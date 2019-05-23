ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
IR 08:13:01 23-05-2019
PP0812IR.044
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 386-ЕП
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 386-ЕП
София, 22 май 2019 г.
ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение номер 305-ЕП от 13 май 2019 г., допълнени с Решение номер 364-ЕП от 20 май 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение номер 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение номер 353-ЕП от 18 май 2019 г. и Решение номер 364-ЕП от 20 май 2019 г. на ЦИК, писма на Министерството на външните работи с вх. номер ЕП-04-01-147 от 21.05.2019 г., вх. номер ЕП-04-01-1471 от 22.05.2019 г. и предложение от ПП ДПС с вх. номер ЕП-10-567 от 21.05.2019 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
I. ПОПЪЛВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
1. Секционна избирателна комисия номер 320100001, Австралия, Канбера (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Иванова Кaнева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанета Маринова Българанова
СЕКРЕТАР: Илиян Александров Даргънов
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Руменов Васев
Десислава Йорданова Петрова
2. Секционна избирателна комисия номер 320200002, Австрия, Виена (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Господинов Киров
СЕКРЕТАР: Десислава Георгиева Чакърова
ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов
Шенол Шукриев Ахмедов
Деница Захариева Кръстева
3. Секционна избирателна комисия номер 320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиен Тодоров Желев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Спасов Пеев
СЕКРЕТАР: Иван Маринов Господинов
ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Ясенов
Мустафа Якубов Мехмедов
Константин Димитров Станев
4. Секционна избирателна комисия номер 320200004, Австрия, Залцбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тюркян Керимова Чакърова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Иванов Ангелов
СЕКРЕТАР: Живко Николаев Тачев.
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Александрова НецоваБогданова
Ивайло Върбанов Ценов
5. Секционна избирателна комисия номер 320200005, Австрия, Инсбрук - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Димитрова Вълкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Атанасова Петкова
СЕКРЕТАР: Вероника Славчева Йорданова
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Миткова Андреева
Янко Велков Велев
6. Секционна избирателна комисия номер 320200006, Австрия, Линц - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Благоев Златков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Милчева Параскевова
СЕКРЕТАР: Гергана Данчева Данева
ЧЛЕНОВЕ: Нина Николова Николова
Янка Драгомирова Нанева
7. Секционна избирателна комисия номер320200007, Австрия, Брегенц - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Григорова Спасова-
Щрюбиг
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Йорданова Илиева
СЕКРЕТАР: Ваня Андреева Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Сотирова Коева
Димитър Филипов Серафимов
8. Секционна избирателна комисия номер 320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Недялкова Пъкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Ичкова Димова-Желева
СЕКРЕТАР: Венета Дончева Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Цанова Обретенчева
Кирил Ангелов Апостолов
9. Секционна избирателна комисия номер 320400009, Албания, Тирана (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Иванова Костадинова Райчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Добринов Тодоров
СЕКРЕТАР: Гентиан Фетах Кочи
ЧЛЕНОВЕ: Миранда Хусни Бело
Мария Димитрава Пеева
10. Секционна избирателна комисия номер 320500010, Алжир, Алжир (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мадлена Ивова Калчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Меглена Николаева Тотина
СЕКРЕТАР: Георги Гаврилов Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Таничка Бориславова Чипева
Методи Кирилов Делев
11. Секционна избирателна комисия номер 320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Георгиев Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евтим Рангелов Рангелов
СЕКРЕТАР: Валентин Стефанов Бабов
ЧЛЕНОВЕ: Петя Григорова Захариева
Мартин Дочев Дочев
12. Секционна избирателна комисия номер 320700012, Армения, Ереван (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Петров Атанасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Райчева Славова-Щерева
СЕКРЕТАР: Симеон Христов Каймакчиев
ЧЛЕНОВЕ: Мария Атанасова Кълбова
Иван Христов Радков
13. Секционна избирателна комисия номер 320800013, Беларус, Минск (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Ганев Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Борисова Кирилова
СЕКРЕТАР: Мария Любомирова Цонева
ЧЛЕНОВЕ: Полина Кръстева Карадимова
Георги Стефанов Гюров
14. Секционна избирателна комисия номер 320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски
СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова
ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова
Пашаянова
Севим Мехмедова Ибрямова
Димитринка Тодорова Динкова
15. Секционна избирателна комисия номер 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елин Николаев Сиджимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Ремзи Амди
СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева
Белкие Бахриева Юсеинова
Слави Митков Георгиев
16. Секционна избирателна комисия номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина
СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
Тезджан Шабан Вахид
Йово Панчев Панчев
17. Секционна избирателна комисия номер 320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айлин Фахриева Сюлейманова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев
СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю
Отосен
ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов
Танер Джафер Хаккъ
Даниела Василева Драмбозова
18. Секционна избирателна комисия номер 320900018, Белгия, Гент - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов
СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман
ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов
Пенчо Христов Пенчев
19. Секционна избирателна комисия номер 320900019, Белгия, Льовен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Емилиянова Атипова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хессе
СЕКРЕТАР: Преслав Илич Митранов
ЧЛЕНОВЕ: Варужан Вартан Апелян
Божидар Виолинов Патинов
20. Секционна избирателна комисия номер 321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Боянов Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Христова Николова
СЕКРЕТАР: Георги Василев Манолов
ЧЛЕНОВЕ: Венелина Йорданова РашеваНиколова
Ана Борисова Николова
21. Секционна избирателна комисия номер 321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Найденов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Антонова Савова
СЕКРЕТАР: Теодора Димитрова Нецова
ЧЛЕНОВЕ: Виктор Карамфилов Гюров
Петър Станков Петров
22. Секционна избирателна комисия номер 321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Чавдарова Кисьова
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Господинова Варадинова
Мария Иванова Ангелиева
23. Секционна избирателна комисия номер 321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Желязкова
Страволемова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катрин Николаева Иванова
СЕКРЕТАР: Сали Байрам Кочаков
ЧЛЕНОВЕ: Йоанна Юлиянова Колева
Таня Койчева Вълова-Кирякова
24. Секционна избирателна комисия номер 321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Михайлов Михайлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Димитров Томов
СЕКРЕТАР: Гергана Денева Генчева
ЧЛЕНОВЕ: Калоян Иванов Алексиев
Надя Михайлова Кръстева
25. Секционна избирателна комисия номер 321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрия Валентинова Вълкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Илиева Ковачка
СЕКРЕТАР: Мартин Тодоров Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова
Силвия Михова Методиева
26. Секционна избирателна комисия номер 321200026, Великобритания, Саутхамптън - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Христова Танева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Иванова
СЕКРЕТАР: Джемиле Алиосманова Мейзинева-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Самуилов Василев
Диана Пенчева Спасова
27. Секционна избирателна комисия номер 321200027, Великобритания, Уочестър парк- 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добромир Милков Трифонов
СЕКРЕТАР: Милка Стефанова Гирова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Енчева
Надежда Трифонова Радева
28. Секционна избирателна комисия номер 321200028, Великобритания, Брайтън - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Самарджийска
СЕКРЕТАР: Нонка Стоянова Котева
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Пламенова Ангелова
Светла Христова Дионисиева
29. Секционна избирателна комисия номер 321200029, Великобритания, Бристол - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Георгиева Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Василева
СЕКРЕТАР: Анни Милева Пашалийска
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Петров Тасев
Йорданка Йосифова Ганчева
30. Секционна избирателна комисия номер 321200030, Великобритания, Глазгоу - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Миленов Бойчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Мартинова Савчева
СЕКРЕТАР: Симеон Евгений Скопалик
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Венцеславова Среброва
Светозар Ангелов Димитров
31. Секционна избирателна комисия номер 321200031, Великобритания, Глостър - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Христов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Василев Връбчев
СЕКРЕТАР: Калина Миткова Бонева
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Иванова Павлова
Боряна Илиева Стойнова
32. Секционна избирателна комисия номер 321200032, Великобритания, Единбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Янкова Янкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Стефанов Йорданов
СЕКРЕТАР: Веселка Георгиева Цвяткова
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Сергеева Алвас
Ясен Христов Василкьов
33. Секционна избирателна комисия номер 321200033, Великобритания, Екситър - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Иванов Соколов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Йовчева Георгиева-Танева
СЕКРЕТАР: Весислава Атанасова Желева
ЧЛЕНОВЕ: Павел Веселинов Ненов
Андрей Красимиров Влахов
34. Секционна избирателна комисия номер 321200034, Великобритания, Кеймбридж - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Колев Мийков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Борисов Димов
СЕКРЕТАР: Красимир Василев Кондев
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Петров Костадинов
Лиляна Миркова Димитрова-
Ацева
35. Секционна избирателна комисия номер 321200035, Великобритания, Ковънтри - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Христова Христозова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Василева Пенчева
СЕКРЕТАР: Гергана Мина Стефанова
ЧЛЕНОВЕ: Илиан Захариев Илиев
Десислава Людмилова Стойчева
36. Секционна избирателна комисия номер 321200036, Великобритания, Крю - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тезджан Исмаил Сабри
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стоянов Илиев
СЕКРЕТАР: Иван Алексиев Атанасов
ЧЛЕНОВЕ: Стилиян Георгиев Ченев
Мирослава Дойчинова Дойчинова
37. Секционна избирателна комисия номер 321200037, Великобритания, Лийдс - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Пламенов Арабаджийски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георгия Диянова Томова
СЕКРЕТАР: Мехмед Хашим Рамадан
ЧЛЕНОВЕ: Иван Станчев Иванов
Васил Асенов Асенов
38. Секционна избирателна комисия номер 321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Максимов Джамбазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Максимилиана Илиева Емилова
СЕКРЕТАР: Цанка Кръстева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Надя Георгиева Андреева
Марияна Атанасова Минчева
39. Секционна избирателна комисия номер 321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Маринова Вълканова
СЕКРЕТАР: Димитрина Василева Асенова
ЧЛЕНОВЕ: Илия Коцев Асенов
Ани Спасова Петкова
40. Секционна избирателна комисия номер 321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кръстина Андреева Атанасова
СЕКРЕТАР: Борис Стоянов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов
Анастасия Зосимова Маргаритова
Любомир Николаев Талев
41. Секционна избирателна комисия номер 321200041, Великобритания, Норич - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Христова Боралиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Костадинова Костадинова
СЕКРЕТАР: Бистра Георгиева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Елена Стефанова Кафеджиева
Борислав Станимиров Станимиров
42. Секционна избирателна комисия номер 321200042, Великобритания, Нотингам - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лазарина Мариянова Попова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Владимирова Белчева
СЕКРЕТАР: Боряна Йорданова Стойкова-
Димова
ЧЛЕНОВЕ: Дешка Иванова Пасева
Таня Владимирова Милова
43. Секционна избирателна комисия номер 321200043, Великобритания, Оксфорд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Василев Василев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоанна Тихомирова Василева
СЕКРЕТАР: Весела Александрова Хауел
ЧЛЕНОВЕ: Симона Венциславова Петрова
Тихомир Борисов Тихомиров
Валентина Методиева
Александрова-Кирова
44. Секционна избирателна комисия номер 321200044, Великобритания, Чатам - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Андреев Гюнелиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цвета Димитрова Созонова
СЕКРЕТАР: Мирослава Петкова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Яна Емилова Еманоилова
Станислава Пламенова Манолова
45. Секционна избирателна комисия номер 321200045, Великобритания, Шефилд - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Иванов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светомир Борисов Цоков
СЕКРЕТАР: Евгений Кръстев Казаков
ЧЛЕНОВЕ: Христина Стефанова Брадистилова
Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова
46. Секционна избирателна комисия номер 321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерсин Бехчет Ибрям
СЕКРЕТАР: Радина Витанова Ралчева
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Костадинова Станева
Станислав Колев Стоянов
Владислава Христова Бербенкова
Галина Лалева Лалева
47. Секционна избирателна комисия номер 321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катерина Тодорова Кобакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорж Ветцолд
СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Вълкова Георгиева
Соня Йорданова Керимова
Калина Кирилова Кръстева
Борислав Петров Петранов
48. Секционна избирателна комисия номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Станишева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Йорданова Нигш
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева
ЧЛЕНОВЕ: Евшен Гюрсел Такавит
Венета Борисова Терзиева
Ганчо Савин Савов
Мариана Георгиева Минкин
49. Секционна избирателна комисия номер 321300049, ФР Германия, Бремен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Николаева Пешина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Александрова Кръстева
СЕКРЕТАР: Вихрен Владимиров Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Калин Георгиев Апостолов
