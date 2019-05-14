ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 14 май 2019 / 08:33 Tweet

IR 08:33:01 14-05-2019

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ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 305-ЕП



ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ





Р Е Ш Е Н И Е

номер 305-ЕП

София, 13 май 2019 г.





ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.



С Решение номер 251-ЕП от 3 май 2019 г., поправено с Решение номер 256-ЕП от 5 май 2019 г., Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На 8 май 2019 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации между парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В хода на консултациите бе постигнато съгласие между участващите партии и коалиции, което бе обективирано в съставения по чл. 102, ал. 5 от Изборния кодекс протокол, подписан от всички участници.

В срока, определен в чл. 103, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпи писмено предложение с вх. номер ЕП-04-01-100 от 8 май 2019 г. на ЦИК от оправомощено лице - заместник-министър на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В срока, определен в чл. 102, ал. 3 от Изборния кодекс (9 май 2019 г.), в Централната избирателна комисия постъпиха писмени предложения за съставите на секционните избирателни комисии извън страната от:

- ПП "ВОЛЯ" с писмо вх. номер ЕП-11-27 от 8 май 2019 г. на ЦИК;

- КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" с писмо вх. номер ЕП-11-28 от 8 май 2019 г. на ЦИК;

- КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО" с писмо вх. номер ЕП-11-29 от 9 май 2019 г. на ЦИК;

- ПП "Движение за права и свободи" с писмо вх. номер ЕП-10-57 от 9 май 2019 г. на ЦИК;

- КП "БСП за България" с писмо вх. номер ЕП-10-60 от 9 май 2019 г. на ЦИК;

- ПП "ГЕРБ" с писмо вх. номер ЕП-10-61 от 9 май 2019 г. на ЦИК;

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия



Р Е Ш И :



I. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:



1. Секционна избирателна комисия номер320100001, Австралия, Канбера (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Йорданова Петрова





2. Секционна избирателна комисия номер320200002, Австрия, Виена (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Хасан Ахмедов Шерифов

Шенол Шукриев Ахмедов

Деница Захариева Кръстева

Десислава Георгиева Чакърова



3. Секционна избирателна комисия номер320200003, Австрия, Виена (Постоянно представителство на РБ) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Иво Ицков Асенов

Мустафа Якубов Мехмедов

Константин Димитров Станев

Иван Маринов Господинов



4. Секционна избирателна комисия номер320200004, Австрия, Залцбург - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Ивайло Върбанов Ценов





5. Секционна избирателна комисия номер320200005, Австрия, Инсбрук - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Янко Велков Велев





6. Секционна избирателна комисия номер320200006, Австрия, Линц - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Янка Драгомирова Нанева





7. Секционна избирателна комисия номер320200007, Австрия, Брегенц - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Филипов Серафимов





8. Секционна избирателна комисия номер320300008, Азербайджан, Баку (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Кирил Ангелов Апостолов





9. Секционна избирателна комисия номер320400009, Албания, Тирана (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мария Димитрова Пеева







10. Секционна избирателна комисия номер320500010, Алжир, Алжир (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Методи Кирилов Делев







11. Секционна избирателна комисия номер320600011, Аржентина, Буенос Айрес (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мартин Дочев Дочев







12. Секционна избирателна комисия номер320700012, Армения, Ереван (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Иван Христов Радков







13. Секционна избирателна комисия номер320800013, Беларус, Минск (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Илияна Йорданова Гюрова







14. Секционна избирателна комисия номер320900014, Белгия, Брюксел (Посолство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Димитрова Илиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Любенов Терзийски

СЕКРЕТАР: Илгюнер Идризова Кяшифова

ЧЛЕНОВЕ: Михаела-София Габриелова Пашаянова

Севим Мехмедова Ибрямова

Димитринка Тодорова Динкова



15. Секционна избирателна комисия номер320900015, Белгия, Брюксел (Посолство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенай Рамзи Амди

