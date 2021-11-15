ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 15 ноември 2021 / 10:20 Tweet

IR 10:21:01 15-11-2021

TE1019IR.001

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 953-ПВР/НС



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 953-ПВР/НС

София, 14 ноември 2021 г.



ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС и Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.



В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение номер 842-ПВР/НС, Решение номер 875-ПВР/НС, Решение номер 891-ПВР/НС, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г., Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС и Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии, съгласно направено предложение по писма от ПВРНС-04-1-44/31/14.11.2021 г. до ПВРНС-04-1-44/35/14.11.2021 г. на Министерството на външните работи. С оглед горното, след запознаване с направените предложения и след като установи, че към момента не са постъпили предложения от парламентарно представени партии и коалиции за попълване на незаети или освободени места, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия



Р Е Ш И :



1. Изменя и допълва Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г., Решение номер 947-ПВР/НС и Решение номер 951-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:



Назначава Павлина Димитрова Костова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300449, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лутън

Освобождава Анни Иванова Божилска-Неделчева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Назначава Ивайло Харалампиев Мойсов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300441, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Фелъм

Освобождава Александър Цанков Плахов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Назначава Тихомир Цециев Генов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300475, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уестън Супер Мер

Освобождава Александър Цанков Плахов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Назначава Тихомир Цециев Генов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Освобождава Медине Мюмюн Даил, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321000037, Белгия, Брюксел - Етербек

Освобождава Йоанна Павлова Ръкльова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Назначава Величка Стоянова Григорова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Пенка Колева Цвяткова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Назначава Стоянка Иванова Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Величка Стоянова Григорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Стоянка Иванова Георгиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300064, Германия ФР, Гютерсло

Освобождава Антоанета Ангелова Славова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300065, Германия ФР, Дармщат (Почетно консулство)

Назначава Асения Костадинова Капиело, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300065, Германия ФР, Дармщат (Почетно консулство)



Освобождава Рамадан Шабан Ибрям, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Назначава Ирина Иванов Гутева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАРна СИК номер 321300122, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Освобождава Йоана Евгени Илиева-Сабугасиду, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200543, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство)

Назначава Йорданка Георгиева Евгениева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200543, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство)

Освобождава Веселин Димитров Минев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Ренета Георгиева Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа

Освобождава Елшан Селимов Билялов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Назначава Нурай Мехмедова Топуз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Освобождава Петя Иванова Джалева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Назначава Калоян Цветанов Александров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Освобождава Петър Асенов Младенов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323400310, Малта, Буджиба

Назначава Димитър Николаев Георгиев, с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323400310, Малта, Буджиба

Освобождава Никола Звездалинов Лалов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323400311, Малта, Сейнт Джулианс

Назначава Нели Вескова Раева, с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 323400311, Малта, Сейнт Джулианс

Освобождава Светлана Николаева Големанова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326600744, Швейцария, Лозана

Назначава Павлин Григоров Димитров с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326600744, Швейцария, Лозана

Освобождава Васил Найденов Найденов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Назначава Цветелина Константинова Фотева с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1



Освобождава Цветелина Константинова Фотева с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Освобождава Пенко Мирославов Бенев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300364, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бирмингам 1

Освобождава Лена Сонева Джантюрк, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Назначава Лида Мартинова Младенова с ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Лида Мартинова Младенова с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800601, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Освобождава Павел Панчев Вълчанов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Назначава Теодор Петков Тотев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300426, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 1)

Освобождава Галина Пейчева Русева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300430, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Кингстън

Освобождава Димитър Ангелов Вретенарски, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200711, Франция, Париж (Посолство 1)

Освобождава Веселин Васков Петров, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300059, Германия ФР, Бремен 2

Назначава Галина Сашева Алипиева с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300059, Германия ФР, Бремен 2

Освобождава Васил Борисов Занов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200238, Испания, Сория

Назначава Йонко Ганчев Арсенов с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322200238, Испания, Сория

Освобождава Донка Ганкова Димитрова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300054, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството

Освобождава Дивна Димитрова Паскова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж

Назначава Боян Недков Цонев с ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 322500286, Канада, Монреал 2, Кот де Неж



Освобождава Февзи Реджеб Юсеин, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800693, Турция, Чорлу, кв. Румели

Назначава Нурел Исмаил Гьокче Чифтчи с ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800693, Турция, Чорлу, кв. Румели

Освобождава Айсун Шефкетова Сеидова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Назначава Петя Петкова Йозгюр, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800648, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2

Освобождава Васил Анастасов Чолаков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800699, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Назначава Александър Харизанов Митков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800699, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Освобождава Велимир Атанасов Велев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу

Назначава Таня Николаева Димитрова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Таня Николаева Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Наталия Димитрова Рандева, ЕГН ..., като на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Камелия Стоянова Димитрова- Самоволска, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Назначава Христина Смиленова Лозева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800700, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Освобождава Иво Атанасов Пирянков, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

Назначава Галина Петкова Иванова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300454, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич

2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ





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