Даниел Банов Данов
50. Секционна избирателна комисия номер 321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Владимиров Абаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Александров Ганчев
СЕКРЕТАР: Ирена Петрова Римпопова
ЧЛЕНОВЕ: Елица Галинова Желязкова
Пламен Владимиров Бакалов
51. Секционна избирателна комисия номер 321300051, ФР Германия, Дортмунд - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Георгиева Христова
СЕКРЕТАР: Севил Али Али
ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова
Боряна Найденова Танева
52. Секционна избирателна комисия номер 321300052, ФР Германия, Дрезден - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Христов Христов
СЕКРЕТАР: София Руменова Трайкова
ЧЛЕНОВЕ: Александър Каменов Илиев
Евгения Георгиева Дъгарадина
53. Секционна избирателна комисия номер 321300053, ФР Германия, Ерфурт - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Веселинова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Мирева Йорданова
СЕКРЕТАР: Антон Златинов Тенев
ЧЛЕНОВЕ: Вяра Николаева Кирчева
Стефан Тодоров Йонков
54. Секционна избирателна комисия номер 321300054, ФР Германия, Карлсруе - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Начева Накова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Митков Тошовски
СЕКРЕТАР: Цветелина Николаева Николова
ЧЛЕНОВЕ: Яна Радева Йорданова
Геновева Георгиева Христова
55. Секционна избирателна комисия номер 321300055, ФР Германия, Констанц - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Минкова ПъдешкаАманфо
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Христов Опрев
СЕКРЕТАР: Марияна Стефанова Станчева
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Димитрова Димитрова
Деляна Мирославова Маслинкова
56. Секционна избирателна комисия номер 321300056, ФР Германия, Кьолн - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Светославова Огнянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Йорданова Никова
СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева
ЧЛЕНОВЕ: Елена Златева Димитрова
Румен Минев Бонев
57. Секционна избирателна комисия номер 321300057, ФР Германия, Лайпциг - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиза Стоянова Ангелова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова Комитова
СЕКРЕТАР: Светла Гергова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Жана Иванова Кънчева
Стоян Михайлов Михайлов
58. Секционна избирателна комисия номер 321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Николова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Тодорова
СЕКРЕТАР: Божидара Гешева Гешева
ЧЛЕНОВЕ: Антон Петров Кирев
Марияна Александрова Георгиева
59. Секционна избирателна комисия номер 321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Петрова Кущилова
СЕКРЕТАР: Любка Василева Каракостова
ЧЛЕНОВЕ: Евелина Момчилова Стратиева
Николай Спасов Георгиев
60. Секционна избирателна комисия номер 321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преслава Димитрова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Трифонов Крумов
СЕКРЕТАР: Емилия Ганева Михайлова-
Проданова
ЧЛЕНОВЕ: Дамян Стефанов Карабалиев
Валентин Динев Вълев
61. Секционна избирателна комисия номер 321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Пенчева Пенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йорданова Георгиева
СЕКРЕТАР: Бойко Петров Петров
ЧЛЕНОВЕ: Анна Йорданова Тьонис
Райна Иванова Испанска
62. Секционна избирателна комисия номер 321300062, ФР Германия, Нюрнберг - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Веселинов Манушев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Петров Йонев
СЕКРЕТАР: Тодорка Николова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Димитров Иванов
Веселин Василев Горнишки
63. Секционна избирателна комисия номер321300063, ФР Германия, Регенсбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Антонова Тончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовеста Викторова Цонева
СЕКРЕТАР: Станислава Пенчева Цветкова-
Христова
ЧЛЕНОВЕ: Марина Венелинова Далаберова
Мартин Игнатов Колев
64. Секционна избирателна комисия номер 321300064, ФР Германия, Фрайбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Минков Панов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Христов Младенов
СЕКРЕТАР: Мария Димитрова Мичкова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Иванов Атанасов
Делина Атанасова Джонджорова
65. Секционна избирателна комисия номер 321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Георгиева Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Христов Метев
СЕКРЕТАР: Людмил Милчев Василев
ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа
Кристина Здравкова Иванова
Деница Йорданова ПалежеваЮнгич
Мариета Янева Милева
66. Секционна избирателна комисия номер 321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозар Бонев Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Иванова Рълева
СЕКРЕТАР: Недялка Рангелова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Стелияна василева Симеонова
Гергана Захариева Козарова
Станка Иванова Касконе
Весела Бориславова Ацева
67. Секционна избирателна комисия номер 321300067, ФР Германия, Хановер - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Костадинова Калоферова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвена Генадиева Симеонова
СЕКРЕТАР: Ася Драгомирова Балтаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Антония Тодорова Михайлова
Стоянка Стоянова Георгиева
68. Секционна избирателна комисия номер 321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райко Радославов Синев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илонка Тихомирова Спасова-
Дамянова
СЕКРЕТАР: Соня Костова Костова-Цилликен
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Николов Димитров
Илиана Илиева Тонова
69. Секционна избирателна комисия номер 321300069, ФР Германия, Аахен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Николаев Манолов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димитров Попов
СЕКРЕТАР: Явор Иванчев Добрев
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев
Мартина Първанова Кехайова
70. Секционна избирателна комисия номер 321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Николаева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Руменова Церовска
СЕКРЕТАР: Любов Евгениева Загорска
ЧЛЕНОВЕ: Дорина Проданова Балева
Данчо Добринов Мичев
71. Секционна избирателна комисия номер 321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Славчев Борисов
СЕКРЕТАР: Екатерина Асенова Благоева
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова
Здравка Евгениева Михайлова
72. Секционна избирателна комисия номер 321500072, Гърция, Атина (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Петрова Добрева-
Фарконас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Марков Игнатов
СЕКРЕТАР: Златка Господинова Фрагу
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Найденова
Веселин Иванов Иванов
73. Секционна избирателна комисия номер 321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорка Петрова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Арсова Ятра
СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Великова Пенева
Данаил Георгиев Дражев
74. Секционна избирателна комисия номер 321500074, Гърция, Кавала - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генка Йовчева Пападопулос
СЕКРЕТАР: Силвия Веселинова Гочева
ЧЛЕНОВЕ: Христина Костадинова Христова
Тодор Тодоров Петров
75. Секционна избирателна комисия номер 321500075, Гърция, Каламата - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Богданова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Цветкова Велева
СЕКРЕТАР: Елица Диманова Ваклинова
ЧЛЕНОВЕ: Мими Нейчева Димова
Димитър Стоянов Божилов
76. Секционна избирателна комисия номер 321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диньо Георгиев Колев
СЕКРЕТАР: Иван Борисов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова
Цветелина Цветославова Георгиева
Цветелина Атанасова Иванова
77. Секционна избирателна комисия номер 321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Николова Иванова
СЕКРЕТАР: Кирил Любенов Предов
ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки
Елка Илиева Стоянова
Нина Костадинова Митова
78. Секционна избирателна комисия номер 321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР: Светла Матева Матева
ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева
Маргарита Петкова Ценкова
Иван Спасов Чалъков
79. Секционна избирателна комисия номер 321500079, Гърция, о. Крит-Ханя - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Стефанова Тодорова
СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов
Милка Кирилова Кръстева
Йоханес Рупен Крикорян
80. Секционна избирателна комисия номер 321500080, Гърция, Неа Муданя - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Денчева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Янев Николов
СЕКРЕТАР: Веселина Михайлова Миту
ЧЛЕНОВЕ: Руслан Белизаров Баждеков
Мария Иванова Бояджиева-Гунели
81. Секционна избирателна комисия номер 321500081, Гърция, Никити - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Михайлов Неделчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев Добрев
СЕКРЕТАР: Радина Александрова Миленчева
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Узунов
Мая Григорова Стоименова
82. Секционна избирателна комисия номер 321500082, Гърция, о. Родос - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Георгиева Бенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Живкова Маринова
СЕКРЕТАР: Нела Апостолова Захараки
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Стоянова Панайотова
Цветелина Сашева Долумджийска
83. Секционна избирателна комисия номер 321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Димитрис Шопова
СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова
Михаела Калинова Трингова
84. Секционна избирателна комисия номер 321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Василева Желязкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Динков Стоянов
СЕКРЕТАР: Бойко Албенов Каров
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Богомилова Димитрова
Мария Димитрова Мирчева
Татяна Валериева Петрова
Зорница Петрова Апостолова
85. Секционна избирателна комисия номер 321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравка Асенова Юрчиева
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Зашев
ЧЛЕНОВЕ: Любка Жекова Кирчева
Ивелин Димитров Стефанов
86. Секционна избирателна комисия номер 321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанка Белчева Миланова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Иванов Георгиев
СЕКРЕТАР: Десислава Стефанова Декова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Емилова Алексова
Милена Валентинова Николова
87. Секционна избирателна комисия номер 321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Борисова Кирова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Раид Салахелдин-Рашид Амус
СЕКРЕТАР: Елена Георгиева Ал Кюрди
ЧЛЕНОВЕ: Соня Атанасова Станевска
Пламен Стоянов Димитров
88. Секционна избирателна комисия номер 322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Маринов Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Костадинова
Гургушинова
СЕКРЕТАР: Светлана Петрова Тасева
ЧЛЕНОВЕ: Жанет Руменова Панчева
Илиана Иванова Горова
89. Секционна избирателна комисия номер 322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Тодорова Колиър
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров
СЕКРЕТАР: Красимир Милчев Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Евгени Георгиев Станков
Ралица Цачева Цачева
90. Секционна избирателна комисия номер 322200090, Испания, Кастельон де ла Плана - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Павлинова Владова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Киряков
СЕКРЕТАР: Наталия Йорданова Найденова-
Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Костадинов Попов
Юлиана Ангелова Неделин
91. Секционна избирателна комисия номер 322200091, Испания, Барселона - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Иванова
СЕКРЕТАР: Ненчо Георгиев Алексиев
ЧЛЕНОВЕ: Aндрей Тодоров Георгиев
Явор Ананиев Дончев
Иван Андреев Стоилов
Мартина Цветанова Петрова
Надежда Петрова Касабова
Иванка Кирилова Джатева
92. Секционна избирателна комисия номер 322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пламенова Василева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиана Любомирова Анастасова
СЕКРЕТАР: Мирела Георгиева Златанова
ЧЛЕНОВЕ: Стефка Здравкова Иванова
Анна Иванова Руски
93. Секционна избирателна комисия номер 322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Миткова Дръндева-Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Маринова Андреева
СЕКРЕТАР: Юлиана Тодорова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Спаска Димитрова Георгиева
Диана Бойкова Сугарева
94. Секционна избирателна комисия номер 322200094, Испания, Валядолид - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Георгиева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Бориславов Йорданов
СЕКРЕТАР: Людмил Мирославов Любенов
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Тошева Тотева
Десислава Павлинова Петрова
95. Секционна избирателна комисия номер 322200095, Испания, Гандия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Тръндева Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Недкова Димитрова
СЕКРЕТАР: Юлия Цветанова Гойчева
ЧЛЕНОВЕ: Росинка Иванова Лалова
Райна Николова Тонева
96. Секционна избирателна комисия номер 322200096, Испания, Лерида - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Тодорова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Вълчева Коцева
СЕКРЕТАР: Даниела Георгиева Бенова
ЧЛЕНОВЕ: Здравко Енев Бенов
Борислав Александров Евлогиев
97. Секционна избирателна комисия номер 322200097, Испания, Льорет дел Мар - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Георгиева Йоргова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Радославова Тълпигова
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Жельо Петков Желков
Стойко Даков Йорданов
98. Секционна избирателна комисия номер 322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Благоев Диманков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Марианов Димитров
СЕКРЕТАР: Ефтим Илиев Станков
ЧЛЕНОВЕ: Васил Илиев Василев
Татяна Димитрова Балтова-Заркова
99. Секционна избирателна комисия номер 322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Василев Бейдов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Владимирова Цветкова
СЕКРЕТАР: Юлияна Стефанова Маркова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Атанасов Цанев
Мария Емилова Янчева
100. Секционна избирателна комисия номер 322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Божидарова Досева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ася Иванова Ралчевска
СЕКРЕТАР: Eлеонора Иванова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Здравка Христова Илчева
Анастасия Любомирова Дочева
101. Секционна избирателна комисия номер 322200101, Испания, Майорка - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Божидарова Аръшева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Атанасова Павлова
СЕКРЕТАР: Павлина Стефкова Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Димитрова Кирилова
Елка Петева Филипова
Теодора Йорданова Христова
Латинка Александрова Костова
Захари Борисов Попадийн
Пламен Любомиров Георгиев
102. Секционна избирателна комисия номер 322200102, Испания, Памплона - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев -
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Александров Кръстев
СЕКРЕТАР: Таня Найденова Дишлянова
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев
Юлиана Борисова Николова