СЕКРЕТАР: Мая Тодорова Станулова

ЧЛЕНОВЕ: Анна Захаринова Георгиева

Белкие Бахриева Юсеинова

Слави Митков Георгиев

Десислава Стоянова Хранова



16. Секционна избирателна комисия номер320900016, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Димитров Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Красимирова Капчина

СЕКРЕТАР: Виолета Пламенова Палатовска

ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Ганчев

Тезджан Шабан Вахид

Йово Панчев Панчев



17. Секционна избирателна комисия номер320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Джафер Хаккъ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благовест Здравков Тичев

СЕКРЕТАР: Елина Лазарова Начева-Скарбю Отосен

ЧЛЕНОВЕ: Калин Петев Христов

Селви Сали Моролу

Даниела Василева Драмбозова



18. Секционна избирателна комисия номер320900018, Белгия, Гент - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Йорданов Христов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Чавдаров Филипов

СЕКРЕТАР: Сюлейман Хюсеин Сюлейман

ЧЛЕНОВЕ: Мустафа Сейфулов Мустафов

Пенчо Христов Пенчев





19. Секционна избирателна комисия номер320900019, Белгия, Льовен - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартина Юрген Хесе

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Божидар Виолинов Патинов







20. Секционна избирателна комисия номер321000020, Босна и Херцеговина, Сараево (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ана Борисова Николова







21. Секционна избирателна комисия номер321100021, Бразилия, Бразилия (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Петър Станков Петров







22. Секционна избирателна комисия номер321200022, Великобритания, Лондон (Посолство 1) - 6 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Симеонова Цветкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Янчо Георгиев Янчев

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Иванова Ангелиева





23. Секционна избирателна комисия номер321200023, Великобритания, Лондон (Посолство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Сали Байрямов Кочаков

ЧЛЕНОВЕ:

Таня Койчева Вълова-Кирякова





24. Секционна избирателна комисия номер321200024, Великобритания, Лондон (Посолство 3) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Надя Михайлова Кръстева





25. Секционна избирателна комисия номер321200025, Великобритания, Лондон (Посолство 4) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Спасова



Силвия Михова Методиева



26. Секционна избирателна комисия номер321200026, Великобритания, Саутхамптън - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Диана Пенчева Спасова







27. Секционна избирателна комисия номер321200027, Великобритания, Уочестър парк- 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Николов Гамишев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Надежда Трифонова Радева







28. Секционна избирателна комисия номер321200028, Великобритания, Брайтън - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вергиния Иванова Крумова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Габриела Николаева Толчева





29. Секционна избирателна комисия номер321200029, Великобритания, Бристол - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Йорданка Йосифова Ганчева





30. Секционна избирателна комисия номер321200030, Великобритания, Глазгоу - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Светозар Ангелов Димитров







31. Секционна избирателна комисия номер321200031, Великобритания, Глостър - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Илиева Стойнова







32. Секционна избирателна комисия номер321200032, Великобритания, Единбург - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ясен Христов Василкьов







33. Секционна избирателна комисия номер321200033, Великобритания, Екситър - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Андрей Красимиров Влахов







34. Секционна избирателна комисия номер321200034, Великобритания, Кеймбридж - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Лиляна Маркова Димитрова-Ацева







35. Секционна избирателна комисия номер321200035, Великобритания, Ковънтри - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Десислава Людмилова Стойчева







36. Секционна избирателна комисия номер321200036, Великобритания, Крю - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Дойчинова Дойчинова







37. Секционна избирателна комисия номер321200037, Великобритания, Лийдс - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Васил Асенов Асенов







38. Секционна избирателна комисия номер321200038, Великобритания, Лондон Ийлинг - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Марияна Атанасова Минчева





39. Секционна избирателна комисия номер321200039, Великобритания, Лондон Стратфорд - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Барие Юсеинова Ханьова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Димитрина Василева Асенова





Ани Спасова Петкова



40. Секционна избирателна комисия номер321200040, Великобритания, Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина - 6 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Стоянов Христев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Георги Господинов Проданов

Анастасия Зосимова Маргаритова

Любомир Николаев Талев



41. Секционна избирателна комисия номер321200041, Великобритания, Норич - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Борислав Станимиров Станимиров







