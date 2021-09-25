ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 25 септември 2021 / 15:32 Tweet

IR 15:33:02 25-09-2021

TE1531IR.001

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 616-ПВР/НС



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 616-ПВР/НС

София, 24 септември 2021 г.





ОТНОСНО: обявяване на местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс





Съгласно чл. 14, т. 3 ИК Централната избирателна комисия следва да обяви местата, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. В изпълнение на това свое задължение Централната избирателна комисия разгледа и одобри списък на местата, отговарящи на условията на чл. 14, т. 3 ИК. Ведно с този списък бяха съобразени и местата, където има дипломатически и консулски представителства и следва да бъдат образувани секции по чл. 14, т. 1 ИК.

Налага се ограничение на броя на адресите във Федерална република Германия, на които да е възможно да се образуват избирателни секции по чл. 14, т. 3 ИК в изборите на 14 ноември 2021 г., поради изричното заявление на Министерството на външните работи на Федерална република Германия, изразено във вербална нота с изх. номер 505-510.31/1BGR, изпратена до Посолството на Република България на 13.09.2021 г., в което се посочва, че "разрешение за повече от 40 избирателни секции в бъдеще вече няма да бъде възможно". Федералното Министерство на външните работи "настоятелно моли при бъдещи избори и референдуми по възможност да не се предвиждат избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства". Поради тези причини в списъка с обявените места във Федерална република Германия е необходимо в местата, където е предвидена повече от една избирателна секция, секциите да бъдат на един и същ адрес.

На основание чл. 14, т. 1 и 3 и чл. 12, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, писмо на Министерството на външните работи с вх. номер ПВР-04-01-7/1/ от 21.09.2021 г. и съгласно Решение номер 556-ПВР/НС от 17.09.2021 г. Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



Обявява списъка на местата извън страната, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели, и за които приемащата страна не е изразила официално възражение за разкриване на избирателни секции на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., ведно с местата, където има дипломатически и консулски представителства на Република България, в които се образуват избирателни секции, както следва:



Австралия

Канбера (Посолство)

Мелбърн

Пърт

Сидни

Австрия

Брегенц

Велс

Виена (Посолство)

Виена (Посолски комплекс) - ПК Нашмаркт

Виена (Посолски комплекс) - малка зала

Виена - 9-ти Бецирк

Виена - 10-ти Бецирк

Виена - 13-ти Бецирк

Виена - 22-ри Бецирк

Виена - Дом Витгенщайн

Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)

Грац

Залцбург

Инсбрук

Клагенфурт

Линц

Азербайджан

Баку (Посолство)

Албания

Тирана Посолство

Елбасан

Алжир

Алжир (Посолство)

Аржентина

Буенос Айрес (Посолство)

Армения

Ереван (Посолство)

Беларус

Минск (Посолство)

Белгия

Антверпен 1

Антверпен 2 - Берхем

Антверпен 3 - Мерксем

Брюксел (Посолство 1)

Брюксел (Посолство 2)

Брюксел - Етербек

Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1

Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2

Брюксел - Скарбек

Варегем

Гент 1

Гент 2 - Синт Амандсберг

Льовен

Маасмехелен

Хаселт

Босна и Херцеговина

Сараево (Посолство)

Бразилия

Бразилия (Посолство)

Германия ФР*

*В местата на територията на Федерална република Германия, където се предвижда образуването на повече от една избирателна секция, те следва да бъдат на един и същ адрес.

Берлин 1 (Посолство)

Берлин 2 (Посолство)

Берлин 3 (Посолство)

Берлин 4 (Посолство)

Берлин 5 - адрес извън посолството

Аугсбург

Бон

Бремен 1

Бремен 2

Бремерхафен

Вюрцбург 1

Вюрцбург 2

Гютерсло

Дармщат (Почетно консулство)

