ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 20 август 2021 / 15:22 Tweet

IR 15:22:31 20-08-2021

TE1521IR.003

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 498-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 498-МИ

София, 20 август 2021 г.





ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Никола Козлево, област Шумен



В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-10-38 от 19.08.2021 г. е постъпило писмо с предложение от Наталия Тодорова, в качеството й на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за област Шумен, за промени в ОИК - Никола Козлево. Предлага на мястото на Стоян Весков Русев - член на ОИК, да бъде назначена Катерина Тодорова Тодорова.

Към предложението са приложени: заявление от Стоян Весков Русев за освобождаването му като член на ОИК - Никола Козлево, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катерина Тодорова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Катерина Тодорова Тодорова, ЕГН . . . .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Матева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова





ЙГ/ЕЛ

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