



ПРАЗНИК НА НОВА ЗАГОРА.

Отбелязва се с Решение 99 на Общинския съвет от 22 септември 1993 г. на църковния празник на преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Храмов празник на църквата "Св. Петка Търновска" в града, построена през 1858 г.



ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ.

Отбелязва се с Решение 17 на Общинския съвет от 18 декември 2007 г. на църковния празник на преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Храмов празник църквата "Света Параскева", построена през 1936 г.



СЪБИТИЯ



Входящ тест за кандидатите, регистрирани за включване в Националната програма "Обучение за ИТ кариера" на Министерството на образованието.

За втора поредна година започват обученията по професията "Приложен програмист" по Национална програма "Обучение за ИТ кариера" на Министерството на образованието и науката в изградените пет IT- центъра в София, Бургас, Пловдив, Русе и Правец. От програмата могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които не се обучават в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от ПН "Компютърни науки". Те могат да започнат своя 3-годишен курс на обучение през ноември т.г. и да го приключат едновременно със завършване на средното си образование. Обучението е безплатно и е в рамките на 320 часа годишно през всяка от трите години, като част от него ще се провежда онлайн. Лекциите и упражненията са в събота и неделя. Във всеки център могат да кандидатстват не само местни ученици, а и десетокласници от съседните общини и области. На всеки одобрен курсант от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна. Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане за обучение. До 16.00 часа на 5 октомври е срокът за регистрация на кандидатите на адрес: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/.



ПЛОВДИВ. Дом на културата "Борис Христов". Закриване на 11-ия международен фестивал за съвременен танц и пърформанс "One Dance Week" на тема: "Humanity in me", открит на 21 септември 2018 г.

Фестивалът се организира от фондация "ЕДНО за култура и изкуства" и е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 година.



С. ОРЛИНЦИ, община Средец, област Бургас. Частичен избор за кмет на кметство.

Насрочен с Указ 212/24 август 2018 г.



С. СУХОДОЛ, община Главиница, област Силистра. Частичен избор за кмет на кметство.

Насрочен с Указ 148/1 юни 2018 г. Право на глас имат 629 души, които ще гласуват в една секция.



СОФИЯ. Зоологическа градина, 13.30 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите.

Организаторите са подготвили презентация, а по-късно изследователи на прилепи ще покажат техниките, чрез които проучват крилатите бозайници.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



С. СТОЛЕТОВО, община Карлово, област Пловдив. Частичен избор за кмет на кметство.

Насрочен с Указ 96/13 април 2018 г.



С. СУХОДОЛ, община Главиница, област Силистра. Частичен избор за кмет на кметство.

Насрочен с Указ 148/1 юни 2018 г.



ТРЪН. Народната певица Лиляна Галевска ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Трън".

Почетните знаци ще й бъдат връчени от кмета на града Цветислава Цветкова в Деня на град Трън - 14 октомври.

