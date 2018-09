БТА - СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ



Предстоящи събития в България

от 1 до 7 октомври

2018 г.



Емисията "Предстоящи събития-България" е актуална към 14.00 ч. на 28 септември 2018 г.



1 ОКТОМВРИ, понеделник



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ДЕН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Отбелязва се съгласно решение нa Упpaвитeлния cъвeт нa Acoциaцията нa бългapcкитe зacтpaxoвaтeли oт 1994 г. Годишнина от учредяването /1891/ в Русе на първото българско застрахователно дружество - "България".



ПРАЗНИК НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (МВР).

Отбелязва се с Решение на 39-ото Народно събрание от 14 юни 2002 г., с което Висшият институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност за нуждите на Министерство на вътрешните работи (създаден през 1991 г.) се преобразува в Академия на Министерство на вътрешните работи.



ПРАЗНИК НА ЗЕНИТНО-РАКЕТНИТЕ ВОЙСКИ.

Годишнина от първия успешен боен пуск /1960/ на зенитна ракета при полигонни условия. На 1 октомври 1961 г. със заповед на министъра на отбраната е създадена Първата зенитно-ракетна бригада на военновъздушните сили (от 2012 г. е зенитно-ракетна база).



130 години от откриването /1888/ в София на Висш педагогически курс с едногодишен курс на обучение при Първа мъжка гимназия (дн. Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Рождена дата на първото висше учебно заведение в България.

През 1880 г. Министерството на просвещението внася в Народното събрание проект за Основен закон за училищата в Българското княжество. В него се предвижда "след изпълване курса на реалните и класическите гимназии да се отвори българско висше училище (университет), което да обеме юридическите, философските, естествените, медицинските и техническите науки". На 1 октомври 1888 г. започват занятията в Историко-филологическото отделение на Висшия педагогически курс с 43 студентите мъже (през 1901 г. са приети първите 16 студентки). На 8 декември 1888 г. (25 ноември ст. ст.) 5-ото Обикновено народното събрание, отчитайки доброто начало на Висшия педагогически курс, приема "Закон за отваряне на Висше училище в София". За пръв ректор е избран преподавателят по езикознание, диалектология и общославянска етнография Александър Теодоров-Балан. С указ от 5 януари 1889 г. Висшият педагогически курс е преименуван на Висше училище с 3-годишен срок на обучение. В приетия временен правилник се предвижда функционирането само на историко-филологическо отделение с три основни дисциплини: история, славянска филология и философия с педагогика. На 23 януари 1904 г. със Закон за университета Висшето училище се преобразува в Български университет "Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово". Увеличава се броят на преподаваните дисциплини, откриват се нови факултети - медицински, агрономически, богословски, ветеринарен, лесовъден, стопански. От 4 януари 1905 г. се нарича Софийски университет "Св. Климент Охридски". През периода 1947-1952 г. Народното събрание приема закони, с които отделя факултети и институт от структурата на университета, които поставят началото на нови, самостоятелни висши училища като Висшия икономически институт (дн. Университет за национално и световно стопанство), Медицинска академия, Ветеринарно-медицинския институт, Селскостопанската академия или преминават в системата на Българската академия на науките (БАН). През 1990 г. е възстановен Стопанският факултет при Софийския университет, през 1991 г. - Богословският факултет, а през 2006 г. - Медицинският.



20 години от началото /1998/ на дейността на свободен Нотариат в България. От тази дата 327 свободни нотариуса започват работа в своите частни кантори.

Съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приет от 37-ото Народно събрание на 21 ноември 1996 г., се създава Нотариална камара на Република България като организация на нотариусите в България.



СЪБИТИЯ



До тази дата Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще провежда допитване към децата на България.

Целта е да се чуе детското мнение и то да се вземе предвид при разработването на новата Национална стратегия за детето, за да бъдат създадени мерки и политики, които да отговарят на потребностите на младите хора. Всеки на възраст до 18 г. може да попълни формата за допитване до 1 октомври, която може да бъде намерена чрез сайта на ДАЗД: www.sacp.government.bg. Създаването на нов стратегически документ за детето е в изпълнение на ангажиментите на ДАЗД по чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето и се прави след решение на Националния съвет за закрила на детето.



Краен срок, до който земеделските производители, допуснали неточности в годишните си данъчни декларации, могат да подадат коригираща декларация за доходите си.

НАП е започнала информационна кампания към всички земеделски производители, допуснали неточности в данъчните си документи . Освен с писма по електронната поща, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона като заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета. Консултация по въпроса може да се получи и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.



Влиза в сила новата ставка за бездимните цигари, съгласно промените в Закона за акцизите и данъчните складове, приети от парламента на 26 юли 2018 г.

Акцизната ставка за нагреваемите тютюневи изделия се увеличава от 152 лв. на 233 лв. за килограм. С измененията се цели гарантиране на приходите в бюджета от акциз, предвид увеличаването на пазарния дял на нагреваемите тютюневи изделия.



Ще бъдат обявени отличените застрахователни компании и брокери в конкурса на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) "Застрахователи на обществото 2018".

Кандидатите ще представят свои реализирани социални инициативи през последната една година, а победителите в четвъртото издание на конкурса ще бъдат определени чрез гласуване от членовете на двете асоциации и ще бъдат обявени на 1 октомври по повод Деня на застрахователя с прессъобщение и на сайта на БАЗБ: http://www.abz.bg/.

Конкурсът е основан през 2015 г. като съвместна инициатива на двете асоциации с цел стимулиране приноса на застрахователния бизнес към общественозначими проекти и отличаване на социалноотговорните компании.

От 1 октомври до 16 ноември 2018 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за кредит за семена и торове за производство на пшеница, реколта 2019.

Документи за кандидатстване се приемат в отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" на областните дирекции на институцията по адресна регистрация на физическото или юридическото лице. За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие", да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха - за семена. Максималният размер на кредита е 200 000 лв. Заемът се предоставя при 3 процента годишна лихва и трябва да се погаси до 1 октомври 2019 г. Крайната дата за изплащане на средствата от Държавен фонд "Земеделие" е 21 декември 2018 година.



Очаква се цената на природния газ за четвъртото тримесечие на 2018 г. да бъде увеличена с почти 14 на сто.

На обществено обсъждане на 25 септември 2018 г. Комисията за енергийно и водно

регулиране (КЕВР) разглежда доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за последното тримесечие на 2018 г. В него се предлага да бъде утвърдена цена в размер на 456,65 лв./1000 нм3 или 43,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което в сравнение с действащата цена е увеличение с 55,70 лв./1000 нм3 или с 13,89 на сто. В тази цена не са включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа. За крайните потребители на природен газ увеличението няма да бъде с повече от 8 на сто според председателя на КЕВР.



Краен срок, до който държавите, на които България е изпратила искане за предложения във връзка с придобиването на боен самолет, трябва да подготвят своите отговори.

На 16 май 2018 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме актуализирания проект "Придобиване на нов тип боен самолет", който предвижда придобиването на два етапа на 16 самолета - нови или употребявани изтребители, с които да замени остаряващите съветски МиГ-29. През първия етап, който е финансово осигурен с 1, 8 млрд. лв. с ДДС, е предвидено да се придобият не по-малко от осем бойни самолета. С тези средства се предвижда придобиването на летателните апарати, средствата за наземно обслужване, средствата за обучение, обучението на състава, първоначалната интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 години) и въоръжението. На 8 юни 2018 г. Народното събрание приема проекта със 151 гласа "за", 7 "против" и 1 "въздържал се", с което на практика стартира процедурата.

България е поканила компании от седем държави да изпратят оферти за конкурса за купуването на пет нови изтребителя и седем втора употреба. Към САЩ офертата е за цени и конкретно предложение за новопроизведени бойни самолети F-16 блок 60 (или 70) и F/A-18E/F Super Hormet, както и за употребявани F-16 и втора употреба F/A-18E/F Super Hornet. Към Португалия офертата е за F-16 MLU OFP M6, което ще бъде с логистичен пакет и въоръжение от САЩ. Към Израел офертата е за употребявани F-16 C/D, към Италия - за втора употреба Юрофайтър Tranche 1, към Германия - за нов Юрофайтър от последната модификация Tranche 3. Офертата към Франция е за нови и употребявани Dassault Rafale, а към Швеция - за нови "Грипен" C/D, като и за употребявани "Грипен", модернизирани до текущата конфигурация на въоръжение на страните-членки на НАТО (Унгария и Чехия).



Считано от 1 октомври 2018 г. договорите на седем морски плажа, отдадени под наем или на концесия, ще бъдат прекратени.

Ивиците са "Слънчев бряг - централен", "Елените -1", "Бяла - централен", "Равда", "Градина" в Созопол, "Шкорпиловци" и "Обзор - юг". Съгласно решение на министъра на туризма Николина Ангелкова от 11 септември 2018 г.



Ден на отворените врати в офисите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) по повод Международния ден на възрастните хора - 1 октомври.

