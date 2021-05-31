ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
MH1503IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 166-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 166-МИ
София, 31 май 2021 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали
В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпило заявление с вх. номер МИ-15-150 от 29.05.2021 г. от Павел Богомилов Гатев - заместник-председател на ОИК - Момчилград, с искане за освобождаване от заеманата длъжност.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Момчилград, област Кърджали, Павел Богомилов Гатев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЛТ
/МХ/