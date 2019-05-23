ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 май 2019 / 08:13 Tweet

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PP0812IR.044

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 386-ЕП



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 386-ЕП

София, 22 май 2019 г.



ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., назначени с Решение номер 305-ЕП от 13 май 2019 г., допълнени с Решение номер 364-ЕП от 20 май 2019 г.



На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение номер 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение номер 353-ЕП от 18 май 2019 г. и Решение номер 364-ЕП от 20 май 2019 г. на ЦИК, писма на Министерството на външните работи с вх. номер ЕП-04-01-147 от 21.05.2019 г., вх. номер ЕП-04-01-1471 от 22.05.2019 г. и предложение от ПП ДПС с вх. номер ЕП-10-567 от 21.05.2019 г. Централната избирателна комисия



Р Е Ш И:



I. ПОПЪЛВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.



1. Секционна избирателна комисия номер 320100001, Австралия, Канбера (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Иванова Кaнева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанета Маринова Българанова

СЕКРЕТАР: Илиян Александров Даргънов

ЧЛЕНОВЕ: Мартин Руменов Васев

Десислава Йорданова Петрова



2. Секционна избирателна комисия номер 320200002, Австрия, Виена (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Господинов Киров

СЕКРЕТАР: Десислава Георгиева Чакърова

ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов

Шенол Шукриев Ахмедов

Деница Захариева Кръстева



3. Секционна избирателна комисия номер 320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жулиен Тодоров Желев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Спасов Пеев

СЕКРЕТАР: Иван Маринов Господинов

ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Ясенов

Мустафа Якубов Мехмедов

Константин Димитров Станев



4. Секционна избирателна комисия номер 320200004, Австрия, Залцбург - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тюркян Керимова Чакърова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Иванов Ангелов

СЕКРЕТАР: Живко Николаев Тачев.

ЧЛЕНОВЕ: Румяна Александрова НецоваБогданова



Ивайло Върбанов Ценов



5. Секционна избирателна комисия номер 320200005, Австрия, Инсбрук - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Димитрова Вълкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Атанасова Петкова

СЕКРЕТАР: Вероника Славчева Йорданова

ЧЛЕНОВЕ: Илияна Миткова Андреева

Янко Велков Велев



6. Секционна избирателна комисия номер 320200006, Австрия, Линц - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Благоев Златков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Милчева Параскевова

СЕКРЕТАР: Гергана Данчева Данева

ЧЛЕНОВЕ: Нина Николова Николова

Янка Драгомирова Нанева



7. Секционна избирателна комисия номер320200007, Австрия, Брегенц - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Григорова Спасова-

Щрюбиг

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Йорданова Илиева

СЕКРЕТАР: Ваня Андреева Ангелова

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Сотирова Коева

Димитър Филипов Серафимов



8. Секционна избирателна комисия номер 320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Недялкова Пъкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Ичкова Димова-Желева

СЕКРЕТАР: Венета Дончева Симеонова

ЧЛЕНОВЕ: Анна Цанова Обретенчева

Кирил Ангелов Апостолов



9. Секционна избирателна комисия номер 320400009, Албания, Тирана (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Иванова Костадинова Райчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Добринов Тодоров

СЕКРЕТАР: Гентиан Фетах Кочи

ЧЛЕНОВЕ: Миранда Хусни Бело

Мария Димитрава Пеева



10. Секционна избирателна комисия номер 320500010, Алжир, Алжир (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мадлена Ивова Калчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Меглена Николаева Тотина

СЕКРЕТАР: Георги Гаврилов Георгиев

ЧЛЕНОВЕ: Таничка Бориславова Чипева

Методи Кирилов Делев



11. Секционна избирателна комисия номер 320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Георгиев Цветанов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евтим Рангелов Рангелов

СЕКРЕТАР: Валентин Стефанов Бабов

ЧЛЕНОВЕ: Петя Григорова Захариева

Мартин Дочев Дочев



12. Секционна избирателна комисия номер 320700012, Армения, Ереван (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Петров Атанасов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Райчева Славова-Щерева

СЕКРЕТАР: Симеон Христов Каймакчиев

ЧЛЕНОВЕ: Мария Атанасова Кълбова

Иван Христов Радков



13. Секционна избирателна комисия номер 320800013, Беларус, Минск (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезар Ганев Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Борисова Кирилова

СЕКРЕТАР: Мария Любомирова Цонева

ЧЛЕНОВЕ: Полина Кръстева Карадимова

Георги Стефанов Гюров



14. Секционна избирателна комисия номер 320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски

СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова

ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова

Пашаянова

Севим Мехмедова Ибрямова

Димитринка Тодорова Динкова



15. Секционна избирателна комисия номер 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елин Николаев Сиджимов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Ремзи Амди

СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова

ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева

Белкие Бахриева Юсеинова

Слави Митков Георгиев



16. Секционна избирателна комисия номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина

СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска

ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев

Тезджан Шабан Вахид

Йово Панчев Панчев



17. Секционна избирателна комисия номер 320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айлин Фахриева Сюлейманова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев

СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю

Отосен

ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов

Танер Джафер Хаккъ

Даниела Василева Драмбозова



18. Секционна избирателна комисия номер 320900018, Белгия, Гент - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов

СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман

ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов

Пенчо Христов Пенчев



19. Секционна избирателна комисия номер 320900019, Белгия, Льовен - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Емилиянова Атипова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хессе

СЕКРЕТАР: Преслав Илич Митранов

ЧЛЕНОВЕ: Варужан Вартан Апелян

Божидар Виолинов Патинов



20. Секционна избирателна комисия номер 321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Боянов Петров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Христова Николова

СЕКРЕТАР: Георги Василев Манолов

ЧЛЕНОВЕ: Венелина Йорданова РашеваНиколова



Ана Борисова Николова



21. Секционна избирателна комисия номер 321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Найденов Христов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Антонова Савова

СЕКРЕТАР: Теодора Димитрова Нецова

ЧЛЕНОВЕ: Виктор Карамфилов Гюров

Петър Станков Петров



22. Секционна избирателна комисия номер 321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Чавдарова Кисьова

СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев

ЧЛЕНОВЕ: Евгения Господинова Варадинова

Мария Иванова Ангелиева



23. Секционна избирателна комисия номер 321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Желязкова

Страволемова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катрин Николаева Иванова

СЕКРЕТАР: Сали Байрам Кочаков

ЧЛЕНОВЕ: Йоанна Юлиянова Колева

Таня Койчева Вълова-Кирякова



24. Секционна избирателна комисия номер 321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Михайлов Михайлов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Димитров Томов

СЕКРЕТАР: Гергана Денева Генчева

ЧЛЕНОВЕ: Калоян Иванов Алексиев

Надя Михайлова Кръстева



25. Секционна избирателна комисия номер 321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрия Валентинова Вълкова