103. Секционна избирателна комисия номер 322200103, Испания, Тафаия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денис Юлиянов Карадалиев
СЕКРЕТАР: Мирослава Веселинова Хаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Надка Венциславова Юзекчиева
Искра Методиева Ивчева
104. Секционна избирателна комисия номер 322200104, Испания, Торревиеха - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Василева Цветанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Орлинова Аликанова
СЕКРЕТАР: Петя Нейкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Илия Димитров Даражански
Ренета Параскевова Здравкова
105. Секционна избирателна комисия номер 322200105, Испания, Аликанте - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лина Атанасова Гюзелева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Узунова
СЕКРЕТАР: Елеонора Емилова Мусева
ЧЛЕНОВЕ: Петър Христов Атанасов
Кристина Павлинова Велкова
106. Секционна избирателна комисия номер 322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лорета Емилова Бондокова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислав Пламенов Цанков
СЕКРЕТАР: Таня Славова Славова
ЧЛЕНОВЕ: Любимка Георгиева Манолакова
Илия Лозанов Лозанов
107. Секционна избирателна комисия номер 322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савков Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Долорес Тодорова Мавродиева
СЕКРЕТАР: Иванка Йорданова Дичева
ЧЛЕНОВЕ: Илинка Славейкова Габарова
Венелин Станимиров Велинов
Силвия Стойнева Стаменова
Ирена Николаева Тодорова
108. Секционна избирателна комисия номер 322300108, Италия, Понтедера - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Павлинова Найденова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Василева Спасова
СЕКРЕТАР: Александрина Грозданова
Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Николина Иванова Ставрова
Борис Василев Кацамунски
109. Секционна избирателна комисия номер 322300109, Италия, Рим (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Костов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Петрова Демерджиева
СЕКРЕТАР: Боряна Димитрова Патева
ЧЛЕНОВЕ: Оля Дикова Пелова
Ермелина Пейчева Пейчева
110. Секционна избирателна комисия номер 322300110, Италия, Тури - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Руменова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Георгиева Димитрова
СЕКРЕТАР: Виолета Иванова Чинова
ЧЛЕНОВЕ: Снежана Иванова Налбантова
Андрияна Владимирова Колева
111. Секционна избирателна комисия номер 322300111, Италия, Фоджа - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Савова Генова-
Пиргозлиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Пармакова
СЕКРЕТАР: Диана Ангелова Гайтанова
ЧЛЕНОВЕ: Ивелина Йорданова Иванова
Христиана Здравкова Макрова
112. Секционна избирателна комисия номер 322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Антонов Карамалаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Иванович Таласимов
СЕКРЕТАР: Румяна Михайлова Динкова
ЧЛЕНОВЕ: Кристиян Емилов Ставрев
Кирил Иванов Георгиев
113. Секционна избирателна комисия номер 322500113, Канада, Отава (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Драгнева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Димитров Станоев
СЕКРЕТАР: Георги Богомилов Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Николай Лъчезаров Михайлов
Антония Пламенова Алексиева
114. Секционна избирателна комисия номер 322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елеонора Кирилова Велкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Анастасова Матуски
СЕКРЕТАР: Йълдъз Решат Талят
ЧЛЕНОВЕ: Клементина Атанасова Ковачева
Десислава Иванова Атанасова
115. Секционна избирателна комисия номер 322600115, Катар, Доха (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Петрова Кирова-Накова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велислава Методиева Велкова
СЕКРЕТАР: Симона Димитрова Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Ангелова Пенева
Стоимен Миланов Велев
116. Секционна избирателна комисия номер 322700116, Кипър, Ларнака - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Руменов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Радкова Атанасова-
Христова
СЕКРЕТАР: Биляна Денчева Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Паскал Иванов Борисов
Полина Росенова Борисова
Стоян Жеков Ганев
Лила Ангелова Георгиева
117. Секционна избирателна комисия номер 322700117, Кипър, Лимасол - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Георгиева Пипаки
СЕКРЕТАР: Димитър Николов Лечев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев
Милка Цветанова Николова
Добрин Димитров Финиотис
Виолета Атанасова Несторова
118. Секционна избирателна комисия номер 322700118, Кипър, Никозия (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова МусаковаГеоргиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Димитрова Димитрова
СЕКРЕТАР: Лидия Вескова Стефанова
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Иванова Славкова
Слава Калинова Павлова
Милена Георгиева Атанасова-
Топозлийска
Мина Николаева Христова-
Маринова
119. Секционна избирателна комисия номер 322700119, Кипър, Паралимини 5290 - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Николова Белеганска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Дилкова Лишова
СЕКРЕТАР: Божидарка Константинова
Акривопулу
ЧЛЕНОВЕ: Олег Георгиев Петков
Владимир Стефанов Инков
120. Секционна избирателна комисия номер 322700120, Кипър, Пафос - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Стоянова Тончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Велинова Златкова
СЕКРЕТАР: Велислав Божинов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Стоянов
Силвана Валериева Сълова
121. Секционна избирателна комисия номер 322800121, Китай, Пекин (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Иванов Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордана Василева Костова
СЕКРЕТАР: Методи Кирилов Негревски
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Димитрова Ангелова
Владислав Александров Спасов
122. Секционна избирателна комисия номер 322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Емилов Александров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Веселинова Илиева
СЕКРЕТАР: Дана Детелинова Джатева
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Стефанова Петрова
Сара Николаева Кънчева
123. Секционна избирателна комисия номер 322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Куртева Неделчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Петкова Иванова
СЕКРЕТАР: Ралица Танева Танева
ЧЛЕНОВЕ: Роза Ванкова Велкова
Илия Николов Лясков
124. Секционна избирателна комисия номер 323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Христева Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Иванов Миладинов
СЕКРЕТАР: Илиян Маринов Ганев
ЧЛЕНОВЕ: Росица Василева Попова
Горяна Григорова Ленкова
125. Секционна избирателна комисия номер 323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Банов Жековски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Ставрева Маркова
СЕКРЕТАР: Елена Милчева Дюлгерова-
Абделал
ЧЛЕНОВЕ: Емилия Върбанова Георгиева-
Ал Дарзи
Димитър Драгомиров Петров
126. Секционна избирателна комисия номер 323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Костадинов Лукаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорова Богданова
СЕКРЕТАР: Десислава Димитрова Панова
ЧЛЕНОВЕ: Ева Любомирова Крапчева
Цветин Любомиров Спасов
127. Секционна избирателна комисия номер 323300127, Малта, Сейнт Джулианс - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вълчо Стойчев Вълчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов Кончев
СЕКРЕТАР: Диди Димова Михова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Благоева Колевска
Искра Недкова Нейкова
128. Секционна избирателна комисия номер 323300128, Малта, Буджиба - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Димитрова Цонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Георгиев Михов
СЕКРЕТАР: Станислава Живкова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Соня Найденова Въгларова
Таня Димитрова Тотева
129. Секционна избирателна комисия номер 323400129, Мароко, Рабат (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветина Христова Божкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Стоянов Гюров
СЕКРЕТАР: Злати Георгиев Кацарски
ЧЛЕНОВЕ: Марина Йорданова Георгиева
Ирина Стоянова Стоянова
130. Секционна избирателна комисия номер 323500130, Мексико, Мексико (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Георгиева Кулева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Райчов Чифлиджанов
СЕКРЕТАР: Яница Стойчева Стоева
ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Иванова Станева
Симеон Стоянов Апостолов
131. Секционна избирателна комисия номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Любомирова Стоянова
СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Данаилова
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Василева Йорданова
Атанас Йорданов Стоев
132. Секционна избирателна комисия номер323600132, Молдова, Тараклия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Диана Боримечкова
Ангел Илиев Маринков
133. Секционна избирателна комисия номер323700133, Нидерландия, Айндховен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Стефанова Стоименова
СЕКРЕТАР: Дияна Борисова Михайлова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Руменов Маринов
Николай Станимиров Станев
Венелин Александров Ганков
134. Секционна избирателна комисия номер323700134, Нидерландия, Амстердам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Димитров Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Борисов Михайлов
СЕКРЕТАР: Атанаска Димитрова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева
Гергана Василева Янкова
Румяна Василева Камберска-
Иванова
135. Секционна избирателна комисия номер323700135, Нидерландия, Грьонинген - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Илиянова Паунова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Илиянов Паунов
СЕКРЕТАР: Кирил Стоянов Паликрушев
ЧЛЕНОВЕ: Кръстина Николаева Ръжева
Антон Румянов Георгиев
136. Секционна избирателна комисия номер323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Мартинов Асенов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова
СЕКРЕТАР: Сирма Бориславова Боянова
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Стамова Петкова
Свилен Иванов Илиев
137. Секционна избирателна комисия номер323700137, Нидерландия, Утрехт - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емине Нуриева Даудова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Синан Кямилов Мехмедов
СЕКРЕТАР: Женя Костадинова Щерева
ЧЛЕНОВЕ: Дора Василева Калоянова
Камелия Атанасова Петрова
138. Секционна избирателна комисия номер323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Петрова Гечева
СЕКРЕТАР: Деяна Деянова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Илкова Македонска
Ерджан Шабан Неджиб
Надя Тодорова Живкова-Ванева
139. Секционна избирателна комисия номер323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Петров Ванев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иглика Петрова Христова
СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов
ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз
Иглика Петрова Христова
140. Секционна избирателна комисия номер323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Миайлов Михайлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Йорданов Павлов
СЕКРЕТАР: Радостина Викторова Заимова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Гергинова Манолова
Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова
141. Секционна избирателна комисия номер323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Емануилова Янкова-
Шишкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Венциславов Янев
СЕКРЕТАР: Гергана Михайлова Чешмеджиева
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Господинов Караманов
Валерий Любенов Мирчев
142. Секционна избирателна комисия номер323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Емилов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Вескова Йорданова
СЕКРЕТАР: Христо Димитров Христов
ЧЛЕНОВЕ: Бирсен Джемилова Карабаджакова
Вилияна Руменова Иванова
143. Секционна избирателна комисия номер324000143, Полша, Колобжег - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Илиев Драганчев
СЕКРЕТАР: Иван Георгиев Китов
ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов
Виктор Бенов Бенов
144. Секционна избирателна комисия номер324000144, Полша, Краков - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Димчев Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристияна Димитрова Нанева
СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Игнатова
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Мариянов Илиев
Димитър Асенов Христов
145. Секционна избирателна комисия номер324000145, Полша, Варшава (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Димитрова Николова-Бенза
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Костадинова
СЕКРЕТАР: Чавдар Георгиев Чернев
ЧЛЕНОВЕ: Ивалина Славова Симеонова
Альоша Иванов Неделчев
146. Секционна избирателна комисия номер324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Юлиянова Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Георгиев Милев
СЕКРЕТАР: Ваня Богданова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Станимир Петков Граматиков
Надя Николова Стефанова
147. Секционна избирателна комисия номер324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Атанасова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Владимиров Демирев
СЕКРЕТАР: Теодора Вангелова Гюпчанова
ЧЛЕНОВЕ: Спас Ангелов Рангелов
Даниела Бойчева Петрова
148. Секционна избирателна комисия номер324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Милкова Велева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски
СЕКРЕТАР: Димитър Георгиев Карастоянов
ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски
Димитър Иванов Димитров
149. Секционна избирателна комисия номер324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Валентинова Джоргова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски
СЕКРЕТАР: Катя Лазарова Кулевска
ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски
Веселин Христов Богданов
150. Секционна избирателна комисия номер324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Николова Велчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Красимирова Стефанова
СЕКРЕТАР: Атанас Георгиев Димов
ЧЛЕНОВЕ: Янко Василев Йорданов
Цвети Кирилова Романска
151. Секционна избирателна комисия номер324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Милчев Канчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Иванов Недялков
СЕКРЕТАР: Емил Герасимов Тончев
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Боянова Бибишкова-
Стоянова
Любомир Сергеев Николов
152. Секционна избирателна комисия номер324600152, Русия, Москва (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марианна Кирилова Конова
СЕКРЕТАР: Пламен Йорданов Кръстев
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Симеонов Славов
Галина Станимирова Караиванова
153. Секционна избирателна комисия номер324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Ваньов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Пенева Вакуленко
СЕКРЕТАР: Глория Венциславова
Балканджиева
ЧЛЕНОВЕ: Александър Татянов Даков
Христинка Цветанова Георгиева
154. Секционна избирателна комисия номер324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Ганчев Димов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Петков Георгиев
СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Дойчева
ЧЛЕНОВЕ: Цветан Христов Бояджиев
Десислава Стефанова Колева
155. Секционна избирателна комисия номер324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Харалампиев Мойсов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Емилов Ашиков