42. Секционна избирателна комисия номер321200042, Великобритания, Нотингам - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Таня Владимирова Милова







43. Секционна избирателна комисия номер321200043, Великобритания, Оксфорд - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Валентина Александрова-Кирова







44. Секционна избирателна комисия номер321200044, Великобритания, Чатам - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Станислава Пламенова Манолова







45. Секционна избирателна комисия номер321200045, Великобритания, Шефилд - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Теофана Тихомирова Крайнина-Йорданова







46. Секционна избирателна комисия номер321300046, ФР Германия, Берлин (Посолство 1) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Салим Енгин Черкез

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Галина Лалева Лалева







47. Секционна избирателна комисия номер321300047, ФР Германия, Берлин (Посолство 2) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ветцолд

СЕКРЕТАР: Елин Асенов Харизанов

ЧЛЕНОВЕ: Борислав Петров Петранов









48. Секционна избирателна комисия номер321300048, ФР Германия, Берлин (Посолство 3) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Станишева

ЧЛЕНОВЕ: Дениз Хюсеинов Амишев

Мариана Георгиева Минкин





49. Секционна избирателна комисия номер321300049, ФР Германия, Бремен - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Даниел Банов Данов







50. Секционна избирателна комисия номер321300050, ФР Германия, Дармщадт (Почетно консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Пламен Владимиров Бакалов







51. Секционна избирателна комисия номер321300051, ФР Германия, Дортмунд - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Любомиров Романов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Денислава Райкова Христова

Боряна Найденова Танева





52. Секционна избирателна комисия номер321300052, ФР Германия, Дрезден - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Кирилова Кисьов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Евгения Георгиева Дъгарадина







53. Секционна избирателна комисия номер321300053, ФР Германия, Ерфурт - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тодоров Йонков







54. Секционна избирателна комисия номер321300054, ФР Германия, Карлсруе - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Геновева Георгиева Христова







55. Секционна избирателна комисия номер321300055, ФР Германия, Констанц - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Деляна Мирославова Маслинкова







56. Секционна избирателна комисия номер321300056, ФР Германия, Кьолн - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Ива Бориславова Бочева

ЧЛЕНОВЕ: Румен Минев Бонев







57. Секционна избирателна комисия номер321300057, ФР Германия, Лайпциг - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Стоян Михайлов Михайлов







58. Секционна избирателна комисия номер321300058, ФР Германия, Магдебург (Почетно консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Марияна Александрова Георгиева







59. Секционна избирателна комисия номер321300059, ФР Германия, Мюнстер (Почетно консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Делчева Бялкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Николай Спасов Георгиев







60. Секционна избирателна комисия номер321300060, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Дамян Стефанов Карабалиев

Валентин Динев Вълев



61. Секционна избирателна комисия номер321300061, ФР Германия, Мюнхен (Генерално консулство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Райна Иванова Испанска





62. Секционна избирателна комисия номер321300062, ФР Германия, Нюрнберг - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Веселин Василев Горнишки







63. Секционна избирателна комисия номер321300063, ФР Германия, Регенсбург - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Мартин Игнатов Колев





64. Секционна избирателна комисия номер321300064, ФР Германия, Фрайбург - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Делина Атанасова Джонджорова







65. Секционна избирателна комисия номер321300065, ФР Германия, Франкфурт на Майн (Генерално консулство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Арзи Мехмед Мустафа

Мариета Янева Милева







66. Секционна избирателна комисия номер321300066, ФР Германия, Хамбург (Почетно консулство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Весела Бориславова Ацева









67. Секционна избирателна комисия номер321300067, ФР Германия, Хановер - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Стоянка Стоянова Георгиева







68. Секционна избирателна комисия номер321300068, ФР Германия, Щутгарт (Почетно консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Илиана Илиева Тонова







69. Секционна избирателна комисия номер321300069, ФР Германия, Аахен - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Лилия Златкова Евтимова-Тичев