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Илиева Ковачка

СЕКРЕТАР: Мартин Тодоров Тодоров

ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова

Силвия Михова Методиева



26. Секционна избирателна комисия номер 321200026, Великобритания, Саутхамптън - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Христова Танева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Иванова

СЕКРЕТАР: Джемиле Алиосманова Мейзинева-Димитрова

ЧЛЕНОВЕ: Валентин Самуилов Василев

Диана Пенчева Спасова



27. Секционна избирателна комисия номер 321200027, Великобритания, Уочестър парк- 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добромир Милков Трифонов

СЕКРЕТАР: Милка Стефанова Гирова

ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Енчева

Надежда Трифонова Радева



28. Секционна избирателна комисия номер 321200028, Великобритания, Брайтън - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Самарджийска

СЕКРЕТАР: Нонка Стоянова Котева

ЧЛЕНОВЕ: Виктория Пламенова Ангелова

Светла Христова Дионисиева



29. Секционна избирателна комисия номер 321200029, Великобритания, Бристол - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Георгиева Георгиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Василева

СЕКРЕТАР: Анни Милева Пашалийска

ЧЛЕНОВЕ: Людмил Петров Тасев

Йорданка Йосифова Ганчева



30. Секционна избирателна комисия номер 321200030, Великобритания, Глазгоу - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Миленов Бойчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Мартинова Савчева

СЕКРЕТАР: Симеон Евгений Скопалик

ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Венцеславова Среброва

Светозар Ангелов Димитров



31. Секционна избирателна комисия номер 321200031, Великобритания, Глостър - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Христов Христов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Василев Връбчев

СЕКРЕТАР: Калина Миткова Бонева

ЧЛЕНОВЕ: Светлана Иванова Павлова

Боряна Илиева Стойнова



32. Секционна избирателна комисия номер 321200032, Великобритания, Единбург - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Янкова Янкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Стефанов Йорданов

СЕКРЕТАР: Веселка Георгиева Цвяткова

ЧЛЕНОВЕ: Веселина Сергеева Алвас

Ясен Христов Василкьов



33. Секционна избирателна комисия номер 321200033, Великобритания, Екситър - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Иванов Соколов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Йовчева Георгиева-Танева

СЕКРЕТАР: Весислава Атанасова Желева

ЧЛЕНОВЕ: Павел Веселинов Ненов

Андрей Красимиров Влахов



34. Секционна избирателна комисия номер 321200034, Великобритания, Кеймбридж - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Колев Мийков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Борисов Димов

СЕКРЕТАР: Красимир Василев Кондев

ЧЛЕНОВЕ: Димитър Петров Костадинов

Лиляна Миркова Димитрова-

Ацева



35. Секционна избирателна комисия номер 321200035, Великобритания, Ковънтри - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Христова Христозова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Василева Пенчева

СЕКРЕТАР: Гергана Мина Стефанова

ЧЛЕНОВЕ: Илиан Захариев Илиев

Десислава Людмилова Стойчева



36. Секционна избирателна комисия номер 321200036, Великобритания, Крю - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тезджан Исмаил Сабри

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стоянов Илиев

СЕКРЕТАР: Иван Алексиев Атанасов

ЧЛЕНОВЕ: Стилиян Георгиев Ченев

Мирослава Дойчинова Дойчинова



37. Секционна избирателна комисия номер 321200037, Великобритания, Лийдс - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Пламенов Арабаджийски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георгия Диянова Томова

СЕКРЕТАР: Мехмед Хашим Рамадан

ЧЛЕНОВЕ: Иван Станчев Иванов

Васил Асенов Асенов



38. Секционна избирателна комисия номер 321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Максимов Джамбазов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Максимилиана Илиева Емилова

СЕКРЕТАР: Цанка Кръстева Петрова

ЧЛЕНОВЕ: Надя Георгиева Андреева

Марияна Атанасова Минчева



39. Секционна избирателна комисия номер 321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Маринова Вълканова

СЕКРЕТАР: Димитрина Василева Асенова

ЧЛЕНОВЕ: Илия Коцев Асенов

Ани Спасова Петкова



40. Секционна избирателна комисия номер 321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кръстина Андреева Атанасова

СЕКРЕТАР: Борис Стоянов Стоянов

ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов

Анастасия Зосимова Маргаритова

Любомир Николаев Талев



41. Секционна избирателна комисия номер 321200041, Великобритания, Норич - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Христова Боралиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Костадинова Костадинова

СЕКРЕТАР: Бистра Георгиева Петрова

ЧЛЕНОВЕ: Елена Стефанова Кафеджиева

Борислав Станимиров Станимиров



42. Секционна избирателна комисия номер 321200042, Великобритания, Нотингам - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лазарина Мариянова Попова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Владимирова Белчева

СЕКРЕТАР: Боряна Йорданова Стойкова-

Димова

ЧЛЕНОВЕ: Дешка Иванова Пасева

Таня Владимирова Милова



43. Секционна избирателна комисия номер 321200043, Великобритания, Оксфорд - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Василев Василев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоанна Тихомирова Василева

СЕКРЕТАР: Весела Александрова Хауел

ЧЛЕНОВЕ: Симона Венциславова Петрова

Тихомир Борисов Тихомиров

Валентина Методиева

Александрова-Кирова



44. Секционна избирателна комисия номер 321200044, Великобритания, Чатам - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Андреев Гюнелиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цвета Димитрова Созонова

СЕКРЕТАР: Мирослава Петкова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ: Яна Емилова Еманоилова

Станислава Пламенова Манолова



45. Секционна избирателна комисия номер 321200045, Великобритания, Шефилд - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Иванов Христов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светомир Борисов Цоков

СЕКРЕТАР: Евгений Кръстев Казаков

ЧЛЕНОВЕ: Христина Стефанова Брадистилова

Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова



46. Секционна избирателна комисия номер 321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ерсин Бехчет Ибрям

СЕКРЕТАР: Радина Витанова Ралчева

ЧЛЕНОВЕ: Виолета Костадинова Станева

Станислав Колев Стоянов

Владислава Христова Бербенкова

Галина Лалева Лалева



47. Секционна избирателна комисия номер 321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катерина Тодорова Кобакова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорж Ветцолд

СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов

ЧЛЕНОВЕ: Виолета Вълкова Георгиева

Соня Йорданова Керимова

Калина Кирилова Кръстева

Борислав Петров Петранов



48. Секционна избирателна комисия номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Георгиева Станишева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Йорданова Нигш

СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева

ЧЛЕНОВЕ: Евшен Гюрсел Такавит

Венета Борисова Терзиева

Ганчо Савин Савов

Мариана Георгиева Минкин



49. Секционна избирателна комисия номер 321300049, ФР Германия, Бремен - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Николаева Пешина

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Александрова Кръстева

СЕКРЕТАР: Вихрен Владимиров Стоев

ЧЛЕНОВЕ: Калин Георгиев Апостолов

Даниел Банов Данов



50. Секционна избирателна комисия номер 321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Владимиров Абаджиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Александров Ганчев

