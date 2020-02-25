ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
IR 13:13:31 25-02-2020
PP1310IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1766-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1766-МИ
София, 25 февруари 2020 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. НОМЕР МИ-15-158 от 21.02.2020 г. от Руменка Петрова Паунова за освобождаването й като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, Руменка Петрова Паунова, ЕГН . . . , и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ
/ПП/
PP1310IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1766-МИ
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1766-МИ
София, 25 февруари 2020 г.
ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. НОМЕР МИ-15-158 от 21.02.2020 г. от Руменка Петрова Паунова за освобождаването й като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, Руменка Петрова Паунова, ЕГН . . . , и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ
/ПП/