В обособени и изнесени приемни служителите на института ще отговарят на запитвания относно придобиването право на пенсия, актуалните изисквания за пенсиониране в различните категории труд и възможностите за закупуване на недостигащ осигурителен стаж. Ще се проведе и информационна кампания за запознаване на повече хора със социалноосигурителните им права. На 1 октомври 2018 г. служители от НОИ ще посетят заведения за социални услуги за възрастни хора. Управителят на института Ивайло Иванов ще посети Дома за стари хора в столичния квартал Горна баня и ще отговори на въпросите на настанените там. Планирани са посещения на ръководители на Териториалните дирекции на НОИ и експерти от службите за среща и консултации в домове за стари хора в Кърджали, Айтос, Пазарджик, с. Главиница, Старозагорски минерални бани, Вълчедръм, Хасково, с. Фатово - област Смолян. Посещения ще има и в пенсионерски клубове в Кърджали, Плевен и Благоевград, Дом за възрастни хора със сетивни нарушения - Хасково, Дом за възрастни с физически нарушения - Кюстендил.



К. к."АЛЕБНА". 13-а годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България /до 3/.

На форума ще бъдат дискутирани актуални проблеми и предизвикателства пред българските общини. Участие във форума са заявили близо 800 представители на общините, кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове и експерти. Гости на срещата се очаква да бъдат членове на правителството, народни представители, експерти. В рамките на събитието на 2 октомври 2018 г. ще бъдат връчени годишните награди на сдружението. Същият ден е предвидена среща със заместник министър-председателя Томислав Дончев и председателя на Държавната агенция "Електронно управление" Атанас Темелков. Ще бъде направена демонстрация на действия за превенция и защита при бедствия със съдействието на Столична община, организиран е и общински тенис турнир. Традиционно, в рамките на срещата на местните власти, се организира и изложението "Общинско ЕКСПО'2018" за стоки и услуги за общините с участието на над 40 фирми и осем общини.



БАЛЧИК и ДОБРИЧ. Посещение на съдия Хенна Туканен от град Оулу, Финландия по Програмата за специализиран обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение /до 5/.

В рамките на посещението си Хенна Туканен ще обсъди с медиатори от областите Варна и Добрич добри практики в решаването на спорове. Българските магистрати и финландският съдия ще споделят опит и в прилагането на семейното законодателство в двете страни. На 2 октомври 2018 г. в Балчик Районният съд ще бъдат представени резултатите от работата на районния съд по програма "Спогодби", която насърчава гражданите да ползват медиацията за ускорено решаване на спорове, свързани с родителската отговорност и издръжката на деца, при делби на наследствени имоти, конфликти между съседи и роднини и други. Хенна Туканен ще посети и Окръжния и Административния съд в Добрич.



БАНСКО. Прояви по повод празника на града /до 5/.

На 1 октомври в Градския парк ще започне детският спортен празник "Растем здрави и силни", както и вело-родео с колела и тротинетки. На 3 октомври 2018 г. в Дома на изкуствата ще бъде открита изложба "Родовата памет разказва" с родословни дървета на известни фамилии и ще бъдат наградени призьорите в конкурса "Красивите градини на Банско". На 5 октомври в 9.00 ч. Празникът на града ще започне с тържествена света литургия в храма "Света Троица", а от 10.00 ч. ще бъдат положени венци и цветя на паметниците и паметните плочи в града и ще бъде отслужено възпоменание пред паметника "Банско помни героите". Същият ден ще бъде даден старт на планинския маратон "Банско Ултра 2018". Денят ще завърши на централния площад в града с празничен концерт с участието на Орлин Горанов и тържествена заря.



БУРГАС. Държавна опера, 19.00 ч. Втори галаконцерт на най-добрите от участниците в 18-я международен майсторски клас на Райна Кабаиванска, провел се от 12 до 28 септември 2018 г. в София.

Концертът е по покана на община Бургас.



ВАРНА. Командване на Военноморските сили. Изнесено заседание на парламентарната Комисията по отбрана към 44-то Народно събрание.

Дневният ред включва разглеждането на ролята и мястото на Военноморските сили в отбраната на страната и процеса за развитие на отбранителните им способности. На заседанието ще бъде изслушан и командирът на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев. Преди началото на заседанието председателят на Комисията по отбрана ген. о.р. Константин Попов и народните представители ще открият новата учебна година във Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров".



ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Откриване на учебната 2018/2019 година.

За новата учебна година записаните първокурсници са 3180.



ОБЩИНА ВЪРШЕЦ. Безплатни профилактични прегледи в мобилен кабинет за деца и възрастни.

Профилактичните прегледи са в изпълнение на Националната здравна стратегия за интегриране на уязвимите малцинствени групи.



ОБЛАСТ ДОБРИЧ. Започва инициативата "Създай своя проект, за да промениш своята общност" на Областен информационен център (ОИЦ) -Добрич.

През целия м. октомври в осемте общини ще бъдат поставени кутии, в които ще бъдат събрани специално подготвени бланки с проектни предложения на гражданите за подобряване на живота в общността. В дните на кампанията в училища и читалища в региона ще бъдат представени пет късометражни филма на европейски режисьори за мобилността в Европейския съюз, правата на европейските граждани, за внедряването на цифровите технологии и други. Анкетите ще са достъпни и онлайн на следния електронен адрес: goo.gl/Jdni7m. ОИЦ -Добрич организира разнообразни събития като част от националната инициатива "Бъдеще на кохезионната политика на ЕС", посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и по повод 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.



ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН "ЗМЕЙОВО". Ден на отворените врати за граждани.

Денят на отворени врати ще бъде от 10.00 ч. до 12.30 ч. Демонстрационните стрелби ще бъдат с начало 10.30 ч. на централната огнева позиция. Гостите ще имат възможност да се запознаят с историята на военното формирование и неговите възможности и задачи, с различни образци оръжия и боеприпаси, и да посетят музея на полигона. Акцент в деня на отворените врати ще бъдат демонстрационни стрелби и развърнатата автоматична измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух. Тя е част от поетия ангажимент пред жителите на Стара Загора и съседните населени места за своевременно и открито отразяване на дейностите в полигона, свързани с опазване на околната среда.



РУСЕ. Художествена галерия. Закриване на изложбата "Дунавска карикатура", открита на 14 септември 2018 г.

Куратор на експозицията е Готфрид Гузенбауер, директор на Карикатурния музей в Кремс, Австрия. В изложбата са показани творби на автори от 10 дунавски държави - Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна. Гостуването на изложбата "Дунавска карикатура" е символично предаване на "щафетата" на председателството на Европейския съюз от България на Австрия.



СМОЛЯН. Седми Международен театрален фестивал "Забранено за възрастни" /до 5/.

Във фестивала ще участват професионални куклени, танцови и улични трупи от България, Швеция и Израел. Представленията от фестивалната програма ще се играят в Смолян и в 16 населени места в областта - в 10-те общински центъра, както и в селата Смилян, Търън, Момчиловци, Широка лъка, Средногорци, Старцево. Трупите ще изнесат над 40 представления пред детска и младежка публика на близо 30 различни сцени. Ще бъде представен и нов български игрален филм за деца. Програмата на фестивала за гостуване на представленията извън Смолян се провежда под патронажа на областния управител Недялко Славов.



СОФИЯ. На закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде взето окончателно решение за цената на топлинната енергия от 1 октомври 2018 г.

Основният аргумент за повишаването на цената на топлинната енергия е планираното увеличение на природния газ от 1 октомври 2018 г. Увеличението ще е различно за отделните градове. Очаква се поскъпването на топлинната енергия в София да е с 9,97 на сто, докато в Пловдив ще е 8,57 процента. Между 4 и 6 процента ще се повиши топлинната енергия в Бургас, Плевен, Враца, Велико Търново и Разград. Във Варна с 2,28 процента. Промяна в цената на парното от 1 октомври 2018 г. не се очаква в Русе, Перник, Сливен и Габрово, защото топлофикациите в тези градове работят на въглища.



СОФИЯ. Национален доверителен екофонд. От 20 август до 1 октомври 2018 г. е срокът за набиране на проекти в рамките на петата по ред покана на Националния доверителен екофонд в рамките на Инвестиционната програма за климата /ИПК/ по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Общият бюджет по схемата е около 2 млн. лв., остатъчната сума по тази покана е в размер на 920 000 лева. За финансиране, което се осигурява със средства от ранните търгове на емисии на парникови газове, могат да кандидатстват от централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините администрации с до максимум три превозни средства. Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 10 000 лв. - за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места), 20 000 лв. - за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв., 30 000 лв. - за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лв. - за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички формуляри за кандидатстване са публикувани в раздел "Документи" към Инвестиционна програма за климата - електромобили, на сайта на НДЕФ http://ecofund-bg.org.



СОФИЯ. Агенция "Пътна инфраструктура". Краен срок за подаване на документи за участие в обявената обществената поръчка за избор на изпълнители на проектиране и строителството на нов ж. п. надлeз при км 106+569 на пътя Велико Търново - Дебелец.

