ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 14 ноември 2021 / 21:43 Tweet

IR 21:44:32 14-11-2021

TE2142IR.005

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 951-ПВР/НС



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 951-ПВР/НС

София, 14 ноември 2021 г.



ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.



В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение номер 842-ПВР/НС, Решение номер 875-ПВР/НС, Решение номер 891-ПВР/НС, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. и Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии, съгласно направено предложение по писма от ПВРНС-04-1-44/18/14.11.2021 г. до ПВРНС-04-1-44/30/14.11.2021 г. на Министерството на външните работи, Постъпило е и уведомление с вх. номер ПВРНС-04-1-44/17/14.11.2021 г. заповед номер 94 от 14.11.2021 г. на Ръководителя на ДП-Канбера. С оглед горното, след запознаване с направените предложения и след като установи, че към момента не са постъпили предложения от парламентарно представени партии и коалиции за попълване на незаети или освободени места, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия



Р Е Ш И :



1. Изменя и допълва Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. и Решение номер 947-ПВР/НС от 14 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:



Освобождава Веселин Димитров Манев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Петя Костадинова Замфирова, ЕГН ... , като СЕКРЕТАР на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа

Освобождава Петя Костадинова Замфирова, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа

Назначава Веселин Димитров Манев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322300265, Италия, Перуджа

Освобождава Здравка Димитрова Борисова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322700294, Кипър, Никозия (Посолство 1)

Назначава Марияна Антонова Арнаудова , ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322700294, Кипър, Никозия (Посолство 1)

Освобождава Анита Иванова Лион, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Назначава Живка Кирилова Костова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200533, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство)

Освобождава Боряна Петрова Владимирова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

Назначава Басри Гюнеш, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800608, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ)

Освобождава Надежда Симеонова Симеонова-Григорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800665, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Назначава Валери Валентинова Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800665, Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Освобождава Сезгин Невзатов Шерифов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326100708, Финландия, Хелзинки (Посолство)

Назначава Стефан Валентинов Василев, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326100708, Финландия, Хелзинки (Посолство)

Освобождава Светла Велиславова Добрева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326600746, Швейцария, Люцерн

Назначава Станислава Димитрова Кирилова, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 326600746, Швейцария, Люцерн



Освобождава Ани Павлова Петрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

Назначава Златка Николаева Василева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300372, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Бристол 2

Освобождава Мария Пеева Будакова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Назначава Илиана Петрова Чокарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300425, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2)

Освобождава Сергей Чавдаров Сергиев, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК номер 324300376, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дартфорд/Грейс, Есекс

Назначава Владимир Величков Велинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300376, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дартфорд/Грейс, Есекс

Освобождава Божидар Тодоров Живков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300094, Германия ФР, Майнц 1 (Почетно консулство)

Назначава Анна-Мария Божидарова Живков, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300094, Германия ФР, Майнц 1 (Почетно консулство)

Освобождава Евгения Георгиева Драве, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300095, Германия ФР, Майнц 2 (Почетно консулство)

Назначава Катя Димитрова Чекатиева, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300095, Германия ФР, Майнц 2 (Почетно консулство)

Освобождава Хасан Бейсим Ферад, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу 1)

Назначава Георги Димитров Пуков, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300437, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу 1)

Освобождава Емил Христов Господинов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм

Назначава Гергана Георгиева Гергинова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 322200193, Испания, Бенидорм

Освобождава Мохамед Орлинов Тодоров, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Назначава Мария Божидарова Райкова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300102, Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Освобождава Филип Юриев Андонов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300438, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд 2)

Назначава Иво Василев Милев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300438, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд 2)

Освобождава Станислав Желязков Георгиев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300078, Германия ФР, Есен 1

Назначава Фидан Любомиров Емилов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300078, Германия ФР, Есен 1

Освобождава Елина Тодорова Тодорова, ЕГН . . ., като ЧЛЕН на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде

Назначава Феризе Али Нури, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321600166, Дания, Роскилде

Освобождава Даниела Георгиева Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

Назначава Карина Калинова Стойчева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

Освобождава Васил Димитров Борисов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200238, Испания, Сория

Назначава Йонко Ганчев Арсенов, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200238, Испания, Сория

Освобождава Вера Лазарова Лазарова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321500147, Гърция, Нафплио

Назначава Людмила Кънчева Първанова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321500147, Гърция, Нафплио

Освобождава Полина Стойчева Тодорова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300469, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 2

Назначава Васил Захариев Запрянов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300469, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Саутхемптън 2

Освобождава Дилбер Сами Айдениз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800662, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек)

Назначава Айдън Али Хадживейсал, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800662, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек)

Освобождава Марин Вълков Демирев, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200713, Франция, Париж (Посолство 3)

Назначава Мария Русева Павлова, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 326200713, Франция, Париж (Посолство 3)

Освобождава Ганка Андреева Йорданова, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Назначава Красимир Асенов Камиларов, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Освобождава Николай Мартинов Йорданов, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Назначава Ниязи Реджеб Мюмюн, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800593, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Освобождава Нурай Ахмед Доган, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325800594, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Назначава Фатме Мехмед Митева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 325800594, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Освобождава Халиме Хамди Коркмаз, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800600, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

Назначава Гюлимсер Рамиева Рашидова, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК номер 325800600, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

Освобождава Мюмюн Салимехмед Али, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800596, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет)

Назначава Мюмюн Салимехмед Хасан, ЕГН ... , като ЧЛЕН на СИК номер 325800596, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет)

Освобождава Салих Мюмюнов Дерменджиев, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Назначава Аднан Рюстем Юсеин, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Освобождава Аднан Рюстем Юсеин, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800620, Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже

Освобождава Лиляна Димитрова Пенева, ЕГН ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава Маргарита Георгиева Йълдъз, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава Спаска Панова Добрева, ЕГН ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава Диана Стоянова Димитрова, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава Росен Николаев Митев, ЕГН ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324000343, Нова Зеландия, Окланд

Освобождава Даниела Георгиева Георгиева, ЕГН ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

Назначава Карина Калинова Стойчева, ЕГН ...., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200527, САЩ, Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова







ЕС/ЕЛ





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