ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
IR 08:33:01 14-05-2019
MM0832IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 305-ЕП
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 305-ЕП
София, 13 май 2019 г.
ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
С Решение номер 251-ЕП от 3 май 2019 г., поправено с Решение номер 256-ЕП от 5 май 2019 г., Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
На 8 май 2019 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации между парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В хода на консултациите бе постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, което бе обективирано в съставения по чл. 102, ал. 5 от Изборния кодекс протокол, подписан от всички участници.
В срока, определен в чл. 103, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпи писмено предложение с вх. номер ЕП-04-01-100 от 8 май 2019 г. на ЦИК от оправомощено лице - заместник-министър на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
В срока, определен в чл. 102, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпиха писмени предложения за съставите на секционните избирателни комисии извън страната от:
- ПП "ВОЛЯ" с писмо вх. номер ЕП-11-27 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
- КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" с писмо вх. номер ЕП-11-28 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
- КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" с писмо вх. номер ЕП-11-29 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
- ПП "Движение за права и свободи" с писмо вх. номер ЕП-10-57 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
- КП "БСП за България" с писмо вх. номер ЕП-10-60 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
- ПП "ГЕРБ" с писмо вх. номер ЕП-10-61 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И :
I. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
1. Секционна избирателна комисия номер320100001, Австралия, Канбера (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Десислава Йорданова Петрова
2. Секционна избирателна комисия номер320200002, Австрия, Виена (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов
Шенол Шукриев Ахмедов
Деница Захариева Кръстева
Десислава Георгиева Чакърова
3. Секционна избирателна комисия номер320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Асенов
Мустафа Якубов Мехмедов
Константин Димитров Станев
Иван Маринов Господинов
4. Секционна избирателна комисия номер320200004, Австрия, Залцбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Ивайло Върбанов Ценов
5. Секционна избирателна комисия номер320200005, Австрия, Инсбрук - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Янко Велков Велев
6. Секционна избирателна комисия номер320200006, Австрия, Линц - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Янка Драгомирова Нанева
7. Секционна избирателна комисия номер320200007, Австрия, Брегенц - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Филипов Серафимов
8. Секционна избирателна комисия номер320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Ангелов Апостолов
9. Секционна избирателна комисия номер320400009, Албания, Тирана (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мария Димитрова Пеева
10. Секционна избирателна комисия номер320500010, Алжир, Алжир (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Методи Кирилов Делев
11. Секционна избирателна комисия номер320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Дочев Дочев
12. Секционна избирателна комисия номер320700012, Армения, Ереван (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Радков
13. Секционна избирателна комисия номер320800013, Беларус, Минск (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Йорданова Гюрова
14. Секционна избирателна комисия номер320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски
СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова
ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова Пашаянова
Севим Мехмедова Ибрямова
Димитринка Тодорова Динкова
15. Секционна избирателна комисия номер320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Рамзи Амди
СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева
Белкие Бахриева Юсеинова
Слави Митков Георгиев
Десислава Стоянова Хранова
16. Секционна избирателна комисия номер320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина
СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
Тезджан Шабан Вахид
Йово Панчев Панчев
17. Секционна избирателна комисия номер320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Джафер Хаккъ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев
СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю Отосен
ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов
Селви Сали Моролу
Даниела Василева Драмбозова
18. Секционна избирателна комисия номер320900018, Белгия, Гент - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов
СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман
ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов
Пенчо Христов Пенчев
19. Секционна избирателна комисия номер320900019, Белгия, Льовен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хесе
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Божидар Виолинов Патинов
20. Секционна избирателна комисия номер321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ана Борисова Николова
21. Секционна избирателна комисия номер321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Петър Станков Петров
22. Секционна избирателна комисия номер321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Иванова Ангелиева
23. Секционна избирателна комисия номер321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Сали Байрямов Кочаков
ЧЛЕНОВЕ:
Таня Койчева Вълова-Кирякова
24. Секционна избирателна комисия номер321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Надя Михайлова Кръстева
25. Секционна избирателна комисия номер321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова
Силвия Михова Методиева
26. Секционна избирателна комисия номер321200026, Великобритания, Саутхамптън - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Диана Пенчева Спасова
27. Секционна избирателна комисия номер321200027, Великобритания, Уочестър парк- 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Трифонова Радева
28. Секционна избирателна комисия номер321200028, Великобритания, Брайтън - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Габриела Николаева Толчева
29. Секционна избирателна комисия номер321200029, Великобритания, Бристол - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Йосифова Ганчева
30. Секционна избирателна комисия номер321200030, Великобритания, Глазгоу - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Светозар Ангелов Димитров
31. Секционна избирателна комисия номер321200031, Великобритания, Глостър - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Илиева Стойнова
32. Секционна избирателна комисия номер321200032, Великобритания, Единбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ясен Христов Василкьов
33. Секционна избирателна комисия номер321200033, Великобритания, Екситър - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Андрей Красимиров Влахов
