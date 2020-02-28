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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:40:31 28-02-2020
GI1537IR.023
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1778-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1778-МИ
София, 28 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-158/1/ от 26.02.2020 г. от Емануела Николаева Миликина за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Костенец, Софийска област, Емануела Николаева Миликина, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СД/МБ


/ГИ/

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