СЕКРЕТАР: Галя Миронова Геновска-Уерга
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Димитрова Петрова
Владимир Пламенов Доровски
156. Секционна избирателна комисия номер324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Йотинова-
Мачканска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Младенова Петрова
СЕКРЕТАР: Саша Райчева Райчева
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Николова Колева
Евгения Емилова Малчева-Иванова
157. Секционна избирателна комисия номер324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Николаев Борисов
СЕКРЕТАР: Цветелина Венциславова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Георгиев Георгиев
Ева Дончева Живкова
158. Секционна избирателна комисия номер324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезара Стоянова Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Генчева Георгиева-
Беленозова
СЕКРЕТАР: Красимира Цонева Бешкова
ЧЛЕНОВЕ: Явор Петров Иванов
Светослав Станков Станков
159. Секционна избирателна комисия номер324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денислава Павлинова Тодорова
СЕКРЕТАР: Доника Кирилова Колева-Николов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Евгениева Дикова
Атанас Ангелов Рундалиев
160. Секционна избирателна комисия номер324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Делянов Грънчаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Бориславов Хаджийски
СЕКРЕТАР: Велислава Василева Панова
ЧЛЕНОВЕ: Иво Мартинов Константинов
Катя Димитрова Енчева
161. Секционна избирателна комисия номер324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Красимирова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еленка Андреева Арнаудова
СЕКРЕТАР: Ангел Илиев Павлов
ЧЛЕНОВЕ: Николай Борисов Йорданов
Калин Иванов Димитров
162. Секционна избирателна комисия номер325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Желязкова Големанова-Кухар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдана Стефанова Жепич
СЕКРЕТАР: Пламен Христов Кънчев
ЧЛЕНОВЕ: Венета Тодорова Креачич
Георги Лъчезаров Сусанин
163. Секционна избирателна комисия номер325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Петрова Пунчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анжело Борисов Дренов
СЕКРЕТАР: Павлинка Бонева Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Димитров Кожухаров
Ива Николаева Крулева
164. Секционна избирателна комисия номер325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Величкова
СЕКРЕТАР: Николай Минков Колев
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Атанасова Неделчева
Илия Христов Бонджолов
165. Секционна избирателна комисия номер325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елза Методиева Руйнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кънчев Димитров
СЕКРЕТАР: Вера Андонова Янчева-Камержи
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стефанова Гачевска
Анелия Маринова Петкова
166. Секционна избирателна комисия номер325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Николова Симеонова
СЕКРЕТАР: Валентин Цанев Дончев
ЧЛЕНОВЕ: Никола Христов Узунов
Валентина Пенчова Генева
167. Секционна избирателна комисия номер325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зекие Хашим Дюлгерова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Иванова Станева
СЕКРЕТАР: Иванка Романова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Бойка Маринова Арабаджийска
Бранимир Илийчев Илиев
168. Секционна избирателна комисия номер325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Велизарова
Кафеджийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Махмуд Абил Халач
СЕКРЕТАР: Георги Александров Чъкърък
ЧЛЕНОВЕ: Огняна Костадинова Димитрова
Мюмин Ергин Емин
169. Секционна избирателна комисия номер325300169, Турция, Анкара (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Запрян Христонов Запрянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилдан Яшарова Ахмедова
СЕКРЕТАР: Димитрина Георгиева Темелкова
ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев
Доротея Христова Бобчева
170. Секционна избирателна комисия номер325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Димитрова Узунова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Димитрова
Каймаканова
СЕКРЕТАР: Красимира Тодорова Качармазова
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Марианов Йорданов
Калин Николаев Рунтев
171. Секционна избирателна комисия номер325500171, Украйна, Киев (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариолина Димитрова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Иванова Залогина
СЕКРЕТАР: Добромир Иванов Христов
ЧЛЕНОВЕ: Иво Георгиев Кюмюрджиев
Веселка Борисова Рангелова
172. Секционна избирателна комисия номер325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Витев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Веселинова Янчева
СЕКРЕТАР: Диана Станчева Лахнева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Руменов Димитров
Мирослав Енков Енков
173. Секционна избирателна комисия номер325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Марков Недялков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Александров Димитров
СЕКРЕТАР: Ваня Дечкова Дякова
ЧЛЕНОВЕ: Богоя Велев Димитров
Георги Василев Георгиев
174. Секционна избирателна комисия номер325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Тодоров Гичев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рамзе Албертова Ханьова
СЕКРЕТАР: Елка Дончева Сурчева
ЧЛЕНОВЕ: Петя Веселинова Стойкова
Валентин Господинов Димитров
175. Секционна избирателна комисия номер325800175, Франция, Бордо - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Димчева Дюбул-Асенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Николова Змийчарова
СЕКРЕТАР: Теодора Красимирова Люцканова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Константинова Цветкова
Веселина Михайлова Евдокимова
176. Секционна избирателна комисия номер325800176, Франция, Лион - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Трифонов Червенков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Дончева Загорска
СЕКРЕТАР: Мариана Йотова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Стоянов Йовчев
Николай Евгениев Теохаров
177. Секционна избирателна комисия номер325800177, Франция, Марсилия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Василева Герен
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Калоянова Ройал
СЕКРЕТАР: Анна Славова Енчева
ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова
Миглена Здравкова Младенова-
Симеонова
178. Секционна избирателна комисия номер325800178, Франция, Нант - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирела Райчева Парашкевова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Данева Чолакова
СЕКРЕТАР: Иво Пламенов Даракчиев
ЧЛЕНОВЕ: Елионора Йорданова Неделчева
Росица Пеева Александрова
179. Секционна избирателна комисия номер325800179, Франция, Ница - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Асенова Натина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недка Георгиева Петрова-Стоянова
СЕКРЕТАР: София Зухер Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш
Деметра Куманова Дулева
180. Секционна избирателна комисия номер325800180, Франция, Париж (Посолство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Емилова Грекова-
Стефанова
СЕКРЕТАР: Петко Йорданов Цветков
ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим
Искра Димитрова Ангелова
181. Секционна избирателна комисия номер325800181, Франция, Париж (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Йорданов Цветков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Александрова
Гаджалова
СЕКРЕТАР: Сава Руменов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед
Лора Маринова Николова
182. Секционна избирателна комисия номер325800182, Франция, Сен-Назер - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Стоянов Станков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Петрова Дянкова
СЕКРЕТАР: Красимир Спасов Кънчашки
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Серафимова Йорданова-Дамянова
Атанас Игнатов Младенов
183. Секционна избирателна комисия номер325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)- 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Коеджикова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инна Йорданова Димова
СЕКРЕТАР: Красимира Василева Гонгалова
ЧЛЕНОВЕ: Изабел Стоянова Карабашева
Борис Емилов Шабански
184. Секционна избирателна комисия номер325800184, Франция, Тулуза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Недялков Гаврилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Георгиева Иванова-Фидер
СЕКРЕТАР: Пепа Миткова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък
Стойчо Стефанов Ангелов
Енчо Димитров Димитров
185. Секционна избирателна комисия номер325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Николаева Гласнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Тихомирова Тодорова
СЕКРЕТАР: Радослава Георгиева Мончева
ЧЛЕНОВЕ: Росица Тодорова Пехливанова
Никола Георгиев Николов
186. Секционна избирателна комисия номер326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Стоянов Богданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Петрова Йорданова-
Тодорова
СЕКРЕТАР: Стефан Веселинов Вукчевич
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Йорданова Димитрова
Джованина Цветанова Докова
187. Секционна избирателна комисия номер326100187, Чешка република, Прага (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Иванова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валерия Кунова Тошева
СЕКРЕТАР: Володя Стоянов Гоцев
ЧЛЕНОВЕ: Кремена Димитрова Сханелцова
Росен Христов Генчев
188. Секционна избирателна комисия номер326200188, Швейцария, Берн (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Василев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Филипова
СЕКРЕТАР: Веселка Ангелова Лалова-Мютце
ЧЛЕНОВЕ: Люси Георгиева Илиева
Виктория Тодорова Атанасова
189. Секционна избирателна комисия номер326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ясен Руменов Томов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Венелинова Йоцова-
Димитрова
СЕКРЕТАР: Боряна Руменова Аргирова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Александров Бърнев
Раковски Симеонов Лашев
190. Секционна избирателна комисия номер326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Людмилова Илчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Патриция Златкова Виденова
СЕКРЕТАР: Борислава Богомилова Момчилова
ЧЛЕНОВЕ: Славка Паскова Бахчеванова-
Величкова
Надя Андонова Велева
191. Секционна избирателна комисия номер 326400191, Япония, Токио (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Атанасова Бусерска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неда Атанасова Мочурова-Декова
СЕКРЕТАР: Малина Николова Грудова
ЧЛЕНОВЕ: Лили Томова Проданова
Йордан Кирилов Даскалов
II. ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение номер353-ЕП от 18.05.2019г.:
ОСВОБОЖДАВА Тезджан Шабан Вахид, ЕГН . . . , като член на СИК номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1)
НАЗНАЧАВА Мергюл Назим Юсеин, ЕГН . . ., член на СИК номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1)
ОСВОБОЖДАВА Цветан Стоянов Христев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
ОСВОБОЖДАВА Кръстина Андреева Атанасова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
НАЗНАЧАВА Кръстина Андреева Атанасова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
НАЗНАЧАВА Недялка Стоянова Чиперкова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
ОСВОБОЖДАВА Мария Георгиева Станишева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).
НАЗНАЧАВА Искра Младенова Вълева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).
ОСВОБОЖДАВА Марияна Стефанова Станчева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300055, ФР Германия, Констанц.
НАЗНАЧАВА Мартин Сергеев Ненов, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300055, ФР Германия, Констанц.
ОСВОБОЖДАВА Рина Неон Бакалова, ЕГН . . ., като председател на СИК 321700085, Израел, Тел Авив - посолство.
НАЗНАЧАВА Палома Димитрова Илиева, ЕГН . . ., като председател на СИК 321700085, Израел, Тел Авив - посолство
ОСВОБОЖДАВА Татяна Колар, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Катерина Иванова Данаилова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
НАЗНАЧАВА Катерина Иванова Данаилова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
НАЗНАЧАВА Любка Антонова Стоянова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Николае Паскалов, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.
ОСВОБОЖДАВА Николай Николаев Тодоров, ЕГН . . ., като секретар на СИК 323600132, Молдова, Тараклия
НАЗНАЧАВА Мария Иванова Делибалтова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.
НАЗНАЧАВА Жанета Петрова Иванова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.
ОСВОБОЖДАВА Александър Илиянов Паунов, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер323700135, Нидерландия, Грьонинген.
НАЗНАЧАВА Антон Ивайлов Арабаджиев, ЕГН . . . , като зам.-председател на СИК номер323700135, Нидерландия, Грьонинген.
ОСВОБОЖДАВА Антония Милкова Велева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Тони Шишевски, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Горан Цветановски, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
НАЗНАЧАВА Петя Димитрова Пенелова, ЕГН . . . , като председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
НАЗНАЧАВА Мария Любенова Гайдарова-Гюрова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
НАЗНАЧАВА Бойко Петров Йорданов, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Атанас Ганчевски, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Томче Китановски, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Мария Дойчева Шопова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Добрин Николаев Станев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство)
НАЗНАЧАВА Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Иван Милчов Мирчев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Кирил Станчев Мирчев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Мира Имад Шуайб, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Танер Сали Чавуш, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Нели Николова Симеонова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Валентин Цанев Дончев, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Никола Христов Узунов, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Валентина Пенчова Генева, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Валентин Цанев Дончев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Никола Христов Узунов, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Валентина Пенчова Генева, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Мартин Радославов Котрулев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Пламен Христов Петков, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Вежен Исаев Коджаев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300169, Турция, Анкара (Посолство).
НАЗНАЧАВА Константина Славчева Костова, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300169, Турция, Анкара (Посолство).
III. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение номер 364-ЕП от 20.05.2019 г., както следва:
В раздел II вместо "ОСВОБОЖДАВА Десислава Стоянова Хранова, ЕГН . . ., като председател на СИК 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2)."
да се чете "НАЗНАЧАВА Десислава Стоянова Хранова, ЕГН . . ., като председател на СИК 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЛТ
/ПП/
PP0812IR.044
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 386-ЕП
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 386-ЕП
София, 22 май 2019 г.
ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение номер 305-ЕП от 13 май 2019 г., допълнени с Решение номер 364-ЕП от 20 май 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение номер 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение номер 353-ЕП от 18 май 2019 г. и Решение номер 364-ЕП от 20 май 2019 г. на ЦИК, писма на Министерството на външните работи с вх. номер ЕП-04-01-147 от 21.05.2019 г., вх. номер ЕП-04-01-1471 от 22.05.2019 г. и предложение от ПП ДПС с вх. номер ЕП-10-567 от 21.05.2019 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
I. ПОПЪЛВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
1. Секционна избирателна комисия номер 320100001, Австралия, Канбера (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Иванова Кaнева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанета Маринова Българанова
СЕКРЕТАР: Илиян Александров Даргънов
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Руменов Васев
Десислава Йорданова Петрова
2. Секционна избирателна комисия номер 320200002, Австрия, Виена (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Господинов Киров
СЕКРЕТАР: Десислава Георгиева Чакърова
ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов
Шенол Шукриев Ахмедов
Деница Захариева Кръстева
3. Секционна избирателна комисия номер 320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиен Тодоров Желев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Спасов Пеев
СЕКРЕТАР: Иван Маринов Господинов
ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Ясенов
Мустафа Якубов Мехмедов
Константин Димитров Станев
4. Секционна избирателна комисия номер 320200004, Австрия, Залцбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тюркян Керимова Чакърова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Иванов Ангелов
СЕКРЕТАР: Живко Николаев Тачев.
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Александрова НецоваБогданова
Ивайло Върбанов Ценов
5. Секционна избирателна комисия номер 320200005, Австрия, Инсбрук - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Димитрова Вълкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Атанасова Петкова
СЕКРЕТАР: Вероника Славчева Йорданова
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Миткова Андреева
Янко Велков Велев
6. Секционна избирателна комисия номер 320200006, Австрия, Линц - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Благоев Златков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Милчева Параскевова
СЕКРЕТАР: Гергана Данчева Данева
ЧЛЕНОВЕ: Нина Николова Николова
Янка Драгомирова Нанева
7. Секционна избирателна комисия номер320200007, Австрия, Брегенц - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Григорова Спасова-
Щрюбиг
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Йорданова Илиева
СЕКРЕТАР: Ваня Андреева Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Сотирова Коева
Димитър Филипов Серафимов
8. Секционна избирателна комисия номер 320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Недялкова Пъкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Ичкова Димова-Желева
СЕКРЕТАР: Венета Дончева Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Цанова Обретенчева
Кирил Ангелов Апостолов
9. Секционна избирателна комисия номер 320400009, Албания, Тирана (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Иванова Костадинова Райчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Добринов Тодоров
СЕКРЕТАР: Гентиан Фетах Кочи
ЧЛЕНОВЕ: Миранда Хусни Бело
Мария Димитрава Пеева
10. Секционна избирателна комисия номер 320500010, Алжир, Алжир (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мадлена Ивова Калчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Меглена Николаева Тотина
СЕКРЕТАР: Георги Гаврилов Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Таничка Бориславова Чипева
Методи Кирилов Делев
11. Секционна избирателна комисия номер 320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Георгиев Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евтим Рангелов Рангелов
СЕКРЕТАР: Валентин Стефанов Бабов
ЧЛЕНОВЕ: Петя Григорова Захариева
Мартин Дочев Дочев
12. Секционна избирателна комисия номер 320700012, Армения, Ереван (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Петров Атанасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Райчева Славова-Щерева
СЕКРЕТАР: Симеон Христов Каймакчиев
ЧЛЕНОВЕ: Мария Атанасова Кълбова
Иван Христов Радков
13. Секционна избирателна комисия номер 320800013, Беларус, Минск (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Ганев Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Борисова Кирилова
СЕКРЕТАР: Мария Любомирова Цонева
ЧЛЕНОВЕ: Полина Кръстева Карадимова
Георги Стефанов Гюров
14. Секционна избирателна комисия номер 320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски
СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова
ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова
Пашаянова
Севим Мехмедова Ибрямова
Димитринка Тодорова Динкова
15. Секционна избирателна комисия номер 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елин Николаев Сиджимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Ремзи Амди
СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева
Белкие Бахриева Юсеинова
Слави Митков Георгиев
16. Секционна избирателна комисия номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина
СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
Тезджан Шабан Вахид
Йово Панчев Панчев
17. Секционна избирателна комисия номер 320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айлин Фахриева Сюлейманова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев
СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю
Отосен
ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов
Танер Джафер Хаккъ
Даниела Василева Драмбозова
18. Секционна избирателна комисия номер 320900018, Белгия, Гент - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов
СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман
ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов
Пенчо Христов Пенчев
19. Секционна избирателна комисия номер 320900019, Белгия, Льовен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Емилиянова Атипова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хессе
СЕКРЕТАР: Преслав Илич Митранов
ЧЛЕНОВЕ: Варужан Вартан Апелян
Божидар Виолинов Патинов
20. Секционна избирателна комисия номер 321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Боянов Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Христова Николова
СЕКРЕТАР: Георги Василев Манолов
ЧЛЕНОВЕ: Венелина Йорданова РашеваНиколова
Ана Борисова Николова
21. Секционна избирателна комисия номер 321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Найденов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Антонова Савова
СЕКРЕТАР: Теодора Димитрова Нецова
ЧЛЕНОВЕ: Виктор Карамфилов Гюров
Петър Станков Петров
22. Секционна избирателна комисия номер 321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Чавдарова Кисьова
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Господинова Варадинова
Мария Иванова Ангелиева
23. Секционна избирателна комисия номер 321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Желязкова
Страволемова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катрин Николаева Иванова
СЕКРЕТАР: Сали Байрам Кочаков
ЧЛЕНОВЕ: Йоанна Юлиянова Колева
Таня Койчева Вълова-Кирякова
24. Секционна избирателна комисия номер 321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Михайлов Михайлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Димитров Томов
СЕКРЕТАР: Гергана Денева Генчева
ЧЛЕНОВЕ: Калоян Иванов Алексиев
Надя Михайлова Кръстева
25. Секционна избирателна комисия номер 321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрия Валентинова Вълкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Илиева Ковачка
СЕКРЕТАР: Мартин Тодоров Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова
Силвия Михова Методиева
26. Секционна избирателна комисия номер 321200026, Великобритания, Саутхамптън - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Христова Танева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Иванова
СЕКРЕТАР: Джемиле Алиосманова Мейзинева-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Самуилов Василев
Диана Пенчева Спасова
27. Секционна избирателна комисия номер 321200027, Великобритания, Уочестър парк- 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добромир Милков Трифонов
СЕКРЕТАР: Милка Стефанова Гирова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Енчева
Надежда Трифонова Радева
28. Секционна избирателна комисия номер 321200028, Великобритания, Брайтън - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Самарджийска
СЕКРЕТАР: Нонка Стоянова Котева
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Пламенова Ангелова
Светла Христова Дионисиева
29. Секционна избирателна комисия номер 321200029, Великобритания, Бристол - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Георгиева Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Василева
СЕКРЕТАР: Анни Милева Пашалийска
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Петров Тасев
Йорданка Йосифова Ганчева
30. Секционна избирателна комисия номер 321200030, Великобритания, Глазгоу - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Миленов Бойчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Мартинова Савчева
СЕКРЕТАР: Симеон Евгений Скопалик
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Венцеславова Среброва
Светозар Ангелов Димитров
31. Секционна избирателна комисия номер 321200031, Великобритания, Глостър - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Христов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Василев Връбчев
СЕКРЕТАР: Калина Миткова Бонева
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Иванова Павлова
Боряна Илиева Стойнова
32. Секционна избирателна комисия номер 321200032, Великобритания, Единбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Янкова Янкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Стефанов Йорданов
СЕКРЕТАР: Веселка Георгиева Цвяткова
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Сергеева Алвас
Ясен Христов Василкьов
33. Секционна избирателна комисия номер 321200033, Великобритания, Екситър - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Иванов Соколов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Йовчева Георгиева-Танева
СЕКРЕТАР: Весислава Атанасова Желева
ЧЛЕНОВЕ: Павел Веселинов Ненов
Андрей Красимиров Влахов
34. Секционна избирателна комисия номер 321200034, Великобритания, Кеймбридж - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Колев Мийков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Борисов Димов
СЕКРЕТАР: Красимир Василев Кондев
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Петров Костадинов
Лиляна Миркова Димитрова-
Ацева
35. Секционна избирателна комисия номер 321200035, Великобритания, Ковънтри - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Христова Христозова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Василева Пенчева
СЕКРЕТАР: Гергана Мина Стефанова
ЧЛЕНОВЕ: Илиан Захариев Илиев
Десислава Людмилова Стойчева
36. Секционна избирателна комисия номер 321200036, Великобритания, Крю - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тезджан Исмаил Сабри
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стоянов Илиев
СЕКРЕТАР: Иван Алексиев Атанасов
ЧЛЕНОВЕ: Стилиян Георгиев Ченев
Мирослава Дойчинова Дойчинова
37. Секционна избирателна комисия номер 321200037, Великобритания, Лийдс - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Пламенов Арабаджийски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георгия Диянова Томова
СЕКРЕТАР: Мехмед Хашим Рамадан
ЧЛЕНОВЕ: Иван Станчев Иванов
Васил Асенов Асенов
38. Секционна избирателна комисия номер 321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Максимов Джамбазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Максимилиана Илиева Емилова
СЕКРЕТАР: Цанка Кръстева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Надя Георгиева Андреева
Марияна Атанасова Минчева
39. Секционна избирателна комисия номер 321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Маринова Вълканова
СЕКРЕТАР: Димитрина Василева Асенова
ЧЛЕНОВЕ: Илия Коцев Асенов
Ани Спасова Петкова
40. Секционна избирателна комисия номер 321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кръстина Андреева Атанасова
СЕКРЕТАР: Борис Стоянов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов
Анастасия Зосимова Маргаритова
Любомир Николаев Талев
41. Секционна избирателна комисия номер 321200041, Великобритания, Норич - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Христова Боралиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Костадинова Костадинова
СЕКРЕТАР: Бистра Георгиева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Елена Стефанова Кафеджиева
Борислав Станимиров Станимиров
42. Секционна избирателна комисия номер 321200042, Великобритания, Нотингам - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лазарина Мариянова Попова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Владимирова Белчева
СЕКРЕТАР: Боряна Йорданова Стойкова-
Димова
ЧЛЕНОВЕ: Дешка Иванова Пасева
Таня Владимирова Милова
43. Секционна избирателна комисия номер 321200043, Великобритания, Оксфорд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Василев Василев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоанна Тихомирова Василева
СЕКРЕТАР: Весела Александрова Хауел
ЧЛЕНОВЕ: Симона Венциславова Петрова
Тихомир Борисов Тихомиров
Валентина Методиева
Александрова-Кирова
44. Секционна избирателна комисия номер 321200044, Великобритания, Чатам - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Андреев Гюнелиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цвета Димитрова Созонова
СЕКРЕТАР: Мирослава Петкова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Яна Емилова Еманоилова
Станислава Пламенова Манолова
45. Секционна избирателна комисия номер 321200045, Великобритания, Шефилд - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Иванов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светомир Борисов Цоков
СЕКРЕТАР: Евгений Кръстев Казаков
ЧЛЕНОВЕ: Христина Стефанова Брадистилова
Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова
46. Секционна избирателна комисия номер 321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерсин Бехчет Ибрям
СЕКРЕТАР: Радина Витанова Ралчева
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Костадинова Станева
Станислав Колев Стоянов
Владислава Христова Бербенкова
Галина Лалева Лалева
47. Секционна избирателна комисия номер 321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катерина Тодорова Кобакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорж Ветцолд
СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Вълкова Георгиева
Соня Йорданова Керимова
Калина Кирилова Кръстева
Борислав Петров Петранов
48. Секционна избирателна комисия номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Станишева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Йорданова Нигш
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева
ЧЛЕНОВЕ: Евшен Гюрсел Такавит
Венета Борисова Терзиева
Ганчо Савин Савов
Мариана Георгиева Минкин
49. Секционна избирателна комисия номер 321300049, ФР Германия, Бремен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Николаева Пешина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Александрова Кръстева
СЕКРЕТАР: Вихрен Владимиров Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Калин Георгиев Апостолов
Даниел Банов Данов
50. Секционна избирателна комисия номер 321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Владимиров Абаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Александров Ганчев
СЕКРЕТАР: Ирена Петрова Римпопова
ЧЛЕНОВЕ: Елица Галинова Желязкова
