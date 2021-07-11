ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 юли 2021 / 07:11 Tweet

IR 07:11:31 11-07-2021

TE0710IR.007

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 449-НС



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 449-НС

София, 10 юли 2021 г.





ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 345-НС от 28.06.2021 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън страната



С Решение номер 345-НС от 28.06.2021 г., изменено и допълнено с решения номер 359-НС от 01.07.2021 г., номер 375-НС от 02.07.2021 г. , номер 383-НС от 03.07.2021 г., номер 406-НС от 06.07.2021 г., номер 433-НС от 08.07.2021 г., номер 442-НС от 09.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, са назначени съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия, с вх. номер НС-23-481/05.07.2021 г., НС-23-492/05.07.2021 г., НС-23-495/05.07.2021 г., НС-23-523/08.07.2021 г., НС-23-481/05.07.2021 г., НС-23-492/05.07.2021 г., НС-23-495/05.07.2021 г., НС-23-523/08.07.2021 г., НС-23-547/09.07., НС-11-125/4/08.07.2021 г., НС-10-271/6/09.07.2021 г., НС-23-553/09.07.2021 г., НС-23-454/1/09.07.2021 г., НС-23-483/2/06.07.2021 г., НС-223-561/09.07.2021г., НС-11-155/3/09.07.2021г., НС-04-01-377/4/09.07.2021г.; НС-04-01-377/3/09.07.2021 г. са постъпили предложения за замени по смисъла на чл. 105 от ИК от парламентарно представени партии и коалиции, участвали в проведените консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии извън страната, както и допълнителни предложения от МВнР.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, т. 6 във връзка с чл. 102 и чл. 103 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И :



I. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение номер 345-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решения номер 359-НС/01.07.2021 г., номер 375-НС/02.07.2021 г., номер 383-НС/03.07.2021 г., номер 406-НС/06.07.2021 г., номер 433-НС/08.07.2021 г., номер 442-НС/09.07.2021 г., както следва:



ОСВОБОЖДАВА Дора Йолова Христова, ЕГН ... като член на СИК номер 325800686 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Сергей Николаев Стефанов, ЕГН ... като член на СИК номер 325800686 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.



ОСВОБОЖДАВА Емине Мустафова Ереджебова, ЕГН ... , като член на СИК номер 320900039 Белгия, Брюксел - Скарбек.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Гюлнур Мехмед Сали, ЕГН ... , като член на СИК номер 320900039 Белгия, Брюксел - Скарбек.



ОСВОБОЖДАВА Явор Димитров Александров, ЕГН ... като председател на СИК номер 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Борис Веселинов Николов, ЕГН ... като председател на СИК номер 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).



ОСВОБОЖДАВА Борис Веселинов Николов, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Явор Димитров Александров, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).



ОСВОБОЖДАВА Виктория Борисовна Гущюк, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер325900733 Украйна, Одеса (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Анна Феодоровна Казарян, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер325900733 Украйна, Одеса (Генерално консулство).



ОСВОБОЖДАВА Захари Огнянов Райков, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 325800679 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Петър Павлов Тодоров, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 325800679 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.



ОСВОБОЖДАВА Мая Душева Колева, ЕГН ... като член на СИК номер 325800683 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Иван Викторов Димитров, ЕГН ... като член на СИК номер 325800683 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.



ОСВОБОЖДАВА Мартин Симеонов Алексиев, ЕГН ... като председател член на СИК номер 325800629 Турция, Бурса (Консулска канцелария).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Дияна Николова Гъркова, ЕГН ... като председател член на СИК номер 325800629 Турция, Бурса (Консулска канцелария).



ОСВОБОЖДАВА Иванка Георгиева Каменова, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 325200567 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Златин Михайлов Куршумов, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 325200567 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 1.



ОСВОБОЖДАВА Таня Любенова Михайлова, ЕГН ... , като председател СИК номер 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Радка Тодорова Йорданова, ЕГН ... , като председател СИК номер 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.



ОСВОБОЖДАВА Аннамари Милкова Анчев, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Антониа Михайлова Керчева, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 325200569 САЩ, Дес Плейнс 2, Център "Малката България", Илинойс 3.



ОСВОБОЖДАВА Явор Евтимов Бачев, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 322200235 Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Валентина Пламенова Василева, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 322200235 Испания, Валенсия (Генерално консулство 1).



НАЗНАЧАВА Радослава Иванова Иванова, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 325200559 САЩ, Бостън 2, градска част, Масачузетс.



ОСВОБОЖДАВА Наталия Расимова Салимова, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800641 Турция, Бурса, район Кестел 2.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Румен Боянов Койчев, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800641 Турция, Бурса, район Кестел 2.



ОСВОБОЖДАВА Галин Рашков Мешков, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800670 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Диана Петрова Воева, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800670 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша.



ОСВОБОЖДАВА София Димитрова Атанасова, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Илиян Стоянов Петков, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

ОСВОБОЖДАВА Бонка Георгиева Левичарова, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Иван Николов Янев, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 325800681 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.



