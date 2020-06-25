ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
PP1259IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1831-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 1831-МИ
София, 25 юни 2020 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-369 от 23.06.2020 г. от Атанас Ангелов Танев за освобождаването му като секретар на ОИК - Своге, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Своге, Софийска област, Атанас Ангелов Танев, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЛТ
/ПП/