ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 октомври 2021 / 19:43 Tweet

IR 19:44:02 23-10-2021

TE1942IR.003

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 792-ПВР/НС



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 792-ПВР/НС

София, 23 октомври 2021 г.



ОТНОСНО: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.



С Решение номер 616-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. Централната избирателна комисия обяви местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14 т. 3 ИК и прогнозния брой секции във всяко място, както и държавите и местата, в които има дипломатически и/или консулски представителства и в които ще се открият избирателни секции по реда на чл. 14 т. 1 ИК.

На 19 октомври 2021 г. изтече срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. След като обработи постъпилата информация, Централната избирателна комисия установи местата, в които са постъпили 40 или повече заявления за гласуване, както следва: Австралия: Аделаида, Бризбън, Албания: Корча, Кукъс, Бахрейн: Манама, Гърция: Атина, пл. Караискаки, ул. Каролу 26, Каламата, Лариса, Нафплио, Израел: Хайфа, Испания: Арчидона, Бенехузар, Виярес де ла Рейна, Кослада (Мадрид), Онтиниент, Реус, Фигерес, Италия: Абадия ди Монтепулчано, Анкона, Матера, Тури, Фоджа, Канада: Квебек, Монреал 4 (Южен бряг), Уинипег, Китай: Хонгконг, Нидерландия: Делфт, Леуварден, Наймехен, Тилбург, Нова Зеландия: Крайстчърч, Норвегия: Бодо, Кристиансанд, Систранда, Тромсьо, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия: Джърси (Сент Хелиър), Йорк, Килкийл, Кингс Лин, Република Северна Македония: Кавадарци, Прилеп, Щип, Русия: Москва (център на промишлеността на република България), САЩ: Атлантик Сити (Нортфийлд, Ню Джърси), Балтимор (Мериленд), Бъфало (Ню Йорк), Вирджиния Бийч (Вирджиния), Джаксънвил (Флорида), Индианаполис (Индиана), Милуоки (Уисконсин), Нашвил (Тенеси), Нейпълс (Флорида), Питсбърг (Пенсилвания), Портланд (Мейн), Портланд (Орегон), Ричмънд (Вирджиния), Сан Антонио (Тексас), Солт Лейк Сити-Уест Джордан (Юта), Хинсдейл (Илиноис), Сърбия: Зренянин, Турция: Адана, Айдън, Бурса (Мустафакемал паша), Бурса (район Йълдъръм, Мескен), Бурса (район Нилюфер, Юзюнджюйъл), Бурса (район Османгази, Истиклял), Бурса (район Османгази, Оваакча 2), Бурса (район Османгази, Демирташ, Юфтаде), обл. Коджаели (общ. Дериндже), обл. Коджаели (общ. Карамюрсел), Истанбул (общ. Адалар), Истанбул (общ. Арнавуткьой, Хадъмкьой), Истанбул (общ. Арнавуткьой, Хараччъ), Истанбул (общ. Еюпсултан), Кешан, Мерсин, Маниса (кв. Акмесчит), Чанаккале, общ. Гьокчеада, Финландия: Тампере, Франция: Ансени Сен-Жерон, Орлеан, Чехия: Пардубице, Хоржовице, Швейцария: Люцерн, Швеция: Векшьо, и Япония: Осака.

С писмо с вх. номер ПВР-04-01-22/10/от 21.10.2021 г. Работна група Избори към Министерството на външните работи представи на Централната избирателна комисия предложения от ръководителите на дипломатически и консулски представителства, както следва:

- Австрия: Секция "Виена (посолски комплекс - малка зала)" да се обедини със секция "Виена (посолски комплекс - ПК Нашмаркт), тъй като няма необходимите условия за прилагане на противоепидемични мерки.

- Германия: На адреса извън посолството в Берлин да се разкрият секции Берлин 6 и Берлин 7 поради очаквано увеличаване на броя на гласуващите в Берлин избиратели предвид намаления брой места за гласуване във ФР Германия. Поради същите съображения да се разкрият секции Бремен 3 и Мюнхен 5.

- Гърция: Да не се разкриват секции в Неа Мудания, Неа Перамос, Никити, остров Левкада, остров Лимнос и остров Тасос, обявени с Решение 616-ПВР/НС на ЦИК, тъй като извън туристическия сезон там почти няма български граждани.