Съществуващото съоръжение, с дължина 30,6 м, е на входа на Велико Търново, идвайки от Габрово и премоства ж. п. линията Русе - Стара Загора. Въведено е в експлоатация през 1958 г. Новият мост ще бъде изграден на мястото на съществуващия и ще бъде с по една лента за движение в посока. Освен съоръжението ще бъдат реконструирани и участъците от двете му страни до свързването им със съществуващия път. Прогнозната стойност на обществената поръчка за проектиране и изграждане на ж. п. надлеза е 561 950 лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на агенцията. Срокът за изпълнение е 250 дни, от които 70 дни са за изготвяне на техническия проект, а 180 календарни дни за строително-монтажните работи. Офертите ще бъдат отворени на 2 октомври 2018 г.



СОФИЯ. Краен срок, до който клиентите на "Топлофикация София" ЕАД, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, имат възможност да го направят.

За целта трябва да се свържат с тях и да резервират допълнителна дата за отчет и проверка на уредите. След това няма да имат възможност да поискат преизчисление на сметките си. Дори да не са ползвали топлинна енергия или консумацията да е била занулена, уредите трябва да бъдат отчетени от представител на фирмата за дялово разпределение.



СОФИЯ. Софийски университет "Св. Климент Охридски", аула на ректората, 10.00 ч. Откриване на академичната учебна 2018/2019 година.



СОФИЯ. Национален дворец на културата, зала 1. Концерт на певеца Орлин Павлов в рамките на националното му турне "Още малко. . ." /до 20/.

Той ще представи най-емблематичните си хитове, както и новия си албум "Още малко. . ." - на едноименната песен, изпълнявана от него в телевизионния сериал на bTV "Скъпи наследници".

Следващите концерти са в Пловдив (5 октомври - в комплекс С.И.Л.А.), в Бургас (13 октомври - в Държавна опера - Бургас), във Варна (15 октомври - във Фестивалния и конгресен център), във Велико Търново (20 октомври - в Двореца на културата и спорта "Васил Левски").



СОФИЯ. Дом на киното. Шести фестивал за документално кино Sofia Biting Docs под мотото "Спътник на душата" /до 10/.

Организатор е сдружението "Позор" със съдействието на посолството на Швеция, Чешкия център и Институт "Сервантес" - София, фондацията GLAS и екологичното сдружение "За Земята". На фестивала са премиерите на два български филма - "Пътят на Сантяго: Пътешествие на духа" на Пламен Симеонов, с който ще бъде открит Sofia Biting Docs на 1 октомври от 20.00 ч. в Дома на киното, и "Градината на Пресвета Богородица" на Борислав Павлов, чиято премиера е на 7 октомври пак там. В програмата на Sofia Biting Docs е и биографичният филм "Йога: архитектура на спокойствието" за един от най-уважаваните фотографи днес - Майкъл О'Нийл, работил за списания като Fortune, Vanity Fair, Glamour. Ексклузивна прожекция ще има Strike a Pose, който представя танцьорите от култовото турне на Мадона Blond Ambition 25 години по-късно. Освен в Дома на киното, Sofia Biting Docs ще продължи в Културния център G8 и "Евро Синема".



СОФИЯ. Дом на киното. Прожекция на немско-исландската копродукция "Адам" на режисьорката Мария Солрун - "гайд за оцеляване като тийнейджър" в рамките на есенния семестър на "Европейско кино за учещи" (23 септември-17 декември 2018).

Филмът е представен в международния конкурс на 22-ия "София филм фест" (7-23 март 2018).



СОФИЯ. Младежки театър "Николай Бинев". Откриване на 11-ия фестивал "Панаир на младите" /до 5/.

Представленията са от 18.00, 19.30 и 21.00 ч. в пространството "M1". През 2018 г. фестивалът е посветен на Site-Specific театъра - вид сценично представяне, вдъхновено от конкретно специфично пространство, което не отговаря на обичайните представи за сцена и салон. "Панаир на младите" ще бъде открит с "Портретът" на Бояна Бъчварова, Лорина Камбурова и Мариана Георгиева Във всеки от дните, в едно нетрадиционно и непознато за публиката театрално пространство зрителите ще видят по един авторски спектакъл. В програмата са също два джазконцерта - на 1 и 5 октомври от 22.00 ч. в Клуба на актьора в театъра. Първото участие е на Harlem Jazz - Роко Захариев - тромпет, Петър Георгиев - китара, Димитър Карамфилов - контрабас, а при закриването на фестивала ще участват музикантите от Hot Club de Plovdiv - Петър Койчев и Момчил Ангелов - китара, Александър Леков - бас, Любомир Толумбаджиев - цигулка. В "М 1" ще се играят още две заглавия от афиша - "Черната кутия" на Теодора Георгиева с Петър Петров и Ели Колева - на 3 октомври, и "Прометей" на режисьора Стефан Прохоров по "Прикованият Прометей" от Есхил и други текстове - на 5 октомври. Климатичната инсталация на Младежкия театър ще е сцена за "Подводие" - интерактивен мултимедиен пърформанс на Николина Недялкова и Любомир Минчев - Zero One, на 2 октомври, и "Вътрешният глас" на Теодора Георгиева с Живко Джуранов - на 4 октомври.



СОФИЯ. Галерия книжарница "София прес", 18.00 ч. Откриване на изложбата "Цветен свят" на израелската художничка Ривка Узиел.

Организатор е посолството на Израел в България. Родената в България. Ривка Узиел след дългогодишна работа като преподавател в средно училище, се отдава на творчеството. Правила е много самостоятелни изложби в Израел, Конго, Заир и България, участвала е в групови изложби в Израел, Африка и Америка.



СОФИЯ. Сатиричен театър "Алеко Константинов". Откриване на новия театрален сезон.

По време на лятната пауза е извършен основния ремонт на голямата зала, по време на който изцяло е сменена акустиката, както и всички врати, завесата, обновена е и фасадата. От 1 октомври ще има консултанти, които ще ориентират зрителите, желаещи да си купят билети. Снабдяването с билети ще става и по интернет. Сатиричният театър е първият с мобилно приложение, което позволява на посетителите да влизат на спектакъл с телефона си, без книжен билет.



СТАРА ЗАГОРА. Краен срок за изпращане на творби за участие в 35-ия националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев".

Организатори са община Стара Загора съвместно с библиотека "Родина" и къща музей "Гео Милев". Творби на участниците се приемат на e-mail: lib@rodina-bg.org, на факс: 042 603 950,с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. "Руски" 17, библиотека "Родина". Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, адрес, телефон и дата на раждане на участника. Според регламента на конкурса, в него могат да участват автори, навършили 14 години и не по-възрастни от 25 години, които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат може да изпрати от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра. Галавечерта, на която ще бъде обявен носителят на приза "Златното яйце", ще е на 2 ноември 2018 г. По традиция за участниците в националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" се организира Поетическа работилница - с участие на журито, която през 2018 г. ще се проведе на 3 ноември. Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 24 октомври 2018 г.



БОСИЛЕГРАД, Сърбия. Културен дом, малка зала, 11.00 ч. Кръгла маса на тема: "Ролята и влиянието на националната и локалната власт, бизнеса, неправителствения сектор, медиите и местното население за опазване на природата".

Организатор е Българската телеграфна агенция (БТА) и сдруженията "Глас" и "Еко-био-правда". Дискусията ще бъде открита от генералния консул на България в Сърбия Едвин Сугарев и генералния директор на БТА Максим Минчев. Сред лекторите са: Микица Василев - екологичен съветник в община Босилеград, Борислав Сандов - еколог и политик, съпредседател на партия "Зелените" и на Балканските зелени от София, Севдалин Атанасов - природозащитник от Кюстендил, Ботю Христов - председател на сдружение "Еко-био-правда" от село Долно Тлъмино, Босилеградско. Очаква се да присъстват представители на: министерствата на околната среда и ресорни регионални инспекции на двете държави, българската парламентарна Комисия по околната среда и водите, общините Босилеград, Сурдулица и Кюстендил, фирми с дейности на територията на община Босилеград, медии, граждански сдружения, инициативи.



ЕВРОПА. Краен срок за кандидатстване на местните и регионалните власти от страните членки на ЕС за Наградата за планиране на устойчива градска мобилност (SUMP).

Наградата се присъжда от 2012 г. от Европейската комисия за отлични постижения в устойчивото градско планиране на мобилността по отношение на различните видове транспорт и през 2018 г. ще бъде връчена за седми път. Всяка година наградата е посветена на различна тема. През 2018 г. тя е фокусирана върху мултимодалността, която е обявена за тема на годината от Европейската комисия. Мултимодалността е свързана с използването на различни видове транспорт по време на едно пътуване или за различни пътувания както за стоки, така и за пътници.



ЖЕНЕВА, Швейцария. Осма сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация /до 6/.

Българската делегация ще бъде водена от заместник-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова.



2 ОКТОМВРИ, вторник



СЪБИТИЯ



БЛАГОЕВГРАД. Регионален исторически музей. Прояви за отбелязване Международната нощ на прилепите.