34. Секционна избирателна комисия номер321200034, Великобритания, Кеймбридж - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лиляна Маркова Димитрова-Ацева
35. Секционна избирателна комисия номер321200035, Великобритания, Ковънтри - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Людмилова Стойчева
36. Секционна избирателна комисия номер321200036, Великобритания, Крю - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Дойчинова Дойчинова
37. Секционна избирателна комисия номер321200037, Великобритания, Лийдс - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Васил Асенов Асенов
38. Секционна избирателна комисия номер321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Марияна Атанасова Минчева
39. Секционна избирателна комисия номер321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Василева Асенова
Ани Спасова Петкова
40. Секционна избирателна комисия номер321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов
Анастасия Зосимова Маргаритова
Любомир Николаев Талев
41. Секционна избирателна комисия номер321200041, Великобритания, Норич - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Станимиров Станимиров
42. Секционна избирателна комисия номер321200042, Великобритания, Нотингам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Таня Владимирова Милова
43. Секционна избирателна комисия номер321200043, Великобритания, Оксфорд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Александрова-Кирова
44. Секционна избирателна комисия номер321200044, Великобритания, Чатам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Станислава Пламенова Манолова
45. Секционна избирателна комисия номер321200045, Великобритания, Шефилд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова
46. Секционна избирателна комисия номер321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салим Енгин Черкез
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Галина Лалева Лалева
47. Секционна избирателна комисия номер321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ветцолд
СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Петров Петранов
48. Секционна избирателна комисия номер321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева
ЧЛЕНОВЕ: Дениз Хюсеинов Амишев
Мариана Георгиева Минкин
49. Секционна избирателна комисия номер321300049, ФР Германия, Бремен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Банов Данов
50. Секционна избирателна комисия номер321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Владимиров Бакалов
51. Секционна избирателна комисия номер321300051, ФР Германия, Дортмунд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова
Боряна Найденова Танева
52. Секционна избирателна комисия номер321300052, ФР Германия, Дрезден - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Георгиева Дъгарадина
53. Секционна избирателна комисия номер321300053, ФР Германия, Ерфурт - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тодоров Йонков
54. Секционна избирателна комисия номер321300054, ФР Германия, Карлсруе - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Геновева Георгиева Христова
55. Секционна избирателна комисия номер321300055, ФР Германия, Констанц - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Деляна Мирославова Маслинкова
56. Секционна избирателна комисия номер321300056, ФР Германия, Кьолн - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева
ЧЛЕНОВЕ: Румен Минев Бонев
57. Секционна избирателна комисия номер321300057, ФР Германия, Лайпциг - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Михайлов Михайлов
58. Секционна избирателна комисия номер321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Александрова Георгиева
59. Секционна избирателна комисия номер321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Николай Спасов Георгиев
60. Секционна избирателна комисия номер321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Дамян Стефанов Карабалиев
Валентин Динев Вълев
61. Секционна избирателна комисия номер321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Райна Иванова Испанска
62. Секционна избирателна комисия номер321300062, ФР Германия, Нюрнберг - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Василев Горнишки
63. Секционна избирателна комисия номер321300063, ФР Германия, Регенсбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мартин Игнатов Колев
64. Секционна избирателна комисия номер321300064, ФР Германия, Фрайбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Делина Атанасова Джонджорова
65. Секционна избирателна комисия номер321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа
Мариета Янева Милева
66. Секционна избирателна комисия номер321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Весела Бориславова Ацева
67. Секционна избирателна комисия номер321300067, ФР Германия, Хановер - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стоянка Стоянова Георгиева
68. Секционна избирателна комисия номер321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Илиева Тонова
69. Секционна избирателна комисия номер321300069, ФР Германия, Аахен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев
Мартина Първанова Кехайова
70. Секционна избирателна комисия номер321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Данчо Добринов Мичев
71. Секционна избирателна комисия номер321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова
Здравка Евгениева Михайлова
72. Секционна избирателна комисия номер321500072, Гърция, Атина (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Добрева-Фарконас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Хайденова
Веселин Иванов Иванов
73. Секционна избирателна комисия номер321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Георгиев Дражев
74. Секционна избирателна комисия номер321500074, Гърция, Кавала - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Тодоров Петров
75. Секционна избирателна комисия номер321500075, Гърция, Каламата - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Стоянов Божилов
76. Секционна избирателна комисия номер321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова
Цветелина Цветославова Георгиева
Цветелина Атанасова Иванова
Иван Борисов Иванов
77. Секционна избирателна комисия номер321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки
Елка Илиева Стоянова
Нина Костадинова Митова
Кирил Любенов Предов
78. Секционна избирателна комисия номер321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева
Маргарита Петкова Ценкова
Иван Спасов Чалъков
79. Секционна избирателна комисия номер321500079, Гърция, о. Крит-Ханя - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов
Милка Кирилова Кръстева
Йоханес Рупен Крикорян
80. Секционна избирателна комисия номер321500080, Гърция, Неа Муданя - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Иванова Бояджиева-Гунели
81. Секционна избирателна комисия номер321500081, Гърция, Никити - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мая Григорова Стоименова
82. Секционна избирателна комисия номер321500082, Гърция, о. Родос - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Сашева Долумджийска
83. Секционна избирателна комисия номер321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова
Михаела Калинова Трингова
84. Секционна избирателна комисия номер321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Зорница Петрова Апостолова
