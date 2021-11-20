ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 20 ноември 2021 / 17:08 Tweet

IR 17:09:31 20-11-2021

TE1707IR.003

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 987-ПВР



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 987-ПВР

София, 20 ноември 2021 г.



ОТНОСНО: утвърждаване на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., назначени с Решение номер 842-НС от 28.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, последно изменено и допълнено с Решение номер 982-ПВР/НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК



С Решение номер 842-ПВР-НС от 01.11.2021 г., изменя с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г., Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. и Решение номер 982-ПВР от 19 ноември 2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени състави на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и за предстоящия нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. В тази връзка, в Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната от участвалите в консултациите за определяне на съставите на СИК извън страната политически партии и коалиции и от Министерството на външните работи, както следва:

- ПВРНС-10-20-15 от 20.11.2021-ДПС и ПВРНС-10-20-16/20.11.2021 от ПП "ДПС";

- ПВРНС-11-11-5/19.11.2021- от КП "БСП за България";

- ПВРНС-04-1-44-43 и ПВРНС-04-1-44-44 от 19.11.2021 г. - от МВнР.

След запознаване с направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия



Р Е Ш И :



1. Изменя Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС, Решение номер 951-ПВР/НС и Решение номер 953-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 962-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. и Решение номер в982/ПВР от 19 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:



Освобождава Христина Смиленова Лозева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Камелия Стоянова Димитрова-Самоволска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4



Освобождава Боян Йорданов Дановски, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Назначава Слави Димитров Стефанов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон



Освобождава Слави Димитров Стефанов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Назначава Снежана Калоянова Цанева, като ЧЛЕН на СИК номер 325200555, САЩ, Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон



Освобождава Иван Георгиев Леков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Назначава Мариян Михайлович Бида, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния



Освобождава Мариян Михайлович Бида, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Назначава - Маргарита Тодорова Теохарова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния



Освобождава Маргарита Тодорова Теохарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Назначава - Станимира Тодорова Атанасова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200558, САЩ, Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Освобождава Живка Кирилова Костова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава - Даниела Красимирова Кънева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)



Освобождава Даниела Красимирова Кънева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава Биляна Борисова Манова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)



Освобождава Васил Иванов Стоименов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава Ралица Кирилова Александрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)



Освобождава Ралица Кирилова Александрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава Мариана Иванова Попзлатев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)



Освобождава Иван Иванов Атанасов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1

Назначава Дебора Росенова Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1



Освобождава Дебора Росенова Георгиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1



Освобождава Цветан Николов Петров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300118, Германия ФР, Фрайбург 1



Освобождава Младен Цветанов Влашки, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Назначава Слава Евгениева Аначкова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Освобождава Слава Евгениева Аначкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Назначава Цветан Николов Петров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2



Освобождава Елена Георгиева Йочева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2

Назначава Светлана Цветозарова Пеева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2



Освобождава Светлана Цветозарова Пеева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2



Освобождава Боян Андреев Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300119, Германия ФР, Фрайбург 2



Освобождава Фатме Рамадан Ахмед, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)

Назначава Деяна Деянова Петрова , ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)



Освобождава Вера Петрова Колбер, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)

Назначава Даниел Красимиров Христов , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900320, Нидерландия, Хага (Посолство 1)

Освобождава Златка Тенева Делгадо Гинес, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326600749, Швейцария, Цюрих 1

Назначава Мартин Росенов Кирилов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326600749, Швейцария, Цюрих 1



Освобождава Теодора Красимирова Кръстева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 326600749, Швейцария, Цюрих 1

Назначава Катрин Емилова Делчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 326600749, Швейцария, Цюрих 1



Освобождава Веселин Василев Цочев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК , номер 326600750, Швейцария, Цюрих 2

Назначава Камелия Радославова Чакърова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК , номер 326600750, Швейцария, Цюрих 2

Освобождава Камелия Радославова Чакърова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК , номер 326600750, Швейцария, Цюрих 2

Назначава Радой Павлинов Павлов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК , номер 326600750, Швейцария, Цюрих 2



Освобождава Калинка Тодорова Димитрова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200202, Испания, Гуадалахара

