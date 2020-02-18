ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 18 февруари 2020 / 15:28 Tweet

IR 15:30:01 18-02-2020

PP1527IR.027

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1759-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 1759-МИ

София, 18 февруари 2020 г.



ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костенец, Софийска област

Постъпило е заявление в ЦИК с вх. номер МИ-15-115/1/ от 17.02.2020 г. от Виктория Кирилова Станкова за освобождаването й като член на ОИК - Костенец, Софийска област, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Костенец, Софийска област, Виктория Кирилова Станкова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова



СД/МБ





/ПП/



