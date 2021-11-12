ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 12 ноември 2021 / 16:46 Tweet

IR 16:47:31 12-11-2021

TE1645IR.002

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 918-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 918-МИ

София, 12 ноември 2021 г.



ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Каолиново, област Шумен



В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-323 от 11.11.2021 г. от Драгомир Стоянов Янков - председател на ОИК - Каолиново, за освобождаването му от заеманата длъжност по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Каолиново, област Шумен, Драгомир Стоянов Янков, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова







ЦГ/ЕЛ

/ТЕ/



