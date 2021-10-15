ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 15 октомври 2021 / 18:17 Tweet

IR 18:17:32 15-10-2021

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ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 749-ПВР/НС



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 749-ПВР/НС

София, 15 октомври 2021 г.



ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс



На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо от Министерството на правосъдието с вх. номер НС-04-130 от 30.09.2021 г. и Решение номер 656-ПВР/НС от 30.09.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



I. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., които имат право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:



1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ



ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ-ЕВРОЛЕВИЦА"

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"

ПП ВОЛЯ

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

ПП ПРАВОТО

ПП АТАКА

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ



2. КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ



"ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - ПП НФСБ, ПП БДС "РАДИКАЛИ" И ПП БНДС "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"

"НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА" - ПП "КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА" И ПП "РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ"







3. ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ



ИК Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева

ИК Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка

ИК Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов

ИК Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова

ИК Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева

ИК Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов

ИК Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова

ИК Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев

ИК Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе



II. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи във всички многомандатни изборни райони в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., които имат право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:



1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ



ПП "БРИГАДА"

ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА"

ПП ПРАВОТО

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

ПП ВОЛЯ

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД"

ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"

ПП "МИР"

ПП "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

ПП "АТАКА"

ПП "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО"

ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ"

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА "ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ" (БСДД)



2. КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ



КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" - ПП "ВОЛТ", ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" И ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

КП "НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА" - ПП "КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА" И ПП "РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

КП "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ" И БНДС "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"



III. Инициативни комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., които имат право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв., са:



ИК ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ

ИК ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ НИЗАМОВ



Медийните пакети могат да бъдат ползвани при сключване на договор с доставчиците на медийни услуги, обявили тарифи в Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.







ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова













ДД/МБ



/ТЕ/