Ще бъде открита изложбата "Анималия" на илюстратора Милена Радева и скулптора Илия Бояров, които създават изложбата като "3D енциклопедия", в която по творчески начин съчетават 25 научни илюстрации и 22 животински миниатюри, направени от бронз. Същия ден ще бъдат обявени победителите в конкурса за детска рисунка на тема: "Прилепите - наши приятели". Освен награди, победителите ще получат възможността в рамките на месец творбите им да станат част от гостуващата изложба "Анималия".

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



БУРГАС. Семинар за въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море /до 3/.

В него ще участват учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси. Семинарът, насочен към опазване на чистотата на Черно море и крайбрежните райони, е част от проекта "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море, финансиран от оперативната програма "Черноморски басейн 2014-2020".



РУСЕ. Понтон номер 8, 11.00 ч. Церемония по кръщаване на новопостроения кораб "Осъм" за обозначаване на корабоплавателния път по река Дунав.

Кръстница на кораба ще бъде инж. Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020/. Корабът "Осъм" е построен в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Неговата основна функция е обозначаването на фарватера с плаващи знаци.



СОФИЯ. Галерия "Средец" на Министерство на културата, 18.00 ч. Откриване на изложбата на съвременна калиграфия "Светът на Генджи Моногатари" от Сенсей Оикава, в рамките на Дните на японската култура в България (септември-ноември 2018 г.) /до 12/.

Организатор е Посолството на Япония в България с подкрепата на Министерството на културата на България.



ЕВРОПА. От 2 октомври 2018 г. започва да тече едногодишният срок, в който организаторите на европейската гражданска инициатива, озаглавена "Eat ORIGINal! Unmask your food", могат да събират подписи в нейна подкрепа. Инициативата ще бъде регистрирана от Европейската комисия на 2 октомври 2018 г. съгласно решение на Колегиума на членовете на Комисията от 19 септември 2018 г.

Заявената цел на предложената гражданска инициатива е да се въведат задължителни декларации за произход на всички хранителни продукти с цел предотвратяване на измами, опазване на общественото здраве и гарантиране на правото на информация на потребителите. Решението на Европейската комисия да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението.

Ако за една година инициативата получи един милион гласа в подкрепа от поддръжници от най-малко седем държави от ЕС, Европейската комисия ще трябва да вземе решение да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането в срок от три месеца, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Европейските граждански инициативи са въведени с Договора от Лисабон (2009) и през април 2012 г. започват да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред.



ЕВРОПА. Считано от 2 октомври 2018 г. с още три месеца се удължава забраната, в сила от 2 юли 2018 г., за извършване на маркетинг, разпространение или продажба на бинарни опции на непрофесионални клиенти в рамките на Европейския съюз.

На 24 август 2018 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) постига споразумение за удължаването на забраната. Въвеждането на ограниченията е одобрено на заседание на Европейският орган за ценни книжа и пазари в София на 22 и 23 март 2018 г. Според него разпространението или продажбата на бинарни опции на инвеститори на дребно се забранява заради безпокойството за защитата на инвеститорите, причинено от естеството на този продукт.



3 ОКТОМВРИ, сряда



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



100 години от подписването /1918/ от цар Фердинанд т на манифест, с който се отказва от трона в полза на сина си Борис III.

На 25 юни 1887 г. III ВНС избира немския принц Фердинанд I Сакс-Кобургготски за български княз. На 22 септември 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново (дн. Велико Търново) е обявена независимостта на България. България е обявена за царство, а Фердинанд т за цар на българите. При сключването на Солунското примирие (29 септември 1918) между България и държавите от Антантата /военно-политически блок между Великобритания, Франция и Русия, оформен през 1904-1907/ по време на Първата световна война (1914-1918), е поставено задължително условие Фердинанд т да се откаже от българския престол и да напусне България. На 3 октомври 1918 г. той подписва манифест, с който се отказва от трона в полза на сина си Борис III.



СЪБИТИЯ



БАНСКО. Дома на изкуствата. Откриване на изложба "Родовата памет разказва" с родословни дървета на известни фамилии и награждаване на призьорите в конкурса "Красивите градини на Банско".

В рамките на проявите по повод Празника на града - 5 октомври.



БУРГАС. Магазия 1 в зоната за свободен достъп на Бургаското пристанище. Филиал на Националната художествена академия, 17.00 ч. Откриване на учебната 2018/2019 година

За първи път в своята история академията изнася териториално-образователна структура. Във филиала, създаден с Постановление на Министерски съвет от 5 февруари 2018 г., ще се обучават повече от 40 студенти по "Живопис", "Графика", "Книга, илюстрация, печатна графика", "Плакат и визуална комуникация", "Рекламен дизайн" и магистърската програма "Арттерапия". Учебната година ще бъде открита с водосвет, а ученическият хор към Националното училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров" в Бургас ще отправи музикален поздрав. След официалните поздравления и церемонията по откриването на филиала първокурсниците ще получат студентските си книжки от проф. Светозар Бенчев, декан на Факултета за изящни изкуства, и доц. Мирослав Богданов, декан на Факултета за приложни изкуства.. В 18.00 ч. ще бъде открита изложба на преподаватели от академията.



С. БЪРЗИЯ, община Берковица. Безплатни профилактични прегледи в мобилен кабинет за деца и възрастни.

Профилактичните прегледи са в изпълнение на Националната здравна стратегия за интегриране на уязвимите малцинствени групи.



ОБЩИНА ВРАЦА. Краен срок за подаване на заявки от собствениците на търговски и производствени обекти за участие в кампанията "Акция- хартия" за насърчаване на разделното събиране на отпадъци.

Заявки се подават на електронна поща: prvratsa@gmail.com. В заявлението трябва да бъде посочен адресът на обекта. След изтичане на крайния срок за подаване на заявки, ще бъде изготвен график за събиране на отпадъците от хартия и други материали от екипите на общинското предприятие. В рамките на кампанията екипи на общинското предприятие "Благоустройство и комунално стопанство" ще събират хартия, картон и други производни отпадъци от търговските и производствени обекти и ще ги предават в пункт за материали за рециклиране. С получените средства от отпадъците ще бъдат закупени дървета и декоративна растителност, които да се използват от гражданите за озеленяване на междублоковите пространства или пред съответния търговски обект. Екологичната кампания ще продължи до края на м. октомври 2018 г.



ИСПЕРИХ. Панаир на царевицата, в рамките на Дните на културно-историческото наследство (25 септември-5 октомври 2018).

Дните се организират за шестнадесета поредна година от Историческия музей в града с подкрепата на общината. През 2018 г. са посветени на 30-годишнината от създаването на Историко-археологическия резерват /ИАР/ "Сборяново". Организаторите от музея са предвидили много забавни "царевични" игри. Ще има също конкурс за карнавален костюм, изработен с царевични елементи, кулинарна изложба, варене и дегустацията на качамак. В изложба в Етнографската къща ще бъдат представени и изработените от децата в работилницата "Царевични фантазии" царевични проекти. Кулминацията на панаира е концертът "Надиграване" с участието на любителски танцови състави от градове с имена на ханове.



ЛОВЕЧ. Започва превантивната програма за родители на деца от 7 до 16 години, организирана по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Целта на програмата е превенция на конфликтни ситуации в трилогията "родител - дете - училище". Програмата съдържа десет теми. Веднъж седмично в рамките на два астрономически часа за период от два месеца и половина психолози ще помагат на родители от Ловеч да се справят в конфликтни ситуации с децата. Крайната цел на работата в група с родители е да допринесе за благополучието на детето и пълното развитие на неговия потенциал, което се постига с подобряване качеството на родителската грижа.



СОФИЯ. Клуб City Stage, в подлеза на Националния дворец на културата, 19.28 ч. Концерт по повод 90-годишнината от рождението на създателя на фестивала "Златният Орфей" Генко Генов /1928-1993/.

Началото на концерта е в 19,28 ч., годината на рождението на музиковеда Генко Генов. Музикален директор на събитието е пианистът и аранжьор Калин Жечев, а концертът се осъществява с подкрепата на училището за певци D Stars и City Stage. В програмата са включени над 20 песни от историята на фестивала. Композициите ще бъдат изпълнени от млади актьори. Участват още Мими Николова, Камелия Тодорова и Орлин Горанов и музикантите от Funky Miracle. По време на концерта ще бъде достъпна и неговата книга "Звезди и сенки. Неизвестното за "Златният Орфей", издадена през 1992 г.



СОФИЯ. Зала "Арена Армеец". Концерт на италианския певец Ерос Рамацоти, част от световното му турне Vita ce n`e.

Кариерата на Ерос Рамацоти продължава повече от 30 години. Има издадени 14 студийни албума, три компилации, три лайв албума и 37 сингъла, а продажбите му надхвърлят 60 милиона в световен мащаб. Vita сe n`e е името на предстоящия нов студиен албум на Ерос Рамацоти, който ще бъде на пазара на 23 ноември 2018 г.



