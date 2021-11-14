ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 14 ноември 2021 / 15:58 Tweet

IR 15:59:01 14-11-2021

TE1557IR.001

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 947-ПВР/НС



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 947-ПВР/НС

София, 14 ноември 2021 г.



ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК и Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.



В Централната избирателна комисия са постъпили предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната и за назначаване на членове на СИК на непопълнените в Решение номер 842-ПВР/НС, Решение номер 875-ПВР/НС, Решение номер 891-ПВР/НС, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г, Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. и Решение номер 944-ПВР/НС от 13 ноември 2021 г. на ЦИК позиции на членове на секционни избирателни комисии, съгласно направено предложение по вх. номер ПВРНС-23-303-14.11.2021 г., ПВРНС-23-304-14.11.2021 г., писма от ПВРНС-04-1-44/18/14.11.2021 г. до ПВРНС-04-1-44/26/14.11.2021 г. включително на Министерството на външните работи. Постъпило е и уведомление с вх. номер ПВРНС-04-1-44/14/13.11.2021 г. за необходимост от закриване на СИК номер 324000343 в Окланд, Нова Зеландия, поради въведени от местните власти нови ограничения и мерки във връзка с COVID-19, съответно с писмо вх.номер ПВРНС-04-1-44/17/14.11.2021 г. е постъпила и заповед номер 94 от 14.11.2021 г. на Ръководителя на ДП-Канбера, с което се закрива посочената секция. С оглед горното, след запознаване с направените предложения и след като установи, че към момента не са постъпили предложения от парламентарно представени партии и коалиции за попълване на незаети или освободени места, на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия



Р Е Ш И :



1. Изменя и допълва Решение номер 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., изменено и допълнено с Решение номер 875-ПВР/НС от 7 ноември 2021, Решение номер 891-ПВР/НС от 9 ноември 2021 година, Решение номер 915-ПВР/НС от 11 ноември 2021 г. на ЦИК и Решение номер 937-ПВР/НС от 12 ноември 2021 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:



Освобождава Атанас Здравков Шуманов, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300071, Германия ФР, Дрезден 2

Назначава Антоанета Георгиева Димитрова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300071, Германия ФР, Дрезден 2

Освобождава Гергана Цветкова Шишманова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Назначава Свилена Петкова Христова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Освобождава Свилена Петкова Христова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300386, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Йорк

Освобождава Валентин Иванов Величков, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)

Назначава Емилия Йорданова Нигш, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300051, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство)

Освобождава Алдомир Евгениев Алексиев, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Назначава Александър Ивайлов Хаджиев, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Освобождава Александър Ивайлов Хаджиев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Назначава Гергана Иванова Ръжанкова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300060, Германия ФР, Бремен 3

Освобождава Марица Кънчева Кирова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Назначава Нина Иванова Дамянова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Освобождава Нина Иванова Дамянова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Назначава Йовчко Стойчев Калчев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 321300090, Германия ФР, Ландсхут 1

Освобождава Добра Миткова Димова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава Рамадан Шабан Ибриям, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Освобождава Габриела-Мария Пламенова Жекова, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Назначава Виолета Христова Йорданова, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300121, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Освобождава Димитър Георгиев Николов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300074, Германия ФР, Дюселдорф 1

Освобождава Нина Миткова Винклер, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200019, Австрия, Инсбрук

Назначава Десислава Ганчева Атанасова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 320200019, Австрия, Инсбрук

Освобождава Красимира Валентинова Пенев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Назначава Анатолий Петков Шишманов, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 320200012, Австрия, Виена - 10-ти Бецирк

Освобождава Красимира Валентинова Пенев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Назначава Анатолий Петков Шишманов, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Освобождава Асен Ганчев Маринов, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Назначава Емилия Антимова Алекова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън, Толуърт

Освобождава Ренета Енчева Събева, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Назначава Алекс Полинов Петров, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300422, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Освобождава Марио Николаев Динчев, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Назначава Елена Росенова Христова, ЕГН: ..., като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300370, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Брайтън

Освобождава Милена Добрева Арабаджиева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Назначава Марио Михайлов Миланов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 324300429, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон - Сърбитън 1