ОСВОБОЖДАВА Таска Тошкова Илиева, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800687 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Веселин Цанев Петков, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800687 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.



ОСВОБОЖДАВА Диян Колев Михов, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800688 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Никол-Лилиян Николаева Едрева, ЕГН ... , като член на СИК номер 325800688 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю.



ОСВОБОЖДАВА Красимира Павлова Драганова , ЕГН ... като член на СИК номер 322300299 Италия, Милано (Българско училище 1).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Радка Великова Минева, ЕГН ... като член на СИК номер 322300299 Италия, Милано (Българско училище 1).



ОСВОБОЖДАВА Красимира Павлова Драганова , ЕГН ... като член на СИК номер 322300300 Италия, Милано (Българско училище 2).

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Радка Великова Минева, ЕГН ... като член на СИК номер 322300300 Италия, Милано (Българско училище 2)



ОСВОБОЖДАВА Вяра Борисова Прешелкова, ЕГН ... като председател на СИК номер 321500208 Дания, Тааструп.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Христо Иванов Тупчев, ЕГН ... като председател на СИК номер 321500208 Дания, Тааструп.



ОСВОБОЖДАВА Христо Иванов Тупчев, ЕГН ... като секретар на СИК номер 321500208 Дания, Тааструп.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Шенол Селим Ибрям, ЕГН ... като секретар на СИК номер 321500208 Дания, Тааструп.



ОСВОБОЖДАВА Кристина Валентинова Кехайова, ЕГН ... като член на СИК номер 321500208 Дания, Тааструп.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Георги Митев Георгиев, ЕГН ... като член на СИК номер 321500208 Дания, Тааструп.



ОСВОБОЖДАВА Георги Цветков Дамянов като член на СИК номер 324400532 Полша, Варшава (Посолство).



НАЗНАЧАВА Стефка Димитрова Николова - Бенза, ЕГН ... като член на СИК номер 324400532 Полша, Варшава (Посолство).



ОСВОБОЖДАВА Мартин Тодоров Тодоров като заместник-председател на СИК номер 324300484 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).

НАЗНАЧАВА Маргарита Петрова Петрова, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 324300484 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 3).



ОСВОБОЖДАВА Мая Василева Василева като председател на СИК номер 324300483 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Павла Валентинова Миткова, ЕГН ... , като председател на СИК номер 324300483 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 2).



ОСВОБОЖДАВА Валери Иванов Настев, като член на СИК номер 324300496 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.

НАЗНАЧАВА Даниела Михаелов Смилова, ЕГН ... , като член на СИК номер 324300496 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Оксфорд.



ОСВОБОЖДАВА Мария Крумова Гакева, като председател на СИК номер 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

НАЗНАЧАВА Виктория Руменова Захариева, ЕГН ... , като председател на СИК номер 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.



ОСВОБОЖДАВА Мария Светославова Кочева, като секретар на СИК номер 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

НАЗНАЧАВА Мария Найденова Никифорова, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 324300494 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.



ОСВОБОЖДАВА Стефан Петров Стефанов, като член на СИК номер 324300492 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.

НАЗНАЧАВА Веска Ташкова Начева, ЕГН ... , като член на СИК номер 324300492 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Норич.



ОСВОБОЖДАВА Георги Кирилов Трайков , ЕГН ... , като секретар на СИК номер 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).

НАЗНАЧАВА Ивайло Симеонов Марчев, ЕГН ... 8, като секретар на СИК номер 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).



ОСВОБОЖДАВА Георги Маринов Маринов, като член на СИК номер 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).

НАЗНАЧАВА Ива Христова Августинова, ЕГН ... , като член на СИК номер 324300441 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 1).



ОСВОБОЖДАВА Иван Василев Иванов, като член на СИК номер 324300442 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 2).

НАЗНАЧАВА Георги Кирилов Трайков , ЕГН ... , като член на СИК номер 324300442 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 2).



ОСВОБОЖДАВА Наталия Денчева Петрова, като председател на СИК номер 324300444 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 4).

НАЗНАЧАВА Калина Пламенова Иванова, ЕГН ... , като председател на СИК номер 324300444 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Баркинг 4).



ОСВОБОЖДАВА Десислава Стефанова Карагьозова, като член на СИК номер 324300517 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд.

НАЗНАЧАВА Карина Стоянова , ЕГН ... , като член на СИК номер 324300517 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Уотфорд.



ОСВОБОЖДАВА Марияна Пламенова Христова, като заместник-председател на СИК номер 324300528 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 3.

НАЗНАЧАВА Стефка Пламенова Станчева, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК номер 324300528 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 3.



ОСВОБОЖДАВА Катя Миткова Дойчева, като член на СИК номер 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Тодорка Цветанова Гаврилова, ЕГН ... , като член на СИК номер 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1.



ОСВОБОЖДАВА Кремена Красимирова Захариева, като секретар на СИК номер 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,Чатъм 1



НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Марияна Пламенова Христова, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 324300526 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Чатъм 1



ОСВОБОЖДАВА Иванка Ангелова Хаджиева, като член на СИК номер 324300513 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Тънбридж Уелс.