ХАРМАНЛИ. Ще се проведе екоинициатива, свързана с насърчаване на разделното събиране и рециклиране на отпадъци от хартия, картон и пластмаса, организирана от община Харманли и общинско дружество "Екоресурс - Харманли".

Организаторите канят деца, ученици и техните родители да донесат в мобилните центрове за разделно събиране най-малко два килограма пластмасови бутилки или стари тетрадки и друга непотребна хартия и ще имат възможност да получат награда.



4 ОКТОМВРИ, четвъртък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ДЕН НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО. Професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика.

Отбелязва се с Решение 633/27 септември 2007 г. на Министерския съвет. Годишнина от рождението /4 октомври 1903/ на американския математик, физик и електроинженер от български произход Джон Атанасов.



25 години от излизането /1993/ на бр. 1 на седмичния вестник "Капитал".

Издание на "Икономедиа" АД.



СЪБИТИЯ



ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД. Завършва поредицата от информационни срещи, проведени във всички общини на областта, на които са представени приоритетите на програма "Европа за гражданите" и възможностите, които тя предоставя за финансиране на проектни предложения.

Организатор е Областният информационен център. По време на информационните срещи, започнали на 25 септември в Благоевград, са представени Фондът за устойчиво градско развитие и избраните посредници за регион Юг. Фондът за устойчиво градско развитие ще финансира проекти, касаещи градска среда, градски транспорт, спортна и културна инфраструктура, бизнес и индустриални зони, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, обекти на културното наследство от национално и световно значение. Общият ресурс на фонда до 2023 г. е над 342 млн. лв.



БУРГАС. Културен център "Морско Казино", зала "Георги Баев", 18.00 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите, организирани от фондация "Биоразнообразие", Спелеоклуб "Непиаст" и сдружение "Зелени Балкани".

Организаторите са подготвили презентация, изложба с фотографии, арт занимания относно прилепите, а по-късно и наблюдения на прилепи и работа с детектор в Морската градина.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



ВАРНА. Пленарна зала на община Варна, Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия". Есенна академия на международния фестивал на Червенокръстките и здравни филми /до 7/.

Фестивалът ще се проведе под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова, която ще открие проявата със своя лекция. Художествен директор е проф. Божидар Манов. През 2018 г. в редуцираното издание на фестивала филмовата програма няма състезателен характер, а акцентът по време на академията ще е на тема: "Агресия-хуманност-кино". По време на есенната академия са предвидени серия лекции и дискусии с психолози, политици, юристи, журналисти и др. Сред лекторите ще са отец Боян Саръев, проф. Веселина Раева, социологът проф. Иво Христов, юристът Татяна Дончева и др. По време на есенната академия на фестивала ще има и обучителен сегмент за активисти и деятели от БЧК, в който експерти ще изнесат лекции за комуникациите, PR, рекламата, а един от акцентите ще са социалните медии.



ВАРНА. Фестивален и конгресен център, зала 1, 19.00 ч. закриване на 36-ия фестивал на българския игрален филм "Златна роза", открит на 27 септември 2018 г.

Ще бъдат прожектирани наградените филми.



ГАБРОВО. Дом на хумора и сатирата. Лагер за иновации /до 6/.

Организатори са Областният информационен център и община Габрово. Лагерът за иновации ще търси отговор на въпроса можем ли да решим ефективно и устойчиво значим обществен проблем чрез социална иновация? Очаква се в инициативата да се включат повече от 80 участници, които ще обмислят и предлагат решения на шест предизвикателства - Бизнес и социално предприемачество, "Сребърна" икономика, Младите хора и социалните иновации, Зелени иновации, Образование на бъдещето, Технологиите в социалните иновации.



ДОБРИЧ. Извънредно заседание на Общинския съвет във връзка с водоснабдяването на града.

Общинският съвет ще покани на тематичната сесия управителния съвет и експерти на "ВиК" АД - Добрич, за да бъде информирана обществеността за мерките, които се предприемат за подобряване на водоснабдяването, и в какви срокове ще бъдат изпълнени. Инициативата за извънредната сесия тръгва от общински съветници от Реформаторския блок и БСП на протест на жителите на квартал "Рилци", недоволни от продължаващото с дни безводие. В общината са постъпвали сигнали за ниско налягане във водоподаването и от други квартали.



ОБЩИНА КУБРАТ. Завършва кампанията на община Кубрат за разделно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори.

Тя се организира съвместно с фирми по оползотворяване, с които общината има сключен договор. Жителите на общината, които имат непотребно оборудване от типа на малки и големи домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, потребителски уреди, газоразрядни лампи и електрически и електронни инструменти могат да ги предават безвъзмездно в пункта за събиране в сградата на общината.



СИЛИСТРА. Закриване на Дните на фотографията, открити на 25 септември 2018 г.

Организатор е Центърът за кариерно ориентиране в Силистра с подкрепата на община Силистра. Участват професионални фотографи, любители и ценители на фотографското изкуство. Провежда се фотографски конкурс на тема: "Цветна и романтична Силистра" за изработване на календар за 2019 г., който да се продава с благотворителна кауза. Сумата, събрана от продажбата, ще се предостави за деца и младежи с изявени таланти и високи постижения в областта на науката от Силистра чрез стипендии.



СОФИЯ. Официална церемония за връчването на наградите в инициативата на президента на Република България за млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки Награда "Джон Атанасов"- 2018.

Ще бъда връчени отличия в четири категории. Първата е Награда "Джон Атанасов" на президента на Република България - връчва се на млади български учени, изявили се в областта на компютърните науки, с цел насърчаване в световен мащаб на развитието на потенциала на младите българи. Другите три са грамоти "Джон Атанасов" - за ученици и техните преподаватели, постигнали успехи в международните олимпиади по информатика и по информационни технологии през годината; за проект с голям обществен принос и за дебютен пробив в областта на компютърните технологии. Носителите на Наградата и Грамотите "Джон Атанасов" се определят от жури, съставено от водещи в областта на компютърните науки учени и професионалисти.

Наградата "Джон Атанасов" се връчва от 2003 г. на изявили се млади български изследователи в областта на компютърните науки, в световен мащаб.



СОФИЯ. Аула на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ), 8.45 ч. Научно-практически форум "Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори", организиран от Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет.

На форума ще бъде представен опитът на изследователи и практици от иновативни и Монтесори ясли, детски градини и училища в Австрия, България, Великобритания, Германия, Норвегия и Полша. Глобалните тенденции в образованието и ранното детско развитие ще очертае Барбара Айзъкс - академичен директор на най-голямата организация в Европа за обучение на Монтесори учители - Montessori Centre International, Лондон. Акцент на форума ще е представянето на българското издание на книгата на световноизвестния образователен визионер сър Кен Робинсън и Лу Ароника - "Креативните училища - революцията, която преобразява образованието", с преводач Данаил Данов - преподавател във ФНОИ на СУ. Специално място е отделено на реализирани и предстоящи иновативни педагогически практики в България, осъществявани от студенти и преподаватели от ФНОИ на Софийския университет - първата Монтесори паралелка в общинско училище в България - в село Железница, въвеждането на метода в общински детски градини в Габрово, и на предстоящото му интегриране в общински детски градини в София по проект, подкрепен от Столичната община. Предвидени са и дискусии по работни групи, свързани с креативността в образованието в детските ясли, в детската градина и в училището. Участниците ще формулират изводи и ще изпратят предложения до държавни институции и до други заинтересовани организации за насърчаването на иновациите и съвременните тенденции във всички нива на образованието.

Италианският лекар и педагог д-р Мария Монтесори развива система от научни наблюдения, която се основава на възрастта на децата. Нейните подходи могат да бъдат прилагани, както в детската градина, в училище, така и у дома. Основното за метода Монтесори е, че се сформират групи с деца на различна възраст - с цел по-малките да се учат от по-големите. Ролята на възрастния - учител и родител, е да наблюдава процеса и да го води, но да не се намесва активно в него. Този тип комуникация е изключително полезна за всички страни.



5 ОКТОМВРИ, петък



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



ДЕН НА УЧИТЕЛЯ.

Отбелязва се с Решение 697/29 септември 2006 г. на Министерския съвет. Годишнина от подписването /1966/ на Препоръка за статута на учителите от Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) и от Международната организация на труда. От 1994 г. с решение на ЮНЕСКО се отбелязва Международен ден на учителя в знак на почит към приноса на учителите за развитието на обществото.



ПРАЗНИК НА БЛАГОЕВГРАД.

Отбелязва се с решение на Общинския съвет от 29 юни 2012 г. Годишнина от освобождението /1912/ на Горна Джумая (дн. Благоевград) и Пиринска Македония и присъединяването им към България по време на Балканската война (1912-1913). Празникът се отбелязва по стар стил. България, Гърция, Сърбия и Черна гора, обединени в Балкански съюз, започват война срещу Османската империя за освобождаването на християнското население в Македония и Одринско, останало по силата на Берлинския договор (13 юли 1878) в пределите на Османската империя. На 5 октомври 1912 г. части на 7-а Рилска дивизия освобождават Горна Джумая (дн. Благоевград) и Пиринска Македония от османско иго.



