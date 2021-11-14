ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
TE1557IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 947-ПВР/НС
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 947-ПВР/НС
София, 14 ноември 2021 г.
ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК и Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение номер 842-ПВР/НС, Решение номер 875-ПВР/НС, Решение номер 891-ПВР/НС, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. и Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии, съгласно направено предложение по вх. номер ПВРНС-23-303-14.11.2021 г., ПВРНС-23-304-14.11.2021 г., писма от ПВРНС-04-1-44/18/14.11.2021 г. до ПВРНС-04-1-44/26/14.11.2021 г. включително на Министерството на външните работи. Постъпило е и уведомление с вх. номер ПВРНС-04-1-44/14/13.11.2021 г. за необходимост от закриване на СИК номер 324000343 в Окланд, Нова Зеландия, поради въведени от местните власти нови ограничения и мерки във връзка с COVID-19, съответно с писмо вх.номер ПВРНС-04-1-44/17/14.11.2021 г. е постъпила и заповед номер 94 от 14.11.2021 г. на Ръководителя на ДП-Канбера, с което се закрива посочената секция. С оглед горното, след запознаване с направените предложения и след като установи, че към момента не са постъпили предложения от парламентарно представени партии и коалиции за попълване на незаети или освободени места, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия
Р Е Ш И :
1. Изменя и допълва Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК и Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:
Освобождава Атанас Здравков Шуманов, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300071, Германия ФР, Дрезден 2
Назначава Антоанета Георгиева Димитрова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300071, Германия ФР, Дрезден 2
Освобождава Гергана Цветкова Шишманова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк
Назначава Свилена Петкова Христова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк
Освобождава Свилена Петкова Христова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк
Освобождава Валентин Иванов Величков, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)
Назначава Емилия Йорданова Нигш, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)
Освобождава Алдомир Евгениев Алексиев, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3
Назначава Александър Ивайлов Хаджиев, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3
Освобождава Александър Ивайлов Хаджиев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3
Назначава Гергана Иванова Ръжанкова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3
Освобождава Марица Кънчева Кирова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1
Назначава Нина Иванова Дамянова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1
Освобождава Нина Иванова Дамянова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1
Назначава Йовчко Стойчев Калчев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1
Освобождава Добра Миткова Димова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)
Назначава Рамадан Шабан Ибриям, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)
Освобождава Габриела-Мария Пламенова Жекова, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)
Назначава Виолета Христова Йорданова, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)
Освобождава Димитър Георгиев Николов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1
Освобождава Нина Миткова Винклер, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200019, Австрия, Инсбрук
Назначава Десислава Ганчева Атанасова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200019, Австрия, Инсбрук
Освобождава Красимира Валентинова Пенев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк
Назначава Анатолий Петков Шишманов, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк
Освобождава Красимира Валентинова Пенев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1
Назначава Анатолий Петков Шишманов, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1
Освобождава Асен Ганчев Маринов, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт
Назначава Емилия Антимова Алекова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт
Освобождава Ренета Енчева Събева, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз
Назначава Алекс Полинов Петров, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз
Освобождава Марио Николаев Динчев, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън
Назначава Елена Росенова Христова, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън
Освобождава Милена Добрева Арабаджиева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1
Назначава Марио Михайлов Миланов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1
Освобождава Цветана Благова Иванова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300462, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Портсмут
Назначава Татяна Димитрова Тодорова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300462, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Портсмут
Освобождава Димитричка Атанасова Неделева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200554, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида
Назначава Михаил Тодоров Бояджиев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200554, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида
Освобождава Стефан Бонев Стефанов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1
Назначава Светослав Светославов Симеонов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1
Назначава Сейхан Себайтин Обърниев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300059, Германия ФР, Бремен 2
Освобождава Юлия Арсова Хаджийска, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300058, Германия ФР, Бремен 1
Назначава Мария Петрова Бакалова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300058, Германия ФР, Бремен 1
Назначава Цветомира Иванова Маркова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300049, Германия ФР, Берлин 1 (Посолство)
Освобождава Даниела Михайлова Велева, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200534, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс
Назначава Елена Иванова Гайдарска, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200534, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс
Освобождава Юджел Фетхи Али, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну
Назначава Ейнур Фейзи Хасан, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну
Освобождава Исмаил Мустафа Юмер, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну
Назначава Керим Хасан Керим, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну
Освобождава Анна Минчева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323700318, Молдова, Чадър-Лунга
Назначава Виктор Николаевич Карабаджак, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323700318, Молдова, Чадър-Лунга
Освобождава Йосиф Шенев Андонов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1
Назначава Танер Бедриев Хабилов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1
Освобождава Нювит Мухаремова Сюлейманова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2
Назначава Севие Али Сейдалин, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2
Освобождава Билян Ефремов Русев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800671, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа
Назначава Хатидже Дурмуш Хайрула, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800671, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа
Освобождава Антонина Стефанова Шишкова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300427, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2)
Назначава Йоанна Йовица Сейдин, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300427, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2)
Освобождава Нурай Мехмедова Топуз, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1
Назначава Севда Боянова Йозаслан, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1
Освобождава Шибил Искренов Косев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2
Назначава Метие Османова Арифова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2
Освобождава Беркант Сейдали Сали, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800679, Турция, Люлебургаз 2
Назначава Ефрем Радостинов Методиев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800679, Турция, Люлебургаз 2
Освобождава Денислав Насков Иванов, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1
Назначава Камен Ангелов Александров, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1
Освобождава Севинч Раимова Сагламчелик, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан
Назначава Гюлназ Ниязи Сали, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан
Освобождава Розалина Асенова Златарева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика
Назначава Мария Александрова Чакърова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика
Освобождава Анастасия Станчева Радева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1
Назначава Даниела Златева Тананска, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1
Освобождава Елена Василева Жигина, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 323700315, Молдова, Тараклия (Консулство)
Назначава Наталия Иванова Микулская, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 323700315, Молдова, Тараклия (Консулство)
Освобождава Румен Руменов Райков, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300056, Германия ФР, Аугсбург
Назначава Цветан Димитров Кирчев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300056, Германия ФР, Аугсбург
Освобождава Олга Стефанова Стоименова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900323, Нидерландия, Айндховен
Назначава Адриан Георгиев Янков, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900323, Нидерландия, Айндховен
Освобождава Емил Николаев Маджаров, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър
Назначава Георги Радостинов Георгиев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър
Освобождава СУЗАНА ЮЛИЯНОВА КАРАДАЛИЕВА, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200239, Испания, Тафая
Назначава Горан Пламенов Шекеров, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200239, Испания, Тафая
Освобождава Мария Зиновиева Димитрова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300070, Германия ФР, Дрезден 1
Назначава Вера Петрова Колбер, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300070, Германия ФР, Дрезден 1
2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕС/МБ
/ТЕ/