СЕКРЕТАР: Ирена Петрова Римпопова

ЧЛЕНОВЕ: Елица Галинова Желязкова

Пламен Владимиров Бакалов



51. Секционна избирателна комисия номер 321300051, ФР Германия, Дортмунд - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Георгиева Христова

СЕКРЕТАР: Севил Али Али

ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова

Боряна Найденова Танева



52. Секционна избирателна комисия номер 321300052, ФР Германия, Дрезден - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Христов Христов

СЕКРЕТАР: София Руменова Трайкова

ЧЛЕНОВЕ: Александър Каменов Илиев

Евгения Георгиева Дъгарадина



53. Секционна избирателна комисия номер 321300053, ФР Германия, Ерфурт - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Веселинова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Мирева Йорданова

СЕКРЕТАР: Антон Златинов Тенев

ЧЛЕНОВЕ: Вяра Николаева Кирчева

Стефан Тодоров Йонков



54. Секционна избирателна комисия номер 321300054, ФР Германия, Карлсруе - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Начева Накова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Митков Тошовски

СЕКРЕТАР: Цветелина Николаева Николова

ЧЛЕНОВЕ: Яна Радева Йорданова

Геновева Георгиева Христова



55. Секционна избирателна комисия номер 321300055, ФР Германия, Констанц - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Минкова ПъдешкаАманфо



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Христов Опрев

СЕКРЕТАР: Марияна Стефанова Станчева

ЧЛЕНОВЕ: Мариана Димитрова Димитрова

Деляна Мирославова Маслинкова



56. Секционна избирателна комисия номер 321300056, ФР Германия, Кьолн - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Светославова Огнянова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Йорданова Никова

СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева

ЧЛЕНОВЕ: Елена Златева Димитрова

Румен Минев Бонев



57. Секционна избирателна комисия номер 321300057, ФР Германия, Лайпциг - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиза Стоянова Ангелова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова Комитова

СЕКРЕТАР: Светла Гергова Николова

ЧЛЕНОВЕ: Жана Иванова Кънчева

Стоян Михайлов Михайлов



58. Секционна избирателна комисия номер 321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Николова Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Тодорова

СЕКРЕТАР: Божидара Гешева Гешева

ЧЛЕНОВЕ: Антон Петров Кирев

Марияна Александрова Георгиева



59. Секционна избирателна комисия номер 321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Петрова Кущилова

СЕКРЕТАР: Любка Василева Каракостова

ЧЛЕНОВЕ: Евелина Момчилова Стратиева

Николай Спасов Георгиев



60. Секционна избирателна комисия номер 321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преслава Димитрова Костова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Трифонов Крумов

СЕКРЕТАР: Емилия Ганева Михайлова-

Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Дамян Стефанов Карабалиев

Валентин Динев Вълев



61. Секционна избирателна комисия номер 321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Пенчева Пенова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йорданова Георгиева

СЕКРЕТАР: Бойко Петров Петров

ЧЛЕНОВЕ: Анна Йорданова Тьонис

Райна Иванова Испанска



62. Секционна избирателна комисия номер 321300062, ФР Германия, Нюрнберг - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Веселинов Манушев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Петров Йонев

СЕКРЕТАР: Тодорка Николова Ангелова

ЧЛЕНОВЕ: Петър Димитров Иванов

Веселин Василев Горнишки



63. Секционна избирателна комисия номер321300063, ФР Германия, Регенсбург - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Антонова Тончева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовеста Викторова Цонева

СЕКРЕТАР: Станислава Пенчева Цветкова-

Христова

ЧЛЕНОВЕ: Марина Венелинова Далаберова

Мартин Игнатов Колев



64. Секционна избирателна комисия номер 321300064, ФР Германия, Фрайбург - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Минков Панов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Христов Младенов

СЕКРЕТАР: Мария Димитрова Мичкова

ЧЛЕНОВЕ: Иван Иванов Атанасов

Делина Атанасова Джонджорова



65. Секционна избирателна комисия номер 321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Георгиева Кръстева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Христов Метев

СЕКРЕТАР: Людмил Милчев Василев

ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа

Кристина Здравкова Иванова

Деница Йорданова ПалежеваЮнгич



Мариета Янева Милева



66. Секционна избирателна комисия номер 321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозар Бонев Иванов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Иванова Рълева

СЕКРЕТАР: Недялка Рангелова Иванова

ЧЛЕНОВЕ: Стелияна василева Симеонова

Гергана Захариева Козарова

Станка Иванова Касконе

Весела Бориславова Ацева



67. Секционна избирателна комисия номер 321300067, ФР Германия, Хановер - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Костадинова Калоферова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвена Генадиева Симеонова

СЕКРЕТАР: Ася Драгомирова Балтаджиева

ЧЛЕНОВЕ: Антония Тодорова Михайлова

Стоянка Стоянова Георгиева



68. Секционна избирателна комисия номер 321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райко Радославов Синев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илонка Тихомирова Спасова-

Дамянова

СЕКРЕТАР: Соня Костова Костова-Цилликен

ЧЛЕНОВЕ: Тодор Николов Димитров

Илиана Илиева Тонова



69. Секционна избирателна комисия номер 321300069, ФР Германия, Аахен - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Николаев Манолов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димитров Попов

СЕКРЕТАР: Явор Иванчев Добрев

ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев

Мартина Първанова Кехайова



70. Секционна избирателна комисия номер 321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Николаева Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Руменова Церовска

СЕКРЕТАР: Любов Евгениева Загорска

ЧЛЕНОВЕ: Дорина Проданова Балева

Данчо Добринов Мичев



71. Секционна избирателна комисия номер 321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Славчев Борисов

СЕКРЕТАР: Екатерина Асенова Благоева

ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова

Здравка Евгениева Михайлова



72. Секционна избирателна комисия номер 321500072, Гърция, Атина (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Петрова Добрева-

Фарконас

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Константин Марков Игнатов

СЕКРЕТАР: Златка Господинова Фрагу

ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Найденова

Веселин Иванов Иванов



73. Секционна избирателна комисия номер 321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорка Петрова Михайлова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Арсова Ятра

СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев

ЧЛЕНОВЕ: Ваня Великова Пенева

Данаил Георгиев Дражев



74. Секционна избирателна комисия номер 321500074, Гърция, Кавала - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генка Йовчева Пападопулос

СЕКРЕТАР: Силвия Веселинова Гочева

ЧЛЕНОВЕ: Христина Костадинова Христова

Тодор Тодоров Петров



75. Секционна избирателна комисия номер 321500075, Гърция, Каламата - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Богданова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Цветкова Велева

СЕКРЕТАР: Елица Диманова Ваклинова

ЧЛЕНОВЕ: Мими Нейчева Димова

Димитър Стоянов Божилов



76. Секционна избирателна комисия номер 321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диньо Георгиев Колев

СЕКРЕТАР: Иван Борисов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова

Цветелина Цветославова Георгиева

Цветелина Атанасова Иванова



77. Секционна избирателна комисия номер 321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Николова Иванова

