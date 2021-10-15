ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 15 октомври 2021 / 13:26 Tweet

IR 13:26:31 15-10-2021

TE1325IR.001

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 745-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 745-МИ

София, 15 октомври 2021 г.



ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК - Козлодуй, област Враца



Постъпило е писмо с вх. номер МИ-10-51 от 13.10.2021 г. с предложение от Ангел Кольов Лалюв, преупълномощен от Петя Цветанова Аврамова - областен координатор на ПП ГЕРБ - област Враца, за замяна на Володя Антонов Тодоров - член на ОИК - Козлодуй, област Враца, с Ивалина Иванова Петрова. Приложено е заявление, получено и в ЦИК с вх. номер МИ-15-287/11.10.2021г. от г-н Володя Антонов Тодоров, с което лично заявява, че желае да бъде освободен като член на ОИК -Козлодуй.

Към предложението са приложени: заявление от Володя Антонов Тодоров за освобождаването му като член на ОИК - Козлодуй; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Ивалина Иванова Петрова-Драганова и 1 бр. пълномощно.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3 ИК за освобождаване на Володя Антонов Тодоров - член на ОИК - Козлодуй, област Враца, и за назначаване на Ивалина Иванова Петрова-Драганова за член на ОИК - Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Козлодуй, област Враца, Володя Антонов Тодоров, ЕГН ... , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Козлодуй, област Враца, Ивалина Иванова Петрова-Драганова, ЕГН ... .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ГС/ЛТ





/ТЕ/