Дитценбах 1

Дитценбах 2

Дортмунд 1

Дортмунд 2

Дрезден 1

Дрезден 2

Дуисбург 1

Дуисбург 2

Дюселдорф 1

Дюселдорф 2

Ерфурт 1

Ерфурт 2

Есен 1

Есен 2

Карлсруе 1

Карлсруе 2

Касел 1

Касел 2

Кобленц 1

Кобленц 2

Кьолн 1

Кьолн 2

Лайпциг 1

Лайпциг 2

Ландсхут 1

Ландсхут 2

Лудвигсхафен

Магдебург (Почетно консулство)

Майнц 1 (Почетно консулство)

Майнц 2 (Почетно консулство)

Манхайм 1

Манхайм 2

Меминген

Мюнхен 1 (Генерално консулство)

Мюнхен 2 - адрес извън генералното консулство

Мюнхен 3 - адрес извън генералното консулство

Мюнхен 4 - адрес извън генералното консулство

Мюнстер (Почетно консулство)

Ноймаркт

Ноймюнстер 1

Ноймюнстер 2

Нюрнберг 1

Нюрнберг 2

Офенбург

Папенбург

Регенсбург 1

Регенсбург 2

Ройтлинген

Саарбрюкен

Трир

Улм

Фрайбург 1

Фрайбург 2

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1)

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2)

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3)

Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4)

Хайлброн

Хайделберг

Хамбург 1 (Почетно консулство)

Хамбург 2 - адрес извън почетното консулство

Хамбург 3 - адрес извън почетното консулство

Хановер 1

Хановер 2

Щутгарт 1

Щутгарт 2

Щутгарт 3

Грузия

Тбилиси (Посолство)

Гърция

Александропулис

Атина (Посолство 1)

Атина (Посолство 2)

Атина - Серафио 1

Атина - Серафио 2

Атина - Серафио 3

Атина - пл. Караискаки, ул. Псарон 4

Кавала

Комотини

Неа Мудания

Неа Перамос

Никити

остров Корфу, Керкира

остров Кос

остров Крит, Ираклио

остров Крит, Йерапетра

остров Крит, Мирес

остров Крит, Ретимно

остров Крит, Ханя

остров Лефкада

остров Лимнос

остров Миконос

остров Родос

остров Тасос

Патра

Солун (Генерално консулство)

Ставрос

Триполи

Дания

Копенхаген (Посолство)

Норебро

Одензе

Олборг

Орхус

Роскилде

Тааструп

Хернинг

Хорсенс

Египет

Кайро (Посолство)

Израел

Тел Авив (Посолство)

Иран

Техеран (Посолство)

Ирландия

Дъблин (Посолство)

Дъблин

Енис

Корк

Тюламор

Исландия

Рейкявик

Испания

Мадрид (Посолство 1)

Мадрид (Посолство 2)

Мадрид (Посолство 3)

Алзира

Аликанте

Алкала де Енарес

Алфас дел Пи

Аранда де Дуеро

Аресифе (Лансароте)

Барселона (Генерално консулство 1)

Барселона (Генерално консулство 2)

Бенидорм

Бургос

Валенсия (Генерално консулство 1)

Валенсия (Генерално консулство 2)

Валядолид

Витория-Гастейс

Гандия 1

Гандия 2

Гуадалахара

Ел Ехидо

Ел Раал

Енгера

Ехеа де лос Кабалерос

Ибиса

Канталехо

Кастельон де ла Плана

Колядо Вилялба

Куеляр

Куенка

Лас Палмас де Гран Канария

Леон

Лерида

Йорет де Мар

Мадрид (Български магазин, ул. Гутенберг 5)

Малага

Марбеля

Мостолес

Мурсия

Олерия

Паленсия

Палма де Майорка 1

Палма де Майорка 2

Памплона 1

Памплона 2

Пуерто де Сагунто

Салоу

Сантани

Сарагоса

Сарон

Севиля

Сеговия

Сория

Тафая

Тенерифе

Торевиеха

Тудела

Фрага

Хатива 1

Хатива 2

Хетафе

Уеркал - Овера

Италия

Рим (Посолство 1)

Рим (Посолство 2)

Акония ди Куринга

Болоня (Почетно консулство)

Верона

Генуа

Кастелмаре ди Стабия

Колеферо

Милано (Българско училище 1)

