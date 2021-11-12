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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:47:31 12-11-2021
TE1645IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 918-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 918-МИ
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Каолиново, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-323 от 11.11.2021 г. от Драгомир Стоянов Янков - председател на ОИК - Каолиново, за освобождаването му от заеманата длъжност по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Каолиново, област Шумен, Драгомир Стоянов Янков, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова



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