СЕКРЕТАР: Кирил Любенов Предов

ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки

Елка Илиева Стоянова

Нина Костадинова Митова



78. Секционна избирателна комисия номер 321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров

СЕКРЕТАР: Светла Матева Матева

ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева

Маргарита Петкова Ценкова

Иван Спасов Чалъков



79. Секционна избирателна комисия номер 321500079, Гърция, о. Крит-Ханя - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пепа Стефанова Тодорова

СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова

ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов

Милка Кирилова Кръстева

Йоханес Рупен Крикорян



80. Секционна избирателна комисия номер 321500080, Гърция, Неа Муданя - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Денчева Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Янев Николов

СЕКРЕТАР: Веселина Михайлова Миту

ЧЛЕНОВЕ: Руслан Белизаров Баждеков

Мария Иванова Бояджиева-Гунели



81. Секционна избирателна комисия номер 321500081, Гърция, Никити - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Михайлов Неделчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев Добрев

СЕКРЕТАР: Радина Александрова Миленчева

ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Узунов

Мая Григорова Стоименова



82. Секционна избирателна комисия номер 321500082, Гърция, о. Родос - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Георгиева Бенева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Живкова Маринова

СЕКРЕТАР: Нела Апостолова Захараки

ЧЛЕНОВЕ: Юлия Стоянова Панайотова

Цветелина Сашева Долумджийска



83. Секционна избирателна комисия номер 321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мила Димитрис Шопова

СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди

ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова

Михаела Калинова Трингова



84. Секционна избирателна комисия номер 321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Василева Желязкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Динков Стоянов

СЕКРЕТАР: Бойко Албенов Каров

ЧЛЕНОВЕ: Валерия Богомилова Димитрова

Мария Димитрова Мирчева

Татяна Валериева Петрова

Зорница Петрова Апостолова



85. Секционна избирателна комисия номер 321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравка Асенова Юрчиева

СЕКРЕТАР: Николай Николаев Зашев

ЧЛЕНОВЕ: Любка Жекова Кирчева

Ивелин Димитров Стефанов



86. Секционна избирателна комисия номер 321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанка Белчева Миланова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Иванов Георгиев

СЕКРЕТАР: Десислава Стефанова Декова

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Емилова Алексова

Милена Валентинова Николова



87. Секционна избирателна комисия номер 321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Борисова Кирова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Раид Салахелдин-Рашид Амус

СЕКРЕТАР: Елена Георгиева Ал Кюрди

ЧЛЕНОВЕ: Соня Атанасова Станевска

Пламен Стоянов Димитров



88. Секционна избирателна комисия номер 322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Маринов Петров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Костадинова

Гургушинова

СЕКРЕТАР: Светлана Петрова Тасева

ЧЛЕНОВЕ: Жанет Руменова Панчева

Илиана Иванова Горова



89. Секционна избирателна комисия номер 322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Тодорова Колиър

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров

СЕКРЕТАР: Красимир Милчев Димитров

ЧЛЕНОВЕ: Евгени Георгиев Станков

Ралица Цачева Цачева



90. Секционна избирателна комисия номер 322200090, Испания, Кастельон де ла Плана - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Павлинова Владова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Киряков

СЕКРЕТАР: Наталия Йорданова Найденова-

Петкова

ЧЛЕНОВЕ: Илиян Костадинов Попов

Юлиана Ангелова Неделин



91. Секционна избирателна комисия номер 322200091, Испания, Барселона - 9 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Василева Иванова

СЕКРЕТАР: Ненчо Георгиев Алексиев

ЧЛЕНОВЕ: Aндрей Тодоров Георгиев

Явор Ананиев Дончев

Иван Андреев Стоилов

Мартина Цветанова Петрова

Надежда Петрова Касабова

Иванка Кирилова Джатева



92. Секционна избирателна комисия номер 322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пламенова Василева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиана Любомирова Анастасова

СЕКРЕТАР: Мирела Георгиева Златанова

ЧЛЕНОВЕ: Стефка Здравкова Иванова

Анна Иванова Руски



93. Секционна избирателна комисия номер 322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Миткова Дръндева-Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Маринова Андреева

СЕКРЕТАР: Юлиана Тодорова Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Спаска Димитрова Георгиева

Диана Бойкова Сугарева



94. Секционна избирателна комисия номер 322200094, Испания, Валядолид - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Георгиева Николова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Бориславов Йорданов

СЕКРЕТАР: Людмил Мирославов Любенов

ЧЛЕНОВЕ: Надежда Тошева Тотева

Десислава Павлинова Петрова



95. Секционна избирателна комисия номер 322200095, Испания, Гандия - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Тръндева Димова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Недкова Димитрова

СЕКРЕТАР: Юлия Цветанова Гойчева

ЧЛЕНОВЕ: Росинка Иванова Лалова

Райна Николова Тонева



96. Секционна избирателна комисия номер 322200096, Испания, Лерида - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Тодорова Михайлова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Вълчева Коцева

СЕКРЕТАР: Даниела Георгиева Бенова

ЧЛЕНОВЕ: Здравко Енев Бенов

Борислав Александров Евлогиев



97. Секционна избирателна комисия номер 322200097, Испания, Льорет дел Мар - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Георгиева Йоргова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Радославова Тълпигова

СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Ангелова

ЧЛЕНОВЕ: Жельо Петков Желков

Стойко Даков Йорданов



98. Секционна избирателна комисия номер 322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Благоев Диманков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Марианов Димитров

СЕКРЕТАР: Ефтим Илиев Станков

ЧЛЕНОВЕ: Васил Илиев Василев

Татяна Димитрова Балтова-Заркова



99. Секционна избирателна комисия номер 322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живко Василев Бейдов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Владимирова Цветкова

СЕКРЕТАР: Юлияна Стефанова Маркова

ЧЛЕНОВЕ: Иван Атанасов Цанев

Мария Емилова Янчева



100. Секционна избирателна комисия номер 322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Божидарова Досева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ася Иванова Ралчевска

СЕКРЕТАР: Eлеонора Иванова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ: Здравка Христова Илчева

Анастасия Любомирова Дочева



101. Секционна избирателна комисия номер 322200101, Испания, Майорка - 9 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Божидарова Аръшева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Атанасова Павлова

СЕКРЕТАР: Павлина Стефкова Стоянова

ЧЛЕНОВЕ: Красимира Димитрова Кирилова

Елка Петева Филипова

Теодора Йорданова Христова

Латинка Александрова Костова

Захари Борисов Попадийн

Пламен Любомиров Георгиев



102. Секционна избирателна комисия номер 322200102, Испания, Памплона - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев -

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Александров Кръстев

СЕКРЕТАР: Таня Найденова Дишлянова

ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев

Юлиана Борисова Николова



103. Секционна избирателна комисия номер 322200103, Испания, Тафаия - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денис Юлиянов Карадалиев