Мартина Първанова Кехайова





70. Секционна избирателна комисия номер321400070, Грузия, Тбилиси (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Данчо Добринов Мичев





71. Секционна избирателна комисия номер321500071, Гърция, Атина (Йеротеу 7) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Великова Пенева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Веселина Стойнева Велинова

Здравка Евгениева Михайлова





72. Секционна избирателна комисия номер321500072, Гърция, Атина (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Добрева-Фарконас

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Валерия Дионисиева Хайденова

Веселин Иванов Иванов





73. Секционна избирателна комисия номер321500073, Гърция, Атина, (Турист сървиз холдинг) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Кирил Георгиев Георгиев

ЧЛЕНОВЕ: Даниел Георгиев Дражев







74. Секционна избирателна комисия номер321500074, Гърция, Кавала - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Николова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Тодор Тодоров Петров







75. Секционна избирателна комисия номер321500075, Гърция, Каламата - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Димитър Стоянов Божилов







76. Секционна избирателна комисия номер321500076, Гърция, о. Крит-Йерапетра - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мериам Рафетова Пашова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Виолета Генова Господинова

Цветелина Цветославова Георгиева

Цветелина Атанасова Иванова

Иван Борисов Иванов



77. Секционна избирателна комисия номер321500077, Гърция, о. Крит-Ираклио - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Захаринка Николова Анастасова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Лина Димчева Хадзаки

Елка Илиева Стоянова

Нина Костадинова Митова

Кирил Любенов Предов



78. Секционна избирателна комисия номер321500078, Гърция, о. Крит-Ретимно - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Сашкова Александрова-Кириакаки

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Кирилов Димитров

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Есмея Тахирова Дервишева

Маргарита Петкова Ценкова

Иван Спасов Чалъков



79. Секционна избирателна комисия номер321500079, Гърция, о. Крит-Ханя - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Емилова Атева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Радостина Мариова Иванова

ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Неделчев Костов

Милка Кирилова Кръстева

Йоханес Рупен Крикорян



80. Секционна избирателна комисия номер321500080, Гърция, Неа Муданя - 6 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Иванова Бояджиева-Гунели





81. Секционна избирателна комисия номер321500081, Гърция, Никити - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мая Григорова Стоименова







82. Секционна избирателна комисия номер321500082, Гърция, о. Родос - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Сашева Долумджийска







83. Секционна избирателна комисия номер321500083, Гърция, Солун (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева Киликчиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Ренета Траянова Капетануди

ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димова Борисова



Михаела Калинова Трингова



84. Секционна избирателна комисия номер321600084, Дания, Копенхаген (Посолство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Зорница Петрова Апостолова









85. Секционна избирателна комисия номер321700085, Израел, Тел Авив (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ивелин Димитров Стефанов







86. Секционна избирателна комисия номер321800086, Индия, Делхи (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Милена Валентинова Николова







87. Секционна избирателна комисия номер321900087, Йордания, Аман (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Пламен Стоянов Димитров







88. Секционна избирателна комисия номер322000088, Иран, Техеран (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Илиана Иванова Горова







89. Секционна избирателна комисия номер322100089, Ирландия, Дъблин (Посолство) - 6 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Василев Владимиров

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ралица Цачева Цачева







90. Секционна избирателна комисия номер322200090, Испания, Кастельон де ла Плана - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Юлиана Ангелова Неделин







91. Секционна избирателна комисия номер322200091, Испания, Барселона - 9 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Михайлова Димитрова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Иванка Кирилова Джатева













92. Секционна избирателна комисия номер322200092, Испания, Валенсия (Генерално консулство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Анна Иванова Руски







93. Секционна избирателна комисия номер322200093, Испания, Валенсия (Генерално консулство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Диана Бойкова Сугарева





94. Секционна избирателна комисия номер322200094, Испания, Валядолид - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Десислава Павлинова Петрова







95. Секционна избирателна комисия номер322200095, Испания, Гандия - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Райна Николова Тонева







96. Секционна избирателна комисия номер322200096, Испания, Лерида - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Борислав Александров Евлогиев