ПРАЗНИК НА ГРАД БАНСКО.

Отбелязва се с Решение на Общинския съвет от 1992 г. Годишнина от освобождението /1912/ на Банско от османско иго по време на Балканската война (1912-1913). Празникът се отбелязва по стар стил. България, Гърция, Сърбия и Черна гора, обединени в Балкански съюз, започват война срещу Османската империя за освобождаването на християнското население в Македония и Одринско, останало по силата на Берлинския договор (13 юли 1878) в пределите на Османската империя. На 5 октомври 1912 г. Банско е освободен от четите на Христо Чернопеев, Йонко Вапцаров, Михаил Чаков и поета Пейо Яворов. В църквата "Света Троица" Пейо Яворов обявява свободата на Банско с думите: "Братя българи, хвърляйте фесовете! Вие вече сте свободни!".



ПРАЗНИК НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА. Отбелязва се с решение на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет от 16 юли 1987 г. Годишнина от полагането /1879/ от губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди на основния камък за възстановяването на опожарения от войските на Сюлейман паша град по време на Руско-турската освободителна война /1877-1878/.



ДЕН НА СВИЛЕНГРАД. Обявен е с решение 169 от 22 май 1997 г. на Общинския съвет. Годишнина от освобождението /1912/ на града от османско иго от Втора българска армия с командир ген. Иванов по време на Балканската война (1912-1913). Празникът се отбелязва по стар стил. България, Гърция, Сърбия и Черна гора, обединени в Балкански съюз, започват война срещу Османската империя за освобождаването на християнското население в Македония и Одринска Тракия, останали по силата на Берлинския договор (13 юли 1878) в пределите на Османската империя. На 5 октомври 1912 г. Свиленград е освободен от Втора българска армия с командващ ген. Никола Иванов.



140 години от началото /1878/ на Кресненско-Разложкото въстание.

Организирано е като израз на съпротива на българското население в Македония за национално освобождение и обединение с Княжество България и против решенията на Берлинския конгрес (13 юни-13 юли 1878), по силата на които България е разпокъсана на няколко части, а населението в Македония и Одринска Тракия остава в пределите на Османската империя. Главен център на въстанието е с. Кресна (дн. Стара Кресна). Подготвено е от комитетите "Единство" в София начело с Натанаил Охридски и Пловдивски, и в Горна Джумая (дн. Благоевград). Негови ръководители са Димитър Попгеоргиев, Адам Калмиков, Стоян войвода и др. На 5 октомври 1878 г. отряд с около 400 души под командването на Стоян войвода напада турския военен гарнизон край Кресна. Пленени са 119 турски войници. На 28 октомври е освободена територия в района между Горна Джумая и Белица. На 8 ноември е освободен гр. Банско. Към средата на ноември турското командване започва решителни действия срещу въстаналите райони. Банско е опожарен от редовната турска войска и башибозук, по-голямата част от жителите на града са избити. Изгорени са 1320 къщи в 12 села. Въстаническите действия продължават до м. февруари 1879 г., когато в Каршиака навлизат 800 души турски войници и башибозук, предвождани от Хюсеин бей. Турските жестокости предизвикват изселването на повече от 25 000 души от района на Мелник, Горна Джумая и Разлог в България.



СЪБИТИЯ



Краен срок за подаване на заявления в отделите ""Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" към областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" за държавна помощ по схемата "Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - Измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.".

Необходим документ за кандидатстването е оригинален констативен протокол за 100% пропаднали площи, издаден от Общинската служба по земеделие по местонахождение на стопанството. Ще бъдат компенсирани щетите по следните видове култури: бадеми, кайсии, сливи, праскови, нектарини и череши. Средствата по схемата ще бъдат изплатени до 22 октомври 2018 г.



БАЛЧИК. Художествена галерия. Закриване на изложбата живопис и калиграфия в рамките на 11-ото издание на фестивала "Виа Понтика" (10-18 септември 2018), открита на 18 септември 2018 г.

В експозицията ще бъдат подредени и творби, създадени по време на форума в ателието за изкуството на красивото писане.

Във "Виа Понтика", организиран със съдействието на община Балчик, участват студенти от университети по изкуствата в България, Румъния, Македония, Сърбия, Черна гора.



БАНСКО. Прояви по повод Празника на града - 5 октомври.

Честването ще започне в 9.00 ч. с тържествена света литургия в храма "Света Троица", а от 10.00 ч. ще бъдат положени венци и цветя на паметниците и паметните плочи в града и ще бъде отслужено възпоменание пред паметника "Банско помни героите". Същият ден ще бъде даден старт на планинския маратон "Банско Ултра 2018". Денят ще завърши на централния площад в града с празничен концерт с участието на Орлин Горанов и тържествена заря.



БЛАГОЕВГРАД. Пл. "Македония", 19.00 ч. Откриване на Първия фолклорен фестивал "Ритми и багри" /до 6/.

Организатори са община Благоевград и Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Във фестивала ще участват над 400 деца от страната.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Завършват Националните информационни седмици за осиновяването, започнали на 24 септември 2018 г. във Враца.

Организатор за пета поредна година е Българска асоциация "Осиновени и осиновители". През 2018 г. фокусът е поставен върху промяната на чл. 105 от Семейния кодекс, според който "На осиновителите или осиновения може да бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това".Тайната на произхода в България спрямо осиновените, продължава да е регламентирана законово и да се практикува, въпреки препоръката от Съвета по правата на човека на ООН за "Въвеждане на законодателство, което забранява тайната на произхода и гарантира правото на осиновения да знае своя произход". Българска асоциация "Осиновени и осиновители" се стреми да промени обществените нагласи по темата "Осиновяване" и да подчертае важността на правото на достъп до биологичния произход на осиновения. Прояви по повод информационните седмици за осиновяването са организирани във Враца (24 септември), Габрово (25 септември), Търговище (26 септември), Русе (27 септември), Разград (27 септември), Добрич и Шумен (28 септември), Варна (29 септември), Ямбол (1 октомври), Хасково (2 октомври), Чирпан и Раковски (3 октомври), Пловдив (4 октомври) и Велико Търново (5 октомври).



ИСПЕРИХ. Исторически музей. Завършват Дните на културно-историческото наследство, започнали на 25 септември 2018 г.

Честванията се организират за шестнадесета поредна година от Историческия музей в града с подкрепата на общината. През 2018 г. дните са посветени на 30-годишнината от създаването на Историко-археологическия резерват "Сборяново".



ЛОВЕЧ. "Барокова къща". Регионален обществен форум "Мостове за социално ангажирани предприятия" /до 6/.

Община Ловеч е включена в пилотния проект по Регионална социална икономика "Региони 2018", ръководен от Генерална дирекция "Група" на Европейската комисия. Целта на събитието е заинтересованите страни да обменят опит, да споделят добри практики и да повишат знанията си, свързани със социалната икономика. Форумът е с регионален характер и се предвижда да привлече над 100 участници. В рамките на форума ще се състоят две основни взаимосвързани подсъбития с конкретни цели. Първото подсъбитие е изложение, чиято цел е да популяризира социалното предприемачество и малкия бизнес чрез представяне на продукти и услуги. Ще има базар-изложение в партера на Сити център Ловеч, по време на което участниците с щандове ще могат да организират конкретни демонстрации за производство и реализация на продуктите. Второто подсъбитие е обществен форум на тема: "Ловеч - регионални перспективи за развитие на социално ангажирани предприемачи". Целта е да се създаде пространство за обсъждане и генериране на нови идеи за развитие на социалната икономика в регион Ловеч и отвъд него. В рамките на първия работен ден от форума ще бъдат проведени четири тематични форума за дискусии по конкретни теми, като достъп до ресурси и пазари, дигитален маркетинг, "допълваща" заетост" и др. През втория работен ден на форума ще има конференция в Дом "Преслав" за представяне на идеите от тематичните форуми за дискусии. Общината Ловеч ще отличи организациите с най-добре представена практика или идея от тематичните форуми и ще връчи специална награда за социално ангажиран предприемач.



ПАЗАРДЖИК. Закриване на Петия форум за култура и екологично образование "Екоцентрика", открит на 27 септември 2018 г.

Организатор е Младежкият дом в града в партньорство с община Пазарджик. Форумът ще бъде закрит с пиесата "Крал Юбю" от Алфред Жари, постановка на театър "Хенд" в Пловдив.



ПЕРНИК. Галерия "Кракра". Изложба на произведенията на художниците, участвали в 21-ия Международен пленер по живопис на тема: "Перник - дух и колорит", започнал на 28 септември 2018 г. в село Рударци.

В пленера участват художници от България, Русия, Италия, Полша и Турция.



ПЛОВДИВ. Комплекс С.И.Л.А. Концерт на певеца Орлин Павлов в рамките на националното му турне "Още малко. . ." (1-20 октомври).