СЕКРЕТАР: Мирослава Веселинова Хаджиева

ЧЛЕНОВЕ: Надка Венциславова Юзекчиева

Искра Методиева Ивчева



104. Секционна избирателна комисия номер 322200104, Испания, Торревиеха - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Василева Цветанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Орлинова Аликанова

СЕКРЕТАР: Петя Нейкова Петрова

ЧЛЕНОВЕ: Илия Димитров Даражански

Ренета Параскевова Здравкова



105. Секционна избирателна комисия номер 322200105, Испания, Аликанте - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лина Атанасова Гюзелева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Узунова

СЕКРЕТАР: Елеонора Емилова Мусева

ЧЛЕНОВЕ: Петър Христов Атанасов

Кристина Павлинова Велкова



106. Секционна избирателна комисия номер 322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лорета Емилова Бондокова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислав Пламенов Цанков

СЕКРЕТАР: Таня Славова Славова

ЧЛЕНОВЕ: Любимка Георгиева Манолакова

Илия Лозанов Лозанов



107. Секционна избирателна комисия номер 322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савков Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Долорес Тодорова Мавродиева

СЕКРЕТАР: Иванка Йорданова Дичева

ЧЛЕНОВЕ: Илинка Славейкова Габарова

Венелин Станимиров Велинов

Силвия Стойнева Стаменова

Ирена Николаева Тодорова



108. Секционна избирателна комисия номер 322300108, Италия, Понтедера - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Павлинова Найденова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Василева Спасова

СЕКРЕТАР: Александрина Грозданова

Димитрова

ЧЛЕНОВЕ: Николина Иванова Ставрова

Борис Василев Кацамунски



109. Секционна избирателна комисия номер 322300109, Италия, Рим (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Костов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Петрова Демерджиева

СЕКРЕТАР: Боряна Димитрова Патева

ЧЛЕНОВЕ: Оля Дикова Пелова

Ермелина Пейчева Пейчева



110. Секционна избирателна комисия номер 322300110, Италия, Тури - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Руменова Георгиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Георгиева Димитрова

СЕКРЕТАР: Виолета Иванова Чинова

ЧЛЕНОВЕ: Снежана Иванова Налбантова

Андрияна Владимирова Колева



111. Секционна избирателна комисия номер 322300111, Италия, Фоджа - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Савова Генова-

Пиргозлиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Пармакова

СЕКРЕТАР: Диана Ангелова Гайтанова

ЧЛЕНОВЕ: Ивелина Йорданова Иванова

Христиана Здравкова Макрова



112. Секционна избирателна комисия номер 322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Антонов Карамалаков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Иванович Таласимов

СЕКРЕТАР: Румяна Михайлова Динкова

ЧЛЕНОВЕ: Кристиян Емилов Ставрев

Кирил Иванов Георгиев



113. Секционна избирателна комисия номер 322500113, Канада, Отава (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Драгнева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Димитров Станоев

СЕКРЕТАР: Георги Богомилов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: Николай Лъчезаров Михайлов

Антония Пламенова Алексиева



114. Секционна избирателна комисия номер 322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елеонора Кирилова Велкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Анастасова Матуски

СЕКРЕТАР: Йълдъз Решат Талят

ЧЛЕНОВЕ: Клементина Атанасова Ковачева

Десислава Иванова Атанасова



115. Секционна избирателна комисия номер 322600115, Катар, Доха (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Петрова Кирова-Накова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велислава Методиева Велкова

СЕКРЕТАР: Симона Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Ангелова Пенева

Стоимен Миланов Велев



116. Секционна избирателна комисия номер 322700116, Кипър, Ларнака - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Руменов Здравков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Радкова Атанасова-

Христова

СЕКРЕТАР: Биляна Денчева Тодорова

ЧЛЕНОВЕ: Паскал Иванов Борисов

Полина Росенова Борисова

Стоян Жеков Ганев

Лила Ангелова Георгиева



117. Секционна избирателна комисия номер 322700117, Кипър, Лимасол - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Георгиева Пипаки

СЕКРЕТАР: Димитър Николов Лечев

ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев

Милка Цветанова Николова

Добрин Димитров Финиотис

Виолета Атанасова Несторова



118. Секционна избирателна комисия номер 322700118, Кипър, Никозия (Посолство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова МусаковаГеоргиева



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Димитрова Димитрова

СЕКРЕТАР: Лидия Вескова Стефанова

ЧЛЕНОВЕ: Христиана Иванова Славкова

Слава Калинова Павлова

Милена Георгиева Атанасова-

Топозлийска

Мина Николаева Христова-

Маринова



119. Секционна избирателна комисия номер 322700119, Кипър, Паралимини 5290 - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Николова Белеганска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Дилкова Лишова

СЕКРЕТАР: Божидарка Константинова

Акривопулу

ЧЛЕНОВЕ: Олег Георгиев Петков

Владимир Стефанов Инков



120. Секционна избирателна комисия номер 322700120, Кипър, Пафос - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Стоянова Тончева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Велинова Златкова

СЕКРЕТАР: Велислав Божинов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: Людмил Иванов Стоянов

Силвана Валериева Сълова



121. Секционна избирателна комисия номер 322800121, Китай, Пекин (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Иванов Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордана Василева Костова

СЕКРЕТАР: Методи Кирилов Негревски

ЧЛЕНОВЕ: Десислава Димитрова Ангелова

Владислав Александров Спасов



122. Секционна избирателна комисия номер 322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Емилов Александров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Веселинова Илиева

СЕКРЕТАР: Дана Детелинова Джатева

ЧЛЕНОВЕ: Ваня Стефанова Петрова

Сара Николаева Кънчева



123. Секционна избирателна комисия номер 322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Куртева Неделчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Петкова Иванова

СЕКРЕТАР: Ралица Танева Танева

ЧЛЕНОВЕ: Роза Ванкова Велкова

Илия Николов Лясков



124. Секционна избирателна комисия номер 323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Христева Костадинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Иванов Миладинов

СЕКРЕТАР: Илиян Маринов Ганев

ЧЛЕНОВЕ: Росица Василева Попова

Горяна Григорова Ленкова



125. Секционна избирателна комисия номер 323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Банов Жековски

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Ставрева Маркова

СЕКРЕТАР: Елена Милчева Дюлгерова-

Абделал

ЧЛЕНОВЕ: Емилия Върбанова Георгиева-

Ал Дарзи

Димитър Драгомиров Петров



126. Секционна избирателна комисия номер 323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Костадинов Лукаров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Жорова Богданова

СЕКРЕТАР: Десислава Димитрова Панова

ЧЛЕНОВЕ: Ева Любомирова Крапчева

Цветин Любомиров Спасов



127. Секционна избирателна комисия номер 323300127, Малта, Сейнт Джулианс - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вълчо Стойчев Вълчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов Кончев

СЕКРЕТАР: Диди Димова Михова

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Благоева Колевска

Искра Недкова Нейкова



128. Секционна избирателна комисия номер 323300128, Малта, Буджиба - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Димитрова Цонкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Георгиев Михов

