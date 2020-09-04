ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
MM1720IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1884-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 1884-МИ
София, 4 септември 2020 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали
В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-435 от 31.08.2020 г. е постъпило писмо от ОИК - Момчилград с приложено заявление от Маноел Трифонов Баръмов за освобождаването му като член на ОИК - Момчилград, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Момчилград, област Кърджали, Маноел Трифонов Баръмов, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Стефанова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЕЛ
/ММ/