Милано (Българско училище 2)

Милано (Генерално консулство)

Неапол (Почетно консулство)

Нетуно

Перуджа

Пескара

Понтедера

Римини

Сиена

Торино

Тренто

Триест

Флоренция

Йордания

Аман (Посолство)

Канада

Отава (Посолство)

Брамптън

Ванкувър

Вон

Едмънтън

Калгари

Китченер

Монреал 1, Българска православна църква "Свети Иван Рилски"

Монреал 2, Кот де Неж

Монреал 3, Гринфийлд парк

Ниагара Фолс

Торонто (Генерално консулство 1)

Торонто (Генерално консулство 2)

Катар

Доха (Посолство)

Кипър

Никозия (Посолство 1)

Никозия 2

Дали

Ларнака

Лимасол

Паралимни

Пафос

Полис Хрисохус

Китай

Пекин (Посолство)

Шанхай (Генерално консулство)

Косово

Прищина (Посолство)

Кувейт

Кувейт (Посолство)

Куба

Хавана (Посолство)

Ливан

Бейрут (Посолство)

Люксембург

Люксембург

Люксембург - Щрасен

Малта

Буджиба

Сейнт Джулианс

Мароко

Рабат (Посолство)

Мексико

Мексико (Посолство)

Молдова

Тараклия (Консулство)

Кишинев (Посолство)

Комрат

Твардица

Чадър-Лунга

Нигерия

Абуджа (Посолство)

Нидерландия

Хага (Посолство 1)

Хага (Посолство 2)

Хага 3

Айндховен

Амстердам 1

Амстердам 2

Арнем

Бреда

Ваалс

Венло

Грьонинген

Енсхеде

Лелистад

Маастрихт

Ротердам

Утрехт

Харлем

Хилверсум

Нова Зеландия

Оукланд

Норвегия

Осло (Посолство 1)

Берген

Олесунд

Сандефьорд

Ставангер

Трондхайм

Хамар

ОАЕ

Абу Даби (Посолство)

Дубай (Генерално консулство)

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Абърдийн

Арма

Базилдън

Бедфорд

Бейзингстоук

Белфаст

Бирмингам 1

Бирмингам 2

Бишъпс Стортфорд

Богнър Реджис

Борнмът

Бостън

Брайтън

Бристол 1

Бристол 2

Гилфорд

Глазгоу

Глостър

Дартфорд/Грейс, Есекс

Дънди

Единбург 1

Единбург 2

Екзитър

Енискилън

Ийстбърн

Имингъм

Ипсуич

Кардиф

Кеймбридж 1

Кеймбридж 2

Кент, Кентърбъри

Ковънтри 1

Ковънтри 2

Колчестър

Кроули

Крю

Ланкастър

Лестър

Ливърпул

Лийдс

Линкълн

Лондон (Баркинг 1)

Лондон (Баркинг 2)

Лондон (Баркинг 3)

Лондон (Баркинг 4)

Лондон - Барнет и Енфийлд

Лондон - Бромли

Лондон (Гринуич 1)

Лондон (Гринуич 2)

Лондон (Ийлинг 1)

Лондон (Ийлинг 2)

Лондон (Ийлинг 3)

Лондон - Канада Уотър

Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк

Лондон - Кройдън

Лондон - Лейтънстоун

Лондон - Норбъри

Лондон (Палмърс Грийн 1)

Лондон (Палмърс Грийн 2)

Лондон (Палмърс Грийн 3)

Лондон - Ричмънд ъпон Темз

Лондон - Ромфорд

Лондон (Сатън 1)

Лондон (Сатън 2)

Лондон (Стратфорд 1)

Лондон (Стратфорд 2)

Лондон (Стратфорд 3)

Лондон - Сърбитън 1

Лондон - Сърбитън, Кингстън

Лондон - Сърбитън, Толуърт

Лондон - Тотнъм

Лондон - Тотнъм 2

Лондон (Уимбълдън 1)

Лондон (Уимбълдън 2)

Лондон (Уимбълдън 3)