- Секциите в Хонгконг (Китай), Зренянин (Сърбия), както и всички секции на територията на Аржентина, Алжир, Египет, Италия, Канада и ФР Германия да бъдат обявени "под условие", с крайна дата 4 ноември 2021 г., тъй като към настоящия момент все още няма разрешение от приемащите страни. В случай, че не бъде дадено съгласие до тази дата, определените места и секциите в тях следва да бъдат заличени.

- Кипър: В посолството в Никозия да се разкрие една секция Никозия (посолство) предвид проблеми с осигуряването на условия за прилагане на противоепидемични мерки.

- Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия: В Честър да се разкрие една секция по предложение на посолството и българската общност в Честър, като се обединят секции Честър 1 и Честър 2.

- Норвегия: По предложение на МВнР и посолството да се разкрие втора секция в Осло (посолство 2), предвид очакванията за уваличаване на броя на избирателите.

Изхождайки от посочените съображения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 12 и във връзка с чл. 14, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 ал. 1 ИК, Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



Определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители, както следва:



Австралия

Канбера (Посолство)

Аделаида

Бризбън

Мелбърн

Пърт

Сидни

Австрия

Брегенц

Велс

Виена (Посолство)

Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Виена - 9-ти Бецирк

Виена - 10-ти Бецирк

Виена - 13-ти Бецирк

Виена - 22-ри Бецирк

Виена - Дом Витгенщайн

Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Грац

Залцбург

Инсбрук

Клагенфурт

Линц

Азербайджан

Баку (Посолство)

Албания

Тирана (Посолство)

Елбасан

Корча

Кукъс

Алжир*

Алжир (Посолство)

Аржентина*

Буенос Айрес (Посолство)

Армения

Ереван (Посолство)

Бахрейн

Манама

Беларус

Минск (Посолство)

Белгия

Антверпен 1

Антверпен 2 - Берхем

Антверпен 3 - Мерксем

Брюксел (Посолство 1)

Брюксел (Посолство 2)

Брюксел - Етербек

Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

Брюксел - Скарбек

Варегем

Гент 1

Гент 2 - Синт Амандсберг

Льовен

Маасмехелен

Хаселт

Босна и Херцеговина

Сараево (Посолство)

Бразилия

Бразилия (Посолство)

Германия ФР*

Берлин 1 (Посолство)

Берлин 2 (Посолство)

Берлин 3 (Посолство)

Берлин 4 (Посолство)

Берлин 5 - адрес извън посолството

Берлин 6 - адрес извън посолството

Берлин 7 - адрес извън посолството

Аугсбург

Бон

Бремен 1

Бремен 2

Бремен 3

Бремерхафен

Вюрцбург 1

Вюрцбург 2

Гютерсло

Дармщат (Почетно консулство)

Дитценбах 1

Дитценбах 2

Дортмунд 1

Дортмунд 2

Дрезден 1

Дрезден 2

Дуисбург 1

Дуисбург 2

Дюселдорф 1

Дюселдорф 2

Ерфурт 1

Ерфурт 2

Есен 1

Есен 2

Карлсруе 1

Карлсруе 2

Касел 1

Касел 2

Кобленц 1

Кобленц 2

Кьолн 1

Кьолн 2

Лайпциг 1

Лайпциг 2

Ландсхут 1

Ландсхут 2

Лудвигсхафен

Магдебург (Почетно консулство)

Майнц 1 (Почетно консулство)

Майнц 2 (Почетно консулство)

Манхайм 1

Манхайм 2

Меминген

Мюнхен 1 (Генерално консулство)

Мюнхен 2 - адрес извън генералното консулство

Мюнхен 3 - адрес извън генералното консулство

Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Мюнхен 5 - адрес извън генералното консулство

Мюнстер (Почетно консулство)

Ноймаркт

Ноймюнстер 1

Ноймюнстер 2

Нюрнберг 1

Нюрнберг 2

Офенбург

Папенбург

Регенсбург 1

Регенсбург 2

Ройтлинген

Саарбрюкен

Трир

Улм

Фрайбург 1

Фрайбург 2

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1)