97. Секционна избирателна комисия номер322200097, Испания, Льорет дел Мар - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Стойко Даков Йорданов





98. Секционна избирателна комисия номер322200098, Испания, Мадрид (Посолство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Татяна Димитрова Балтова-Заркова





99. Секционна избирателна комисия номер322200099, Испания, Мадрид (Посолство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Емилова Янчева





100. Секционна избирателна комисия номер322200100, Испания, Мадрид (Посолство 3) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Анастасия Любомирова Дочева





101. Секционна избирателна комисия номер322200101, Испания, Майорка - 9 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Пламен Любомиров Георгиев











102. Секционна избирателна комисия номер322200102, Испания, Памплона - 6 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев

Юлиана Борисова Николова





103. Секционна избирателна комисия номер322200103, Испания, Тафаия - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Пламенов Шекеров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Искра Методиева Ивчева







104. Секционна избирателна комисия номер322200104, Испания, Торревиеха - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ренета Параскевова Здравкова







105. Секционна избирателна комисия номер322200105, Испания, Аликанте - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Кристина Павлинова Велкова







106. Секционна избирателна комисия номер322300106, Италия, Кастелламмаре ди Стабия - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Илия Лозанов Лозанов







107. Секционна избирателна комисия номер322300107, Италия, Милано (Генерално консулство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савов Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Ирена Николаева Тодорова







108. Секционна избирателна комисия номер322300108, Италия, Понтедера - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Борис Василев Кацамунски







109. Секционна избирателна комисия номер322300109, Италия, Рим (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Ермелина Пейчева Пейчева





110. Секционна избирателна комисия номер322300110, Италия, Тури - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Андрияна Владимирова Колева







111. Секционна избирателна комисия номер322300111, Италия, Фоджа - 6 членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Христиана Здравкова Макрова







112. Секционна избирателна комисия номер322400112, Казахстан, Нур Султан /Астана/ (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Кирил Иванов Георгиев







113. Секционна избирателна комисия номер322500113, Канада, Отава (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Антония Пламенова Алексиева







114. Секционна избирателна комисия номер322500114, Канада, Торонто (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Десислава Иванова Атанасова







115. Секционна избирателна комисия номер322600115, Катар, Доха (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Стоимен Миланов Велев







116. Секционна избирателна комисия номер322700116, Кипър, Ларнака - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Лила Ангелова Георгиева









117. Секционна избирателна комисия номер322700117, Кипър, Лимасол - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Георгиева Ташева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Христо Ангелов Пенев

Виолета Атанасова Несторова







118. Секционна избирателна комисия номер322700118, Кипър, Никозия (Посолство) - 7 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мина Николаева Христова-Маринова









119. Секционна избирателна комисия номер322700119, Кипър, Паралимини 5290 - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Владимир Стефанов Инков





120. Секционна избирателна комисия номер322700120, Кипър, Пафос - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Силвана Валериева Сълова







121. Секционна избирателна комисия номер322800121, Китай, Пекин (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Владислав Александров Спасов







122. Секционна избирателна комисия номер322800122, Китай, Шанхай (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Сара Николаева Кънчева







123. Секционна избирателна комисия номер322900123, Косово, Прищина (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Илия Николов Лясков







124. Секционна избирателна комисия номер323000124, Куба, Хавана (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Горяна Григорова Ленкова







125. Секционна избирателна комисия номер323100125, Ливан, Бейрут (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Димитър Драгомиров Петров







126. Секционна избирателна комисия номер323200126, Люксембург, Люксембург 5-то Авеню Мария Тереза - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Цветин Любомиров Спасов







127. Секционна избирателна комисия номер323300127, Малта, Сейнт Джулианс - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Искра Недкова Нейкова







128. Секционна избирателна комисия номер323300128, Малта, Буджиба - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Таня Димитрова Тотева







129. Секционна избирателна комисия номер323400129, Мароко, Рабат (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ирина Стоянова Стоянова







130. Секционна избирателна комисия номер323500130, Мексико, Мексико (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Стоянов Апостолов