СЕКРЕТАР: Станислава Живкова Николова

ЧЛЕНОВЕ: Соня Найденова Въгларова

Таня Димитрова Тотева



129. Секционна избирателна комисия номер 323400129, Мароко, Рабат (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветина Христова Божкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Стоянов Гюров

СЕКРЕТАР: Злати Георгиев Кацарски

ЧЛЕНОВЕ: Марина Йорданова Георгиева

Ирина Стоянова Стоянова



130. Секционна избирателна комисия номер 323500130, Мексико, Мексико (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Георгиева Кулева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Райчов Чифлиджанов

СЕКРЕТАР: Яница Стойчева Стоева

ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Иванова Станева

Симеон Стоянов Апостолов



131. Секционна избирателна комисия номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Любомирова Стоянова

СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Данаилова

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Василева Йорданова

Атанас Йорданов Стоев



132. Секционна избирателна комисия номер323600132, Молдова, Тараклия - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская

СЕКРЕТАР: Николай Николаев Тодоров

ЧЛЕНОВЕ: Диана Боримечкова

Ангел Илиев Маринков



133. Секционна избирателна комисия номер323700133, Нидерландия, Айндховен - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николов Здравков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олга Стефанова Стоименова

СЕКРЕТАР: Дияна Борисова Михайлова

ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Руменов Маринов

Николай Станимиров Станев

Венелин Александров Ганков



134. Секционна избирателна комисия номер323700134, Нидерландия, Амстердам - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Димитров Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Борисов Михайлов

СЕКРЕТАР: Атанаска Димитрова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева

Гергана Василева Янкова

Румяна Василева Камберска-

Иванова



135. Секционна избирателна комисия номер323700135, Нидерландия, Грьонинген - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Илиянова Паунова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Илиянов Паунов

СЕКРЕТАР: Кирил Стоянов Паликрушев

ЧЛЕНОВЕ: Кръстина Николаева Ръжева

Антон Румянов Георгиев



136. Секционна избирателна комисия номер323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Мартинов Асенов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова

СЕКРЕТАР: Сирма Бориславова Боянова

ЧЛЕНОВЕ: Иванка Стамова Петкова

Свилен Иванов Илиев



137. Секционна избирателна комисия номер323700137, Нидерландия, Утрехт - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емине Нуриева Даудова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Синан Кямилов Мехмедов

СЕКРЕТАР: Женя Костадинова Щерева

ЧЛЕНОВЕ: Дора Василева Калоянова

Камелия Атанасова Петрова



138. Секционна избирателна комисия номер323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Петрова Гечева

СЕКРЕТАР: Деяна Деянова Петрова

ЧЛЕНОВЕ: Росица Илкова Македонска

Ерджан Шабан Неджиб

Надя Тодорова Живкова-Ванева



139. Секционна избирателна комисия номер323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Петров Ванев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иглика Петрова Христова

СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов

ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз

Иглика Петрова Христова



140. Секционна избирателна комисия номер323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Миайлов Михайлов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Йорданов Павлов

СЕКРЕТАР: Радостина Викторова Заимова

ЧЛЕНОВЕ: Красимира Гергинова Манолова

Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова



141. Секционна избирателна комисия номер323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Емануилова Янкова-

Шишкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Венциславов Янев

СЕКРЕТАР: Гергана Михайлова Чешмеджиева

ЧЛЕНОВЕ: Илиян Господинов Караманов

Валерий Любенов Мирчев



142. Секционна избирателна комисия номер323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Емилов Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поля Вескова Йорданова

СЕКРЕТАР: Христо Димитров Христов

ЧЛЕНОВЕ: Бирсен Джемилова Карабаджакова

Вилияна Руменова Иванова



143. Секционна избирателна комисия номер324000143, Полша, Колобжег - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Илиев Драганчев

СЕКРЕТАР: Иван Георгиев Китов

ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов

Виктор Бенов Бенов



144. Секционна избирателна комисия номер324000144, Полша, Краков - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Димчев Георгиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристияна Димитрова Нанева

СЕКРЕТАР: Катерина Иванова Игнатова

ЧЛЕНОВЕ: Людмил Мариянов Илиев

Димитър Асенов Христов



145. Секционна избирателна комисия номер324000145, Полша, Варшава (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Димитрова Николова-Бенза

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Стефанова Костадинова

СЕКРЕТАР: Чавдар Георгиев Чернев

ЧЛЕНОВЕ: Ивалина Славова Симеонова

Альоша Иванов Неделчев



146. Секционна избирателна комисия номер324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Юлиянова Давидова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Георгиев Милев

СЕКРЕТАР: Ваня Богданова Иванова

ЧЛЕНОВЕ: Станимир Петков Граматиков

Надя Николова Стефанова



147. Секционна избирателна комисия номер324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Атанасова Атанасова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Владимиров Демирев

СЕКРЕТАР: Теодора Вангелова Гюпчанова

ЧЛЕНОВЕ: Спас Ангелов Рангелов

Даниела Бойчева Петрова



148. Секционна избирателна комисия номер324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Милкова Велева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски

СЕКРЕТАР: Димитър Георгиев Карастоянов

ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски

Димитър Иванов Димитров



149. Секционна избирателна комисия номер324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Валентинова Джоргова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски

СЕКРЕТАР: Катя Лазарова Кулевска

ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски

Веселин Христов Богданов



150. Секционна избирателна комисия номер324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Николова Велчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Красимирова Стефанова

СЕКРЕТАР: Атанас Георгиев Димов

ЧЛЕНОВЕ: Янко Василев Йорданов

Цвети Кирилова Романска



151. Секционна избирателна комисия номер324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Милчев Канчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Иванов Недялков

СЕКРЕТАР: Емил Герасимов Тончев

ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Боянова Бибишкова-

Стоянова

Любомир Сергеев Николов



152. Секционна избирателна комисия номер324600152, Русия, Москва (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марианна Кирилова Конова

СЕКРЕТАР: Пламен Йорданов Кръстев

ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Симеонов Славов

Галина Станимирова Караиванова



153. Секционна избирателна комисия номер324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Ваньов Ангелов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Пенева Вакуленко

СЕКРЕТАР: Глория Венциславова

Балканджиева

ЧЛЕНОВЕ: Александър Татянов Даков

Христинка Цветанова Георгиева



154. Секционна избирателна комисия номер324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Ганчев Димов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Петков Георгиев

СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Дойчева

ЧЛЕНОВЕ: Цветан Христов Бояджиев

Десислава Стефанова Колева



155. Секционна избирателна комисия номер324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Харалампиев Мойсов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Емилов Ашиков

СЕКРЕТАР: Галя Миронова Геновска-Уерга

ЧЛЕНОВЕ: Надежда Димитрова Петрова

Владимир Пламенов Доровски





156. Секционна избирателна комисия номер324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Йотинова-