НАЗНАЧАВА Ивалина Ивайлова Иванова, ЕГН ... , като член на СИК номер 324300513 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Тънбридж Уелс.



ОСВОБОЖДАВА Божин Костадинов Джинков, като член на СИК номер 323900365 Нидерландия, Айндховен.

НАЗНАЧАВА Денко Милков Гугутков, ЕГН ... , като член на СИК номер 323900365 Нидерландия, Айндховен.



ОСВОБОЖДАВА Женя Костадинова Щерева, като секретар на СИК номер 323900381 Нидерландия, Хилверсум.

НАЗНАЧАВА Янко Кирилов Рибарски, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 323900381 Нидерландия, Хилверсум.



ОСВОБОЖДАВА Ирина Василева Куртова, като член на СИК номер 323900362 Нидерландия, Хага (Посолство 1).

НАЗНАЧАВА Ружица Маринова Филчева, ЕГН ... , като член на СИК номер 323900362 Нидерландия, Хага (Посолство 1).



ОСВОБОЖДАВА Виждан Вежди Мехмед, като член на СИК номер 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Анжела Георгиева Димитрова, ЕГН ... , като член на СИК номер 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).



ОСВОБОЖДАВА Борислава Христова Попова, като член на СИК номер 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).

НАЗНАЧАВА Емилия Николаева Трайкова, ЕГН ... , като член на СИК номер 323900363 Нидерландия, Хага (Посолство 2).



ОСВОБОЖДАВА Емрах Мюсреф Мехмед, като председател на СИК номер 323900364 Нидерландия, Хага 3.

НАЗНАЧАВА Мая Бойкова Коцева - Станева, ЕГН ... , като председател на СИК номер 323900364 Нидерландия, Хага 3.



ОСВОБОЖДАВА Велизар Калинов Анастасов, като член на СИК номер 323900379 Нидерландия, Утрехт.



ОСВОБОЖДАВА Волен Петров Влъчков, като председател на СИК номер 323900379 Нидерландия, Утрехт.



НАЗНАЧАВА Велизар Калинов Анастасов,ЕГН ... , като председател на СИК номер 323900379 Нидерландия, Утрехт.



ОСВОБОЖДАВА Димитър Цанков Стефанов, като член на СИК номер 324300402 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст.

НАЗНАЧАВА Живко Русев Пиперов, ЕГН ... , като член на СИК номер 324300402 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Белфаст.



ОСВОБОЖДАВА Ралица Георгиева Гатева, като председател на СИК номер 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.

НАЗНАЧАВА Таня Светославова Станчева, ЕГН ... , като председател на СИК номер 321200088 Германия ФР, Дортмунд 2.



ОСВОБОЖДАВА Антон Дянков Колев, като член на СИК номер 321200093 Германия ФР, Дюселдорф 3.

НАЗНАЧАВА Стойко Николаев Стоев, ЕГН ... , като член на СИК номер 321200093 Германия ФР, Дюселдорф 3.



ОСВОБОЖДАВА Ивайло Красимиров Илиев, като председател на СИК номер 322200266 Испания, Палма де Майорка 1.

НАЗНАЧАВА Теодора Йорданова Христова, ЕГН ... , като председател на СИК номер 322200266 Испания, Палма де Майорка 1.



ОСВОБОЖДАВА Петър Евдокимов Спасов, ЕГН ... като член на СИК номер 324300457 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Палмърс Грийн 1).



ОСВОБОЖДАВА Нели Василева Гедова, ЕГН ... като заместник-председател на СИК номер 322500329 Канада, Монреал 4, Южен бряг.



ОСВОБОЖДАВА Георги Стоянов Георгиев, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК номер 324300485 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4).

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Цветомир Альошев Янев, ЕГН ... , като заместник-председател на СИК номер 324300485 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Посолство 4).



ОСВОБОЖДАВА Георги Георгиев Янчев, ЕГН ... , като председател на СИК номер 322700342 Кипър, Полис Хрисохус.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Радостина Жекова Жекова, ЕГН ... , като председател на СИК номер 322700342 Кипър, Полис Хрисохус.



ОСВОБОЖДАВА Елина Нинова Кирилова-Лазаров, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 322500328 Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.

НАЗНАЧАВА НА НЕЙНО МЯСТО Явор Милчев Антов, ЕГН ... , като секретар на СИК номер 322500328 Канада, Монреал 3, Гринфийлд парк.



ОСВОБОЖДАВА Димитър Емилов Иванов, ЕГН ... , като член на СИК номер 326600779 Швейцария, Цюрих - 2.

НАЗНАЧАВА НА НЕГОВО МЯСТО Георги Николаев Георгиев, ЕГН ... , като член на СИК номер 326600779 Швейцария, Цюрих - 2.



II. УТВЪРЖДАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната, съгласно Приложение номер 1 към настоящото решение.



Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова





ЕС/ЕС



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