85. Секционна избирателна комисия номер321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ивелин Димитров Стефанов
86. Секционна избирателна комисия номер321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Милена Валентинова Николова
87. Секционна избирателна комисия номер321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Стоянов Димитров
88. Секционна избирателна комисия номер322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Иванова Горова
89. Секционна избирателна комисия номер322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Цачева Цачева
90. Секционна избирателна комисия номер322200090, Испания, Кастельон де ла Плана - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Юлиана Ангелова Неделин
91. Секционна избирателна комисия номер322200091, Испания, Барселона - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Кирилова Джатева
92. Секционна избирателна комисия номер322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Анна Иванова Руски
93. Секционна избирателна комисия номер322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Бойкова Сугарева
94. Секционна избирателна комисия номер322200094, Испания, Валядолид - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Павлинова Петрова
95. Секционна избирателна комисия номер322200095, Испания, Гандия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Райна Николова Тонева
96. Секционна избирателна комисия номер322200096, Испания, Лерида - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Александров Евлогиев
97. Секционна избирателна комисия номер322200097, Испания, Льорет дел Мар - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Стойко Даков Йорданов
98. Секционна избирателна комисия номер322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Татяна Димитрова Балтова-Заркова
99. Секционна избирателна комисия номер322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Емилова Янчева
100. Секционна избирателна комисия номер322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Анастасия Любомирова Дочева
101. Секционна избирателна комисия номер322200101, Испания, Майорка - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Пламен Любомиров Георгиев
102. Секционна избирателна комисия номер322200102, Испания, Памплона - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев
Юлиана Борисова Николова
103. Секционна избирателна комисия номер322200103, Испания, Тафаия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Искра Методиева Ивчева
104. Секционна избирателна комисия номер322200104, Испания, Торревиеха - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ренета Параскевова Здравкова
105. Секционна избирателна комисия номер322200105, Испания, Аликанте - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кристина Павлинова Велкова
106. Секционна избирателна комисия номер322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илия Лозанов Лозанов
107. Секционна избирателна комисия номер322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Ирена Николаева Тодорова
108. Секционна избирателна комисия номер322300108, Италия, Понтедера - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борис Василев Кацамунски
109. Секционна избирателна комисия номер322300109, Италия, Рим (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Ермелина Пейчева Пейчева
110. Секционна избирателна комисия номер322300110, Италия, Тури - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Андрияна Владимирова Колева
111. Секционна избирателна комисия номер322300111, Италия, Фоджа - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Здравкова Макрова
112. Секционна избирателна комисия номер322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Иванов Георгиев
113. Секционна избирателна комисия номер322500113, Канада, Отава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Антония Пламенова Алексиева
114. Секционна избирателна комисия номер322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Атанасова
115. Секционна избирателна комисия номер322600115, Катар, Доха (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стоимен Миланов Велев
116. Секционна избирателна комисия номер322700116, Кипър, Ларнака - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лила Ангелова Георгиева
117. Секционна избирателна комисия номер322700117, Кипър, Лимасол - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев
Виолета Атанасова Несторова
118. Секционна избирателна комисия номер322700118, Кипър, Никозия (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мина Николаева Христова-Маринова
119. Секционна избирателна комисия номер322700119, Кипър, Паралимини 5290 - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Стефанов Инков
120. Секционна избирателна комисия номер322700120, Кипър, Пафос - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Силвана Валериева Сълова
121. Секционна избирателна комисия номер322800121, Китай, Пекин (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Владислав Александров Спасов
122. Секционна избирателна комисия номер322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Сара Николаева Кънчева
123. Секционна избирателна комисия номер322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илия Николов Лясков
124. Секционна избирателна комисия номер323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Горяна Григорова Ленкова
125. Секционна избирателна комисия номер323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Драгомиров Петров
126. Секционна избирателна комисия номер323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Цветин Любомиров Спасов
127. Секционна избирателна комисия номер323300127, Малта, Сейнт Джулианс - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Искра Недкова Нейкова
128. Секционна избирателна комисия номер323300128, Малта, Буджиба - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Таня Димитрова Тотева
129. Секционна избирателна комисия номер323400129, Мароко, Рабат (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Стоянова Стоянова
130. Секционна избирателна комисия номер323500130, Мексико, Мексико (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Стоянов Апостолов
131. Секционна избирателна комисия номер323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Йорданов Стоев
132. Секционна избирателна комисия номер323600132, Молдова, Тараклия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мария Дмитриевна Бобикова
Ангел Илиев Маринков
133. Секционна избирателна комисия номер323700133, Нидерландия, Айндховен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Маргарит Димитров Николов
Николай Станимиров Станев
Венелин Александров Ганков
134. Секционна избирателна комисия номер323700134, Нидерландия, Амстердам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева
Гергана Василева Янкова
Румяна Василева Камберска-Иванова
135. Секционна избирателна комисия номер323700135, Нидерландия, Грьонинген - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Антон Румянов Георгиев
136. Секционна избирателна комисия номер323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Свилен Иванов Илиев
137. Секционна избирателна комисия номер323700137, Нидерландия, Утрехт - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Атанасова Петрова
138. Секционна избирателна комисия номер323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Росица Илиева Македонска