Пламен Владимиров Бакалов
51. Секционна избирателна комисия номер 321300051, ФР Германия, Дортмунд - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Георгиева Христова
СЕКРЕТАР: Севил Али Али
ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова
Боряна Найденова Танева
52. Секционна избирателна комисия номер 321300052, ФР Германия, Дрезден - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Христов Христов
СЕКРЕТАР: София Руменова Трайкова
ЧЛЕНОВЕ: Александър Каменов Илиев
Евгения Георгиева Дъгарадина
53. Секционна избирателна комисия номер 321300053, ФР Германия, Ерфурт - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Веселинова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Мирева Йорданова
СЕКРЕТАР: Антон Златинов Тенев
ЧЛЕНОВЕ: Вяра Николаева Кирчева
Стефан Тодоров Йонков
54. Секционна избирателна комисия номер 321300054, ФР Германия, Карлсруе - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Начева Накова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Митков Тошовски
СЕКРЕТАР: Цветелина Николаева Николова
ЧЛЕНОВЕ: Яна Радева Йорданова
Геновева Георгиева Христова
55. Секционна избирателна комисия номер 321300055, ФР Германия, Констанц - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Минкова ПъдешкаАманфо
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Христов Опрев
СЕКРЕТАР: Марияна Стефанова Станчева
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Димитрова Димитрова
Деляна Мирославова Маслинкова
56. Секционна избирателна комисия номер 321300056, ФР Германия, Кьолн - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Светославова Огнянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Йорданова Никова
СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева
ЧЛЕНОВЕ: Елена Златева Димитрова
Румен Минев Бонев
57. Секционна избирателна комисия номер 321300057, ФР Германия, Лайпциг - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиза Стоянова Ангелова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова Комитова
СЕКРЕТАР: Светла Гергова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Жана Иванова Кънчева
Стоян Михайлов Михайлов
58. Секционна избирателна комисия номер 321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Николова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Тодорова
СЕКРЕТАР: Божидара Гешева Гешева
ЧЛЕНОВЕ: Антон Петров Кирев
Марияна Александрова Георгиева
59. Секционна избирателна комисия номер 321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Петрова Кущилова
СЕКРЕТАР: Любка Василева Каракостова
ЧЛЕНОВЕ: Евелина Момчилова Стратиева
Николай Спасов Георгиев
60. Секционна избирателна комисия номер 321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преслава Димитрова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Трифонов Крумов
СЕКРЕТАР: Емилия Ганева Михайлова-
Проданова
ЧЛЕНОВЕ: Дамян Стефанов Карабалиев
Валентин Динев Вълев
61. Секционна избирателна комисия номер 321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Пенчева Пенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йорданова Георгиева
СЕКРЕТАР: Бойко Петров Петров
ЧЛЕНОВЕ: Анна Йорданова Тьонис
Райна Иванова Испанска
62. Секционна избирателна комисия номер 321300062, ФР Германия, Нюрнберг - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Веселинов Манушев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Петров Йонев
СЕКРЕТАР: Тодорка Николова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Димитров Иванов
Веселин Василев Горнишки
63. Секционна избирателна комисия номер321300063, ФР Германия, Регенсбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Антонова Тончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовеста Викторова Цонева
СЕКРЕТАР: Станислава Пенчева Цветкова-
Христова
ЧЛЕНОВЕ: Марина Венелинова Далаберова
Мартин Игнатов Колев
64. Секционна избирателна комисия номер 321300064, ФР Германия, Фрайбург - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Минков Панов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Христов Младенов
СЕКРЕТАР: Мария Димитрова Мичкова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Иванов Атанасов
Делина Атанасова Джонджорова
65. Секционна избирателна комисия номер 321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Георгиева Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Христов Метев
СЕКРЕТАР: Людмил Милчев Василев
ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа
Кристина Здравкова Иванова
Деница Йорданова ПалежеваЮнгич
Мариета Янева Милева
66. Секционна избирателна комисия номер 321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозар Бонев Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Иванова Рълева
СЕКРЕТАР: Недялка Рангелова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Стелияна василева Симеонова
Гергана Захариева Козарова
Станка Иванова Касконе
Весела Бориславова Ацева
67. Секционна избирателна комисия номер 321300067, ФР Германия, Хановер - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Костадинова Калоферова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвена Генадиева Симеонова
СЕКРЕТАР: Ася Драгомирова Балтаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Антония Тодорова Михайлова
Стоянка Стоянова Георгиева
68. Секционна избирателна комисия номер 321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райко Радославов Синев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илонка Тихомирова Спасова-
Дамянова
СЕКРЕТАР: Соня Костова Костова-Цилликен
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Николов Димитров
Илиана Илиева Тонова
69. Секционна избирателна комисия номер 321300069, ФР Германия, Аахен - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Николаев Манолов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димитров Попов
СЕКРЕТАР: Явор Иванчев Добрев
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев
Мартина Първанова Кехайова
70. Секционна избирателна комисия номер 321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Николаева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Руменова Церовска
СЕКРЕТАР: Любов Евгениева Загорска
ЧЛЕНОВЕ: Дорина Проданова Балева
Данчо Добринов Мичев
71. Секционна избирателна комисия номер 321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Славчев Борисов
СЕКРЕТАР: Екатерина Асенова Благоева
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова
Здравка Евгениева Михайлова
72. Секционна избирателна комисия номер 321500072, Гърция, Атина (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Петрова Добрева-
Фарконас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Марков Игнатов
СЕКРЕТАР: Златка Господинова Фрагу
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Найденова
Веселин Иванов Иванов
73. Секционна избирателна комисия номер 321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорка Петрова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Арсова Ятра
СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Великова Пенева
Данаил Георгиев Дражев
74. Секционна избирателна комисия номер 321500074, Гърция, Кавала - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генка Йовчева Пападопулос
СЕКРЕТАР: Силвия Веселинова Гочева
ЧЛЕНОВЕ: Христина Костадинова Христова
Тодор Тодоров Петров
75. Секционна избирателна комисия номер 321500075, Гърция, Каламата - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Богданова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Цветкова Велева
СЕКРЕТАР: Елица Диманова Ваклинова
ЧЛЕНОВЕ: Мими Нейчева Димова
Димитър Стоянов Божилов
76. Секционна избирателна комисия номер 321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диньо Георгиев Колев
СЕКРЕТАР: Иван Борисов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова
Цветелина Цветославова Георгиева
Цветелина Атанасова Иванова
77. Секционна избирателна комисия номер 321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Николова Иванова
СЕКРЕТАР: Кирил Любенов Предов
ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки
Елка Илиева Стоянова
Нина Костадинова Митова
78. Секционна избирателна комисия номер 321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР: Светла Матева Матева
ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева
Маргарита Петкова Ценкова
Иван Спасов Чалъков
79. Секционна избирателна комисия номер 321500079, Гърция, о. Крит-Ханя - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Стефанова Тодорова
СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов
Милка Кирилова Кръстева
Йоханес Рупен Крикорян
80. Секционна избирателна комисия номер 321500080, Гърция, Неа Муданя - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Денчева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Янев Николов
СЕКРЕТАР: Веселина Михайлова Миту
ЧЛЕНОВЕ: Руслан Белизаров Баждеков
Мария Иванова Бояджиева-Гунели
81. Секционна избирателна комисия номер 321500081, Гърция, Никити - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Михайлов Неделчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев Добрев
СЕКРЕТАР: Радина Александрова Миленчева
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Узунов
Мая Григорова Стоименова
82. Секционна избирателна комисия номер 321500082, Гърция, о. Родос - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Георгиева Бенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Живкова Маринова
СЕКРЕТАР: Нела Апостолова Захараки
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Стоянова Панайотова
Цветелина Сашева Долумджийска
83. Секционна избирателна комисия номер 321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Димитрис Шопова
СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова
Михаела Калинова Трингова
84. Секционна избирателна комисия номер 321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Василева Желязкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Динков Стоянов
СЕКРЕТАР: Бойко Албенов Каров
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Богомилова Димитрова
Мария Димитрова Мирчева
Татяна Валериева Петрова
Зорница Петрова Апостолова
85. Секционна избирателна комисия номер 321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравка Асенова Юрчиева
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Зашев
ЧЛЕНОВЕ: Любка Жекова Кирчева
Ивелин Димитров Стефанов
86. Секционна избирателна комисия номер 321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанка Белчева Миланова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Иванов Георгиев
СЕКРЕТАР: Десислава Стефанова Декова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Емилова Алексова
Милена Валентинова Николова
87. Секционна избирателна комисия номер 321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Борисова Кирова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Раид Салахелдин-Рашид Амус
СЕКРЕТАР: Елена Георгиева Ал Кюрди
ЧЛЕНОВЕ: Соня Атанасова Станевска
Пламен Стоянов Димитров
88. Секционна избирателна комисия номер 322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Маринов Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Костадинова
Гургушинова
СЕКРЕТАР: Светлана Петрова Тасева
ЧЛЕНОВЕ: Жанет Руменова Панчева
Илиана Иванова Горова
89. Секционна избирателна комисия номер 322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Тодорова Колиър
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров
СЕКРЕТАР: Красимир Милчев Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Евгени Георгиев Станков
Ралица Цачева Цачева
90. Секционна избирателна комисия номер 322200090, Испания, Кастельон де ла Плана - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Павлинова Владова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Киряков
СЕКРЕТАР: Наталия Йорданова Найденова-
Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Костадинов Попов
Юлиана Ангелова Неделин
91. Секционна избирателна комисия номер 322200091, Испания, Барселона - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Иванова
СЕКРЕТАР: Ненчо Георгиев Алексиев
ЧЛЕНОВЕ: Aндрей Тодоров Георгиев
Явор Ананиев Дончев
Иван Андреев Стоилов
Мартина Цветанова Петрова
Надежда Петрова Касабова
Иванка Кирилова Джатева
92. Секционна избирателна комисия номер 322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пламенова Василева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиана Любомирова Анастасова
СЕКРЕТАР: Мирела Георгиева Златанова
ЧЛЕНОВЕ: Стефка Здравкова Иванова
Анна Иванова Руски
93. Секционна избирателна комисия номер 322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Миткова Дръндева-Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Маринова Андреева
СЕКРЕТАР: Юлиана Тодорова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Спаска Димитрова Георгиева
Диана Бойкова Сугарева
94. Секционна избирателна комисия номер 322200094, Испания, Валядолид - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Георгиева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Бориславов Йорданов
СЕКРЕТАР: Людмил Мирославов Любенов
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Тошева Тотева
Десислава Павлинова Петрова
95. Секционна избирателна комисия номер 322200095, Испания, Гандия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Тръндева Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Недкова Димитрова
СЕКРЕТАР: Юлия Цветанова Гойчева
ЧЛЕНОВЕ: Росинка Иванова Лалова
Райна Николова Тонева
96. Секционна избирателна комисия номер 322200096, Испания, Лерида - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Тодорова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Вълчева Коцева
СЕКРЕТАР: Даниела Георгиева Бенова
ЧЛЕНОВЕ: Здравко Енев Бенов
Борислав Александров Евлогиев
97. Секционна избирателна комисия номер 322200097, Испания, Льорет дел Мар - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Георгиева Йоргова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Радославова Тълпигова
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Жельо Петков Желков
Стойко Даков Йорданов
98. Секционна избирателна комисия номер 322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Благоев Диманков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Марианов Димитров
СЕКРЕТАР: Ефтим Илиев Станков
ЧЛЕНОВЕ: Васил Илиев Василев
Татяна Димитрова Балтова-Заркова
99. Секционна избирателна комисия номер 322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Василев Бейдов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Владимирова Цветкова
СЕКРЕТАР: Юлияна Стефанова Маркова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Атанасов Цанев
Мария Емилова Янчева
100. Секционна избирателна комисия номер 322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Божидарова Досева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ася Иванова Ралчевска
СЕКРЕТАР: Eлеонора Иванова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Здравка Христова Илчева
Анастасия Любомирова Дочева
101. Секционна избирателна комисия номер 322200101, Испания, Майорка - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Божидарова Аръшева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Атанасова Павлова
СЕКРЕТАР: Павлина Стефкова Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Димитрова Кирилова
Елка Петева Филипова
Теодора Йорданова Христова
Латинка Александрова Костова
Захари Борисов Попадийн
Пламен Любомиров Георгиев
102. Секционна избирателна комисия номер 322200102, Испания, Памплона - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев -
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Александров Кръстев
СЕКРЕТАР: Таня Найденова Дишлянова
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев
Юлиана Борисова Николова
103. Секционна избирателна комисия номер 322200103, Испания, Тафаия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денис Юлиянов Карадалиев
СЕКРЕТАР: Мирослава Веселинова Хаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Надка Венциславова Юзекчиева
Искра Методиева Ивчева
