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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:13:31 25-02-2020
PP1310IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1766-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
НОМЕР 1766-МИ
София, 25 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област
Постъпило е заявление в ЦИК с вх. НОМЕР МИ-15-158 от 21.02.2020 г. от Руменка Петрова Паунова за освобождаването й като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, Руменка Петрова Паунова, ЕГН . . . , и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ

/ПП/

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