Той ще представи най-емблематичните си хитове, както и новия си албум "Още малко. . ." - на едноименната песен, изпълнявана от него в телевизионния сериал на bTV "Скъпи наследници". Следващите концерти са в Бургас (13 октомври - в Държавна опера - Бургас), във Варна (15 октомври - във Фестивалния и конгресен център), във Велико Търново (20 октомври - в Двореца на културата и спорта "Васил Левски").



ПОМОРИЕ. Посетителски център "Поморийско езеро", 13.00 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите, организирани от сдружение "Зелени Балкани".

Организаторите са подготвили прилепна презентация. Празникът ще бъде отбелязан и с ученици от клуб "Млад пътешественик".

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



РАЗЛОГ. Исторически музей. Краен срок за изпращане на творби за участие в обявения от музея конкурс за детска рисунка на тема "Да знаем и помним подвига им", започнал на 1 септември 2018 г.

Конкурсът е посветен на 140 години от Кресненско-Разложкото /1878/ и 115 години от Илинденско-Преображенското въстание /1903/. Той има за цел да провокира интереса и да насочи вниманието на децата, подрастващите и обществото към тези исторически събитията. В него могат да участват деца на възраст от седем до 15 г. и младежи до 18 г., като са разделени в три възрастови групи. Всеки участник има право на не повече от две творби.



РУСЕ. Регионален исторически музей , 17.00 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите, организирани от сдружение "Зелени Балкани".

Организаторите са подготвили интерактивни игри и работилници за прилепите, а вечерта ще има демонстрации с ултразвуков детектор.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



СВИЛЕНГРАД. По повод Деня на Свиленград - 5 октомври, ще бъдат връчени наградите на победителите в Националния конкурс "Съхранена памет", обявен от Историческия музей в Свиленград във връзка със 105-ата годишнина от превземането на Одринската крепост /1913/ и разорението на тракийските българи.

Конкурсът има за цел да събере и популяризира малко известни сведения за участници в Балканската /1912-1913/ и Междусъюзническата войни /1913/, техните впечатления, живот и съдба, снимков материал и документи за съхранената родова памет за миналото на предците - тракийски бежанци в периода 1912-1928 г. В конкурса може да участва всеки желаещ с една или повече снимки с кратко описание на събитието или лицата от фотоса през този период. Могат да бъдат разказани писмено спомени за близки или роднини, участвали във военните действия. Материалите се изпращат по пощата до Исторически музей - Свиленград, бул. "България" 150, за конкурса "Съхранена памет", или на електронен адрес: svilengrad_pamet@abv.bg.



СВИЩОВ. Стопанска академия "Димитър А.Ценов". Заседателна зала "Ректорат", 10.30 ч. Откриване на кръгла маса на тема: "Проблеми и перспективи за развитие на земеделието в България".

Организатори са община Свищов, катедра "Аграрна икономика" на Стопанската Академия "Димитър А.Ценов", Националният съюз на земеделските кооперации в България, Българската асоциация "Биопродукти" и Фондация за околна среда и земеделие. От 11.00 ч. ще се проведе дискусия с участниците в кръглата маса.



СМОЛЯН. Закриване на седмия Международен театрален фестивал "Забранено за възрастни", открит на 1 октомври 2018 г.

Във фестивала участват професионални куклени, танцови и улични трупи от България, Швеция и Израел. Представленията от фестивалната програма се играят в Смолян и в 16 населени места в областта - в 10-те общински центъра, както и в селата Смилян, Търън, Момчиловци, Широка лъка, Средногорци, Старцево. Програмата на фестивала за гостуване на представленията извън Смолян се провежда под патронажа на областния управител Недялко Славов.

СОФИЯ. Българска телеграфна агенция (БТА), отдел "Човешки ресурси", бул. "Цариградско шосе" 49. Краен срок за подаване на документи за участие в обявения от редакция "Международна информация" на БТА конкурс за репортери за екип "Забава и знание".

Кандидатите трябва да владеят отлично английски и френски език, руският език е предимство. Желателно е да имат интерес към научнопопулярните теми, киното, поп културата. Журналистическият опит е предимство. Първият етап на конкурса е по документи, следва писмен изпит по езиците (превод на български език) и събеседване.

Документи - автобиография европейски образец, копия от дипломи за средно и висше образование с приложенията - се подават на имейл kadri@bta.bg или лично в отдел "Човешки ресурси" на БТА. Допълнителни подробности на телефони 02/ 9262316 и 02/9262303, отдел "Човешки ресурси".



СОФИЯ. Гьоте-институт. Закриване на изложбата "Материя над материята"/"Matter over Matter", открита на 4 септември 2018 г.

Интердисциплинарният проект "Материя над материята" среща съвременни художници и 3D дизайнери от България и Гърция. Гръцките художници Марина Велисиоти, Никос Лампринос, Никос Маринис и Савас Метаксас и българските автори Георги Стоянов, Пепа Иванова и българско-италианското дуо Анто. Милота/Златолин Дончев работят в различни области като живопис, звук, текстил, фотография, инсталация, дизайн. В продължение на няколко месеца те си сътрудничат с 3D дизайнери, за да разработят нова творба, основаваща се на различните разбирания за материалност, тактилност и прехода от една материалност или медия в друга. Проектът изследва как новите технологии като 3D принтирането оказват влияние върху нашето възприятие и разбиране за материята, но също така и как съвременното изкуство рефлектира върху това чрез нови практики и подходи.

Инициатори на проекта, започнал в рамките на Cultural Management Academy - 2017 в София, Букурещ и Солун, са Йоана Стефанова (България), Димитра Циашкоглу, Йоргия Цази и Стела Анастасаки (Гърция). През м. октомври и м. ноември 2018 г. изложбата ще бъде показана в Гьоте-институт в Солун, Гърция.



СОФИЯ. Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", 17.00 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите.

Организаторите са подготвили работилница за къщички и презентация за прилепите. На 14 октомври 2018 г. в Зоологическата градина от 13.30 ч. ще има презентация, а по-късно изследователи на прилепи ще покажат техниките, чрез които проучват крилатите бозайници.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



СОФИЯ. Концертен комплекс "България", галерия "България", 18.30 ч. Официално откриване на изложбата "Икебана - от вълшебството на миналото към предизвикателството на бъдещето", в рамките на Дните на японската култура в България (септември-ноември 2018) /до 10/.

Организатори са Сдружение за икебана "Сога", Група за икебана към читалище "Ясна поляна" във Варна, галерия "България" и Фестивален и конгресен център - Варна, с подкрепата Посолството на Япония в България. Съпътстващи събития на изложбата ще бъдат презентация, демонстрация и уъркшоп "Направи своята първа композиция икебана".



ТЪРГОВИЩЕ. Драматичен театър. С премиерата на френската комедия "Моят най-добър приятел" под режисурата на Владимир Петков открива новия сезон.

Участват актьорите Красимир Ранков, Божидар Попчев, Ивана Стоянова, Грета Неделчева и Даниела Филипова.



ТЪРГОВИЩЕ. Концерт от програмата "Фолклорна танцова панорама".

Организатор е фондация "Българско танцово изкуство". Шестото издание на панорамата представя и подпомага танцовия фолклор и включва 16 концерта в 15 града на страната, изпълнени от 60 ансамбъла. Над 2000 професионални и самодейни танцьори ще представят общо 280 танца пред публиката. Във всеки концерт ще участват от три до пет групи с програма от 12-15 сценични танца. Целта на инициативите е да популяризира българския танцов фолклор като събере на една сцена професионални и самодейни групи и набирането на средства за съставите. Подпомагането им ще става като след всеки концерт, чрез жребий, три-четвърти от участващите групи ще получат дарение на обща стойност 50 процента от финансовия резултат от концерта. Следващите концерти от "Фолклорна танцова панорама" са в Смолян (15 октомври), София (Фолклорна танцова панорама омври) и други градове. Пълната програма може да бъде видяна на сайта на проекта - www.bti.bg. На 19 януари 2019 г. на заключителен концерт в зала 1 на НДК ще бъдат раздадени Годишните дарения на Фондация "Българско танцово изкуство". Тогава ще бъдат връчени и Годишните награди на фондацията.



6 ОКТОМВРИ, събота



ДНИ, ПРАЗНИЦИ, ГОДИШНИНИ



50 години от първото излъчване в ефир /1968/ на географското предаване на Българската национална телевизия (БНТ) "Атлас".

Основател и първи водещ е проф.Тянко Йорданов. "Атлас" е наследник на рубриката "Пътуване без паспорт" (излъчвана без водещ). От 1985 г. водещ и продуцент на рубриката е Симеон Идакиев. Екипи на "Атлас" са снимали на всички континенти, включително и Антарктида. Гости в предаването са били известни български и чуждестранни учени и пътешественици. Сред тях се открояват имената на Тур Хейердал, Ален Бомбар, Жак-Ив Кусто, проф. Манолис Андроникос, Тим Севърин, Юрий Сенкевич, Кшиштоф Барановски и др. Участници в предаванията са били и екипите на по-значими български морски, спелеоложки и високопланински експедиции. До 2012 г. са излъчени са над 2000 предавания и са създадени над 400 авторски филма.



