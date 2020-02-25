ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 25 февруари 2020 / 13:11 Tweet

IR 13:13:31 25-02-2020

PP1310IR.002

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1766-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

НОМЕР 1766-МИ

София, 25 февруари 2020 г.



ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област

Постъпило е заявление в ЦИК с вх. НОМЕР МИ-15-158 от 21.02.2020 г. от Руменка Петрова Паунова за освобождаването й като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Костенец, Софийска област, Руменка Петрова Паунова, ЕГН . . . , и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

СД/ЕЛ



/ПП/



