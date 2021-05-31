ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 31 май 2021 / 15:04 Tweet

IR 15:04:01 31-05-2021

MH1503IR.006

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 166-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 166-МИ

София, 31 май 2021 г.





ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали



В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-150 от 29.05.2021 г. от Павел Богомилов Гатев - заместник-председател на ОИК - Момчилград, с искане за освобождаване от заеманата длъжност.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Момчилград, област Кърджали, Павел Богомилов Гатев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова





ЕЧ/ЛТ

/МХ/