Ерджан Шабан Неджиб
Надя Тодорова Живкова-Ванева
139. Секционна избирателна комисия номер323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов
ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз
Иглика Петрова Христова
140. Секционна избирателна комисия номер323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова
141. Секционна избирателна комисия номер323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валерий Любенов Мирчев
142. Секционна избирателна комисия номер323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Вилияна Руменова Иванова
143. Секционна избирателна комисия номер324000143, Полша, Колобжег - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов
Виктор Бенов Бенов
144. Секционна избирателна комисия номер324000144, Полша, Краков - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Асенов Христов
145. Секционна избирателна комисия номер324000145, Полша, Варшава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Альоша Иванов Неделчев
146. Секционна избирателна комисия номер324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надя Николова Стефанова
147. Секционна избирателна комисия номер324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Бойчева Петрова
148. Секционна избирателна комисия номер324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски
Димитър Иванов Димитров
149. Секционна избирателна комисия номер324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски
Веселин Христов Богданов
150. Секционна избирателна комисия номер324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Цвети Кирилова Романска
151. Секционна избирателна комисия номер324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Сергеев Николов
152. Секционна избирателна комисия номер324600152, Русия, Москва (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Галина Станимирова Караиванова
153. Секционна избирателна комисия номер324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христинка Цветанова Георгиева
154. Секционна избирателна комисия номер324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Стефанова Колева
155. Секционна избирателна комисия номер324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Пламенов Доровски
156. Секционна избирателна комисия номер324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Емилова Малчева-Иванова
157. Секционна избирателна комисия номер324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ева Дончева Живкова
158. Секционна избирателна комисия номер324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Светослав Станков Станков
159. Секционна избирателна комисия номер324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Ангелов Рундалиев
160. Секционна избирателна комисия номер324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Катя Димитрова Енчева
161. Секционна избирателна комисия номер324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Калин Иванов Димитров
162. Секционна избирателна комисия номер325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Георги Лъчезаров Сусанин
163. Секционна избирателна комисия номер325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ива Николаева Крулева
164. Секционна избирателна комисия номер325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Любен Алексов
Илия Христов Бонджолов
165. Секционна избирателна комисия номер325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мария Петкова Доневска
166. Секционна избирателна комисия номер325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Пенчова Генева
167. Секционна избирателна комисия номер325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Бранимир Илийчев Илиев
168. Секционна избирателна комисия номер325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мюмин Ергин Емин
169. Секционна избирателна комисия номер325300169, Турция, Анкара (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев
Доротея Христова Бобчева
170. Секционна избирателна комисия номер325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Калин Николаев Рунтев
171. Секционна избирателна комисия номер325500171, Украйна, Киев (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселка Борисова Рангелова
172. Секционна избирателна комисия номер325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Енков Енков
173. Секционна избирателна комисия номер325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Георги Василев Георгиев
174. Секционна избирателна комисия номер325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Валентин Господинов Димитров
175. Секционна избирателна комисия номер325800175, Франция, Бордо - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Михайлова Евдокимова
176. Секционна избирателна комисия номер325800176, Франция, Лион - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Николай Евгениев Теохаров
177. Секционна избирателна комисия номер325800177, Франция, Марсилия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова
Миглена Здравкова Младенова-Симеонова
178. Секционна избирателна комисия номер325800178, Франция, Нант - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Росица Пеева Александрова
179. Секционна избирателна комисия номер325800179, Франция, Ница - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш
Деметра Куманова Дулева
180. Секционна избирателна комисия номер325800180, Франция, Париж (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим
Зорница Емилова Грекова
181. Секционна избирателна комисия номер325800181, Франция, Париж (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед
Лора Маринова Николова
182. Секционна избирателна комисия номер325800182, Франция, Сен-Назер - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Игнатов Младенов
183. Секционна избирателна комисия номер325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)- 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борис Емилов Шабански
184. Секционна избирателна комисия номер325800184, Франция, Тулуза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък
Стойчо Стефанов Ангелов
Енчо Димитров Димитров
185. Секционна избирателна комисия номер325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Никола Георгиев Николов
186. Секционна избирателна комисия номер326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Джованина Цветанова Докова
187. Секционна избирателна комисия номер326100187, Чешка република, Прага (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Росен Христов Генчев
188. Секционна избирателна комисия номер326200188, Швейцария, Берн (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Тодорова Атанасова
189. Секционна избирателна комисия номер326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Раковски Симеонов Лашев
190. Секционна избирателна комисия номер326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надя Андонова Велева
191. Секционна избирателна комисия номер326400191, Япония, Токио (Посолство) - 65 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Даскалов
II. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната, чрез обявяване на интернет страницата на Централната избирателна комисия на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЛТ
/ММ/
MM0832IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 305-ЕП
ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
номер 305-ЕП
София, 13 май 2019 г.
ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
С Решение номер 251-ЕП от 3 май 2019 г., поправено с Решение номер 256-ЕП от 5 май 2019 г., Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
На 8 май 2019 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации между парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В хода на консултациите бе постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, което бе обективирано в съставения по чл. 102, ал. 5 от Изборния кодекс протокол, подписан от всички участници.
В срока, определен в чл. 103, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпи писмено предложение с вх. номер ЕП-04-01-100 от 8 май 2019 г. на ЦИК от оправомощено лице - заместник-министър на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
В срока, определен в чл. 102, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпиха писмени предложения за съставите на секционните избирателни комисии извън страната от:
- ПП "ВОЛЯ" с писмо вх. номер ЕП-11-27 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
- КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" с писмо вх. номер ЕП-11-28 от 8 май 2019 г. на ЦИК;
- КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" с писмо вх. номер ЕП-11-29 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
- ПП "Движение за права и свободи" с писмо вх. номер ЕП-10-57 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
- КП "БСП за България" с писмо вх. номер ЕП-10-60 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
- ПП "ГЕРБ" с писмо вх. номер ЕП-10-61 от 9 май 2019 г. на ЦИК;
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И :
I. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:
1. Секционна избирателна комисия номер320100001, Австралия, Канбера (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Десислава Йорданова Петрова
2. Секционна избирателна комисия номер320200002, Австрия, Виена (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов
Шенол Шукриев Ахмедов
Деница Захариева Кръстева
Десислава Георгиева Чакърова
3. Секционна избирателна комисия номер320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Асенов
Мустафа Якубов Мехмедов
Константин Димитров Станев
Иван Маринов Господинов
4. Секционна избирателна комисия номер320200004, Австрия, Залцбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Ивайло Върбанов Ценов
5. Секционна избирателна комисия номер320200005, Австрия, Инсбрук - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Янко Велков Велев
6. Секционна избирателна комисия номер320200006, Австрия, Линц - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Янка Драгомирова Нанева
7. Секционна избирателна комисия номер320200007, Австрия, Брегенц - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Филипов Серафимов
8. Секционна избирателна комисия номер320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Ангелов Апостолов
9. Секционна избирателна комисия номер320400009, Албания, Тирана (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мария Димитрова Пеева
10. Секционна избирателна комисия номер320500010, Алжир, Алжир (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Методи Кирилов Делев
11. Секционна избирателна комисия номер320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Дочев Дочев
12. Секционна избирателна комисия номер320700012, Армения, Ереван (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Радков
13. Секционна избирателна комисия номер320800013, Беларус, Минск (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Йорданова Гюрова
14. Секционна избирателна комисия номер320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски
СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова
ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова Пашаянова
Севим Мехмедова Ибрямова
Димитринка Тодорова Динкова
15. Секционна избирателна комисия номер320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Рамзи Амди
СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова
ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева
Белкие Бахриева Юсеинова
Слави Митков Георгиев
Десислава Стоянова Хранова
16. Секционна избирателна комисия номер320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина
СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев
Тезджан Шабан Вахид
Йово Панчев Панчев
17. Секционна избирателна комисия номер320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Джафер Хаккъ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев
СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю Отосен
ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов
Селви Сали Моролу
Даниела Василева Драмбозова
18. Секционна избирателна комисия номер320900018, Белгия, Гент - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов
СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман
ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов
Пенчо Христов Пенчев
19. Секционна избирателна комисия номер320900019, Белгия, Льовен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хесе
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Божидар Виолинов Патинов
20. Секционна избирателна комисия номер321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ана Борисова Николова
21. Секционна избирателна комисия номер321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Петър Станков Петров
22. Секционна избирателна комисия номер321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Иванова Ангелиева
23. Секционна избирателна комисия номер321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Сали Байрямов Кочаков
ЧЛЕНОВЕ:
Таня Койчева Вълова-Кирякова
24. Секционна избирателна комисия номер321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Надя Михайлова Кръстева
25. Секционна избирателна комисия номер321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова
Силвия Михова Методиева
26. Секционна избирателна комисия номер321200026, Великобритания, Саутхамптън - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Диана Пенчева Спасова
27. Секционна избирателна комисия номер321200027, Великобритания, Уочестър парк- 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Трифонова Радева
28. Секционна избирателна комисия номер321200028, Великобритания, Брайтън - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Габриела Николаева Толчева
29. Секционна избирателна комисия номер321200029, Великобритания, Бристол - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Йосифова Ганчева
30. Секционна избирателна комисия номер321200030, Великобритания, Глазгоу - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Светозар Ангелов Димитров
31. Секционна избирателна комисия номер321200031, Великобритания, Глостър - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Илиева Стойнова
32. Секционна избирателна комисия номер321200032, Великобритания, Единбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ясен Христов Василкьов
33. Секционна избирателна комисия номер321200033, Великобритания, Екситър - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Андрей Красимиров Влахов
34. Секционна избирателна комисия номер321200034, Великобритания, Кеймбридж - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лиляна Маркова Димитрова-Ацева