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4)

Хайлброн

Хайделберг

Хамбург 1 - адрес извън почетното консулство

Хамбург 2 - адрес извън почетното консулство

Хамбург 3 - адрес извън почетното консулство

Хановер 1

Хановер 2

Щутгарт 1

Щутгарт 2

Щутгарт 3

Грузия

Тбилиси (Посолство)

Гърция

Александропулис

Атина (Посолство 1)

Атина (Посолство 2)

Атина - Серафио 1

Атина - Серафио 2

Атина - Серафио 3

Атина - пл. Караискаки, ул. Каролу 26

Атина - пл. Караискаки, ул. Псарон 4

Кавала

Каламата

Комотини

Лариса

Нафплио

остров Корфу, Керкира

остров Кос

остров Крит, Ираклио

остров Крит, Йерапетра

остров Крит, Мирес

остров Крит, Ретимно

остров Крит, Ханя

остров Миконос

остров Родос

Патра

Солун (Генерално консулство)

Ставрос

Триполи



Дания

Копенхаген (Посолство)

Норебро

Одензе

Олборг

Орхус

Роскилде

Тааструп

Хернинг

Хорсенс

Египет*

Кайро (Посолство)

Израел

Тел Авив (Посолство)

Хайфа

Иран

Техеран (Посолство)

Ирландия

Дъблин (Посолство)

Дъблин 2

Енис

Корк

Тюламор

Исландия

Рейкявик

Испания

Мадрид (Посолство 1)

Мадрид (Посолство 2)

Мадрид (Посолство 3)

Алзира

Аликанте

Алкала де Енарес

Алфас дел Пи

Аранда де Дуеро

Аресифе (Лансароте)

Арчидона

Барселона (Генерално консулство 1)

Барселона (Генерално консулство 2)

Бенехузар

Бенидорм

Бургос

Валенсия (Генерално консулство 1)

Валенсия (Генерално консулство 2)

Валядолид

Виярес де ла Рейна

Витория-Гастейс

Гандия 1

Гандия 2

Гуадалахара

Ел Ехидо

Ел Раал

Енгера

Ехеа де лос Кабайерос

Ибиса

Йорет де Мар

Канталехо

Кастейон де ла Плана

Колядо Вилялба

Куеляр

Куенка

Лас Палмас де Гран Канария

Леон

Лерида

Мадрид (Български магазин, ул. Гутенберг 5)

Мадрид, Кослада

Малага

Марбеля

Мостолес

Мурсия

Олерия

Онтиниент

Паленсия

Палма де Майорка 1

Палма де Майорка 2

Памплона 1

Памплона 2

Пуерто де Сагунто

Реус

Салоу

Сантани

Сарагоса

Сарон

Севиля

Сеговия

Сория

Тафая

Тенерифе

Торевиеха

Тудела

Уеркал - Овера

Фигерес

Фрага

Хатива 1

Хатива 2

Хетафе

Италия*

Рим (Посолство 1)

Рим (Посолство 2)

Абадия ди Монтепулчано

Акония ди Куринга

Анкона

Болоня (Почетно консулство)

Верона

Генуа

Кастелмаре ди Стабия

Колеферо

Матера

Милано (Българско училище 1)

Милано (Българско училище 2)

Милано (Генерално консулство)

Неапол (Почетно консулство)

Нетуно

Перуджа

Пескара

Понтедера

Римини

Сиена

Торино

Тренто

Триест

Тури

Флоренция

Фоджа

Йордания

Аман (Посолство)

Канада*

Отава (Посолство)

Брамптън

Ванкувър

Вон

Едмънтън

Калгари

Квебек

Китченер

Монреал 1, Българска православна църква "Свети Иван Рилски"

Монреал 2, Кот де Неж

Монреал 3, Гринфийлд парк

Монреал 4, Южен бряг

Ниагара Фолс

Торонто (Генерално консулство 1)

Торонто (Генерално консулство 2)

Уинипег

Катар

Доха (Посолство)

Кипър

Никозия (Посолство 1)

Дали

Ларнака

Лимасол

Паралимни

Пафос

Полис Хрисохус

Китай

Пекин (Посолство)