Назначава Наталия Славчева Михайлова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200202, Испания, Гуадалахара



Освобождава Антоанела Илиянова Янкова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200201, Испания, Гандия 2

Назначава Живка Тръндева Димова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200201, Испания, Гандия 2



Освобождава Живко Илиев Стоянов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200241, Испания, Торевиеха

Назначава Фатмегюл Байрам Байрам, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200241, Испания, Торевиеха



Освобождава Светла Иванова Богданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200207, Испания, Ибиса

Назначава Малинка Божкова Цветкова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200207, Испания, Ибиса



Освобождава Елена Иванова Алексова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200186, Испания, Алфас дел Пи

Назначава Гергана Георгиева Гергинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200186, Испания, Алфас дел Пи



Освобождава Христилина Иванова Япаджиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321700170, Египет, Кайро (Посолство)

Назначава Георги Богомилов Димитров, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321700170, Египет, Кайро (Посолство)



Освобождава Светослава Лъчезарова Сярова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200512, САЩ, Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида

Назначава Димитър Иванов Пенев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200512, САЩ, Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида



Освобождава Мария Миткова Ангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия

Назначава Лилия Милкова Ганова-Раева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия



Освобождава Радослав Руменов Антонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия



Освобождава Елисавета Данаилова Петрова-Джеретто, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200514, САЩ, Атланта, Джорджия



Освобождава Валерия Емилова Каменова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия

Назначава Албена Илиева Патронева-Бакалова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200519, САЩ, Брумал, Пенсилвания, Филаделфия



Освобождава Невин Себахтинова Енгин, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава Хюлия Ахмед Алтън , ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1



Освобождава Деян Станиславов Симеонов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200563, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)

Назначава Добри Христов Карабонев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200563, САЩ, Чикаго (Генерално консулство)



Освобождава Албена Тодорова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300063, Германия ФР, Вюрцбург 2

Назначава Силвио Атанасов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300063, Германия ФР, Вюрцбург 2



Освобождава Валерия Цокова Йорданова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200544, САЩ, Ню Йорк, Куинс

Назначава Ана Атанасова Василева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200544, САЩ, Ню Йорк, Куинс



Освобождава Григор Георгиев Пренчев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326100709, Финландия, Тампере

Назначава Калина Иванова Ганчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326100709, Финландия, Тампере



Освобождава Вулнет Влачай, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320400026, Албания, Кукъс

Назначава Едлир Лукови, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320400026, Албания, Кукъс



Освобождава Радослав Ангелов Манасиев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава Гергана Иванова Русева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1



Освобождава Гергана Иванова Русева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава Борис Димитров Динков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1



Освобождава Николай Петков Илиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300083, Германия ФР, Касел 2

Назначава Методи Велев Велев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300083, Германия ФР, Касел 2



Освобождава Йоана Руменова Бояджиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200717, Франция, Лил

Назначава Милена Божидарова Матанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200717, Франция, Лил



Освобождава Теодора Красимирова Люцканова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326200715, Франция, Бордо

Назначава Емилия Николова Змийчарова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326200715, Франция, Бордо



Освобождава Стефана Борянова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 326200719, Франция, Марсилия

Назначава Светомира Стефанова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 326200719, Франция, Марсилия



Освобождава Десислава Димитрова Падарева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326200720, Франция, Монпелие

Назначава Александра Евгениева Гюнкина, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326200720, Франция, Монпелие



Освобождава Калина Евгениева Матеева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326200728, Франция, Тулуза

Назначава Иван Димитров Иванов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326200728, Франция, Тулуза



Освобождава Ирена Николаева Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300262, Италия, Милано (Генерално консулство)

Назначава Светлана Методиева Ванкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300262, Италия, Милано (Генерално консулство)



Освобождава Десислава Радославова Симеонова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300255, Италия, Верона

Назначава Константин Иванов Костов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300255, Италия, Верона



Освобождава Здравко Емилов Ашиков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320800030, Бахрейн, Манама

Назначава Татяна Стефанова Динчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320800030, Бахрейн, Манама



Освобождава Юлиан Ивов Атанасов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321000038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

