ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
TE1522IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 499-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 499-МИ
София, 20 август 2021 г.
ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Шумен, област Шумен
В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-10-30 от 19.08.2021 г. на Централната избирателна комисия, с предложение от Наталия Тодорова, в качеството й на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за област Шумен, за промени в ОИК - Шумен. Предлага се на мястото на Илиян Недков Недев - член на ОИК - Шумен, да бъде назначен Стоян Весков Русев.
Към предложението са приложени: декларация от Илиян Недков Недев за освобождаването му като член на ОИК - Шумен, по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стоян Весков Русев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Шумен, област Шумен, Илиян Недков Недев, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Шумен, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/ЕЛ
/ТЕ/