131. Секционна избирателна комисия номер323600131, Молдова, Кишинев (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Колар

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Атанас Йорданов Стоев





132. Секционна избирателна комисия номер323600132, Молдова, Тараклия - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николае Паскалов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Воинская

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мария Дмитриевна Бобикова

Ангел Илиев Маринков





133. Секционна избирателна комисия номер323700133, Нидерландия, Айндховен - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Маргарит Димитров Николов

Николай Станимиров Станев

Венелин Александров Ганков



134. Секционна избирателна комисия номер323700134, Нидерландия, Амстердам - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Диляна Красимирова Влаева

Гергана Василева Янкова

Румяна Василева Камберска-Иванова



135. Секционна избирателна комисия номер323700135, Нидерландия, Грьонинген - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Антон Румянов Георгиев





136. Секционна избирателна комисия номер323700136, Нидерландия, Ротердам-Схийдам - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Хасанова Салимова

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Свилен Иванов Илиев







137. Секционна избирателна комисия номер323700137, Нидерландия, Утрехт - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Атанасова Петрова





138. Секционна избирателна комисия номер323700138, Нидерландия, Хага (Посолство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Иванов Пачеджиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Росица Илиева Македонска

Ерджан Шабан Неджиб

Надя Тодорова Живкова-Ванева



139. Секционна избирателна комисия номер323700139, Нидерландия, Хага (Посолство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: Нико Димитров Каменов

ЧЛЕНОВЕ: Ергин Мехмед Иляз

Иглика Петрова Христова





140. Секционна избирателна комисия номер323800140, Норвегия, Осло (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Румяна Бориславова Крушовенска-Тодорова







141. Секционна избирателна комисия номер323900141, ОАЕ, Абу Даби (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Валерий Любенов Мирчев







142. Секционна избирателна комисия номер323900142, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Вилияна Руменова Иванова







143. Секционна избирателна комисия номер324000143, Полша, Колобжег - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ридван Салиев Исмаилов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Иван Каменов Иванов

Виктор Бенов Бенов





144. Секционна избирателна комисия номер324000144, Полша, Краков - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Димитър Асенов Христов







145. Секционна избирателна комисия номер324000145, Полша, Варшава (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Альоша Иванов Неделчев







146. Секционна избирателна комисия номер324100146, Португалия, Лисабон (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Надя Николова Стефанова





147. Секционна избирателна комисия номер324200147, Република Корея, Сеул (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Бойчева Петрова







148. Секционна избирателна комисия номер324300148, Република Северна Македония, Скопие (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тони Шишевски

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Горан Цветановски

Димитър Иванов Димитров





149. Секционна избирателна комисия номер324300149, Република Северна Македония, Битоля (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ганчевски

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Томче Китановски

Веселин Христов Богданов





150. Секционна избирателна комисия номер324400150, Република Южна Африка, Претория (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Цвети Кирилова Романска







151. Секционна избирателна комисия номер324500151, Румъния, Букурещ (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Любомир Сергеев Николов







152. Секционна избирателна комисия номер324600152, Русия, Москва (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Галина Станимирова Караиванова







153. Секционна избирателна комисия номер324600153, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Христинка Цветанова Георгиева







154. Секционна избирателна комисия номер324600154, Русия, Екатеринбург (Консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Десислава Стефанова Колева







155. Секционна избирателна комисия номер324700155, Саудитска Арабия, Рияд (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Владимир Пламенов Доровски







156. Секционна избирателна комисия номер324800156, САЩ, Лос Анджелис (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Евгения Емилова Малчева-Иванова







157. Секционна избирателна комисия номер324800157, САЩ, Ню Йорк (Генерално конкулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ева Дончева Живкова







158. Секционна избирателна комисия номер324800158, САЩ, Ню Йорк (Постоянно представителство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Светослав Станков Станков







159. Секционна избирателна комисия номер324800159, САЩ, Чикаго (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Станчев Мирчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Атанас Ангелов Рундалиев





160. Секционна избирателна комисия номер324800160, САЩ, Вашингтон (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Катя Димитрова Енчева