Хонгконг**

Шанхай (Генерално консулство)

Косово

Прищина (Посолство)

Кувейт

Кувейт (Посолство)

Куба

Хавана (Посолство)

Ливан

Бейрут (Посолство)

Люксембург

Люксембург

Люксембург - Щрасен

Малта

Буджиба

Сейнт Джулианс

Мароко

Рабат (Посолство)

Мексико

Мексико (Посолство)

Молдова

Кишинев (Посолство)

Тараклия (Консулство)

Комрат

Твардица

Чадър-Лунга

Нигерия

Абуджа (Посолство)

Нидерландия

Хага (Посолство 1)

Хага (Посолство 2)

Хага 3

Айндховен

Амстердам 1

Амстердам 2

Арнем

Бреда

Ваалс

Венло

Грьонинген

Делфт

Енсхеде

Лелистад

Леуварден

Маастрихт

Наймехен

Ротердам

Тилбург

Утрехт

Харлем

Хилверсум

Нова Зеландия

Крайстчърч

Окланд

Норвегия

Осло (Посолство 1)

Осло (Посолство 2)

Бодо

Берген

Кристиансанд

Олесунд

Сандефьорд

Систранда

Ставангер

Тромсьо

Трондхайм

Хамар

ОАЕ

Абу Даби (Посолство)

Дубай (Генерално консулство)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Абърдийн

Арма

Базилдън

Бедфорд

Бейзингстоук

Белфаст

Бирмингам 1

Бирмингам 2

Бишъпс Стортфорд

Богнър Реджис

Борнмът

Бостън

Брайтън

Бристол 1

Бристол 2

Гилфорд

Глазгоу

Глостър

Дартфорд/Грейс, Есекс

Джърси, Сейнт Хелиър

Дънди

Единбург 1

Единбург 2

Екзитър

Енискилън

Ийстбърн

Имингъм

Ипсуич

Йорк

Кардиф

Кеймбридж 1

Кеймбридж 2

Кент, Кентърбъри

Килкийл

Кингс Лин

Ковънтри 1

Ковънтри 2

Колчестър

Кроули

Крю

Ланкастър

Лестър

Ливърпул

Лийдс

Линкълн

Лондон (Баркинг 1)

Лондон (Баркинг 2)

Лондон (Баркинг 3)

Лондон (Баркинг 4)

Лондон - Барнет и Енфийлд

Лондон - Бромли

Лондон (Гринуич 1)

Лондон (Гринуич 2)

Лондон (Ийлинг 1)

Лондон (Ийлинг 2)

Лондон (Ийлинг 3)

Лондон - Канада Уотър

Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Лондон - Кройдън

Лондон - Лейтънстоун

Лондон - Норбъри

Лондон (Палмърс Грийн 1)

Лондон (Палмърс Грийн 2)

Лондон (Палмърс Грийн 3)

Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Лондон - Ромфорд

Лондон (Сатън 1)

Лондон (Сатън 2)

Лондон (Стратфорд 1)

Лондон (Стратфорд 2)

Лондон (Стратфорд 3)

Лондон - Сърбитън 1

Лондон - Сърбитън, Кингстън

Лондон - Сърбитън, Толуърт

Лондон - Тотнъм 1

Лондон - Тотнъм 2

Лондон (Уимбълдън 1)

Лондон (Уимбълдън 2)

Лондон (Уимбълдън 3)

Лондон (Уолтъмстоу 1)

Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд 2)

Лондон - Уорчестър Парк

Лондон - Ууд Грийн

Лондон - Фелтъм

Лондон - Финсбъри Парк

Лондон - Хароу

Лондон - Хаунслоу

Лондон (Посолство 1)

Лондон (Посолство 2)

Лондон (Посолство 3)

Лондон (Посолство 4)

Лутън

Манчестър 1

Манчестър 2

Мейдстоун

Милтън Кийнс

Норич

Нотингам

Нюкасъл

Озуъстри

Оксфорд

Остров Ман, Дъглас

Питърбъро

Плимут

Портсмут

Престън

Пърт

Рединг

Рексъм

Саутенд-он-сии

Саутхемптън 1

Саутхемптън 2

Стафорд

Стоук он Трент

Стърминстър Нютън

Суиндън

Тънбридж Уелс

Уестън Супер Мер

Уисбийч

Уорингтън

Уотфорд

Устър/Уочестър

Уулвърхамптън

Флийтууд

Хемел-Хемпстед

Херефорд

Хъл

Чатъм 1

Чатъм 2

Челмсфорд

Честър

Шефилд

Полша

Варшава (Посолство)