Мачканска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Младенова Петрова

СЕКРЕТАР: Саша Райчева Райчева

ЧЛЕНОВЕ: Румяна Николова Колева

Евгения Емилова Малчева-Иванова



157. Секционна избирателна комисия номер324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Николаев Борисов

СЕКРЕТАР: Цветелина Венциславова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ: Пламен Георгиев Георгиев

Ева Дончева Живкова



158. Секционна избирателна комисия номер324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лъчезара Стоянова Стоева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Генчева Георгиева-

Беленозова

СЕКРЕТАР: Красимира Цонева Бешкова

ЧЛЕНОВЕ: Явор Петров Иванов

Светослав Станков Станков



159. Секционна избирателна комисия номер324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денислава Павлинова Тодорова

СЕКРЕТАР: Доника Кирилова Колева-Николов

ЧЛЕНОВЕ: Виолета Евгениева Дикова

Атанас Ангелов Рундалиев



160. Секционна избирателна комисия номер324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Делянов Грънчаров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Бориславов Хаджийски

СЕКРЕТАР: Велислава Василева Панова

ЧЛЕНОВЕ: Иво Мартинов Константинов

Катя Димитрова Енчева



161. Секционна избирателна комисия номер324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Красимирова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еленка Андреева Арнаудова

СЕКРЕТАР: Ангел Илиев Павлов

ЧЛЕНОВЕ: Николай Борисов Йорданов

Калин Иванов Димитров



162. Секционна избирателна комисия номер325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Желязкова Големанова-Кухар

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдана Стефанова Жепич

СЕКРЕТАР: Пламен Христов Кънчев

ЧЛЕНОВЕ: Венета Тодорова Креачич

Георги Лъчезаров Сусанин



163. Секционна избирателна комисия номер325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Петрова Пунчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анжело Борисов Дренов

СЕКРЕТАР: Павлинка Бонева Атанасова

ЧЛЕНОВЕ: Стефан Димитров Кожухаров

Ива Николаева Крулева



164. Секционна избирателна комисия номер325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Величкова

СЕКРЕТАР: Николай Минков Колев

ЧЛЕНОВЕ: Веселина Атанасова Неделчева

Илия Христов Бонджолов



165. Секционна избирателна комисия номер325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елза Методиева Руйнова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кънчев Димитров

СЕКРЕТАР: Вера Андонова Янчева-Камержи

ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стефанова Гачевска

Анелия Маринова Петкова



166. Секционна избирателна комисия номер325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Николова Симеонова

СЕКРЕТАР: Валентин Цанев Дончев

ЧЛЕНОВЕ: Никола Христов Узунов

Валентина Пенчова Генева



167. Секционна избирателна комисия номер325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зекие Хашим Дюлгерова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Иванова Станева

СЕКРЕТАР: Иванка Романова Димитрова

ЧЛЕНОВЕ: Бойка Маринова Арабаджийска

Бранимир Илийчев Илиев



168. Секционна избирателна комисия номер325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Велизарова

Кафеджийска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Махмуд Абил Халач

СЕКРЕТАР: Георги Александров Чъкърък

ЧЛЕНОВЕ: Огняна Костадинова Димитрова

Мюмин Ергин Емин



169. Секционна избирателна комисия номер325300169, Турция, Анкара (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Запрян Христонов Запрянов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилдан Яшарова Ахмедова

СЕКРЕТАР: Димитрина Георгиева Темелкова

ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев

Доротея Христова Бобчева



170. Секционна избирателна комисия номер325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Димитрова Узунова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Димитрова

Каймаканова

СЕКРЕТАР: Красимира Тодорова Качармазова

ЧЛЕНОВЕ: Мартин Марианов Йорданов

Калин Николаев Рунтев



171. Секционна избирателна комисия номер325500171, Украйна, Киев (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариолина Димитрова Михайлова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Иванова Залогина

СЕКРЕТАР: Добромир Иванов Христов

ЧЛЕНОВЕ: Иво Георгиев Кюмюрджиев

Веселка Борисова Рангелова



172. Секционна избирателна комисия номер325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Василев Витев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Веселинова Янчева

СЕКРЕТАР: Диана Станчева Лахнева

ЧЛЕНОВЕ: Николай Руменов Димитров

Мирослав Енков Енков



173. Секционна избирателна комисия номер325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Марков Недялков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Александров Димитров

СЕКРЕТАР: Ваня Дечкова Дякова

ЧЛЕНОВЕ: Богоя Велев Димитров

Георги Василев Георгиев



174. Секционна избирателна комисия номер325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Тодоров Гичев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рамзе Албертова Ханьова

СЕКРЕТАР: Елка Дончева Сурчева

ЧЛЕНОВЕ: Петя Веселинова Стойкова

Валентин Господинов Димитров



175. Секционна избирателна комисия номер325800175, Франция, Бордо - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Димчева Дюбул-Асенова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Николова Змийчарова

СЕКРЕТАР: Теодора Красимирова Люцканова

ЧЛЕНОВЕ: Мария Константинова Цветкова

Веселина Михайлова Евдокимова



176. Секционна избирателна комисия номер325800176, Франция, Лион - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Трифонов Червенков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Дончева Загорска

СЕКРЕТАР: Мариана Йотова Николова

ЧЛЕНОВЕ: Кирил Стоянов Йовчев

Николай Евгениев Теохаров



177. Секционна избирателна комисия номер325800177, Франция, Марсилия - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Василева Герен

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Калоянова Ройал

СЕКРЕТАР: Анна Славова Енчева

ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова

Миглена Здравкова Младенова-

Симеонова



178. Секционна избирателна комисия номер325800178, Франция, Нант - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирела Райчева Парашкевова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Данева Чолакова

СЕКРЕТАР: Иво Пламенов Даракчиев

ЧЛЕНОВЕ: Елионора Йорданова Неделчева

Росица Пеева Александрова

179. Секционна избирателна комисия номер325800179, Франция, Ница - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Асенова Натина

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недка Георгиева Петрова-Стоянова

СЕКРЕТАР: София Зухер Георгиева

ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш

Деметра Куманова Дулева



180. Секционна избирателна комисия номер325800180, Франция, Париж (Посолство 1) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Емилова Грекова-

Стефанова

СЕКРЕТАР: Петко Йорданов Цветков

ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим

Искра Димитрова Ангелова



181. Секционна избирателна комисия номер325800181, Франция, Париж (Посолство 2) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Йорданов Цветков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Александрова

Гаджалова

СЕКРЕТАР: Сава Руменов Стоянов

ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед

Лора Маринова Николова



182. Секционна избирателна комисия номер325800182, Франция, Сен-Назер - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Стоянов Станков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Петрова Дянкова

СЕКРЕТАР: Красимир Спасов Кънчашки

ЧЛЕНОВЕ: Надежда Серафимова Йорданова-Дамянова

Атанас Игнатов Младенов



183. Секционна избирателна комисия номер325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)- 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Петкова Коеджикова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инна Йорданова Димова

