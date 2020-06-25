ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 25 юни 2020 / 13:00 Tweet

IR 13:00:31 25-06-2020

PP1259IR.010

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1831-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 1831-МИ

София, 25 юни 2020 г.



ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област



Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-369 от 23.06.2020 г. от Атанас Ангелов Танев за освобождаването му като секретар на ОИК - Своге, Софийска област, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Своге, Софийска област, Атанас Ангелов Танев, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

КС/ЛТ



/ПП/