Краков

Португалия

Лисабон (Посолство)

Сао Теотонио

Фаро

Република Корея

Сеул (Посолство)

Република Северна Македония

Скопие (Посолство)

Битоля (Генерално консулство)

Кавадарци

Охрид

Прилеп

Струмица

Щип

Република Южна Африка

Претория (Посолство)

Мидранд

Кейптаун

Румъния

Букурещ (Посолство)

Русия

Москва (Посолство)

Москва (център на промишлеността на република България)

Екатеринбург (Консулство)

Санкт Петербург (Генерално консулство)

Саудитска Арабия

Рияд (Посолство)

САЩ

Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида

Арлингтън Хайтс, Илинойс, Културен център "Магура"

Атланта, Джорджия

Атлантик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси

Балтимор, Мериленд

Бостън - Билрика

Бостън - Нютън

Брумал, Пенсилвания, Филаделфия

Бъфало, Ню Йорк

Вашингтон (Посолство 1)

Вирджиния Бийч, Вирджиния

Далас, Тексас

Денвър, Колорадо

Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс

Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс

Дес Плейнс 3, Център "Малката България", Илинойс

Детройт, Мичиган

Джаксънвил, Флорида

Индианаполис, Индиана

Конкорд, Калифорния

Лас Вегас, Невада 1

Лос Анджелис (Генерално консулство)

Маунт Проспект, Илинойс

Маями - Форт Лодърдейл, Флорида

Милуоки, Уисконсин

Минеаполис, Минесота

Нантъкет, Масачузетс

Нашвил, Тенеси

Нейпълс, Флорида

Норуолк, Кънектикът

Ню Брънсуик, Ню Джърси

Ню Йорк (Генерално консулство)

Ню Йорк, Куинс

Питсбърг, Пенсилвания

Портланд, Мейн

Портланд, Орегон

Ричмънд, Вирджиния

Сакраменто - Кармайкъл, Калифорния

Сан Антонио, Тексас

Сан Диего - Оушънсайд, Калифорния

Сан Франциско, Калифорния

Сейнт Луис, Мисури

Сейнт Питърсбърг, Флорида

Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Синсинати, Охайо

Солт Лейк Сити-Уест Джордан, Юта

Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Финикс, Аризона

Хаянис-Кейп Код, Масачузетс

Хинсдейл, Илинойс

Хюстън, Тексас

Чикаго (Генерално консулство)

Шарлът - Матюс, Северна Каролина

Шилер Парк, Илинойс

Ървайн - Тъстин, Калифорния

Сингапур

Сингапур

Словакия

Братислава (Посолство)

Словения

Любляна (Посолство)

Сърбия

Белград (Посолство)

Босилеград

Зренянин**

Ниш (Генерално консулство)

Нови Сад

Цариброд

Тунис

Тунис (Посолство)

Турция

Анкара (Посолство)

Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ

Анкара, Синджан Тандоган

Адана

Айдън

Анталия

Балъкесир

Балъкесир, Бандърма

Биледжик

Бурса (Консулска канцелария)

Бурса, Караджабей

Бурса, Мустафакемал паша

Бурса, Орхангази

Бурса, район Инегьол

Бурса, район Инегьол (Йенидже)

Бурса, район Йълдъръм

Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Бурса, район Йълдъръм (Мескен)

Бурса, район Йълдъръм (Миллет)

Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре)

Бурса, район Кестел 1

Бурса, район Кестел 2

Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Бурса, район Нилюфер (Караман)

Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш)

Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл)

Бурса, район Нилюфер (Ючевлер)

Бурса, район Османгази (Алтънова)

Бурса, район Османгази (Багралбашъ)

Бурса, район Османгази (Демирташ)

Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде)

Бурса, район Османгази (Истиклял)

Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1)

Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2)

Бурса, район Османгази (Оваакча 1)