55 години от създаването /1963/ с Указ 162/6 октомври 1963 на Министерски съвет на Висш химикотехнологичен институт в Бургас.

С Указ 671/23 септември 1967 г. на Президиума на Народното събрание приема името "Проф. д-р Асен Златаров". С Решение на 37-ото Народно събрание от 21 юли 1995 г. се преобразува в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".



50 години от провеждането /1968/ на първата Международна изложба - панаир на книгата в зала "Универсиада" в София, организирана от Комитета за изкуство и култура.

Откриването е на 5 октомври 1968 г. в присъствието на председателя на Бюрото на Народното събрание акад. Сава Гановски, председателя на Комитета за изкуство и култура Павел Матев, генералният директор на обединение "Българска книга" Цвятко Гагов, писатели, директори на издателства, дейци на изкуството и културата, общественици. В дните до 13 октомври участват 400 издателства от 33 страни, представени от 40 издателски организации и книготърговски фирми. Изложени са над 12 500 заглавия, 2500 от които са български. Първите изложби - панаири на книгата, се провеждат през октомври и ноември. През 1973 г. събитието е през септември, а от 1982 до 1988 г. форумите са през май и юни. Последното издание на панаира в този формат е през май 1988 г. Подновяването му е през 1993 г., когато се включват над 170 издателства и 12 държави. През декември 2017 г. се провежда 45-ият Панаир на книгата, в който участват повече от 200 издателства от страната и чужбина.



СЪБИТИЯ



С. ГЮЕШЕВО, община Кюстендил. Ще бъде представена възстановка на "Операция Деве баир" от клуба за военно-исторически реконструкции "Братя по оръжие".

Въстановката ще се състои с подкрепата на Министерство на отбраната, Националната гвардейска част, община Кюстендил и кметството в Гюешево. На това място преди 74 години по време на Втората световна война (1939-1945) в четиридневни непрекъснати кръвопролитни боеве Девети пехотен Пловдивски полк успява да спре многократно превъзхождащите ги немски войски, нахлули през държавната граница на България и опитващи се да пробият към град Кюстендил. Ще бъде използвана много рядка оригинална бойна техника от Втората световна война - мотоциклети, бойни коли, артилерия и много изненади.



С. НОВА ЧЕРНА. Фестивал на мамалигата.

Основен организатор е местното читалище "Васил Йорданов - 1942" с подкрепата на кметството на селото и Тутраканската община. По време на фестивал, който се провежда за шести, има конкурс за приготвяне на мамалига, конкурс за автентично облекло, надпявания и надигравания на български и румънски художествени колективи. Наградите са грамота и плакет за участие с класиране на първо, второ и трето място. В неконкурсната част на фестивала могат да вземат участие фолклорни колективи, представящи народни традиции и обичаи, певчески и инструментални групи, танцови школи и клубове за народни хора, фолклорни ансамбли, индивидуални изпълнители и други формации от страната и чужбина.



ПЛОВДИВ. Регионален природонаучен музей и Дондукова градина, 17.00 ч. Прояви за отбелязване на Международната нощ на прилепите, организирани от Регионалния природонаучен музей, Спелеоклуб "Пълдин" и сдружение "Зелени Балкани".

Организаторите са подготвили научно-популярна презентация в музея, а по-късно в градинката зад музея ще има рисувателни ателиета, игри и подслушване на прилепите.

Международната нощ на прилепите се организира от 1997 г. по инициатива на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи (EUROBATS) в повече от 30 държави през последната пълна седмица на м. август - през 2018 г. са на 25 и 26 август. В България проявите се организират от сдружение "Зелени Балкани" в периода от 26 септември до 14 октомври 2018 г. и в тях ще участват над 15 организации, институции и граждански групи.



СВИЩОВ. Пл. "Алеко". Изложение "Есенен фермерски пазар-Свищов" под наслов "Изберете здравословната храна".

Ще се предлагат биопродукти и местни селскостопански продукти на земеделските производители от региона. Организатори са община Свищов, катедра "Аграрна икономика" на Стопанската Академия "Димитър А.Ценов", Националният съюз на земеделските кооперации в България, Българската асоциация "Биопродукти" и Фондация за околна среда и земеделие.



СОФИЯ. Център за подготовка на ученици за олимпиади към Министерството на образованието и науката, бул. "Драган Цанков" 21А, 10.00 ч. Финал на състезанието "Пъзелмания".

В надпреварата участват отбори от по двама души, излъчени на квалификациите на 29 и 30 септември 2018 г. Отборите, класирали се на финала, ще редят пъзели от по 1000 части и ще разполагат с четири часа. Отборът, класирал се на първо място, ще получи награда от 1000 лева, този на второ място - от 600 лева, а наградата за трето място е 400 лева. Всеки отбор ще получи като подарък един пъзел с картина от България по избор и код за отстъпка при покупка на друг пъзел до края на 2018 г.



СОФИЯ. Мол София, Синема сити. Метрополитън опера: на живо от Ню Йорк".

Програмата се осъществява за пета година от фондациите "Америка за България" и "Виа Фест" с подкрепата на Столичната община. Сезон 2018/2019 година представя 10 сателитни излъчвания в HD-формат на най-добрите заглавия на един от най-престижните оперни театри в света. Пет от тях ще имат и повторения след живото им излъчване.

"Метрополитън опера: на живо от Ню Йорк" е програма от сателитни излъчвания на живо, създадена през 2006 г. с цел съвременното оперно изкуство от световна величина да стигне до по-широка аудитория и да привлече нови почитатели. Прожекциите на MET се излъчват в над 2200 киносалона в 70 страни в цял сеят.



СОФИЯ. Галерия "Нюанс". Закриване на изложбата "Като фрагменти стара лента" на проф. Светозар Бенчев, открита на 25 септември 2018 г.

Светозар Бенчев /1962/ е декан на Факултета за изящни изкуства в Националната художествена академия, която е завършил през 1989 г. със специалност живопис. Работи и в областта на рисунката, керамиката и графиката.



СОФИЯ. Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов", Камерна зала "Методи Андонов". Премиера на постановката "Хъкълбери Фин и Том Сойер" по Марк Твен на Димитър Еленов /и на 7/.

Участват децата от студио "Дефиксто".



СОФИЯ. Уъркшоп по традиционното японско изкуство Кири-е, в рамките на 29-ите Дни на японската култура в България (септември-ноември 2018).

Участниците ще могат да научат повече за традициите в японското изкуство и 1400-годишната му история, както и да придобият умения в изработката на картини Кири-е със специална ръчно изрязана хартия. Място в уъркшопа може да се запазва на kirie.bulgaria@gmail.com.



СТАРА ЗАГОРА. Държавна опера, 19.00 ч. Ще бъде представена японската опера "Аленото ветрило" (Оги-но Мато), в рамките на Дните на японската култура в България (септември-ноември 2018).

Организатори са оперната компания "Шикоку Никикай" - гр. Такамацу, Япония, и Държавната опера в Стара Загора.



7 ОКТОМВРИ, неделя



СЪБИТИЯ



РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА". В защитената местност "Пеликаните" - бивша буферна зона на резервата, ще се състои спортното събитие SrebarnaTrailRun.

Инициативата е в рамките на честванията на 70-годишнината от обявяването на резерват "Сребърна" за защитена територия (20 септември 1948 ).



СОФИЯ. Национален дворец на културата, зала 1, 19.00 ч. Юбилеен концерт "40 години на сцена, споделени с приятели" на певицата Нели Рангелова.

В дует с нея ще пеят Георги Христов, Васил Найденов, Владимир Ампов - Графа, Мария Илиева и Любо Киров. Рангелова ще изпее 24 от най-известните си песни с нов аранжимент, направен от Красимир Гюлмезов. Сред репертоара ще са "Необясними неща", "Вълшебно", "Докога", "Целуни ме сега" и др.



СОФИЯ. Център за Източни езици и култури в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 13.00-19.00 ч. Ден на отворените врата в специалност "Японистика" в университета, в рамките на Дните на японската култура в България (септември-ноември 2018).

Организатори са катедра "Японистика", Факултетът по класически и нови филологии към Софийския университет "Св. Климент

Охридски".



СОФИЯ. Дом на киното. Премиера на филма "Градината на Пресвета Богородица" в рамките на шестия фестивал за документално кино "Sofia Biting Docs" (1-10 октомври 2018).

Филмът представя монашеския живот в Зографския манастир.



СОЛУН, Гърция. Ул. "Н. Ману" 12, Генерално консулство на България в Солун, 9.00 ч. Експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) на България ще консултират българските граждани в Солун.

Целта на консултациите е да се повиши информираността на българските граждани и да се подпомогне достъпа им до социалноосигурителни услуги. Експерти от НОИ ще предоставят индивидуални консултации за пенсионирането по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, за обезщетения при безработица, общо заболяване и майчинство, и отглеждане на малко дете, според изискванията както на националното, така и на европейското законодателство.



МН/ВМ