104. Секционна избирателна комисия номер 322200104, Испания, Торревиеха - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Василева Цветанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Орлинова Аликанова
СЕКРЕТАР: Петя Нейкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Илия Димитров Даражански
Ренета Параскевова Здравкова
105. Секционна избирателна комисия номер 322200105, Испания, Аликанте - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лина Атанасова Гюзелева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Узунова
СЕКРЕТАР: Елеонора Емилова Мусева
ЧЛЕНОВЕ: Петър Христов Атанасов
Кристина Павлинова Велкова
106. Секционна избирателна комисия номер 322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лорета Емилова Бондокова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислав Пламенов Цанков
СЕКРЕТАР: Таня Славова Славова
ЧЛЕНОВЕ: Любимка Георгиева Манолакова
Илия Лозанов Лозанов
107. Секционна избирателна комисия номер 322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савков Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Долорес Тодорова Мавродиева
СЕКРЕТАР: Иванка Йорданова Дичева
ЧЛЕНОВЕ: Илинка Славейкова Габарова
Венелин Станимиров Велинов
Силвия Стойнева Стаменова
Ирена Николаева Тодорова
108. Секционна избирателна комисия номер 322300108, Италия, Понтедера - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Павлинова Найденова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Василева Спасова
СЕКРЕТАР: Александрина Грозданова
Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Николина Иванова Ставрова
Борис Василев Кацамунски
109. Секционна избирателна комисия номер 322300109, Италия, Рим (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Костов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Петрова Демерджиева
СЕКРЕТАР: Боряна Димитрова Патева
ЧЛЕНОВЕ: Оля Дикова Пелова
Ермелина Пейчева Пейчева
110. Секционна избирателна комисия номер 322300110, Италия, Тури - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Руменова Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Георгиева Димитрова
СЕКРЕТАР: Виолета Иванова Чинова
ЧЛЕНОВЕ: Снежана Иванова Налбантова
Андрияна Владимирова Колева
111. Секционна избирателна комисия номер 322300111, Италия, Фоджа - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Савова Генова-
Пиргозлиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Пармакова
СЕКРЕТАР: Диана Ангелова Гайтанова
ЧЛЕНОВЕ: Ивелина Йорданова Иванова
Христиана Здравкова Макрова
112. Секционна избирателна комисия номер 322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Антонов Карамалаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Иванович Таласимов
СЕКРЕТАР: Румяна Михайлова Динкова
ЧЛЕНОВЕ: Кристиян Емилов Ставрев
Кирил Иванов Георгиев
113. Секционна избирателна комисия номер 322500113, Канада, Отава (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Драгнева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Димитров Станоев
СЕКРЕТАР: Георги Богомилов Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Николай Лъчезаров Михайлов
Антония Пламенова Алексиева
114. Секционна избирателна комисия номер 322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елеонора Кирилова Велкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Анастасова Матуски
СЕКРЕТАР: Йълдъз Решат Талят
ЧЛЕНОВЕ: Клементина Атанасова Ковачева
Десислава Иванова Атанасова
115. Секционна избирателна комисия номер 322600115, Катар, Доха (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Петрова Кирова-Накова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велислава Методиева Велкова
СЕКРЕТАР: Симона Димитрова Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Ангелова Пенева
Стоимен Миланов Велев
116. Секционна избирателна комисия номер 322700116, Кипър, Ларнака - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Руменов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Радкова Атанасова-
Христова
СЕКРЕТАР: Биляна Денчева Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Паскал Иванов Борисов
Полина Росенова Борисова
Стоян Жеков Ганев
Лила Ангелова Георгиева
117. Секционна избирателна комисия номер 322700117, Кипър, Лимасол - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Георгиева Пипаки
СЕКРЕТАР: Димитър Николов Лечев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев
Милка Цветанова Николова
Добрин Димитров Финиотис
Виолета Атанасова Несторова
118. Секционна избирателна комисия номер 322700118, Кипър, Никозия (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова МусаковаГеоргиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Димитрова Димитрова
СЕКРЕТАР: Лидия Вескова Стефанова
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Иванова Славкова
Слава Калинова Павлова
Милена Георгиева Атанасова-
Топозлийска
Мина Николаева Христова-
Маринова
119. Секционна избирателна комисия номер 322700119, Кипър, Паралимини 5290 - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Николова Белеганска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Дилкова Лишова
СЕКРЕТАР: Божидарка Константинова
Акривопулу
ЧЛЕНОВЕ: Олег Георгиев Петков
Владимир Стефанов Инков
120. Секционна избирателна комисия номер 322700120, Кипър, Пафос - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Стоянова Тончева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Велинова Златкова
СЕКРЕТАР: Велислав Божинов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Стоянов
Силвана Валериева Сълова
121. Секционна избирателна комисия номер 322800121, Китай, Пекин (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Иванов Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордана Василева Костова
СЕКРЕТАР: Методи Кирилов Негревски
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Димитрова Ангелова
Владислав Александров Спасов
122. Секционна избирателна комисия номер 322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Емилов Александров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Веселинова Илиева
СЕКРЕТАР: Дана Детелинова Джатева
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Стефанова Петрова
Сара Николаева Кънчева
123. Секционна избирателна комисия номер 322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Куртева Неделчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Петкова Иванова
СЕКРЕТАР: Ралица Танева Танева
ЧЛЕНОВЕ: Роза Ванкова Велкова
Илия Николов Лясков
124. Секционна избирателна комисия номер 323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Христева Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Иванов Миладинов
СЕКРЕТАР: Илиян Маринов Ганев
ЧЛЕНОВЕ: Росица Василева Попова
Горяна Григорова Ленкова
125. Секционна избирателна комисия номер 323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Банов Жековски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Ставрева Маркова
СЕКРЕТАР: Елена Милчева Дюлгерова-
Абделал
ЧЛЕНОВЕ: Емилия Върбанова Георгиева-
Ал Дарзи
Димитър Драгомиров Петров
126. Секционна избирателна комисия номер 323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Костадинов Лукаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорова Богданова
СЕКРЕТАР: Десислава Димитрова Панова
ЧЛЕНОВЕ: Ева Любомирова Крапчева
Цветин Любомиров Спасов
127. Секционна избирателна комисия номер 323300127, Малта, Сейнт Джулианс - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вълчо Стойчев Вълчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов Кончев
СЕКРЕТАР: Диди Димова Михова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Благоева Колевска
Искра Недкова Нейкова
128. Секционна избирателна комисия номер 323300128, Малта, Буджиба - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Димитрова Цонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Георгиев Михов
СЕКРЕТАР: Станислава Живкова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Соня Найденова Въгларова
Таня Димитрова Тотева
129. Секционна избирателна комисия номер 323400129, Мароко, Рабат (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветина Христова Божкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Стоянов Гюров
СЕКРЕТАР: Злати Георгиев Кацарски
ЧЛЕНОВЕ: Марина Йорданова Георгиева
Ирина Стоянова Стоянова
130. Секционна избирателна комисия номер 323500130, Мексико, Мексико (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Георгиева Кулева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Райчов Чифлиджанов
СЕКРЕТАР: Яница Стойчева Стоева
ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Иванова Станева
Симеон Стоянов Апостолов
131. Секционна избирателна комисия номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Любомирова Стоянова
СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Данаилова
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Василева Йорданова
Атанас Йорданов Стоев
132. Секционна избирателна комисия номер323600132, Молдова, Тараклия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская
СЕКРЕТАР: Николай Николаев Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Диана Боримечкова
Ангел Илиев Маринков
133. Секционна избирателна комисия номер323700133, Нидерландия, Айндховен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николов Здравков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Стефанова Стоименова
СЕКРЕТАР: Дияна Борисова Михайлова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Руменов Маринов
Николай Станимиров Станев
Венелин Александров Ганков
134. Секционна избирателна комисия номер323700134, Нидерландия, Амстердам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Димитров Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Борисов Михайлов
СЕКРЕТАР: Атанаска Димитрова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева
Гергана Василева Янкова
Румяна Василева Камберска-
Иванова
135. Секционна избирателна комисия номер323700135, Нидерландия, Грьонинген - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Илиянова Паунова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Илиянов Паунов
СЕКРЕТАР: Кирил Стоянов Паликрушев
ЧЛЕНОВЕ: Кръстина Николаева Ръжева
Антон Румянов Георгиев
136. Секционна избирателна комисия номер323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Мартинов Асенов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова
СЕКРЕТАР: Сирма Бориславова Боянова
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Стамова Петкова
Свилен Иванов Илиев
137. Секционна избирателна комисия номер323700137, Нидерландия, Утрехт - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емине Нуриева Даудова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Синан Кямилов Мехмедов
СЕКРЕТАР: Женя Костадинова Щерева
ЧЛЕНОВЕ: Дора Василева Калоянова
Камелия Атанасова Петрова
138. Секционна избирателна комисия номер323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Петрова Гечева
СЕКРЕТАР: Деяна Деянова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Росица Илкова Македонска
Ерджан Шабан Неджиб
Надя Тодорова Живкова-Ванева
139. Секционна избирателна комисия номер323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Петров Ванев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иглика Петрова Христова
СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов
ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз
Иглика Петрова Христова
140. Секционна избирателна комисия номер323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Миайлов Михайлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Йорданов Павлов
СЕКРЕТАР: Радостина Викторова Заимова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Гергинова Манолова
Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова
141. Секционна избирателна комисия номер323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Емануилова Янкова-
Шишкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Венциславов Янев
СЕКРЕТАР: Гергана Михайлова Чешмеджиева
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Господинов Караманов
Валерий Любенов Мирчев
142. Секционна избирателна комисия номер323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Емилов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Вескова Йорданова
СЕКРЕТАР: Христо Димитров Христов
ЧЛЕНОВЕ: Бирсен Джемилова Карабаджакова
Вилияна Руменова Иванова
143. Секционна избирателна комисия номер324000143, Полша, Колобжег - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Илиев Драганчев
СЕКРЕТАР: Иван Георгиев Китов
ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов
Виктор Бенов Бенов
144. Секционна избирателна комисия номер324000144, Полша, Краков - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Димчев Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристияна Димитрова Нанева
СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Игнатова
ЧЛЕНОВЕ: Людмил Мариянов Илиев
Димитър Асенов Христов
145. Секционна избирателна комисия номер324000145, Полша, Варшава (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Димитрова Николова-Бенза
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Костадинова
СЕКРЕТАР: Чавдар Георгиев Чернев
ЧЛЕНОВЕ: Ивалина Славова Симеонова
Альоша Иванов Неделчев
146. Секционна избирателна комисия номер324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Юлиянова Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Георгиев Милев
СЕКРЕТАР: Ваня Богданова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Станимир Петков Граматиков
Надя Николова Стефанова
147. Секционна избирателна комисия номер324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Атанасова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Владимиров Демирев
СЕКРЕТАР: Теодора Вангелова Гюпчанова
ЧЛЕНОВЕ: Спас Ангелов Рангелов
Даниела Бойчева Петрова
148. Секционна избирателна комисия номер324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Милкова Велева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски
СЕКРЕТАР: Димитър Георгиев Карастоянов
ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски
Димитър Иванов Димитров
149. Секционна избирателна комисия номер324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Валентинова Джоргова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски
СЕКРЕТАР: Катя Лазарова Кулевска
ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски
Веселин Христов Богданов
150. Секционна избирателна комисия номер324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Николова Велчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Красимирова Стефанова
СЕКРЕТАР: Атанас Георгиев Димов
ЧЛЕНОВЕ: Янко Василев Йорданов
Цвети Кирилова Романска
151. Секционна избирателна комисия номер324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Милчев Канчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Иванов Недялков
СЕКРЕТАР: Емил Герасимов Тончев
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Боянова Бибишкова-
Стоянова
Любомир Сергеев Николов
152. Секционна избирателна комисия номер324600152, Русия, Москва (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марианна Кирилова Конова
СЕКРЕТАР: Пламен Йорданов Кръстев
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Симеонов Славов
Галина Станимирова Караиванова
153. Секционна избирателна комисия номер324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Ваньов Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Пенева Вакуленко
СЕКРЕТАР: Глория Венциславова
Балканджиева
ЧЛЕНОВЕ: Александър Татянов Даков
Христинка Цветанова Георгиева
154. Секционна избирателна комисия номер324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Ганчев Димов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Петков Георгиев
СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Дойчева
ЧЛЕНОВЕ: Цветан Христов Бояджиев
Десислава Стефанова Колева
155. Секционна избирателна комисия номер324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Харалампиев Мойсов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Емилов Ашиков