Назначава Анна Чавдарова Попова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321000038, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1



Освобождава Ирена Иванова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

Назначава Дорита Тихомирова Златева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321000039, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2



Освобождава Елица Драгомирова Друмева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321000041, Белгия, Варегем

Назначава Дияна Иванова Младенова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321000041, Белгия, Варегем



Освобождава Димитър Александров Славов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321000043, Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг

Назначава Стелиян Василев Ачков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321000043, Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг



Освобождава Моника Пламенова Дякова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323300308, Люксембург, Люксембург



Назначава Ефраим Челик, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800580, Турция, Адана



Освобождава Гергана Генчева Денева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500291, Канада, Торонто (Генерално консулство 2)

Назначава Николай Георгиев Паскалев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500291, Канада, Торонто (Генерално консулство 2)



Освобождава Емил Бориславов Грънчаров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500284, Канада, Китченер

Назначава Валентин Николаев Вълчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500284, Канада, Китченер



Освобождава Здравко Любенов Димов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500280, Канада, Вон

Назначава Стела Стоянова Пашова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500280, Канада, Вон



Освобождава Никол Валентинова Теофанова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500280, Канада, Вон

Назначава Здравко Любенов Димов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500280, Канада, Вон



Освобождава Бранислава Иванова Николчовска, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500278, Канада, Брамптън

Назначава Илия Иванов Илиев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500278, Канада, Брамптън



Освобождава Виктория Стефанова Алексиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500278, Канада, Брамптън

Назначава Сашка Борисова Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322500278, Канада, Брамптън



Освобождава Христо Стоянов Минковски, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500282, Канада, Калгари

Назначава Георги Василев Николов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322500282, Канада, Калгари



Освобождава Антоанета Атанасова Гърбиджанова Кацарова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)

Назначава Десислава Железова Янева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300445, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 1)



Освобождава Бояна Стефанова Янева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4)

Назначава Мария Иванова Ангелиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300448, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4)



Освобождава Мариан Каменов Церов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300382, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън

Назначава Биляна Милкова Даматова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300382, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Енискилън



Освобождава Йоана Кирилова Веселинова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300403, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1)

Назначава Ивайло Симеонов Марчев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300403, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1)



Освобождава Росица Петрова Йорданова- Буран, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст

Назначава Васил Павлинов Василев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300363, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст



Освобождава Елена Стефанова Кафеджиева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Назначава Бистра Георгиева Петрова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич



Освобождава Бистра Георгиева Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Назначава Василка Костадинова Костадинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич



Освобождава Мина Вълкова Петрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300395, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Колчестър

Назначава Надя Иванова Пенчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300395, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Колчестър



Освобождава Петър Костадинов Ергин, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кингс Лин

Назначава Севда Албенова Манева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300392, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кингс Лин



Освобождава Ивайло Димитров Тасев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 1

Назначава Даринка Жекова Добрева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300388, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кеймбридж 1

Освобождава АНА МИХАЙЛОВА АДАМОВА, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии



Освобождава ДИМО СТОЯНОВ ТОДОРОВ, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300467, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутенд-он-сии



Освобождава Яна Борисова Конова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър

Назначава Емануел Евгениев Тодоров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300479, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Устър/Уочестър



Освобождава Гинка Костадинова Костадинова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300483, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Херефорд

Назначава Величка Методиева Заимова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300483, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Херефорд



Освобождава Атанас Иванов Динчев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Тотнъм 2

Назначава Данаил Данаилов Косев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300433, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Тотнъм 2



Освобождава Мартин Йорданов Иванов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Екзитър

Назначава Мария Костова Ал-Беейни, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300381, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Екзитър



Освобождава Деница Иванова Радева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1

Назначава Дарина Младенова Йорданова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1



Освобождава Динчер Аднянов Ремзиев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1

Назначава Деница Иванова Радева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300468, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 1



Освобождава Тенчо Павлов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн

Назначава Христо Георгиев Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн



Освобождава Даниела Петрова Флорос, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн

Назначава Камен Иванов Кръстев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300383, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ийстбърн



Освобождава Весела Любенова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър

Назначава Донка Георгиева Динчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300375, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Глостър



Освобождава Мариян Росенов Петров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300397, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крю

Назначава Анелия Цветанова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300397, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Крю



Освобождава Георги Радостинов Георгиев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Назначава Ирен Янкова Ганчева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър



Освобождава Яна Емануилова Пенчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Назначава Георги Радостинов Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър



Освобождава Мария Димитрова Фроликова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Назначава Ружа Свиленова Сирманова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд



Освобождава Виктория Иванова Шишкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд

Назначава Надя Петрова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300489, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Шефилд



Освобождава Ива Ивайлова Борисова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Назначава Марияна Николаева Пенева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк



Освобождава Иван Вълчев Рудев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Михаил Георгиев Георгиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1



Освобождава Йордан Тодоров Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1

Назначава Жустин Ивайлов Жеков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300450, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Манчестър 1



Освобождава Калин Николаев Миленов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън

Назначава Валентина Христова Николова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300477, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уорингтън



Освобождава Тони Красимиров Ницов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1



Освобождава Кремена Николова Йорданова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Нарлен Себахатинова Расимова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1



Освобождава Нарлен Себахатинова Расимова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1



Освобождава Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Назначава Спаска Георгиева Чименска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300485, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

Освобождава Катерина Георгиева Видева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300358, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Абърдийн

Назначава Стоян Василев Батаклиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300358, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Абърдийн



Освобождава КЛИМЕНТИНА ИЛИЕВА ЩЕРЕВА, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк

Назначава Ангелина Сашкова Касабова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300442, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Финсбъри Парк



Освобождава Филип Иванов Вълков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1

Назначава Петър Иванов Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1



Освобождава Анелия Николова Апостолова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1

Назначава Филип Иванов Вълков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300379, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 1



Освобождава АНДРИЯНА ИВАНОВА ЕФТИМОВА, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри

Назначава Никола Дойнов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300390, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кент, Кентърбъри



Освобождава Велин Стефанов Йорданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 2

Назначава Стефка Димитрова Тончева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300380, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 2



Освобождава Нина Василева Пачеманова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300484, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл

Назначава Даниела Красимирова Кирилова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300484, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Хъл



Освобождава Атанас Георгиев Ковачев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326700753, Швеция, Гьотеборг

Назначава Георги Недков Недев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326700753, Швеция, Гьотеборг



Освобождава Мартин Радославов Модев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 326700754, Швеция, Малмьо



Освобождава Камелия Любомирова Стефанова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Назначава Велизар Калинов Анастасов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Освобождава Велизар Калинов Анастасов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Назначава Марк Андрей Анне де Бур, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900325, Нидерландия, Амстердам 2



Освобождава Никола Тонев Джунилов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900325, Нидерландия, Амстердам 2

Назначава Йордан Калушков Великов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900325, Нидерландия, Амстердам 2



Освобождава Мина Росенова Милушева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900335, Нидерландия, Маастрихт

Назначава Теодора Делянова Иванова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900335, Нидерландия, Маастрихт



Освобождава Тефик Мехмед Басри, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900336, Нидерландия, Наймехен

Назначава Иван Димов Иванов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323900336, Нидерландия, Наймехен



Освобождава Пенка Иванова Дюлгерова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 323900336, Нидерландия, Наймехен

Назначава Евсим Бахтиярова Хюсеин, ЕГН ..., като СЕКРЕРТАР на СИК номер 323900336, Нидерландия, Наймехен



Освобождава Шефкие Хайреденова Шефкиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900337, Нидерландия, Ротердам

Назначава Рукия Мурад Топал, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900337, Нидерландия, Ротердам



Освобождава Ивайло Радославов Кубадинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900337, Нидерландия, Ротердам

Назначава Сони Миленов Харизанов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900337, Нидерландия, Ротердам



Освобождава Гергана Тодорова Данаилова-Трейнър, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Павлина Николова Любенова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд



Освобождава Красимира Иванова Тозева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Веселина Атанасова Мерджанова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд



Освобождава Нина Атанасова Банкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Аделина Милова Диловска, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд



Освобождава Десислава Стефанова Чавдарова-Пеева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд

Назначава Таня Атанасова Стоева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200516, САЩ, Балтимор, Мериленд



Освобождава Елизабета Ериова Ласкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 326600741, Швейцария, Базел

Назначава Иван Христов Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 326600741, Швейцария, Базел



Освобождава Марин Горанов Горанов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)

Назначава Мила Маринова Темнялова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200521, САЩ, Вашингтон (Посолство 1)



Освобождава Андрей Евгениев Захариев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200518, САЩ, Бостън - Нютън

Назначава Радослава Иванова Иванова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200518, САЩ, Бостън - Нютън



Освобождава Янко Атанасов Велев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300096, Германия ФР, Манхайм 1

Назначава Назми Исуф Али, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300096, Германия ФР, Манхайм 1



Освобождава Антон Емилов Андонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300096, Германия ФР, Манхайм 1

Назначава Анифе Яшар Смаил, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300096, Германия ФР, Манхайм 1



Освобождава Митьо Красимиров Кабакчиев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Назначава Цанко Гатев Копаев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300097, Германия ФР, Манхайм 2



Освобождава Борис Йосифов Борисов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Назначава Янко Петров Янков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300097, Германия ФР, Манхайм 2



Освобождава Борис Йосифов Борисов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300097, Германия ФР, Манхайм 2

Назначава Янко Петров Янков, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300097, Германия ФР, Манхайм 2



Освобождава Мария Божидарова Райкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Назначава Стефан Михайлов Мулетаров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство



Освобождава Рамадан Шабан Ибриям, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава Тюркян Алиосманова Моллова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)



Освобождава Музафер Мухамед Мустафа, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Назначава Неше Селяхтимова Башлиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)



Освобождава Душка Стоянова Котупова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322300250, Италия, Рим (Посолство 2)

Назначава Георги Георгиев Цветанов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322300250, Италия, Рим (Посолство 2)



Освобождава Елена Тодорова Петрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300258, Италия, Колеферо

Назначава Виктория Димитрова Илиева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300258, Италия, Колеферо



Освобождава Диана Стоянова Панчева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Славейка Янкова Карабобова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)



Освобождава Соня Стефанова Спасова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Борислав Цветанов Томов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)



Освобождава Славейка Янкова Карабобова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Цветанка Петрова Рангелова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)



Освобождава Борислав Цветанов Томов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)

Назначава Валентина Кръстева Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300263, Италия, Неапол (Почетно консулство)



Освобождава Стефко Иванов Тухладжиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Николай Иванов Николов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа



Освобождава Валентина Йорданова Панова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300266, Италия, Пескара

Назначава Галя Николова Петкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300266, Италия, Пескара



Освобождава Вълчо Стойчев Вълчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323400311, Малта, Сейнт Джулианс

Назначава Петър Асенов Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323400311, Малта, Сейнт Джулианс



Освобождава Мария Делчева Делчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600165, Дания, Орхус

Назначава Даниела Николова Спиридонова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600165, Дания, Орхус



Освобождава Даниела Николова Спиридонова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600165, Дания, Орхус

Назначава Делян Антоанов Митев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600165, Дания, Орхус



Освобождава Стоян Стефанов Бакърджиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600164, Дания, Олборг

Назначава Иван Стефанов Павлов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600164, Дания, Олборг



Освобождава Милица Георгиева Василева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600164, Дания, Олборг

Назначава Георги Желязков Чапаров , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600164, Дания, Олборг



Освобождава Георги Желязков Чапаров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600164, Дания, Олборг

Назначава Емилия Тодорова Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600164, Дания, Олборг



Освобождава Диана Йонкова Демирова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600161, Дания, Копенхаген (Посолство)

Назначава Марина Василева Чолакова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600161, Дания, Копенхаген (Посолство)



Освобождава Марина Василева Чолакова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600161, Дания, Копенхаген (Посолство)



Освобождава Стоян Атанасов Ламбрев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Елина Тодорова Тодорова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде



Освобождава Денис Мариянов Вълчев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Веселина Пламенова Тотева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде



Освобождава Светослава Симеонова Димова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Мартин Димитров Генчев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде



Освобождава Деница Викторова Дешкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде



Освобождава Иван Свиленов Пенчев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600162, Дания, Норебро

Назначава Константин Василев Койчев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600162, Дания, Норебро



Освобождава Константин Василев Койчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600162, Дания, Норебро



Освобождава Яна Максимова Боозова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600162, Дания, Норебро

Назначава Яна Живкова Янкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600162, Дания, Норебро



Освобождава Яна Живкова Янкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600162, Дания, Норебро



Освобождава Марияна Бончева Бонева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600167, Дания, Тааструп

Назначава Клаудия Илиева Великова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321600167, Дания, Тааструп

Освобождава Филип Йорданов Янков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600167, Дания, Тааструп

Назначава Диана Йонкова Демирова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321600167, Дания, Тааструп



Освобождава Албена Харалампиева Величкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200008, Австрия, Велс

Назначава Кирил Пенчев Чокчев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200008, Австрия, Велс



Освобождава Александър Куртев Иванов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк

Назначава Михаил Петров Рушанов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк



Освобождава Аника Атанасова Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк

Назначава Емил Ванков Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200011, Австрия, Виена - 9-ти Бецирк



Освобождава Мариана Маринова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Станимира Николаева Плачкова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк



Освобождава Станимира Николаева Плачкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Ана Димитрова Боцева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк



Освобождава Руслан Бориславов Димов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Мирослав Иванов Банков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк



Освобождава Асен Асенов Антов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк

Назначава Димитър Симеонов Иванов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200014, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк



Освобождава Мила Великова Николова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200019, Австрия, Инсбрук

Назначава Асен Асенов Антов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200019, Австрия, Инсбрук



Освобождава Слав Ивайлов Иванов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Назначава Адриана Емилова Йорданова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)



Освобождава Адриана Емилова Йорданова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Назначава Евгения Димчева Генова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200016, Австрия, Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)



Освобождава Любомир Иванов Ангелов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Румяна Александрова Нецова-Богданова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 320200018, Австрия, Залцбург



Освобождава Румяна Александрова Нецова-Богданова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200018, Австрия, Залцбург

Назначава Милко Лъчезаров Адамов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200018, Австрия, Залцбург



Освобождава Милослав Кирилов Шулев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320100004, Австралия, Мелбърн

Назначава Петър Михиленов Петров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320100004, Австралия, Мелбърн



Освобождава Лора Георгиева Коцева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320100006, Австралия, Сидни

Назначава Стоян Иванов Петков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320100006, Австралия, Сидни



Освобождава Иван Любенов Пенев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Стефка Събева Борисова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)



Назначава Вилияна Валентинова Карастоянова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300078, Германия ФР, Есен 1



Освобождава Красимир Димитров Димитров, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300125, Германия ФР, Хайделберг

Назначава Кристиан Димитров Савов, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300125, Германия ФР, Хайделберг



Освобождава Кристиан Димитров Савов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300125, Германия ФР, Хайделберг



Освобождава Илияна Николаева Николова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Назначава Росица Спасова Томова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1



Освобождава Росица Спасова Томова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1

Назначава Росица Ангелова Василева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1



Освобождава Росица Ангелова Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300131, Германия ФР, Щутгарт 1



Освобождава Анна Мирославова Христова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300132, Германия ФР, Щутгарт 2

Назначава Зорница Иванова Денева- Тревненска, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300132, Германия ФР, Щутгарт 2



Освобождава Петър Манолов Донев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Назначава Капка Маринова Донева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3



Освобождава Калинка Маргаритова Ангелова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Назначава Вера Димитрова Пенева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3



Освобождава Вера Димитрова Пенева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3

Назначава Калинка Маргаритова Ангелова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300133, Германия ФР, Щутгарт 3



Освобождава Миглена Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния

Назначава Галя Венциславова Гутинова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния



Освобождава Галя Венциславова Гутинова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния

Назначава Георги Кръстев Ставрев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200552, САЩ, Сан Франциско, Калифорния.

Прилага и утвърждава Приложение 1 със съставите на секционните комисии извън страната към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ





/ТЕ/



