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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:04:01 31-05-2021
MH1503IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 166-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 166-МИ
София, 31 май 2021 г.


ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-150 от 29.05.2021 г. от Павел Богомилов Гатев - заместник-председател на ОИК - Момчилград, с искане за освобождаване от заеманата длъжност.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Момчилград, област Кърджали, Павел Богомилов Гатев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЕЧ/ЛТ
/МХ/

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