СЕКРЕТАР: Галя Миронова Геновска-Уерга
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Димитрова Петрова
Владимир Пламенов Доровски
156. Секционна избирателна комисия номер324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Йотинова-
Мачканска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Младенова Петрова
СЕКРЕТАР: Саша Райчева Райчева
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Николова Колева
Евгения Емилова Малчева-Иванова
157. Секционна избирателна комисия номер324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Николаев Борисов
СЕКРЕТАР: Цветелина Венциславова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Георгиев Георгиев
Ева Дончева Живкова
158. Секционна избирателна комисия номер324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезара Стоянова Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Генчева Георгиева-
Беленозова
СЕКРЕТАР: Красимира Цонева Бешкова
ЧЛЕНОВЕ: Явор Петров Иванов
Светослав Станков Станков
159. Секционна избирателна комисия номер324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денислава Павлинова Тодорова
СЕКРЕТАР: Доника Кирилова Колева-Николов
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Евгениева Дикова
Атанас Ангелов Рундалиев
160. Секционна избирателна комисия номер324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Делянов Грънчаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Бориславов Хаджийски
СЕКРЕТАР: Велислава Василева Панова
ЧЛЕНОВЕ: Иво Мартинов Константинов
Катя Димитрова Енчева
161. Секционна избирателна комисия номер324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Красимирова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еленка Андреева Арнаудова
СЕКРЕТАР: Ангел Илиев Павлов
ЧЛЕНОВЕ: Николай Борисов Йорданов
Калин Иванов Димитров
162. Секционна избирателна комисия номер325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Желязкова Големанова-Кухар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдана Стефанова Жепич
СЕКРЕТАР: Пламен Христов Кънчев
ЧЛЕНОВЕ: Венета Тодорова Креачич
Георги Лъчезаров Сусанин
163. Секционна избирателна комисия номер325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Петрова Пунчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анжело Борисов Дренов
СЕКРЕТАР: Павлинка Бонева Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Димитров Кожухаров
Ива Николаева Крулева
164. Секционна избирателна комисия номер325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Величкова
СЕКРЕТАР: Николай Минков Колев
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Атанасова Неделчева
Илия Христов Бонджолов
165. Секционна избирателна комисия номер325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елза Методиева Руйнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кънчев Димитров
СЕКРЕТАР: Вера Андонова Янчева-Камержи
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стефанова Гачевска
Анелия Маринова Петкова
166. Секционна избирателна комисия номер325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Николова Симеонова
СЕКРЕТАР: Валентин Цанев Дончев
ЧЛЕНОВЕ: Никола Христов Узунов
Валентина Пенчова Генева
167. Секционна избирателна комисия номер325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зекие Хашим Дюлгерова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Иванова Станева
СЕКРЕТАР: Иванка Романова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Бойка Маринова Арабаджийска
Бранимир Илийчев Илиев
168. Секционна избирателна комисия номер325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Велизарова
Кафеджийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Махмуд Абил Халач
СЕКРЕТАР: Георги Александров Чъкърък
ЧЛЕНОВЕ: Огняна Костадинова Димитрова
Мюмин Ергин Емин
169. Секционна избирателна комисия номер325300169, Турция, Анкара (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Запрян Христонов Запрянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилдан Яшарова Ахмедова
СЕКРЕТАР: Димитрина Георгиева Темелкова
ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев
Доротея Христова Бобчева
170. Секционна избирателна комисия номер325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Димитрова Узунова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Димитрова
Каймаканова
СЕКРЕТАР: Красимира Тодорова Качармазова
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Марианов Йорданов
Калин Николаев Рунтев
171. Секционна избирателна комисия номер325500171, Украйна, Киев (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариолина Димитрова Михайлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Иванова Залогина
СЕКРЕТАР: Добромир Иванов Христов
ЧЛЕНОВЕ: Иво Георгиев Кюмюрджиев
Веселка Борисова Рангелова
172. Секционна избирателна комисия номер325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Витев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Веселинова Янчева
СЕКРЕТАР: Диана Станчева Лахнева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Руменов Димитров
Мирослав Енков Енков
173. Секционна избирателна комисия номер325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Марков Недялков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Александров Димитров
СЕКРЕТАР: Ваня Дечкова Дякова
ЧЛЕНОВЕ: Богоя Велев Димитров
Георги Василев Георгиев
174. Секционна избирателна комисия номер325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Тодоров Гичев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рамзе Албертова Ханьова
СЕКРЕТАР: Елка Дончева Сурчева
ЧЛЕНОВЕ: Петя Веселинова Стойкова
Валентин Господинов Димитров
175. Секционна избирателна комисия номер325800175, Франция, Бордо - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Димчева Дюбул-Асенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Николова Змийчарова
СЕКРЕТАР: Теодора Красимирова Люцканова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Константинова Цветкова
Веселина Михайлова Евдокимова
176. Секционна избирателна комисия номер325800176, Франция, Лион - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Трифонов Червенков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Дончева Загорска
СЕКРЕТАР: Мариана Йотова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Стоянов Йовчев
Николай Евгениев Теохаров
177. Секционна избирателна комисия номер325800177, Франция, Марсилия - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Василева Герен
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Калоянова Ройал
СЕКРЕТАР: Анна Славова Енчева
ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова
Миглена Здравкова Младенова-
Симеонова
178. Секционна избирателна комисия номер325800178, Франция, Нант - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирела Райчева Парашкевова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Данева Чолакова
СЕКРЕТАР: Иво Пламенов Даракчиев
ЧЛЕНОВЕ: Елионора Йорданова Неделчева
Росица Пеева Александрова
179. Секционна избирателна комисия номер325800179, Франция, Ница - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Асенова Натина
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недка Георгиева Петрова-Стоянова
СЕКРЕТАР: София Зухер Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш
Деметра Куманова Дулева
180. Секционна избирателна комисия номер325800180, Франция, Париж (Посолство 1) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Емилова Грекова-
Стефанова
СЕКРЕТАР: Петко Йорданов Цветков
ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим
Искра Димитрова Ангелова
181. Секционна избирателна комисия номер325800181, Франция, Париж (Посолство 2) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Йорданов Цветков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Александрова
Гаджалова
СЕКРЕТАР: Сава Руменов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед
Лора Маринова Николова
182. Секционна избирателна комисия номер325800182, Франция, Сен-Назер - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Стоянов Станков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Петрова Дянкова
СЕКРЕТАР: Красимир Спасов Кънчашки
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Серафимова Йорданова-Дамянова
Атанас Игнатов Младенов
183. Секционна избирателна комисия номер325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)- 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Коеджикова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инна Йорданова Димова
СЕКРЕТАР: Красимира Василева Гонгалова
ЧЛЕНОВЕ: Изабел Стоянова Карабашева
Борис Емилов Шабански
184. Секционна избирателна комисия номер325800184, Франция, Тулуза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Недялков Гаврилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Георгиева Иванова-Фидер
СЕКРЕТАР: Пепа Миткова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък
Стойчо Стефанов Ангелов
Енчо Димитров Димитров
185. Секционна избирателна комисия номер325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Николаева Гласнова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Тихомирова Тодорова
СЕКРЕТАР: Радослава Георгиева Мончева
ЧЛЕНОВЕ: Росица Тодорова Пехливанова
Никола Георгиев Николов
186. Секционна избирателна комисия номер326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Стоянов Богданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Петрова Йорданова-
Тодорова
СЕКРЕТАР: Стефан Веселинов Вукчевич
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Йорданова Димитрова
Джованина Цветанова Докова
187. Секционна избирателна комисия номер326100187, Чешка република, Прага (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Иванова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валерия Кунова Тошева
СЕКРЕТАР: Володя Стоянов Гоцев
ЧЛЕНОВЕ: Кремена Димитрова Сханелцова
Росен Христов Генчев
188. Секционна избирателна комисия номер326200188, Швейцария, Берн (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Василев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Филипова
СЕКРЕТАР: Веселка Ангелова Лалова-Мютце
ЧЛЕНОВЕ: Люси Георгиева Илиева
Виктория Тодорова Атанасова
189. Секционна избирателна комисия номер326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ясен Руменов Томов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Венелинова Йоцова-
Димитрова
СЕКРЕТАР: Боряна Руменова Аргирова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Александров Бърнев
Раковски Симеонов Лашев
190. Секционна избирателна комисия номер326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Людмилова Илчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Патриция Златкова Виденова
СЕКРЕТАР: Борислава Богомилова Момчилова
ЧЛЕНОВЕ: Славка Паскова Бахчеванова-
Величкова
Надя Андонова Велева
191. Секционна избирателна комисия номер 326400191, Япония, Токио (Посолство) - 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Атанасова Бусерска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неда Атанасова Мочурова-Декова
СЕКРЕТАР: Малина Николова Грудова
ЧЛЕНОВЕ: Лили Томова Проданова
Йордан Кирилов Даскалов
II. ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение номер353-ЕП от 18.05.2019г.:
ОСВОБОЖДАВА Тезджан Шабан Вахид, ЕГН . . . , като член на СИК номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1)
НАЗНАЧАВА Мергюл Назим Юсеин, ЕГН . . ., член на СИК номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1)
ОСВОБОЖДАВА Цветан Стоянов Христев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
ОСВОБОЖДАВА Кръстина Андреева Атанасова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
НАЗНАЧАВА Кръстина Андреева Атанасова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
НАЗНАЧАВА Недялка Стоянова Чиперкова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.
ОСВОБОЖДАВА Мария Георгиева Станишева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).
НАЗНАЧАВА Искра Младенова Вълева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).
ОСВОБОЖДАВА Марияна Стефанова Станчева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300055, ФР Германия, Констанц.
НАЗНАЧАВА Мартин Сергеев Ненов, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300055, ФР Германия, Констанц.
ОСВОБОЖДАВА Рина Неон Бакалова, ЕГН . . ., като председател на СИК 321700085, Израел, Тел Авив - посолство.
НАЗНАЧАВА Палома Димитрова Илиева, ЕГН . . ., като председател на СИК 321700085, Израел, Тел Авив - посолство
ОСВОБОЖДАВА Татяна Колар, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Катерина Иванова Данаилова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
НАЗНАЧАВА Катерина Иванова Данаилова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
НАЗНАЧАВА Любка Антонова Стоянова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Николае Паскалов, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.
ОСВОБОЖДАВА Николай Николаев Тодоров, ЕГН . . ., като секретар на СИК 323600132, Молдова, Тараклия
НАЗНАЧАВА Мария Иванова Делибалтова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.
НАЗНАЧАВА Жанета Петрова Иванова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.
ОСВОБОЖДАВА Александър Илиянов Паунов, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер323700135, Нидерландия, Грьонинген.
НАЗНАЧАВА Антон Ивайлов Арабаджиев, ЕГН . . . , като зам.-председател на СИК номер323700135, Нидерландия, Грьонинген.
ОСВОБОЖДАВА Антония Милкова Велева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Тони Шишевски, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Горан Цветановски, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
НАЗНАЧАВА Петя Димитрова Пенелова, ЕГН . . . , като председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
НАЗНАЧАВА Мария Любенова Гайдарова-Гюрова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
НАЗНАЧАВА Бойко Петров Йорданов, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).
ОСВОБОЖДАВА Атанас Ганчевски, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Томче Китановски, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Мария Дойчева Шопова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Добрин Николаев Станев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство)
НАЗНАЧАВА Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Иван Милчов Мирчев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Кирил Станчев Мирчев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).
НАЗНАЧАВА Мира Имад Шуайб, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).
ОСВОБОЖДАВА Танер Сали Чавуш, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Нели Николова Симеонова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Валентин Цанев Дончев, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Никола Христов Узунов, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Валентина Пенчова Генева, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Валентин Цанев Дончев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Никола Христов Узунов, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Валентина Пенчова Генева, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Мартин Радославов Котрулев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
НАЗНАЧАВА Пламен Христов Петков, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).
ОСВОБОЖДАВА Вежен Исаев Коджаев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300169, Турция, Анкара (Посолство).
НАЗНАЧАВА Константина Славчева Костова, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300169, Турция, Анкара (Посолство).
III. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение номер 364-ЕП от 20.05.2019 г., както следва:
В раздел II вместо "ОСВОБОЖДАВА Десислава Стоянова Хранова, ЕГН . . ., като председател на СИК 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2)."
да се чете "НАЗНАЧАВА Десислава Стоянова Хранова, ЕГН . . ., като председател на СИК 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЛТ
/ПП/