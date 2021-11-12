ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
TE1645IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 918-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 918-МИ
София, 12 ноември 2021 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Каолиново, област Шумен
В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-323 от 11.11.2021 г. от Драгомир Стоянов Янков - председател на ОИК - Каолиново, за освобождаването му от заеманата длъжност по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Каолиново, област Шумен, Драгомир Стоянов Янков, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/ЕЛ
/ТЕ/