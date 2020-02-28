ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
IR 15:40:31 28-02-2020
GI1537IR.023
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1778-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 1778-МИ
София, 28 февруари 2020 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-158/1/ от 26.02.2020 г. от Емануела Николаева Миликина за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Костенец, Софийска област, Емануела Николаева Миликина, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/МБ
/ГИ/
GI1537IR.023
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1778-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 1778-МИ
София, 28 февруари 2020 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-158/1/ от 26.02.2020 г. от Емануела Николаева Миликина за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Костенец, Софийска област, Емануела Николаева Миликина, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/МБ
/ГИ/