35. Секционна избирателна комисия номер321200035, Великобритания, Ковънтри - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Людмилова Стойчева
36. Секционна избирателна комисия номер321200036, Великобритания, Крю - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Дойчинова Дойчинова
37. Секционна избирателна комисия номер321200037, Великобритания, Лийдс - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Васил Асенов Асенов
38. Секционна избирателна комисия номер321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Марияна Атанасова Минчева
39. Секционна избирателна комисия номер321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Василева Асенова
Ани Спасова Петкова
40. Секционна избирателна комисия номер321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов
Анастасия Зосимова Маргаритова
Любомир Николаев Талев
41. Секционна избирателна комисия номер321200041, Великобритания, Норич - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Станимиров Станимиров
42. Секционна избирателна комисия номер321200042, Великобритания, Нотингам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Таня Владимирова Милова
43. Секционна избирателна комисия номер321200043, Великобритания, Оксфорд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Александрова-Кирова
44. Секционна избирателна комисия номер321200044, Великобритания, Чатам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Станислава Пламенова Манолова
45. Секционна избирателна комисия номер321200045, Великобритания, Шефилд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова
46. Секционна избирателна комисия номер321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салим Енгин Черкез
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Галина Лалева Лалева
47. Секционна избирателна комисия номер321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ветцолд
СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Петров Петранов
48. Секционна избирателна комисия номер321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева
ЧЛЕНОВЕ: Дениз Хюсеинов Амишев
Мариана Георгиева Минкин
49. Секционна избирателна комисия номер321300049, ФР Германия, Бремен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Банов Данов
50. Секционна избирателна комисия номер321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Владимиров Бакалов
51. Секционна избирателна комисия номер321300051, ФР Германия, Дортмунд - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова
Боряна Найденова Танева
52. Секционна избирателна комисия номер321300052, ФР Германия, Дрезден - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Георгиева Дъгарадина
53. Секционна избирателна комисия номер321300053, ФР Германия, Ерфурт - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тодоров Йонков
54. Секционна избирателна комисия номер321300054, ФР Германия, Карлсруе - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Геновева Георгиева Христова
55. Секционна избирателна комисия номер321300055, ФР Германия, Констанц - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Деляна Мирославова Маслинкова
56. Секционна избирателна комисия номер321300056, ФР Германия, Кьолн - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева
ЧЛЕНОВЕ: Румен Минев Бонев
57. Секционна избирателна комисия номер321300057, ФР Германия, Лайпциг - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Михайлов Михайлов
58. Секционна избирателна комисия номер321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Александрова Георгиева
59. Секционна избирателна комисия номер321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Николай Спасов Георгиев
60. Секционна избирателна комисия номер321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Дамян Стефанов Карабалиев
Валентин Динев Вълев
61. Секционна избирателна комисия номер321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Райна Иванова Испанска
62. Секционна избирателна комисия номер321300062, ФР Германия, Нюрнберг - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Василев Горнишки
63. Секционна избирателна комисия номер321300063, ФР Германия, Регенсбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мартин Игнатов Колев
64. Секционна избирателна комисия номер321300064, ФР Германия, Фрайбург - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Делина Атанасова Джонджорова
65. Секционна избирателна комисия номер321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа
Мариета Янева Милева
66. Секционна избирателна комисия номер321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Весела Бориславова Ацева
67. Секционна избирателна комисия номер321300067, ФР Германия, Хановер - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стоянка Стоянова Георгиева
68. Секционна избирателна комисия номер321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Илиева Тонова
69. Секционна избирателна комисия номер321300069, ФР Германия, Аахен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев
Мартина Първанова Кехайова
70. Секционна избирателна комисия номер321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Данчо Добринов Мичев
71. Секционна избирателна комисия номер321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова
Здравка Евгениева Михайлова
72. Секционна избирателна комисия номер321500072, Гърция, Атина (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Добрева-Фарконас
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Хайденова
Веселин Иванов Иванов
73. Секционна избирателна комисия номер321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Даниел Георгиев Дражев
74. Секционна избирателна комисия номер321500074, Гърция, Кавала - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Тодоров Петров
75. Секционна избирателна комисия номер321500075, Гърция, Каламата - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Стоянов Божилов
76. Секционна избирателна комисия номер321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова
Цветелина Цветославова Георгиева
Цветелина Атанасова Иванова
Иван Борисов Иванов
77. Секционна избирателна комисия номер321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки
Елка Илиева Стоянова
Нина Костадинова Митова
Кирил Любенов Предов
78. Секционна избирателна комисия номер321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева
Маргарита Петкова Ценкова
Иван Спасов Чалъков
79. Секционна избирателна комисия номер321500079, Гърция, о. Крит-Ханя - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов
Милка Кирилова Кръстева
Йоханес Рупен Крикорян
80. Секционна избирателна комисия номер321500080, Гърция, Неа Муданя - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Иванова Бояджиева-Гунели
81. Секционна избирателна комисия номер321500081, Гърция, Никити - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мая Григорова Стоименова
82. Секционна избирателна комисия номер321500082, Гърция, о. Родос - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Сашева Долумджийска
83. Секционна избирателна комисия номер321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова
Михаела Калинова Трингова
84. Секционна избирателна комисия номер321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Зорница Петрова Апостолова
85. Секционна избирателна комисия номер321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ивелин Димитров Стефанов