СЕКРЕТАР: Красимира Василева Гонгалова

ЧЛЕНОВЕ: Изабел Стоянова Карабашева

Борис Емилов Шабански



184. Секционна избирателна комисия номер325800184, Франция, Тулуза - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Недялков Гаврилов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Георгиева Иванова-Фидер

СЕКРЕТАР: Пепа Миткова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък

Стойчо Стефанов Ангелов

Енчо Димитров Димитров



185. Секционна избирателна комисия номер325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Николаева Гласнова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Тихомирова Тодорова

СЕКРЕТАР: Радослава Георгиева Мончева

ЧЛЕНОВЕ: Росица Тодорова Пехливанова

Никола Георгиев Николов



186. Секционна избирателна комисия номер326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богомил Стоянов Богданов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Петрова Йорданова-

Тодорова

СЕКРЕТАР: Стефан Веселинов Вукчевич

ЧЛЕНОВЕ: Виолета Йорданова Димитрова

Джованина Цветанова Докова



187. Секционна избирателна комисия номер326100187, Чешка република, Прага (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Иванова Петрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валерия Кунова Тошева

СЕКРЕТАР: Володя Стоянов Гоцев

ЧЛЕНОВЕ: Кремена Димитрова Сханелцова

Росен Христов Генчев



188. Секционна избирателна комисия номер326200188, Швейцария, Берн (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руслан Василев Стоянов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Иванова Филипова

СЕКРЕТАР: Веселка Ангелова Лалова-Мютце

ЧЛЕНОВЕ: Люси Георгиева Илиева

Виктория Тодорова Атанасова



189. Секционна избирателна комисия номер326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ясен Руменов Томов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вера Венелинова Йоцова-

Димитрова

СЕКРЕТАР: Боряна Руменова Аргирова

ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Александров Бърнев

Раковски Симеонов Лашев



190. Секционна избирателна комисия номер326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Людмилова Илчева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Патриция Златкова Виденова

СЕКРЕТАР: Борислава Богомилова Момчилова

ЧЛЕНОВЕ: Славка Паскова Бахчеванова-

Величкова

Надя Андонова Велева



191. Секционна избирателна комисия номер 326400191, Япония, Токио (Посолство) - 5 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Атанасова Бусерска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неда Атанасова Мочурова-Декова

СЕКРЕТАР: Малина Николова Грудова

ЧЛЕНОВЕ: Лили Томова Проданова

Йордан Кирилов Даскалов



II. ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение номер353-ЕП от 18.05.2019г.:



ОСВОБОЖДАВА Тезджан Шабан Вахид, ЕГН . . . , като член на СИК номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1)

НАЗНАЧАВА Мергюл Назим Юсеин, ЕГН . . ., член на СИК номер 320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1)



ОСВОБОЖДАВА Цветан Стоянов Христев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.

ОСВОБОЖДАВА Кръстина Андреева Атанасова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.

НАЗНАЧАВА Кръстина Андреева Атанасова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.

НАЗНАЧАВА Недялка Стоянова Чиперкова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 321200040, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина.



ОСВОБОЖДАВА Мария Георгиева Станишева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).

НАЗНАЧАВА Искра Младенова Вълева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3).



ОСВОБОЖДАВА Марияна Стефанова Станчева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300055, ФР Германия, Констанц.

НАЗНАЧАВА Мартин Сергеев Ненов, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 321300055, ФР Германия, Констанц.



ОСВОБОЖДАВА Рина Неон Бакалова, ЕГН . . ., като председател на СИК 321700085, Израел, Тел Авив - посолство.

НАЗНАЧАВА Палома Димитрова Илиева, ЕГН . . ., като председател на СИК 321700085, Израел, Тел Авив - посолство



ОСВОБОЖДАВА Татяна Колар, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).

ОСВОБОЖДАВА Катерина Иванова Данаилова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).

НАЗНАЧАВА Катерина Иванова Данаилова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).

НАЗНАЧАВА Любка Антонова Стоянова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600131, Молдова, Кишинев (Посолство).



ОСВОБОЖДАВА Николае Паскалов, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.

ОСВОБОЖДАВА Николай Николаев Тодоров, ЕГН . . ., като секретар на СИК 323600132, Молдова, Тараклия

НАЗНАЧАВА Мария Иванова Делибалтова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.

НАЗНАЧАВА Жанета Петрова Иванова, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 323600132, Молдова, Тараклия.



ОСВОБОЖДАВА Александър Илиянов Паунов, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер323700135, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Антон Ивайлов Арабаджиев, ЕГН . . . , като зам.-председател на СИК номер323700135, Нидерландия, Грьонинген.



ОСВОБОЖДАВА Антония Милкова Велева, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

ОСВОБОЖДАВА Тони Шишевски, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

ОСВОБОЖДАВА Горан Цветановски, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

НАЗНАЧАВА Петя Димитрова Пенелова, ЕГН . . . , като председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

НАЗНАЧАВА Мария Любенова Гайдарова-Гюрова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).

НАЗНАЧАВА Бойко Петров Йорданов, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство).



ОСВОБОЖДАВА Атанас Ганчевски, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).

ОСВОБОЖДАВА Томче Китановски, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Мария Дойчева Шопова, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Добрин Николаев Станев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство).



ОСВОБОЖДАВА Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство)

НАЗНАЧАВА Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Иван Милчов Мирчев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално консулство).



ОСВОБОЖДАВА Кирил Станчев Мирчев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).

НАЗНАЧАВА Мира Имад Шуайб, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство).



ОСВОБОЖДАВА Танер Сали Чавуш, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

ОСВОБОЖДАВА Нели Николова Симеонова, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

ОСВОБОЖДАВА Валентин Цанев Дончев, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

ОСВОБОЖДАВА Никола Христов Узунов, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

ОСВОБОЖДАВА Валентина Пенчова Генева, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

НАЗНАЧАВА Валентин Цанев Дончев, ЕГН . . ., като председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

НАЗНАЧАВА Никола Христов Узунов, ЕГН . . ., като зам.-председател на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

НАЗНАЧАВА Валентина Пенчова Генева, ЕГН . . ., като секретар на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

НАЗНАЧАВА Мартин Радославов Котрулев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).

НАЗНАЧАВА Пламен Христов Петков, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул).



ОСВОБОЖДАВА Вежен Исаев Коджаев, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300169, Турция, Анкара (Посолство).

НАЗНАЧАВА Константина Славчева Костова, ЕГН . . ., като член на СИК номер 325300169, Турция, Анкара (Посолство).



III. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение номер 364-ЕП от 20.05.2019 г., както следва:

В раздел II вместо "ОСВОБОЖДАВА Десислава Стоянова Хранова, ЕГН . . ., като председател на СИК 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2)."

да се чете "НАЗНАЧАВА Десислава Стоянова Хранова, ЕГН . . ., като председател на СИК 320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2).



Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова



НН/ЛТ





/ПП/



