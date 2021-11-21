ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 21 ноември 2021 / 11:01 Tweet

IR 11:02:01 21-11-2021

TE1100IR.002

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 994 -ПВР



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 994 -ПВР

София, 21 ноември 2021 г.



ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-НС от 28.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение номер 993-ПВР/НС от 20 ноември 2021 г. на ЦИК



С Решение номер 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменя с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 19 ноември 2021 г., Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г. и Решение номер 993-ПВР от 20.11.2021 г на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящият нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия с вх.номер ПВРНС-04-1-39/21.11.2021 и ПВРНС-04-1-39/21.11.2021-МВнР г. jeui са постъпили предложения от Министерството на външните работи.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия



Р Е Ш И :



1. Изменя Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС, Решение номер 951-ПВР/НС и Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г., Решение номер 982/ПВР от 19 ноември 2021 г. и Решение номер 987-ПВР от 20.11.2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Освобождава Веселина Иванова Тошева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Назначава Яна Томова Беличка, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Освобождава Яна Томова Беличка, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Назначава Йорданка Симеонова Йорданова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Освобождава Светослав Божидаров Радулов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Назначава Диляна Великова Майсторова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Освобождава Николай Пламенов Христов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Назначава Явор Милчев Антов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500287, Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк

Освобождава Силвия Миланова Великова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Милена Динева Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Силвия Симеонова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Илияна Пенчева Арнаудова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Илияна Пенчева Арнаудова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Никола Радков Рачев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Георги Мирославов Йорданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Назначава Иван Темелков Проданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500288, Канада, Монреал 4, Южен бряг

Освобождава Юлия Давидова Маринова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800644, Турция, Истанбул (Генерално консулство)

Назначава Стойка Тодорова Христова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800644, Турция, Истанбул (Генерално консулство)

Освобождава Нина Ненова Асенова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Назначава Ивайло Бориславов Рангелов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Освобождава Селиме Алиосманова Мехмедова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава Николай Магриотов Едрев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава Калбие Садри Идриз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800660, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша

Назначава Ивелин Георгиев Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800660, Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша

Освобождава Гюлтен Ниязи Хасан, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Михайл Асенов Ангелов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава Невин Дуран Уфук, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Назначава Петя Георгиева Грудова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800670, Турция, Истанбул, общ. Султангази

Назначава Нурджан Дуван Юсеин, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Веждин Николаев Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша

Назначава Владимир Кирчев Николов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800657, Турция, Истанбул, общ. Байрампаша



Освобождава Полина Руменова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Килкийл

Назначава Весела Валериева Стоянова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300391, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Килкийл



Освобождава Росмари Пламенова Мерсинкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Бромли

Назначава Пламен Кирилов Христов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер324300408, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Бромли



Освобождава Любомирка Гълъбова Ванева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК ,номер 324300416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Кройдън

Назначава Димитрина Стоименова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК ,номер 324300416, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Кройдън

Освобождава Даниела Петрова Бъндева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Назначава Розалина Мирославова Христова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Освобождава Валентина Тодорова Митева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Назначава Даниела Петрова Бъндева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300378, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дънди

Освобождава Явор Петров Петров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300424,Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сатън 1

Назначава Севдалина Лалева Радулова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300424,Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сатън 1

Освобождава Илиана Петрова Чакарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Назначава Димитър Милчев Недялков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Освобождава Ния Цанкова Цветанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300446, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2)

Назначава Диана Пенчева Спасова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300446, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2)

Освобождава Даниела Желязкова Стойчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Назначава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Освобождава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Светлозара Светославова Занева-Величкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Назначава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Освобождава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Саша Стоянова Василева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Назначава Елена Иванова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300486, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 2

Освобождава Борис Юриев Асенов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800659, Истанбул, общ. Бейликдюзю

Назначава Яни Иванов Байчев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800659, Истанбул, общ. Бейликдюзю

Освобождава Хайри Йозкан, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325800661, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

Назначава Стефан Мариянов Диханов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325800661, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

Освобождава Юлияна Рангелова Самуилова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800669, Истанбул, общ. Султанбейли

Назначава Тодор Атанасов Дробенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800669, Истанбул, общ. Султанбейли

Освобождава Гергана Георгиева Гергинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Владислав Венциславов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Росен Здравков Здравков, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200222, Испания, Мурсия

Освобождава Юли Огнемиров Юлиянов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Ганка Аврамова Владимирова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Тереза Стефанова Азманова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Русан Атанасов Петков, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200195, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1)

Назначава Галина Георгиева Янакиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200196, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2)

Освобождава Зоя Григорова Методиева , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200200, Испания, Гандия 1

Назначава Ирена Станчева Катъкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200200, Испания, Гандия 1

Освобождава Нели Георгиева Анаснасова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200200, Испания, Гандия 1

Назначава Росинка Иванова Лалова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200200, Испания, Гандия 1

Освобождава Илияна Георгиева Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200201, Испания, Гандия 2

Назначава Теодора Кирилова Александрова, ЕГН ..., ЧЛЕН на СИК номер 322200201, Испания, Гандия 2



Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.



Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:



Севинч Солакова



ЕС/ЕЛ

Pr994

/ТЕ/



