ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 4 септември 2020 / 17:21 Tweet

IR 17:21:31 04-09-2020

MM1720IR.009

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1884-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 1884-МИ

София, 4 септември 2020 г.



ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали



В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-435 от 31.08.2020 г. е постъпило писмо от ОИК - Момчилград с приложено заявление от Маноел Трифонов Баръмов за освобождаването му като член на ОИК - Момчилград, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Момчилград, област Кърджали, Маноел Трифонов Баръмов, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кристина Стефанова



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ











/ММ/