Лондон (Уолтъмстоу 1)

Лондон (Уолтъмстоу/Саут Уудфорд 2)

Лондон - Уорчестър Парк

Лондон - Ууд Грийн

Лондон - Финсбъри Парк

Лондон - Хароу

Лондон - Хаунслоу

Лондон (Посолство 1)

Лондон (Посолство 2)

Лондон (Посолство 3)

Лондон (Посолство 4)

Лутън

Манчестър 1

Манчестър 2

Мейдстоун

Милтън Кийнс

Норич

Нотингам

Нюкасъл

Озуъстри

Оксфорд

Остров Ман, Дъглас

Питърбъро

Плимут

Портсмут

Престън

Пърт

Рединг

Рексъм

Саутенд-он-сии

Саутхемптън 1

Саутхемптън 2

Стафорд

Стоук он Трент

Стърминстър Нютън

Суиндън

Тънбридж Уелс

Уестън Супер Мер

Уисбийч

Уорингтън

Уотфорд

Устър/Уочестър

Уулвърхамптън

Фелтъм

Флийтууд

Хелмсфорд

Хемел-Хемпстед

Херефорд

Хъл

Чатъм 1

Чатъм 2

Честър 1

Честър 2

Шефилд

Полша

Варшава (Посолство)

Краков

Португалия

Лисабон (Посолство)

Сао Теотонио

Фаро

Република Корея

Сеул (Посолство)

Република Северна Македония

Скопие (Посолство)

Битоля (Генерално консулство)

Охрид

Струмица

Република Южна Африка

Претория (Посолство)

Мидранд

Кейптаун

Румъния

Букурещ (Посолство)

Русия

Москва (Посолство)

Екатеринбург (Консулство)

Санкт Петербург (Генерално консулство)

Саудитска Арабия

Рияд (Посолство)

САЩ

Алтамонт Спринг - Орландо, Флорида

Арлингтън Хайтс, Илинойс, Културен център "Магура"

Атланта, Джорджия

Бостън - Билрика

Бостън - Нютън

Брумал, Пенсилвания, Филаделфия

Вашингтон (Посолство 1)

Далас, Тексас

Денвър, Колорадо

Дес Плейнс 1, магазин "Малинчо", Илинойс 1

Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 1

Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 2

Детройт, Мичиган

Конкорд, Калифорния

Лас Вегас, Невада 1

Лос Анджелис (Генерално консулство)

Маунт Проспект, Илинойс

Маями - Форт Лодърдейл, Флорида

Минеаполис, Минесота

Нантъкет, Масачузетс

Норуолк, Кънектикът

Ню Брънсуик, Ню Джърси

Ню Йорк (Генерално консулство)

Ню Йорк, Куинс

Сакраменто - Кармайкъл, Калифорния

Сан Диего - Оушънсайд, Калифорния

Сан Франциско, Калифорния

Сейнт Луис, Мисури

Сейнт Питърсбърг, Флорида

Сиатъл - Едмъндс, Вашингтон

Синсинати, Охайо

Сънивейл - Сан Хосе, Калифорния

Финикс, Аризона

Хаянис-Кейп Код, Масачузетс

Хюстън, Тексас

Чикаго (Генерално консулство)

Шарлът - Матюс, Северна Каролина

Шилер Парк, Илинойс

Ървайн - Тъстин, Калифорния

Сингапур

Сингапур

Словакия

Братислава (Посолство)

Словения

Любляна (Посолство)

Сърбия

Белград (Посолство)

Босилеград

Ниш (Генерално консулство)

Нови Сад

Цариброд

Тунис

Тунис (Посолство)

Турция

Анкара (Посолство)

Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ

Анталия

Балъкесир

Балъкесир, Бандърма

Биледжик

Бурса (Консулска канцелария)

Бурса, Караджабей

Бурса, Орхангази

Бурса, район Инегьол

Бурса, район Инегьол (Йенидже)

Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер)

Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Бурса, район Йълдъръм (Миллет)

Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре)

Бурса, район Йълдъръм 1

Бурса, район Кестел 1

Бурса, район Кестел 2

Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1)

Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2)

Бурса, район Нилюфер (Караман)

Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш)

Бурса, район Нилюфер (Ючевлер)

Бурса, район Османгази (Алтънова)

Бурса, район Османгази (Багралбашъ)

Бурса, район Османгази (Демирташ)

Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1)

Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2)

Бурса, район Османгази (Оваакча)

Бурса, район Османгази (Юнусели)

Буюккаръщъран, обл. Къркларели

Гебзе 1

Гебзе 2

обл. Коджаели, общ. Даръджа

Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе

Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая

Измир, Алиага

Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1)

Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2)

Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер

Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле

Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2

Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1)

Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2)

Измир, община Мендерес, кв. Газипаша

Измир, район Борнова 1

Измир, район Борнова 2

Измир, район Борнова 3

обл. Коджаели, гр. Измит

Истанбул (Генерално консулство)

Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз

Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна)

Истанбул, кв. Гюнешли 1

Истанбул, кв. Гюнешли 2

Истанбул, общ. Картал 1

Истанбул, общ. Картал 2

Истанбул, общ. Авджълар 1

Истанбул, общ. Авджълар 2

Истанбул, общ. Арнавуткьой

Истанбул, общ. Байрампаша

Истанбул, общ. Башакшехир

Истанбул, общ. Бейликдюзю

Истанбул, общ. Газиосманпаша

Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач)

Истанбул, общ. Есенюрт 2 (Йорнек)

Истанбул, общ. Зейтинбурну

Истанбул, общ. Кючюкчекмедже

Истанбул, общ. Кагътхане

Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир

Истанбул, общ. Силиври

Истанбул, общ. Султанбейли

Истанбул, общ. Султангази

Истанбул, общ. Чаталджа

Къркларели

Къркларели, Ахметбей

Къркларели, Бабаески

Къркларели, Визе

обл. Коджаели, общ. Кьорфез, Дериндже

Люлебургаз 1

Люлебургаз 2

Маниса

Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ

обл. Коджаели, общ. Чайърова

обл. Сакария, общ. Сердиван

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе)

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Мармараджък)

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Саглък)

обл. Текирдаг, гр. Ергене (Улаш)

обл. Текирдаг, гр. Капаклъ

обл. Текирдаг, гр. Муратлъ

обл. Текирдаг, гр. Сарай

обл. Текирдаг, гр. Черкезкьой

обл. Текирдаг, гр.Текирдаг

Одрин (Генерално консулство)

Одрин-2, Йъл Илкокулу

Чанаккале, Меркез

Чорлу, кв. Румели

Чорлу, кв. Хавузлар 1

Чорлу, кв. Хавузлар 2

Чорлу, кв. Хавузлар 3

Чорлу, кв. Шейхсинан 1

Чорлу, кв. Шейхсинан 2

Чорлу, кв. Шейхсинан 3

Ялова

Ялова, Алтънова (Субашъ)

Ялова, Чифтликкьой

Украйна

Одеса (Генерално консулство)

Киев (Посолство)

Унгария

Будапеща (Посолство)

Финландия

Раума

Хелзинки (Посолство)

Турку

Франция

Париж (Посолство 1)

Париж (Посолство 2)

Париж (Посолство 3)

Бордо

Гренобъл

Лил

Лион

Марсилия

Монпелие

Нант

Ница

Рен

Сен-Назер

Страсбург (Постоянно представителство при СЕ)

Туар

Тулуза

Хърватия

Загреб (Посолство)

Черна гора

Подгорица (Посолство)

Чехия

Прага (Посолство 1)

Прага (Посолство 2)

Бърно

Ихлава

Либерец

Млада Болеслав

Пилзен

Швейцария

Берн (Посолство)

Базел

Женева (ПП на РБ)

Кройцлинген

Лозана

Локарно

Санкт Гален

Цуг

Цюрих 1

Цюрих 2

Швеция

Стокхолм (Посолство)

Гьотеборг

Малмьо

Япония

Токио (Посолство)







ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова







ЦвТ/ЕЛ

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