161. Секционна избирателна комисия номер324900161, Словакия, Братислава (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Калин Иванов Димитров







162. Секционна избирателна комисия номер325000162, Словения, Любляна (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Георги Лъчезаров Сусанин







163. Секционна избирателна комисия номер325100163, Сърбия, Белград (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ива Николаева Крулева







164. Секционна избирателна комисия номер325100164, Сърбия, Ниш (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Найденов Казаков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Любен Алексов





Илия Христов Бонджолов

165. Секционна избирателна комисия номер325200165, Тунис, Тунис (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мария Петкова Доневска







166. Секционна избирателна комисия номер325300166, Турция, Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство - Истанбул) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Танер Сали Чавуш

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Валентина Пенчова Генева







167. Секционна избирателна комисия номер325300167, Турция, Истанбул (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Бранимир Илийчев Илиев





168. Секционна избирателна комисия номер325300168, Турция, Одрин (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Мюмин Ергин Емин





169. Секционна избирателна комисия номер325300169, Турция, Анкара (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Вежен Исаев Коджаев

Доротея Христова Бобчева





170. Секционна избирателна комисия номер325400170, Узбекистан, Ташкент (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Калин Николаев Рунтев







171. Секционна избирателна комисия номер325500171, Украйна, Киев (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Веселка Борисова Рангелова







172. Секционна избирателна комисия номер325500172, Украйна, Одеса (Генерално консулство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Енков Енков







173. Секционна избирателна комисия номер325600173, Унгария, Будапеща (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Георги Василев Георгиев







174. Секционна избирателна комисия номер325700174, Финландия, Хелзинки (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Валентин Господинов Димитров





175. Секционна избирателна комисия номер325800175, Франция, Бордо - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Веселина Михайлова Евдокимова







176. Секционна избирателна комисия номер325800176, Франция, Лион - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Николай Евгениев Теохаров







177. Секционна избирателна комисия номер325800177, Франция, Марсилия - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Гюлмие Иляз Кадирова

Миглена Здравкова Младенова-Симеонова





178. Секционна избирателна комисия номер325800178, Франция, Нант - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Росица Пеева Александрова







179. Секционна избирателна комисия номер325800179, Франция, Ница - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ферди Исмет Мемиш



Деметра Куманова Дулева



180. Секционна избирателна комисия номер325800180, Франция, Париж (Посолство 1) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Несрин Невдживан Кязим



Зорница Емилова Грекова



181. Секционна избирателна комисия номер325800181, Франция, Париж (Посолство 2) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Ахмед Шемси Ахмед



Лора Маринова Николова



182. Секционна избирателна комисия номер325800182, Франция, Сен-Назер - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Атанас Игнатов Младенов





183. Секционна избирателна комисия номер325800183, Франция, Страсбург (Постоянно представителство)- 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Борис Емилов Шабански







184. Секционна избирателна комисия номер325800184, Франция, Тулуза - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Кадир Сейфи Садък

Стойчо Стефанов Ангелов

Енчо Димитров Димитров



185. Секционна избирателна комисия номер325900185, Хърватия, Загреб (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Никола Георгиев Николов







186. Секционна избирателна комисия номер326000186, Черна гора, Подгорица (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Джованина Цветанова Докова







187. Секционна избирателна комисия номер326100187, Чешка република, Прага (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Росен Христов Генчев







188. Секционна избирателна комисия номер326200188, Швейцария, Берн (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Виктория Тодорова Атанасова







189. Секционна избирателна комисия номер326200189, Швейцария, Женева (Постоянно представителство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Раковски Симеонов Лашев







190. Секционна избирателна комисия номер326300190, Швеция, Стокхолм (Посолство) - 6 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Надя Андонова Велева







191. Секционна избирателна комисия номер326400191, Япония, Токио (Посолство) - 65 членове



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Даскалов







II. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната, чрез обявяване на интернет страницата на Централната избирателна комисия на настоящото решение.



Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.





ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Стоева



СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова



НН/ЛТ





/ММ/