Освобождава Цветана Благова Иванова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300462, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Портсмут

Назначава Татяна Димитрова Тодорова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 324300462, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Портсмут

Освобождава Димитричка Атанасова Неделева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200554, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида

Назначава Михаил Тодоров Бояджиев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200554, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Флорида

Освобождава Стефан Бонев Стефанов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава Светослав Светославов Симеонов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300129, Германия ФР, Хановер 1

Назначава Сейхан Себайтин Обърниев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300059, Германия ФР, Бремен 2

Освобождава Юлия Арсова Хаджийска, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300058, Германия ФР, Бремен 1

Назначава Мария Петрова Бакалова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300058, Германия ФР, Бремен 1

Назначава Цветомира Иванова Маркова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300049, Германия ФР, Берлин 1 (Посолство)

Освобождава Даниела Михайлова Велева, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200534, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс

Назначава Елена Иванова Гайдарска, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325200534, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс

Освобождава Юджел Фетхи Али, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Назначава Ейнур Фейзи Хасан, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Освобождава Исмаил Мустафа Юмер, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Назначава Керим Хасан Керим, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800664, Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну

Освобождава Анна Минчева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323700318, Молдова, Чадър-Лунга

Назначава Виктор Николаевич Карабаджак, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323700318, Молдова, Чадър-Лунга

Освобождава Йосиф Шенев Андонов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава Танер Бедриев Хабилов, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава Нювит Мухаремова Сюлейманова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Назначава Севие Али Сейдалин, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Освобождава Билян Ефремов Русев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800671, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа

Назначава Хатидже Дурмуш Хайрула, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800671, Турция, Истанбул, общ. Чаталджа

Освобождава Антонина Стефанова Шишкова, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300427, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2)

Назначава Йоанна Йовица Сейдин, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300427, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Стратфорд 2)

Освобождава Нурай Мехмедова Топуз, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Назначава Севда Боянова Йозаслан, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800651, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1

Освобождава Шибил Искренов Косев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Назначава Метие Османова Арифова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800652, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2

Освобождава Беркант Сейдали Сали, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800679, Турция, Люлебургаз 2

Назначава Ефрем Радостинов Методиев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800679, Турция, Люлебургаз 2

Освобождава Денислав Насков Иванов, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Назначава Камен Ангелов Александров, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 325800647, Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1

Освобождава Севинч Раимова Сагламчелик, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Назначава Гюлназ Ниязи Сали, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325800663, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан

Освобождава Розалина Асенова Златарева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика

Назначава Мария Александрова Чакърова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 325200517, САЩ, Бостън - Билрика

Освобождава Анастасия Станчева Радева, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1

Назначава Даниела Златева Тананска, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300080, Германия ФР, Карлсруе 1

Освобождава Елена Василева Жигина, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 323700315, Молдова, Тараклия (Консулство)

Назначава Наталия Иванова Микулская, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 323700315, Молдова, Тараклия (Консулство)

Освобождава Румен Руменов Райков, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300056, Германия ФР, Аугсбург

Назначава Цветан Димитров Кирчев, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 321300056, Германия ФР, Аугсбург

Освобождава Олга Стефанова Стоименова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900323, Нидерландия, Айндховен

Назначава Адриан Георгиев Янков, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК номер 323900323, Нидерландия, Айндховен

Освобождава Емил Николаев Маджаров, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Назначава Георги Радостинов Георгиев, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 324300398, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ланкастър

Освобождава СУЗАНА ЮЛИЯНОВА КАРАДАЛИЕВА, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200239, Испания, Тафая

Назначава Горан Пламенов Шекеров, ЕГН: ..., като СЕКРЕТАР на СИК номер 322200239, Испания, Тафая

Освобождава Мария Зиновиева Димитрова, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300070, Германия ФР, Дрезден 1

Назначава Вера Петрова Колбер, ЕГН: ..., като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК номер 321300070, Германия ФР, Дрезден 1



2. Утвърждава съгласно направените предложения съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова







ЕС/МБ







/ТЕ/