Бурса, район Османгази (Оваакча 2)

Бурса, район Османгази (Юнусели)

Буюккаръщъран, обл. Къркларели

Гебзе 1

Гебзе 2

обл. Коджаели, общ. Даръджа

обл. Коджаели, общ. Дериндже

обл. Коджаели, гр. Измит

обл. Коджаели, общ. Карамюрсел

обл. Коджаели, общ. Кьорфез

обл. Коджаели, общ. Чайърова

Ергене (Йешилтепе 1)

Ергене (Йешилтепе 2)

Ергене (Мармараджък)

Ергене (Саглък)

Ергене (Улаш)

Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе

Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая

Измир, Алиага

Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1)

Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2)

Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер

Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 1

Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2

Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1)

Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2)

Измир, община Мендерес, кв. Газипаша

Измир, район Борнова 1

Измир, район Борнова 2

Измир, район Борнова 3

Истанбул (Генерално консулство)

Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз

Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна)

Истанбул, кв. Гюнешли 1

Истанбул, кв. Гюнешли 2

Истанбул, общ. Картал 1

Истанбул, общ. Картал 2

Истанбул, общ. Авджълар 1

Истанбул, общ. Авджълар 2

Истанбул, общ. Адалар

Истанбул, общ. Арнавуткьой

Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ)

Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой)

Истанбул, общ. Байрампаша

Истанбул, общ. Башакшехир

Истанбул, общ. Бейликдюзю

Истанбул, общ. Газиосманпаша

Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек)

Истанбул, общ. Еюпсултан

Истанбул, общ. Зейтинбурну

Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Истанбул, общ. Кагътхане

Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир

Истанбул, общ. Силиври

Истанбул, общ. Султанбейли

Истанбул, общ. Султангази

Истанбул, общ. Чаталджа

Капаклъ

Кешан

Къркларели

Къркларели, Ахметбей

Къркларели, Бабаески

Къркларели, Визе

Люлебургаз 1

Люлебургаз 2

Мерсин

Маниса

Маниса, кв. Акмесчит

Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ

Муратлъ

обл. Сакария, общ. Сердиван

Сарай

Текирдаг

Черкезкьой

Одрин (Генерално консулство)

Одрин-2, Йъл Илкокулу

Чанаккале, общ. Гьокчеада

Чанаккале, Меркез

Чорлу, кв. Румели

Чорлу, кв. Хавузлар 1

Чорлу, кв. Хавузлар 2

Чорлу, кв. Хавузлар 3

Чорлу, кв. Шейхсинан 1

Чорлу, кв. Шейхсинан 2

Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Чорлу, кв. Шейхсинан 4

Ялова

Ялова, Алтънова (Субашъ)

Ялова, Чифтликкьой

Украйна

Одеса (Генерално консулство)

Киев (Посолство)

Унгария

Будапеща (Посолство)

Финландия

Раума

Хелзинки (Посолство)

Тампере

Турку

Франция

Париж (Посолство 1)

Париж (Посолство 2)

Париж (Посолство 3)

Ансени Сен-Жерон

Бордо

Гренобъл

Лил

Лион

Марсилия

Монпелие

Нант

Ница

Орлеан

Рен

Сен-Назер

Страсбург (Постоянно представителство при СЕ)

Туар

Тулуза

Хърватия

Загреб (Посолство)

Черна гора

Подгорица (Посолство)

Чехия

Прага (Посолство 1)

Прага (Посолство 2)

Бърно

Ихлава

Либерец

Млада Болеслав

Пардубице

Пилзен

Хоржовице

Швейцария

Берн (Посолство)

Базел

Женева (ПП на РБ)

Кройцлинген

Лозана

Локарно

Люцерн

Санкт Гален

Цуг

Цюрих 1

Цюрих 2

Швеция

Стокхолм (Посолство)

Векшьо

Гьотеборг

Малмьо

Япония

Токио (Посолство)

Осака

*Секциите в тази страна са обявени под условие и ще бъдат заличени, ако до 4 ноември 2021 г. няма разрешение от приемащата държава.

** Секцията е обявена под условие и ще бъде заличена, ако до 4 ноември 2021 г. няма разрешение от приемащата държава.





ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Матева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова







ЦТ/ЕЛ







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