86. Секционна избирателна комисия номер321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Милена Валентинова Николова
87. Секционна избирателна комисия номер321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Стоянов Димитров
88. Секционна избирателна комисия номер322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Иванова Горова
89. Секционна избирателна комисия номер322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Цачева Цачева
90. Секционна избирателна комисия номер322200090, Испания, Кастельон де ла Плана - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Юлиана Ангелова Неделин
91. Секционна избирателна комисия номер322200091, Испания, Барселона - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Кирилова Джатева
92. Секционна избирателна комисия номер322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Анна Иванова Руски
93. Секционна избирателна комисия номер322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Бойкова Сугарева
94. Секционна избирателна комисия номер322200094, Испания, Валядолид - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Павлинова Петрова
95. Секционна избирателна комисия номер322200095, Испания, Гандия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Райна Николова Тонева
96. Секционна избирателна комисия номер322200096, Испания, Лерида - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Александров Евлогиев
97. Секционна избирателна комисия номер322200097, Испания, Льорет дел Мар - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Стойко Даков Йорданов
98. Секционна избирателна комисия номер322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Татяна Димитрова Балтова-Заркова
99. Секционна избирателна комисия номер322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Емилова Янчева
100. Секционна избирателна комисия номер322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Анастасия Любомирова Дочева
101. Секционна избирателна комисия номер322200101, Испания, Майорка - 9 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Пламен Любомиров Георгиев
102. Секционна избирателна комисия номер322200102, Испания, Памплона - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев
Юлиана Борисова Николова
103. Секционна избирателна комисия номер322200103, Испания, Тафаия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Искра Методиева Ивчева
104. Секционна избирателна комисия номер322200104, Испания, Торревиеха - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ренета Параскевова Здравкова
105. Секционна избирателна комисия номер322200105, Испания, Аликанте - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кристина Павлинова Велкова
106. Секционна избирателна комисия номер322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илия Лозанов Лозанов
107. Секционна избирателна комисия номер322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Ирена Николаева Тодорова
108. Секционна избирателна комисия номер322300108, Италия, Понтедера - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борис Василев Кацамунски
109. Секционна избирателна комисия номер322300109, Италия, Рим (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Ермелина Пейчева Пейчева
110. Секционна избирателна комисия номер322300110, Италия, Тури - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Андрияна Владимирова Колева
111. Секционна избирателна комисия номер322300111, Италия, Фоджа - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Здравкова Макрова
112. Секционна избирателна комисия номер322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Иванов Георгиев
113. Секционна избирателна комисия номер322500113, Канада, Отава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Антония Пламенова Алексиева
114. Секционна избирателна комисия номер322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Атанасова
115. Секционна избирателна комисия номер322600115, Катар, Доха (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Стоимен Миланов Велев
116. Секционна избирателна комисия номер322700116, Кипър, Ларнака - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Лила Ангелова Георгиева
117. Секционна избирателна комисия номер322700117, Кипър, Лимасол - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев
Виолета Атанасова Несторова
118. Секционна избирателна комисия номер322700118, Кипър, Никозия (Посолство) - 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мина Николаева Христова-Маринова
119. Секционна избирателна комисия номер322700119, Кипър, Паралимини 5290 - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Стефанов Инков
120. Секционна избирателна комисия номер322700120, Кипър, Пафос - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Силвана Валериева Сълова
121. Секционна избирателна комисия номер322800121, Китай, Пекин (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Владислав Александров Спасов
122. Секционна избирателна комисия номер322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Сара Николаева Кънчева
123. Секционна избирателна комисия номер322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Илия Николов Лясков
124. Секционна избирателна комисия номер323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Горяна Григорова Ленкова
125. Секционна избирателна комисия номер323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Драгомиров Петров
126. Секционна избирателна комисия номер323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Цветин Любомиров Спасов
127. Секционна избирателна комисия номер323300127, Малта, Сейнт Джулианс - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Искра Недкова Нейкова
128. Секционна избирателна комисия номер323300128, Малта, Буджиба - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Таня Димитрова Тотева
129. Секционна избирателна комисия номер323400129, Мароко, Рабат (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Стоянова Стоянова
130. Секционна избирателна комисия номер323500130, Мексико, Мексико (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Стоянов Апостолов
131. Секционна избирателна комисия номер323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Йорданов Стоев
132. Секционна избирателна комисия номер323600132, Молдова, Тараклия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мария Дмитриевна Бобикова
Ангел Илиев Маринков
133. Секционна избирателна комисия номер323700133, Нидерландия, Айндховен - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Маргарит Димитров Николов
Николай Станимиров Станев
Венелин Александров Ганков
134. Секционна избирателна комисия номер323700134, Нидерландия, Амстердам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева
Гергана Василева Янкова
Румяна Василева Камберска-Иванова
135. Секционна избирателна комисия номер323700135, Нидерландия, Грьонинген - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Антон Румянов Георгиев
136. Секционна избирателна комисия номер323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Свилен Иванов Илиев
137. Секционна избирателна комисия номер323700137, Нидерландия, Утрехт - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Атанасова Петрова
138. Секционна избирателна комисия номер323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Росица Илиева Македонска
