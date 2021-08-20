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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:24:01 20-08-2021
TE1522IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 499-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 499-МИ
София, 20 август 2021 г.


ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Шумен, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-10-30 от 19.08.2021 г. на Централната избирателна комисия, с предложение от Наталия Тодорова, в качеството й на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за област Шумен, за промени в ОИК - Шумен. Предлага се на мястото на Илиян Недков Недев - член на ОИК - Шумен, да бъде назначен Стоян Весков Русев.
Към предложението са приложени: декларация от Илиян Недков Недев за освобождаването му като член на ОИК - Шумен, по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стоян Весков Русев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Шумен, област Шумен, Илиян Недков Недев, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Шумен, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЙГ/ЕЛ
/ТЕ/

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20 август 2021

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 17 ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция и Глава пета, раздел ІV от Кодекса на труда, Българската телеграфна агенция (БТА) обявява конкурс за заемане на длъжността „Заместник генерален директор на БТА“.

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