ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 24 септември 2019 / 18:55 Tweet

IR 18:56:31 24-09-2019

GI1854IR.021

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1183-МИ



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 1183-МИ

София, 24 септември 2019 г.



ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Цар Калоян, област Разград



Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-391 от 24.09.2019 г. от Елиз Халил - председател на ОИК - Цар Калоян, към което е приложено предложение от Коалиция "Демократична България - обединение" за освобождаване от състава на ОИК на Костадин Тодоров Николов - член на ОИК - Цар Калоян, който да бъде заменен с Галя Йорданова Димитрова.

Към предложението са приложени: заявление от Костадин Тодоров Николов за освобождаването му като член на ОИК - Цар Калоян, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Йорданова Димитрова.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, т. 1, ал. 1 ИК за освобождаване на Костадин Тодоров Николов като член в ОИК - Цар Калоян и съответно за назначаване на Галя Йорданова Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Цар Калоян, област Разград, Костадин Тодоров Николов ЕГН . . . и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Цар Калоян, област Разград, Галя Йорданова Димитрова, ЕГН . . .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова





ТЙ/ЕЛ













/ГИ/