Ерджан Шабан Неджиб
Надя Тодорова Живкова-Ванева
139. Секционна избирателна комисия номер323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов
ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз
Иглика Петрова Христова
140. Секционна избирателна комисия номер323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова
141. Секционна избирателна комисия номер323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валерий Любенов Мирчев
142. Секционна избирателна комисия номер323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Вилияна Руменова Иванова
143. Секционна избирателна комисия номер324000143, Полша, Колобжег - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов
Виктор Бенов Бенов
144. Секционна избирателна комисия номер324000144, Полша, Краков - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Асенов Христов
145. Секционна избирателна комисия номер324000145, Полша, Варшава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Альоша Иванов Неделчев
146. Секционна избирателна комисия номер324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надя Николова Стефанова
147. Секционна избирателна комисия номер324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Бойчева Петрова
148. Секционна избирателна комисия номер324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски
Димитър Иванов Димитров
149. Секционна избирателна комисия номер324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски
Веселин Христов Богданов
150. Секционна избирателна комисия номер324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Цвети Кирилова Романска
151. Секционна избирателна комисия номер324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Сергеев Николов
152. Секционна избирателна комисия номер324600152, Русия, Москва (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Галина Станимирова Караиванова
153. Секционна избирателна комисия номер324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Христинка Цветанова Георгиева
154. Секционна избирателна комисия номер324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Стефанова Колева
155. Секционна избирателна комисия номер324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Пламенов Доровски
156. Секционна избирателна комисия номер324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Емилова Малчева-Иванова
157. Секционна избирателна комисия номер324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ева Дончева Живкова
158. Секционна избирателна комисия номер324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Светослав Станков Станков
159. Секционна избирателна комисия номер324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Атанас Ангелов Рундалиев
160. Секционна избирателна комисия номер324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Катя Димитрова Енчева
161. Секционна избирателна комисия номер324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Калин Иванов Димитров
162. Секционна избирателна комисия номер325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Георги Лъчезаров Сусанин
163. Секционна избирателна комисия номер325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ива Николаева Крулева
164. Секционна избирателна комисия номер325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Любен Алексов
Илия Христов Бонджолов
165. Секционна избирателна комисия номер325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мария Петкова Доневска
166. Секционна избирателна комисия номер325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Пенчова Генева
167. Секционна избирателна комисия номер325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Бранимир Илийчев Илиев
168. Секционна избирателна комисия номер325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Мюмин Ергин Емин
169. Секционна избирателна комисия номер325300169, Турция, Анкара (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев
Доротея Христова Бобчева
170. Секционна избирателна комисия номер325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Калин Николаев Рунтев
171. Секционна избирателна комисия номер325500171, Украйна, Киев (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселка Борисова Рангелова
172. Секционна избирателна комисия номер325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Енков Енков
173. Секционна избирателна комисия номер325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Георги Василев Георгиев
174. Секционна избирателна комисия номер325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:
Валентин Господинов Димитров
175. Секционна избирателна комисия номер325800175, Франция, Бордо - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Веселина Михайлова Евдокимова
176. Секционна избирателна комисия номер325800176, Франция, Лион - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Николай Евгениев Теохаров
177. Секционна избирателна комисия номер325800177, Франция, Марсилия - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова
Миглена Здравкова Младенова-Симеонова
178. Секционна избирателна комисия номер325800178, Франция, Нант - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Росица Пеева Александрова
179. Секционна избирателна комисия номер325800179, Франция, Ница - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш
Деметра Куманова Дулева
180. Секционна избирателна комисия номер325800180, Франция, Париж (Посолство 1) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим
Зорница Емилова Грекова
181. Секционна избирателна комисия номер325800181, Франция, Париж (Посолство 2) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед
Лора Маринова Николова
182. Секционна избирателна комисия номер325800182, Франция, Сен-Назер - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Игнатов Младенов
183. Секционна избирателна комисия номер325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)- 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Борис Емилов Шабански
184. Секционна избирателна комисия номер325800184, Франция, Тулуза - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък
Стойчо Стефанов Ангелов
Енчо Димитров Димитров
185. Секционна избирателна комисия номер325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Никола Георгиев Николов
186. Секционна избирателна комисия номер326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Джованина Цветанова Докова
187. Секционна избирателна комисия номер326100187, Чешка република, Прага (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Росен Христов Генчев
188. Секционна избирателна комисия номер326200188, Швейцария, Берн (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Тодорова Атанасова
189. Секционна избирателна комисия номер326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Раковски Симеонов Лашев
190. Секционна избирателна комисия номер326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) - 6 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Надя Андонова Велева
191. Секционна избирателна комисия номер326400191, Япония, Токио (Посолство) - 65 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Даскалов
II. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната, чрез обявяване на интернет страницата на Централната избирателна комисия на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЛТ
/ММ/